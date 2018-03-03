 Трамп, Меркель и Макрон считают, что заявления Путина по ядерному оружию отвлекают от продуктивного обсуждения ряда вопросов, - Белый дом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Лидеры выразили серьезную озабоченность в связи с недавними заявлениями президента России Владимира Путина о разработке ядерного оружия, которые, по их мнению, отвлекают от продуктивного обсуждения широкого спектра вопросов между Россией и Западом", - говорится в распространенном сообщении Белого дома.
Д.Трамп провел отдельные телефонные разговоры с А.Меркель и Э.Макроном накануне.
Ранее в интервью американскому телеканалу NBC президент РФ В.Путин заявил, что Россия провела удачные испытания ракет с ядерным двигателем.
"Они все прошли удачно. Каждая из этих систем имеет различную степень готовности, некоторые из них уже на боевом дежурстве в войсках", - сказал президент РФ в интервью, фрагменты которого были показаны российским "Первым каналом".
По словам президента России, испытания проведены "очень хорошо". "Некоторые ракеты все еще нуждаются в доработке, другие уже доступны для войск и находятся в боевой готовности", - отметил В.Путин.
Накануне В.Путин в послании Федеральному Собранию сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.
А чего не "глубокую"? В чем принципиально отличие этих двух уровней обеспокоенности?
Дедушка стар, близок к маразму, и, видимо, сидит на мощных обезболивающих (говорят, что у него серьёзные проблемы со спиной). Речь сбивчивая, невнятная, и видно, что по большей части он сам не очень хорошо понимает, что именно читает с бумажки. Содержательно рассказ о новейших вооружениях тоже состоит из бреда чуть менее, чем полностью. Крылатая ракета с ядерным прямоточным воздушно-реактивным двигателем - такая же разрабатывалсь в США ещё в 60-е годы, были сделаны первые прототипы и испытаны двигатели. От дальнейшей разработки отказались: очень дорого, очень сложно в производстве, по пути к цели заражает собственную территорию радиоактивными элементами, если упадёт - будет маленький Чернобыль. К тому же обычные баллистические ракеты долетают до цели не за часы, как крылатые ракеты, а за минуты. Кстати, если рассказ Путина об успешном испытании такой ракеты - правда, то значит где-то над территорией РФ распылён радиоактивный след, а на земле валяются радиоактивные обломки реактора, потому что садиться крылатые ракеты не умеют. Видимо, он всё-таки врал. Межконтинентальные торпеды (тоже с ядерными движками) годны лишь для шантажа мирного населения прибрежных городов, так как ни войска, ни пусковые шахты, ни военная промышленность не располагаются на пляжах. Боевые лазеры это пока игрушка, годная лишь для борьбы с небольшими, низко и медленно летящими беспилотниками. Для реального использования боевых лазеров в атмосфере нужна не только на несколько порядков большая мощность, чем доступна сейчас, но ещё и сложная система наведения и адаптивной фокусировки. С учётом того, что всё современные электронные компоненты РФ приходится закупать за границей, перспективы создания чего-то принципиально нового весьма сомнительны. Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" действительно существует, его разрабатывали ещё в конце 1980-х, в СССР и назывался он Х-32. Испытания начались в 1998 году, в 2016 году ракета поставлена на вооружение, хотя самолётов-носителей для неё пока нет - модернизация 30 Ту-22М3 в Ту-22М3М ещё только планируется. Комплекс "Авангард" начал разрабатываться в 2006 году и ещё в 2013 году должен был встать на вооружение. Видимо, доделали, наконец.
Что мы имеем в итоге: пара довольно старых, но рабочих разработок, которые ещё только предстоит пустить в серию. Всё остальное - бесперспективные прожекты, которые никто и никогда не будет доводить до постановки на вооружение. Большая часть этого сказочного арсенала никогда не будет создана, с серийным производством даже вполне реалистичных образцов у РФ есть серьёзные проблемы - экономику сложно обмануть, поэтому предприятия ВПК в большинстве своём дышат на ладан. http://censoru.net/25201-poslanie-putina-2018-dedushka-star-i-blizok-k-marazmu.html
А они об этом заявлении знают,или как всегда все знает интерфакс украина
А ведь еще недавно обещали изолировать Россию.
А там:"..........Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая отметила заявление Путина и о российско-китайских отношениях.
"Я также хочу отметить, что президент Путин в своем послании сказал, что Россия установила крепкие, дружественнее и равноправные отношения с большинством стран мира, а российско-китайское всесторонние стратегические отношения являются примером такого партнерства. Мы согласны с той высокой оценкой, которую дал президент Путин российско-китайским отношениям", - сказала Хуа Чуньин.
Она добавила, что взаимодействие между Москвой и Пекином основаны на равенстве и взаимодоверии и соответствуют интересам обеих сторон.
Китайский дипломат добавила, что Китай с радостью отмечает то, что "в России под руководством президента Путина сохраняется социальная стабильность, экономика развивается, а качество жизни населения улучшается.................................".
тут в 10 цифрах и словах...
Если запад действительно хочет познать русню,
то смотреть стоит именно этот список.
Остальное о раше - совершенно несущественно.
Вся суть тут, квинтэссенция духа и скреп.
http://kaifolog.ru/russia/7724-novye-uzhasy-rossiyskih-bolnic-50-foto.html