 В столице на следующей неделе не будут работать школы и профлицеи, - КГГА

Об этом сообщает Департамент образования и науки, молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.
Такое решение было принято в связи с решением Кризисного комитета при Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины о введении мер по преодолению последствий кризисной ситуации.
"Напоминаем, что 8 и 9 марта 2018 в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины - праздничные дни", - добавили в КГГА.
Как сообщалось, Министерство образования и науки Украины рекомендовало всем учебным заведениям приостановить работу до 7 марта включительно с целью экономии потребления газа и обеспечения надлежащих условий для обучения.
В министерстве указали, что к учебным заведениям, которым рекомендовано приостановить работу, относятся также учреждения профессионально-технического образования, о которых не упомянуто в решении кризисного комитета Минэнергоугля.
Министерство также обратило внимание, что решения о приостановлении работы вузов принимают сами заведения в пределах своей автономии. Соответствующие решения также должны принять и органы местного самоуправления, к сфере управления которых относятся другие учебные заведения.
Ранее глава правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания начала процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом".
1 марта пресс-служба ПАО "Укртрансгаз" сообщила, что российский "Газпром" с начала 2018 года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, соответствующее хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.
Накануне завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.
успокоился?
тогда спокойной ночи!
"......Станции и ПХГ
Система объединяет 72 компрессионные станции (122 компрессорных цеха) и 13 подземных хранилищ с самым большим в Европе после России активным объёмом газа - более 32 млрд м3 или 21,3 % от общеевропейской активной ёмкости[2]. Сеть подземного хранения газа включает четыре комплекса: Западноукраинский (Предкарпатский), Киевский, Донецкий и Южноукраинский.............................."
це теж економія!
і карантин був - але тоді)))) газу було повно!
https://www.youtube.com/watch?v=NLCP47thxwg