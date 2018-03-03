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 Киевские новости
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Все про:Киев (15460) лицей (25) Нафтогаз (2419) непогода (341) школа (1609) снегопад (606)

 В столице на следующей неделе не будут работать школы и профлицеи, - КГГА

С 3 по 7 марта 2018 года включительно будут приостановлены занятия в киевских школах, профессиональных лицеях и Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Об этом сообщает Департамент образования и науки, молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

Читайте: "Нафтогаз" призывает украинцев максимально экономить газ: "Надо продержаться всего 3-4 дня"

Такое решение было принято в связи с решением Кризисного комитета при Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины о введении мер по преодолению последствий кризисной ситуации.

"Напоминаем, что 8 и 9 марта 2018 в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины - праздничные дни", - добавили в КГГА.

Как сообщалось, Министерство образования и науки Украины рекомендовало всем учебным заведениям приостановить работу до 7 марта включительно с целью экономии потребления газа и обеспечения надлежащих условий для обучения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генерирующие компании перевести с газа на мазут, школы и детсады закрыть, - Насалик заявил о кризисном плане действий

В министерстве указали, что к учебным заведениям, которым рекомендовано приостановить работу, относятся также учреждения профессионально-технического образования, о которых не упомянуто в решении кризисного комитета Минэнергоугля.

Министерство также обратило внимание, что решения о приостановлении работы вузов принимают сами заведения в пределах своей автономии. Соответствующие решения также должны принять и органы местного самоуправления, к сфере управления которых относятся другие учебные заведения.

Ранее глава правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания начала процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом".

1 марта пресс-служба ПАО "Укртрансгаз" сообщила, что российский "Газпром" с начала 2018 года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, соответствующее хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.

Накануне завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/n3053636
 
 
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прикроют!
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тогда спокойной ночи!
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спалить бы все магазины рошен
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І газу стане завались, навіть продавати почнемо.
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Зачем рабам учиться.
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что мокшанин через оперу влез вонять на форум!
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Мокшани знають лише одну оперу - "Жизнь за царя" (у совку називалася "Иван Сусанин"). Реальний Сусанін був мордвин і не знав так званого "рузгого язика". Історичний факт.
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Якщо тобі не треба вчитися, то питань немає.
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Мы уже много лет не покупаем в раисе газ а тот что был в хранилищах Пэтя с подельниками спи@дил ,продал а лохторату по ушам ездит что типа не успеваем из хранилищ откачивать . И по этому затягивайте туже пояса,экономьте .....
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До следующей недели еще дожить надо..... В Киеве среди ночи (!!!) отключили отопление..... Батареи холодные. "Рехформаторы" хреновы даже не удосужились сделать резерв газа хотя бы на 2 недели..... При тёплой зиме.... При заверениях о запасах газа в хранилищах.... При сказках об "энергетической независимости" от "расейских партнеров".... При "плохой" Тимошенко даже в лютую зиму и при отключении газа Европе - у нас такого не было....
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Батареи опять горячие. Спасибо полякам! В столице на следующей неделе не будут работать школы и профлицеи, - КГГА - Цензор.НЕТ 593
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А что поляки, там контракт на 60 лямов газа при суточном потреблении 170.
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петю со товарищи за геноцид народа уже на кол садить нужно
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Отакі от вони - нинішні реалії життя на Україні..................."дякуючи" нинішній "владі" та "майдану".
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дебилы блеать, млжет лучше заводы фирташа и ахметова вырубили?
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Дожили... счас киевские школьники будут всю неделю кричать: "Спасибо плешивому фуйлу за наше счастливое детство!"
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а если бы зима была не 5 дней, а три месяца? барыги вонючие,, что народ бы делал вымерз?
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Ну а те що кацапія знизла тиск в ГТС то таке...
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А до чого тут тиск???................. Головне - кількість "кубів" які подаються. І тим паче - ми ж в Росії газ "не беремо"............ В столице на следующей неделе не будут работать школы и профлицеи, - КГГА - Цензор.НЕТ 6113
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Коли в крані тиск води такий що вона ледь тече ти зможеш забезпечити тушіння пожежі з шлангу? Праххвесар, блін.
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До чого тут це???......................... Не потрібно "умнічати" в питаннях, суті яких не розумієш............. А тим паче вірити нашим нинішнім "політикам"...........
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А до того що ми транспортуємо газ з маасковії до Європи і при зниженні тиску Європа отримає меншй об"єм газу за певний проміжок часу. Це прописано в контракті. І претензії будуть до нас, бо нас казламордія звинуватить у відборі газу, що вже було і раніше (хахли крадут газ!), тому і доводиться піднімати газ зі сховищ і підтримувати певний тиск в трубі. Швидкість підйому обмежена, в той час коли нам самим потрібен газ зі сховищ. Дискутувати з невігласом - марна справа.
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Вікіпедія тобі на допомогу..................... і зверни увагу на наявність компресорних станцій........ В столице на следующей неделе не будут работать школы и профлицеи, - КГГА - Цензор.НЕТ 2917

"......Станции и ПХГ
Система объединяет 72 компрессионные станции (122 компрессорных цеха) и 13 подземных хранилищ с самым большим в Европе после России активным объёмом газа - более 32 млрд м3 или 21,3 % от общеевропейской активной ёмкости[2]. Сеть подземного хранения газа включает четыре комплекса: Западноукраинский (Предкарпатский), Киевский, Донецкий и Южноукраинский.............................."
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А вони тут ні до чого.................... це все "агресор" та "війна" - винні..............
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цікаво, а в дітей канікули на весні будуть?!
це теж економія!
і карантин був - але тоді)))) газу було повно! В столице на следующей неделе не будут работать школы и профлицеи, - КГГА - Цензор.НЕТ 6696 В столице на следующей неделе не будут работать школы и профлицеи, - КГГА - Цензор.НЕТ 2569 В столице на следующей неделе не будут работать школы и профлицеи, - КГГА - Цензор.НЕТ 3421
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Мітингувальники під ВР кричать ;Ганьба; і ;Бидло; плюс купа образ російською мовою маленьким дітям, котрі прийшли на екскурсію. Панове Тягнибок, Садовий, Саакашвілі і Тимошенко, Ви зовсім охрініли?
https://www.youtube.com/watch?v=NLCP47thxwg
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Прибалтика в своё время потерпала от такого шантажа, и в результате- ничего не умерли, наоборот процветают а вот совок такого не пережил.....
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"Нет водьі горячей в кране - виноватьі христиане" (єврейське прислів'я). А може мусульмани? Прізвище одного ми добре знаємо.
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Кілька днів нормальної погоди, як для зими показали імпотентність нинішньої барижної влади. Вона обгадилася по повній з товстожопими магатомільйними зарплатами клептоманів. Це вказує на те, що ці гниди прийшли до влади тільки красти, красти і ще раз красти.
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Обгадилася, хоча до того як обгадилася влада Яника весною 2013 (коли такі ж снігопади були) ще далеко. Принаймні, Київ не вимер,я к в 2013... Хоча і Віталя не поїхав у Австрію під час удару стихії, як свого часу Жопов...
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Президент воюющей страны, у которой агрессор аннексировал часть территории, оккупирует другую часть, и продолжает сеять смерть и разрушения, просит сограждан уменьшить потребление газа, покупаемого у захватчика, потому что захватчик внезапно прикрутил газовый кран. Яркая демонстрация "независимости" Украины от России, которой мы добились за 4 года война. При том, что в стране достаточно своего газа, который, однако, продаётся в Европу для извлечения сверхприбылей владельцами газовых месторождений.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ столице на следующей неделе не будут работать школы и профлицеи, - КГГА
 
 
 
 
 
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