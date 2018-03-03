РФ лучше сосредоточиться на сохранении своей договороспособности, чем пугать нарисованной войной, - экс-посол США Хербст о заявлениях Путина.

Поэтому России лучше сосредоточиться на сохранении своей договороспособности, чем пугать нарисованной войной, подчеркнул в комментарии Укринформу экс-посол США в Украине Джон Хербст, передает Цензор.НЕТ.
"Вчерашнее заявление Путина было не первыми его хвастовством о ядерном оружии", - напомнил бывший высокопоставленный дипломат, который сейчас возглавляет Евразийский центр им. Дину Патрисиу аналитического центра Атлантический совет.
Он также выразил сомнение относительно военных возможностей РФ. "Не понятно, имеет ли Россия новую систему оружия".
В этой связи Джон Хербст подчеркнул, что "России было бы лучше придерживаться своих обязательств по контролю над вооружениями, чем рисовать ужасающие картинки о своих ядерных возможностях".
Накануне В.Путин в послании Федеральному Собранию сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.
Сначала они свернули его в трубочку...
Это такая себе реклама-агитация "Россвазелинпрома"...)))
Виктор Пелевин
ЯАнус!
сдавайся америка!
С таким же успехом он мог вывести на сцену мохнатого мамонта и заявить, что в наших пробирках выведена секретная популяция, способная затоптать полмира и взрыть бивнями Йеллоустонский вулкан.
http://elements.lenin.ru/4anakonda.htm (от такой куйни наверняка даже Ленин вертится в мавзолее)
Дело в том, что доля США в мировом промышленном производстве снизилась за последние сорок лет вдвое, былое финансовое могущество превратилось в условность, поддерживаемую колоссальным внешним и внутренним долгом, темпы развития страны далеко не в первой десятке. Экологическое состояние страны ужасающее: с 1988 года в ней заработал давно ожидаемый "парниковый эффект", и теперь из года в год песчаные бури превращают в пустыню крупнейший зерновой район планеты - Великие равнины. Ресурсы США практически израсходованы, сырьевой кризис медленно, но верно разрушает промышленный комплекс страны. Единственное, что позволяет Штатам поддерживать статус мировой державы - вооружения. По сравнению с США Россия - страна будущего, с практически неисчерпанными ресурсами, с широкими возможностями развития инфраструктуры, с наименее пораженной средой обитания.
Этот бред они наваяли в 1992 году! Как видим, ресурсия головного мозга там давняя и лечится только в биореакторе. В их упоротой картине мира человек, его разум, наука. технологии, культура - ничто, всё решает природная стихия, возводимая в некий религиозный культ. Это упоротый феодальный традиционализм. Следует помнить об этом всякий раз, когда они вбрасывают (в т. ч. через доморощенных реакционеров) очередную страшилку о "крахе США", "супервулкане" и прочих "божьих карах", это - старые как мир методы запугивания рабов и их отвлечения от осознания своих человеческих прав.
..когда период опьянения проходит, быстро выясняется, что все усвоенные человеком знания куда-то исчезли.
..несмотря на субъективное чувство ясности в голове, человек во время опьянения кокаином сложные логические или аналитические задачи вообще решать не способен.
..повышенная самоуверенность - человек в состоянии кокаинового опьянения абсолютно уверен в себе. Это обозначает, что он прекращает на период действия наркотика испытывать сомнения в правильности своих действий. Ему кажется, что всё что он делает, говорит или пишет, является правильным и единственно верным.
..человек в таком состоянии начав какое-то действие как правило не доводит его до конца, так как считает, что уже приложенных усилий достаточно.
..такое состояние очень близко к бреду - бреду собственного величия, в котором человек так же абсолютно не критичен к собственным действиям и высказываниям. Человек во время приступа бреда так же будет убежден в том, что его поступки и мнения абсолютно верны. И кокаиновое опьянение действительно нередко заканчивается приступом бреда, манией величия или преследования.
..возникнет «восприятие без восприятия». Органы чувств начнут чувствовать то, чего нет на самом деле.
..а затем возникают настоящие галлюцинации, когда ножи и убийцы начинают мерещиться там, где их нет вовсе. Таким образом возникает кокаиновый психоз.
..повышенное беспокойство. Не смотря на описанные выше свойства опьянения, человек в таком состоянии крайне легко возбудим. Приподнято-блаженный фон настроения может практически моментально смениться раздражённостью и агрессией.
..наркоман может дать абсолютно неожиданную агрессивную реакцию на самые обычные обращенные к нему слова и вопросы. Он как бы все время балансирует на грани между радостью и подозрительностью.
из книги А. Данилина «Кокаин. Первитин» М., 2000
отсюда
а раше даже показать нечего, чтобы кто-то поверил что они в принципе могут что-то изобрести новое
Речь Путина поставила крест на будущем России
Збигнев Бжезински
Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы ещё разберитесь: это ваша элита или уже наша? Я не вижу ни одной ситуации, при которой Россия воспользуется своим ядерным потенциалом.
6-ой год !! как весь кремль нюхает - неперенюхает.....
Поставки наркотиков из Аргентины в Россию военными самолетами могли осуществляться с 2012 года
Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Ситуация с кокаином в российской дипмиссии не останется без последствий. Такое мнение высказал главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Он добавил, что в деле точно замешаны российские высокопоставленные лица, но кто именно и в какой степени, пока неизвестно.
... судя по новостям,они последние годы так употребляют,что 400 кг - это максимум на месяц.
Чтобы все было по фен-шую, надо было еще добавить следующее: "...чем пугать нарисованной войной и дутым величием".
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Трамп продлил санкции против России на год.
Президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции в отношении России из-за ситуации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.
В сообщении пресс-службы говорится, что, поскольку ситуация вокруг Украины "продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США", действие президентского указа от 2014 года, в соответствии с которым были введены санкции в отношении России, продляется на один год.
После этого показательных пусков не было (или ошибаюсь?).
Но мультики показывали.