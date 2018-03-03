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Все про:Путин (23580) ядерное оружие (528) Хербст (34)

 РФ лучше сосредоточиться на сохранении своей договороспособности, чем пугать нарисованной войной, - экс-посол США Хербст о заявлениях Путина

Анимационная презентация новых разработок оружия массового уничтожения в России, которую представил президент Путин, оставляет сомнения, что эти технологии действительно доступны в Российской Федерации.

Поэтому России лучше сосредоточиться на сохранении своей договороспособности, чем пугать нарисованной войной, подчеркнул в  комментарии Укринформу экс-посол США в Украине Джон Хербст, передает Цензор.НЕТ.

Читайте: Трамп, Меркель и Макрон считают, что заявления Путина по ядерному оружию отвлекают от продуктивного обсуждения ряда вопросов, - Белый дом

"Вчерашнее заявление Путина было не первыми его хвастовством о ядерном оружии", - напомнил бывший высокопоставленный дипломат, который сейчас возглавляет Евразийский центр им. Дину Патрисиу аналитического центра Атлантический совет.

Он также выразил сомнение относительно военных возможностей РФ. "Не понятно, имеет ли Россия новую систему оружия".

В этой связи Джон Хербст подчеркнул, что "России было бы лучше придерживаться своих обязательств по контролю над вооружениями, чем рисовать ужасающие картинки о своих ядерных возможностях".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Боевые лазеры, "Сармат", "Кинжал" и "Авангард": новое оружие, которым Путин угрожает миру. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Накануне В.Путин в послании Федеральному Собранию сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

Источник: https://censor.net.ua/n3053635
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Оце щоб зробити напис він весь перемазався білою фарбою.
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Боюсь ошибиться, но мне кажется, что потратить кучу металла (включая и трубопрокат), массу электроэнергии, несколько электродов и несколько часов рабочего времени, чтобы сварить эту чушь - надо быть конченным идиотом... В СССР такую "наглядную агитацию и пропаганду" клеили из картона - берегли металл и народные деньги...
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Я якраз також про це подумав. Прикинувши вартість тієї труби і всього іншого. РФ лучше сосредоточиться на сохранении своей договороспособности, чем пугать нарисованной войной, - экс-посол США Хербст о заявлениях Путина - Цензор.НЕТ 1937
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А хде спрятан у медведя ,путенский ядерный двигатель ????
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Подсказка!
Сначала они свернули его в трубочку... РФ лучше сосредоточиться на сохранении своей договороспособности, чем пугать нарисованной войной, - экс-посол США Хербст о заявлениях Путина - Цензор.НЕТ 1727
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Ясно ! Открытая пасть от удовольствия....... это приятное импортозамещение....
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Ага...)))
Это такая себе реклама-агитация "Россвазелинпрома"...)))
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Находясь в жопе, ты можешь сделать 2 вещи. Во-первых, постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых, вылезти оттуда. Ошибка отдельных людей и целых народов в том, что они думают, будто эти два действия как-то связаны между собой. А это не так. И вылезти из жопы гораздо проще, чем понять, почему ты в ней находишься. Вылезти из жопы надо всего один раз и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь, которую ты в ней и проведешь.
Виктор Пелевин
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Новоявлений барон Мюнхгаузен, тобто царь Нюхаузен після черговою понюшки? РФ лучше сосредоточиться на сохранении своей договороспособности, чем пугать нарисованной войной, - экс-посол США Хербст о заявлениях Путина - Цензор.НЕТ 4117
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А пуцин живе у Матриці. Намальованій хворою уявою. В Україні кажуть - дурень думкою багатіє. РФ лучше сосредоточиться на сохранении своей договороспособности, чем пугать нарисованной войной, - экс-посол США Хербст о заявлениях Путина - Цензор.НЕТ 424
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экс-посол США Хербст о заявлениях Путина
С таким же успехом он мог вывести на сцену мохнатого мамонта и заявить, что в наших пробирках выведена секретная популяция, способная затоптать полмира и взрыть бивнями Йеллоустонский вулкан.
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"Йеллоустонский вулкан" у них хронический. Я как-то наткнулся на один упоротый дугинский высер угадайте какого года:
http://elements.lenin.ru/4anakonda.htm (от такой куйни наверняка даже Ленин вертится в мавзолее)
Дело в том, что доля США в мировом промышленном производстве снизилась за последние сорок лет вдвое, былое финансовое могущество превратилось в условность, поддерживаемую колоссальным внешним и внутренним долгом, темпы развития страны далеко не в первой десятке. Экологическое состояние страны ужасающее: с 1988 года в ней заработал давно ожидаемый "парниковый эффект", и теперь из года в год песчаные бури превращают в пустыню крупнейший зерновой район планеты - Великие равнины. Ресурсы США практически израсходованы, сырьевой кризис медленно, но верно разрушает промышленный комплекс страны. Единственное, что позволяет Штатам поддерживать статус мировой державы - вооружения. По сравнению с США Россия - страна будущего, с практически неисчерпанными ресурсами, с широкими возможностями развития инфраструктуры, с наименее пораженной средой обитания.
Этот бред они наваяли в 1992 году! Как видим, ресурсия головного мозга там давняя и лечится только в биореакторе. В их упоротой картине мира человек, его разум, наука. технологии, культура - ничто, всё решает природная стихия, возводимая в некий религиозный культ. Это упоротый феодальный традиционализм. Следует помнить об этом всякий раз, когда они вбрасывают (в т. ч. через доморощенных реакционеров) очередную страшилку о "крахе США", "супервулкане" и прочих "божьих карах", это - старые как мир методы запугивания рабов и их отвлечения от осознания своих человеческих прав.
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..большинство поступков, совершенных во время кокаинового опьянения позже оказываются ошибочными, принесшими массу неприятностей.
..когда период опьянения проходит, быстро выясняется, что все усвоенные человеком знания куда-то исчезли.
..несмотря на субъективное чувство ясности в голове, человек во время опьянения кокаином сложные логические или аналитические задачи вообще решать не способен.
..повышенная самоуверенность - человек в состоянии кокаинового опьянения абсолютно уверен в себе. Это обозначает, что он прекращает на период действия наркотика испытывать сомнения в правильности своих действий. Ему кажется, что всё что он делает, говорит или пишет, является правильным и единственно верным.
..человек в таком состоянии начав какое-то действие как правило не доводит его до конца, так как считает, что уже приложенных усилий достаточно.
..такое состояние очень близко к бреду - бреду собственного величия, в котором человек так же абсолютно не критичен к собственным действиям и высказываниям. Человек во время приступа бреда так же будет убежден в том, что его поступки и мнения абсолютно верны. И кокаиновое опьянение действительно нередко заканчивается приступом бреда, манией величия или преследования.
..возникнет «восприятие без восприятия». Органы чувств начнут чувствовать то, чего нет на самом деле.
..а затем возникают настоящие галлюцинации, когда ножи и убийцы начинают мерещиться там, где их нет вовсе. Таким образом возникает кокаиновый психоз.
..повышенное беспокойство. Не смотря на описанные выше свойства опьянения, человек в таком состоянии крайне легко возбудим. Приподнято-блаженный фон настроения может практически моментально смениться раздражённостью и агрессией.
..наркоман может дать абсолютно неожиданную агрессивную реакцию на самые обычные обращенные к нему слова и вопросы. Он как бы все время балансирует на грани между радостью и подозрительностью.
из книги А. Данилина «Кокаин. Первитин» М., 2000
отсюда
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Изучал в свое время, когда с наркобизнесом воевал. Война больше с БНОНом происходила, старались не "хлопать" ментов при транспортировке. Брали уже оптовых барыг после передачи наркоты. Така вказівка була.. Хех......
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даже северная корея когда угрожала, сподобилась на съемки реальных пусков реальных русских ракет.
а раше даже показать нечего, чтобы кто-то поверил что они в принципе могут что-то изобрести новое
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Скорее всего в Сирии стороны подошли слишком близко чтобы столкнуться. Уже есть сбитые самолёты Израиля. Наверное в Кремле решили предупредить кое-кого что нам терять уже нечего ,санкции уже введены. Торговаться далее уже не имеет смысла.Убийство посла и сбитый самолёт были беспрецедентным шагом.Удара по Турции не последовало.а последовали некоторые события ,которые перевели эту страну в новое качество.
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Хербст на запорожского козака похож, сразу видно наших кровей - смуглолиц, чорнобрив...а трампушка как раз на кацапов...
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"Піндостан" стрімко втрачає позиції світового лідера. Тому і істерикують постійно............ РФ лучше сосредоточиться на сохранении своей договороспособности, чем пугать нарисованной войной, - экс-посол США Хербст о заявлениях Путина - Цензор.НЕТ 8637
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это ты верно про опущенную раззейскую педерацию, знатно этих чмошников в Сирии раскатали в пыл, вот и истерит 404 недоразумение, бугогага РФ лучше сосредоточиться на сохранении своей договороспособности, чем пугать нарисованной войной, - экс-посол США Хербст о заявлениях Путина - Цензор.НЕТ 9351
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Скоро миром править будете андруша?)
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Не надо нас пугать. Очень неплохой ролик: "НАВАЛЬНЫЙ - НОВОЕ ФЕЙКОВОЕ ОРУЖИЕ ПУТИНА": https://www.youtube.com/watch?v=-a9i2bbaHAo
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Очень рекомендую по итогам февраля: http://defence-line.org/2018/03/igra-v-yashhik/ "Потом случился позорный и страшный расстрел вагнеров под Хишамом. Главный посыл очевидцев, чудом уцелевших в мясорубке, стало осознание того, что американцы точно знали, что лупят россиян и тем не менее, несколько часов расстреливали одиночных бегущих вагнеров, у которых тепловизор показывал самое горячее место в штанах. Оно там серьезно растекалось. Тут тоже можно было что-то делать, но тогда - пришлось бы схлестнуться с армией США, а это стало бы самоубийством для всего контингента в Сирии. В общем, и там оказалось «слабо». Параше на заметку: вместо демонстрации мультяшных ракет создайте теплонепроницаемый памперс для своих вояк. Им скоро он понадобится.
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Картинка оттуда же (про последователей водочно-подводного или сокращённо "подводочного" Ансамбля Александрова): РФ лучше сосредоточиться на сохранении своей договороспособности, чем пугать нарисованной войной, - экс-посол США Хербст о заявлениях Путина - Цензор.НЕТ 6234
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якщо Світ терпить таку каку як сравсія, то виходить що Світу потрібна раіся
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Це буде сама коротка війна для кацапів, - рузкій Ваня навіть до військомата не встигне дойти.)))
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Читал что Сармат может долететь до Америки за 12 минут. И уничтожить территорию размером с Техас. Не страшно?
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Я бы на месте американцев не испытывал судьбу.
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Оружие все совершенствуется. А наша земля такая же маленькая, хрупкая и беззащитная как и миллион лет назад.
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Вот и забири своего Путина отсюдава с налетающей Сарматой. Глядишь живой останешься😄
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Надеюсь Трамп не такой псих, как о нем пишут.
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Чего нельзя сказать о твоём начальнике. Как оно, в поварешках уголовника живётся?😄
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Земля просто слишком маленькая для современных ракет. Ничто, никого не может спасти.
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Расскажи своему начальнику об этом. Не Америка вам угрожает, а вы Америке😄
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таки да, но писдец будет тоько твоей обосравшейся немочной роисии
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Вашингтон: Президент США Дональд Трамп продлил срок действия ряда антироссийских санкций на год. РФ лучше сосредоточиться на сохранении своей договороспособности, чем пугать нарисованной войной, - экс-посол США Хербст о заявлениях Путина - Цензор.НЕТ 1589
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Говорят, какие-то хулиганы за глаза Алину Кабаеву называют - Ева Браун... РФ лучше сосредоточиться на сохранении своей договороспособности, чем пугать нарисованной войной, - экс-посол США Хербст о заявлениях Путина - Цензор.НЕТ 983
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жалкое зрелище твоя обосравшаяся роисиися РФ лучше сосредоточиться на сохранении своей договороспособности, чем пугать нарисованной войной, - экс-посол США Хербст о заявлениях Путина - Цензор.НЕТ 9259
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Трыпа зрапіць подпіс пад гэтым:"Філіп Фіпыч".
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Допустим. А дальше что? Допустим, этот дебил расфигачит Штаты и Европу и не получит ответку - дальше что? Где вы, дебилы, будете покупать машины, самолеты, телефоны, холодильники, телевизоры и даже сраные пылесосы? Где возьмете одежду, обувь? Опять реанимируете фабрики "Скороход" и "Москошвея"? Кому нах... вы, придурки, будете продавать свои газ и нефть? Через лет 20 вернетесь обратно в 19-й век и опять будете запрягать лошадей в телеги, если только вспомните, как делать хомуты. Самое смешное - это радостные вопли расейских пропагандонов. Тупицы даже не понимают, что если обкуренный ботокс совсем с катушек съедет, то песец будет им, их родителям, детям. Такое впечатление, что они на "Союзмультфильме" собираются нарисовать для себя отдельную планету, где выживут в случае войны.
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Кровавый Госдеп показал русским их место возле параши. Гляньте. https://www.youtube.com/watch?v=A6sLYt_0bm8
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Збигнев Бжезински
Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы ещё разберитесь: это ваша элита или уже наша? Я не вижу ни одной ситуации, при которой Россия воспользуется своим ядерным потенциалом.
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6-ой год !! как весь кремль нюхает - неперенюхает.....

Поставки наркотиков из Аргентины в Россию военными самолетами могли осуществляться с 2012 года
Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Ситуация с кокаином в российской дипмиссии не останется без последствий. Такое мнение высказал главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Он добавил, что в деле точно замешаны российские высокопоставленные лица, но кто именно и в какой степени, пока неизвестно.
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... судя по новостям,они последние годы так употребляют,что 400 кг - это максимум на месяц.
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Нельзя сохранить то, чего никогда не было.
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РФ лучше сосредоточиться на сохранении своей договороспособности, чем пугать нарисованной войной, - экс-посол США Хербст о заявлениях Путина.

Чтобы все было по фен-шую, надо было еще добавить следующее: "...чем пугать нарисованной войной и дутым величием".
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Из российских СМИ. РИА Новости 03,03,2018
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Трамп продлил санкции против России на год.
Президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции в отношении России из-за ситуации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.
В сообщении пресс-службы говорится, что, поскольку ситуация вокруг Украины "продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США", действие президентского указа от 2014 года, в соответствии с которым были введены санкции в отношении России, продляется на один год.
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Бандерiвець напомнил! Это картинка пуска на ЧФ,а на БФ вообще крышки не открылись (замерзли или смазать забыли?) Сцарь был очень недоволен.
После этого показательных пусков не было (или ошибаюсь?).
Но мультики показывали.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРФ лучше сосредоточиться на сохранении своей договороспособности, чем пугать нарисованной войной, - экс-посол США Хербст о заявлениях Путина
 
 
 
 
 
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