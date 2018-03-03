 В суде прошли дебаты по делу группы, подозреваемой в совершении серии терактов в Харькове

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Прокурор потребовал по совокупности преступлений обвиняемым Веселову и Евтухову назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Они не признали свою вину, их адвокаты требовали оправдательного приговора. Что касается третьего обвиняемого (Волошко), то, по мнению прокуратуры, здесь есть смягчающие обстоятельства, поскольку он признал вину в полном объеме и раскаялся. Для него гособвинение потребовало 6 лет лишения свободы", - сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" потерпевший, адвокат и волонтер Олег Головков, офис которого, расположенный в жилом здании, был обстрелян из реактивного огнемета в сентябре 2014 года.

Оглашение приговора назначено на 12 марта.

Как сообщалось, в марте 2016 года Октябрьский райсуд начал слушания по сути по делу в отношении трех харьковчан, подозреваемых в серии терактов на территории города.

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Обвиняемым инкриминируется обстрел из реактивного огнемета офиса адвоката и волонтера Олега Головкова (сентябрь 2014г), а также обстрел из гранатомета МРО-А зданий Фрунзенского и Орджоникидзевского военкоматов (сентябрь 2014г), попытка обстрела из РПГ-22 емкости с топливными материалами (октябрь 2014г), подрыв военного тягача с помощью СПМ (октябрь 2014г), подрыв с помощью реактивной штурмовой гранаты емкости с газом ООО "Харкиврегионгаз", подрыв с помощью СПМ цистерны с бензином на станции "Шебелинка" (январь 2015г), подрыв с использованием "пластида" железнодорожных путей моста на перегоне "Новожаново-Основа" (март 2015г).