 В столице на следующей неделе не будут работать школы и профлицеи, - КГГА

Об этом сообщает Департамент образования и науки, молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

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Такое решение было принято в связи с решением Кризисного комитета при Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины о введении мер по преодолению последствий кризисной ситуации.

"Напоминаем, что 8 и 9 марта 2018 в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины - праздничные дни", - добавили в КГГА.

Как сообщалось, Министерство образования и науки Украины рекомендовало всем учебным заведениям приостановить работу до 7 марта включительно с целью экономии потребления газа и обеспечения надлежащих условий для обучения.

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В министерстве указали, что к учебным заведениям, которым рекомендовано приостановить работу, относятся также учреждения профессионально-технического образования, о которых не упомянуто в решении кризисного комитета Минэнергоугля.

Министерство также обратило внимание, что решения о приостановлении работы вузов принимают сами заведения в пределах своей автономии. Соответствующие решения также должны принять и органы местного самоуправления, к сфере управления которых относятся другие учебные заведения.

Ранее глава правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания начала процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом".

1 марта пресс-служба ПАО "Укртрансгаз" сообщила, что российский "Газпром" с начала 2018 года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, соответствующее хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.

Накануне завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.