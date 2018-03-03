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Все про:Меркель (1465) Путин (23580) ядерное оружие (528) Трамп (1680) Макрон (156)

 Трамп, Меркель и Макрон считают, что заявления Путина по ядерному оружию отвлекают от продуктивного обсуждения ряда вопросов, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и лидер Франции Эммануэль Макрон считают, что заявления главы РФ Владимира Путина по ядерному оружию отвлекают от продуктивного обсуждения ряда вопросов между Россией и Западом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Лидеры выразили серьезную озабоченность в связи с недавними заявлениями президента России Владимира Путина о разработке ядерного оружия, которые, по их мнению, отвлекают от продуктивного обсуждения широкого спектра вопросов между Россией и Западом", - говорится в распространенном сообщении Белого дома.

Д.Трамп провел отдельные телефонные разговоры с А.Меркель и Э.Макроном накануне.

Ранее в интервью американскому телеканалу NBC президент РФ В.Путин заявил, что Россия провела удачные испытания ракет с ядерным двигателем.

"Они все прошли удачно. Каждая из этих систем имеет различную степень готовности, некоторые из них уже на боевом дежурстве в войсках", - сказал президент РФ в интервью, фрагменты которого были показаны российским "Первым каналом".

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По словам президента России, испытания проведены "очень хорошо". "Некоторые ракеты все еще нуждаются в доработке, другие уже доступны для войск и находятся в боевой готовности", - отметил В.Путин.

Накануне В.Путин в послании Федеральному Собранию сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

Источник: https://censor.net.ua/n3053633
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Зовсім навпаки - "продуктивне обговорення" ряду питань може відволікти пуцина від вологих мрій і фантазій про ядерну зброю. Тому цього самого "продуктивного обговорення" і не відбувається.
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а что тут считать? Понятное дело, что нужно идти по знакомой процедуре - вводить новые санкции... Этот питерский гопник вас оскорбил и хотел напугать, таких уважаемых людей.... Нужно наказать..., здесь и обсуждать нечего... Трамп, Меркель и Макрон считают, что заявления Путина по ядерному оружию отвлекают от продуктивного обсуждения ряда вопросов, - Белый дом - Цензор.НЕТ 1386
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"Лидеры выразили серьезную озабоченность..."
А чего не "глубокую"? В чем принципиально отличие этих двух уровней обеспокоенности?
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Mendosa - они наверное обсуждали пациента - он все еще немного вменяемый или уже окончательно спятил....
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Пока на Западе находятся семьи, недвижимость и банковские счета российской элиты, Западу бояться нечего. Любой, кто всерьёз заикнётся о нанесении удара по странам запада, имеет все шансы тут же скоропостижно скончаться от долгой и продолжительной болезни, невзирая на количество и качество охраны. Соответственно, весь этот воинственный бред предназначен исключительно для внутреннего пользования и представляет собой предвыборную программу Путина, ориентированную на низкообразованную часть российского общества.
Дедушка стар, близок к маразму, и, видимо, сидит на мощных обезболивающих (говорят, что у него серьёзные проблемы со спиной). Речь сбивчивая, невнятная, и видно, что по большей части он сам не очень хорошо понимает, что именно читает с бумажки. Содержательно рассказ о новейших вооружениях тоже состоит из бреда чуть менее, чем полностью. Крылатая ракета с ядерным прямоточным воздушно-реактивным двигателем - такая же разрабатывалсь в США ещё в 60-е годы, были сделаны первые прототипы и испытаны двигатели. От дальнейшей разработки отказались: очень дорого, очень сложно в производстве, по пути к цели заражает собственную территорию радиоактивными элементами, если упадёт - будет маленький Чернобыль. К тому же обычные баллистические ракеты долетают до цели не за часы, как крылатые ракеты, а за минуты. Кстати, если рассказ Путина об успешном испытании такой ракеты - правда, то значит где-то над территорией РФ распылён радиоактивный след, а на земле валяются радиоактивные обломки реактора, потому что садиться крылатые ракеты не умеют. Видимо, он всё-таки врал. Межконтинентальные торпеды (тоже с ядерными движками) годны лишь для шантажа мирного населения прибрежных городов, так как ни войска, ни пусковые шахты, ни военная промышленность не располагаются на пляжах. Боевые лазеры это пока игрушка, годная лишь для борьбы с небольшими, низко и медленно летящими беспилотниками. Для реального использования боевых лазеров в атмосфере нужна не только на несколько порядков большая мощность, чем доступна сейчас, но ещё и сложная система наведения и адаптивной фокусировки. С учётом того, что всё современные электронные компоненты РФ приходится закупать за границей, перспективы создания чего-то принципиально нового весьма сомнительны. Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" действительно существует, его разрабатывали ещё в конце 1980-х, в СССР и назывался он Х-32. Испытания начались в 1998 году, в 2016 году ракета поставлена на вооружение, хотя самолётов-носителей для неё пока нет - модернизация 30 Ту-22М3 в Ту-22М3М ещё только планируется. Комплекс "Авангард" начал разрабатываться в 2006 году и ещё в 2013 году должен был встать на вооружение. Видимо, доделали, наконец.
Что мы имеем в итоге: пара довольно старых, но рабочих разработок, которые ещё только предстоит пустить в серию. Всё остальное - бесперспективные прожекты, которые никто и никогда не будет доводить до постановки на вооружение. Большая часть этого сказочного арсенала никогда не будет создана, с серийным производством даже вполне реалистичных образцов у РФ есть серьёзные проблемы - экономику сложно обмануть, поэтому предприятия ВПК в большинстве своём дышат на ладан. http://censoru.net/25201-poslanie-putina-2018-dedushka-star-i-blizok-k-marazmu.html
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В США с боевыми лазерами как раз все Ок. А вот на счет Раисси ... ну очень большие сомнения. Как правильно сказано - опытные/лаболаторные образцы и серия это очень большая разница.
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Сам удивился, но паРашка один из лидеров по экспорту лазеров....
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Точно ? А не Китай .Это китайцы во всю торгуют лазерными указками на Алиэкспрессе .А чтоб из - за поребрика ими торговали я не слышал ! Трамп, Меркель и Макрон считают, что заявления Путина по ядерному оружию отвлекают от продуктивного обсуждения ряда вопросов, - Белый дом - Цензор.НЕТ 8380
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В США лазеры были испытаны более-менее успешно. По гиперскоростному оружию неудачи, при испытаниях максимальная скорость около 6 Мах.
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Противно слушать эту затянувшеюся озабоченность. С другой стороны понимаю, что Запад боится, иначе бы расправились с Хуйлом, как с Каддафи и Хуссейном. Вы главное не забудьте построить Северный поток-2 и сразу за ним третий. Почему не Рейган сейчас в белом доме хозяин..
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Рейгану повезло, что вместо Сталина ему попался "реформатор" Горбачев! Трамп, Меркель и Макрон считают, что заявления Путина по ядерному оружию отвлекают от продуктивного обсуждения ряда вопросов, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7253
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Возможно. С другой стороны, если бы на месте Рейгана был бы Обама, сомневаюсь, что он бы развалил СССР. В те времена дядя Сэм (элита в Вашингтоне) был могуч, как никогда.
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уже можно радоваться, что Бабама , наконец, сдристнул. А вот от сопливой Еуропы ничего хорошего ждать не приходится.
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Что вы понимаете под "хорошим"? Начало 3-й мировой войны?
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Наоборот! Трамп, Меркель и Макрон считают, что заявления Путина по ядерному оружию отвлекают от продуктивного обсуждения ряда вопросов, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3976 Эти заявления стимулируют переход от стадии "обсуждения вопросов" к стадии их решения и решительных действий! Трамп, Меркель и Макрон считают, что заявления Путина по ядерному оружию отвлекают от продуктивного обсуждения ряда вопросов, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3976
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Трамп, Меркель и Макрон считают, что заявления Путина по ядерному оружию отвлекают от продуктивного обсуждения ряда вопросов, - Белый дом:Гы!!точнее и не сформулируеш!!весь мир знает что рашу жалеть надо!!(за доставшегося,,правителя"и нации нездоровой в целом)но ток раша пыжится!!и думает что заявления недомерка!!способны кого либо в мире напугать!! Трамп, Меркель и Макрон считают, что заявления Путина по ядерному оружию отвлекают от продуктивного обсуждения ряда вопросов, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7500 Трамп, Меркель и Макрон считают, что заявления Путина по ядерному оружию отвлекают от продуктивного обсуждения ряда вопросов, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7911 Трамп, Меркель и Макрон считают, что заявления Путина по ядерному оружию отвлекают от продуктивного обсуждения ряда вопросов, - Белый дом - Цензор.НЕТ 4973 Трамп, Меркель и Макрон считают, что заявления Путина по ядерному оружию отвлекают от продуктивного обсуждения ряда вопросов, - Белый дом - Цензор.НЕТ 2837
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Конечно отвлекают - полдня вчера проржали впустую
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Президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и лидер Франции Эммануэль МакронИсточник: https://censor.net.ua/n3053633
А они об этом заявлении знают,или как всегда все знает интерфакс украина
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"отвлекают от продуктивного обсуждения широкого спектра вопросов между Россией и Западом."

А ведь еще недавно обещали изолировать Россию.
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Идет политическая игра.Кацапия решила в Сирии показать свои новые разработки и тем самым запугать НАТО.В итоге получился пшик.Путька решил взять на понт.Вот только одно не учел,что о состоянии кацапских технологий все известно противнику.Только НАТО уже давно играет в кошки-мышки и ждет когда мышка откинет лапы.
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Боюсь в НАТО ничего не знали. Факты вещь упрямая. А по факту США продолжали строить бесполезную ПРО в Ю. Корее и Польше. Просто делают лицо.
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Схоже що для Росії більше значення має думка Китаю....................................
А там:"..........Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая отметила заявление Путина и о российско-китайских отношениях.
"Я также хочу отметить, что президент Путин в своем послании сказал, что Россия установила крепкие, дружественнее и равноправные отношения с большинством стран мира, а российско-китайское всесторонние стратегические отношения являются примером такого партнерства. Мы согласны с той высокой оценкой, которую дал президент Путин российско-китайским отношениям", - сказала Хуа Чуньин.
Она добавила, что взаимодействие между Москвой и Пекином основаны на равенстве и взаимодоверии и соответствуют интересам обеих сторон.
Китайский дипломат добавила, что Китай с радостью отмечает то, что "в России под руководством президента Путина сохраняется социальная стабильность, экономика развивается, а качество жизни населения улучшается.................................".
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С пациентом N1 может эффективно разговаривать доктор "Святой_ватокосец Мэтьюс"!
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Звичайно що відволікає. Адже "дехто" починає тремтіти від страху............ Трамп, Меркель и Макрон считают, что заявления Путина по ядерному оружию отвлекают от продуктивного обсуждения ряда вопросов, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3413
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Все что нужно знать о русляндии в начале 21-ого века
тут в 10 цифрах и словах... Трамп, Меркель и Макрон считают, что заявления Путина по ядерному оружию отвлекают от продуктивного обсуждения ряда вопросов, - Белый дом - Цензор.НЕТ 9617
Если запад действительно хочет познать русню,
то смотреть стоит именно этот список.
Остальное о раше - совершенно несущественно.
Вся суть тут, квинтэссенция духа и скреп.Трамп, Меркель и Макрон считают, что заявления Путина по ядерному оружию отвлекают от продуктивного обсуждения ряда вопросов, - Белый дом - Цензор.НЕТ 1568 Трамп, Меркель и Макрон считают, что заявления Путина по ядерному оружию отвлекают от продуктивного обсуждения ряда вопросов, - Белый дом - Цензор.НЕТ 4420
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Есть русская пословица, что, сколько волка не корми, он все равно смотрит в лес. Меркель и Макрон считали, что они наладили отношения с Путиным и их опасность исходящая от Путина не коснется их. Но Путин чихал на все договоренности и уступки и не двух осмыслено заявил, что он ударит ядерным оружием не по марсианам, а в первую очередь именно по ним. Поэтому Меркель и Макрону пора уже оказать военную помощь Украине и всерьез взяться за Путина, похоронить Северный поток 2, приватизировать активы РФ за рубежом, вклады и т.д. Кацапского волка необходимо добивать
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп, Меркель и Макрон считают, что заявления Путина по ядерному оружию отвлекают от продуктивного обсуждения ряда вопросов, - Белый дом
 
 
 
 
 
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