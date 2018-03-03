РФ лучше сосредоточиться на сохранении своей договороспособности, чем пугать нарисованной войной, - экс-посол США Хербст о заявлениях Путина.

Поэтому России лучше сосредоточиться на сохранении своей договороспособности, чем пугать нарисованной войной, подчеркнул в комментарии Укринформу экс-посол США в Украине Джон Хербст, передает Цензор.НЕТ.

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"Вчерашнее заявление Путина было не первыми его хвастовством о ядерном оружии", - напомнил бывший высокопоставленный дипломат, который сейчас возглавляет Евразийский центр им. Дину Патрисиу аналитического центра Атлантический совет.

Он также выразил сомнение относительно военных возможностей РФ. "Не понятно, имеет ли Россия новую систему оружия".

В этой связи Джон Хербст подчеркнул, что "России было бы лучше придерживаться своих обязательств по контролю над вооружениями, чем рисовать ужасающие картинки о своих ядерных возможностях".

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Накануне В.Путин в послании Федеральному Собранию сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.