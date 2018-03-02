 Порошенко поприветствовал продление санкций США против России: "Это четкий сигнал агрессору"

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Приветствую решение президента Дональда Трампа продлить действие американских санкций против России. Это четкий сигнал агрессору, что действие ограничительных мер будет продолжаться пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины", - написал он.
"Ни пропаганда, ни бряцанье оружием, ни энергетический шантаж не разрушат проукраинскую коалицию", - добавил Порошенко.
Как сообщалось, Д.Трамп в пятницу объявил о решении продлить еще на год антироссийские санкции, связанные с ситуацией в Украине.
Этот исполнительный указ впервые был принят 6 марта 2014 года администрацией экс-президента США Барака Обамы в связи с ситуацией в Украине.
"Действия и политика, к которым апеллируют исполнительные указы продолжают нести чрезвычайную угрозу национальной безопасности и международной политике США. В связи с этим данный указ постановляет, что указы от 6 марта 2014 года, 16 марта 2014 года, 20 марта 2014 года и 19 декабря 2014 года должны остаться действительными и после 6 марта 2018 года", - отмечается в документе.
Санкции против России по ситуации в Украине были введены администрацией Барака Обамы в 2014 году. Первые санкции вступили в силу 6 марта 2014 года, позже - 16 марта, 20 марта и 19 декабря того же года - санкции расширялись.
С момента введения санкций они ежегодно продлеваются на 12 месяцев.
С таким заявлением выступил на радио Sirius XM... президент США Дональд Трамп, добавив: «Я никогда не делал их. И до сих пор я никогда не болел гриппом. Мне не нравится идея делать инъекции вредных вещей в ваше тело».
История борьбы Трампа против прививок - не только антигриппозных, но и всех других видов - имеет давние корни. Ещё в 2014 г. Трамп опубликовал в своём «Твиттере» следующее заявление: «Если бы я был президентом, я бы настаивал на правильных вакцинах и не разрешил бы массовую вакцинацию, которая вызывает у детей аутизм».
И, едва дав присягу в качестве президента, Трамп начал действовать в этом направлении. Он назначил председателем Целевой группы по безопасности вакцин Роберта Ф. Кеннеди-младшего, который является активистом движения против вакцинации. Этот представитель влиятельного клана Кеннеди вызвал фурор, открыто сравнив практику вакцинирования с холокостом: «Человеку делают прививку, он ложится спать, а утром не просыпается - его мозг погиб. Это настоящий холокост». Затем он попросил Салли Йетс, ещё одну активистку, ранее высказывающуюся против вакцинации, стать исполняющей обязанности генерального прокурора, главы министерства юстиции (DOJ). Она в первый же день своей деятельности подписала санкции на рейд агентов ФБР в штаб-квартиру Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в Атланте, штат Джорджия. В нём принял участие врач Уильям Томпсон, основной правительственный осведомитель и разоблачитель вакцин, приводящих к аутизму.
Предположительно CDC скрыл данные исследования, показавшие связь прививки против кори, краснухи и паротита с появлением у детей аутизма. В США ходят неподтверждённые слухи, что младшему сыну Трампа Бэррону поставили этот диагноз после прививки в конце 2013 г.
Есть надежда, что в результате этих действий мы получим больше информации о вакцинах и последствиях их применения."
«Я не знаю, как сейчас, но я могу ответственно сказать вам, что он наотрез отказался прививать своих детей», - сказал врач на закрытом медицинском симпозиуме в Сиэтле, добавив: «Они были замечательными детьми, очень умными и жизнерадостными, и он сказал, что всё будет в порядке, и им не нужны никакие прививки».
Согласно очевидцам, эти слова вызвали волну негодования среди врачей на симпозиуме, с обвинениями его в том, что он нарушает врачебную тайну. Однако, когда он говорил об этом только с другими врачами, он не нарушал врачебного кодекса поведения.
У Гейтса трое детей с женой Мелиндой - Дженнифер, Рори и Фиби - родились они между 1996 и 2002 годами, и, по словам его бывшего личного врача, все они не прививты и совершенно здоровы.
Новость о том, что Билл Гейтс не прививает своих детей, несмотря на то, что он является самым активным участником кампании по обязательной вакцинации, не должна никого удивлять. Исследования показывают, что элита не прививает своих детей. Но в то же время они настаивают, чтобы простой народ вакцинировал своих детей.Элита не делает прививок
По данным недавнего исследования, в Калифорнии дети, которые не вакцинированы, являются белыми и родом из самых богатых семей Лос-Анджелеса.
Доля непривитых детей удвоилась с 2007 по 2013 год, с 1,54% до 3,06%. Это более чем полмиллиона детей отказавшихся от прививок и из них 17 000 из богатых семей.
По данным CNN, число семей совсем отказавшихся от вакцинации своих детей, было самым высоким в большинстве белых районов с высоким уровнем дохода, таких как Orange County, Santa Barbara и Bay Area.
В исследовании, опубликованном в American Journal of Public Heath, было рассмотрено более 20000 калифорнийских школ, и обнаружено, что отказы от вакцинации были в два раза чаще среди детей, посещающих частные элитные школы.
«Очень богатые и привилегированные родители многое знают о вакцинах и они не хотят рисковать, когда речь заходит о здоровье их собственных детей. Их беспокоят побочные реакции, в том числе аутизм».
Автор: Baxter Dmitry
Источник https://medalternativa.info/entry/bill-geyts-ne-privival-detej/
Крымчанам показали ролик, из которого следует, что если бы полуостров остался в составе Украины, на его улицах проводились гей-парады, а чиновники вступали в однополые браки, .........делали бы вместе по утрам гимнастику, а потом пили бы чай с вареньем на веранде.....
http://news.allcrimea.net/news/2018/3/2/geiparady-i-odnopolye-braki-chego-izbezhal-krym-po-mneniju-mestnogo-telekanala-98753/
в магазинах раши пусто, все под санкциями, жратвы нет, только конфеты рошен..
Україна продає кожну шосту одиницю озброєння до Росії
http://www.umoloda.kiev.ua/number/0/2006/108940/
Украина сняла санкции с российского
поставщика угля "Южтранс
https://strana.ua/news/117546-ukraina-otmenila-sanktsii-protiv-rossijskoho-postavshchika-uhlja-juzhtrans.html
ЦРУ. Чому металургійний завод
Порошенка не платить земельний податок та досі торгує з РФhttp://24tv.ua/tsru_chomu_metalurgiyniy_zavod_poroshenka_ne_platit_zemelniy_podatok_ta_dosi_torguye_z_rf_n642056
У 2015 році Російська
Федерація залишалася в трійці найбільших покупців української
зброї, сказано в
матеріалах Стокгольмського міжнародного інституту дослідження
миру (SIPRI)... Згідно з даними інституту,
загальна сума доходів від контрактів, укладених Україною з РФ на постачання
різних озброєнь, склала $ 72 млн
http://smila.info/news/za-minuliy-rik-ukrayina-prodala-rosiyi-zbroyi-na-72-milyoni-dolariv/
08.02.17 "Лес-кругляк идет в
"ДНР" и"ЛНР" полными эшелонами", - нардеп Костенко
http://censor.net.ua/news/426992/;
Кубів про торгівлю з окупантом: Торгівля, яка є в Україні - законна
П'ятниця, 19 січня 2018,
11:24
https://www.pravda.com.ua/news/2018/01/19/7168875/
"Російські виробники не можуть обійтися без українських продуктів",
- заступниця голови МЕРТ Микольська про зростання торгівлі з РФ https://ua.censor.net.ua/news/452808/rosiyiski_vyrobnyky_ne_mojut_obiyitysya_bez_ukrayinskyh_produktiv_zastupnytsya_golovy_mert_mykolska
10.09.17Объем
торговли между Украиной и РФ вырос, - "Зеркало недели"
https://censor.net.ua/news/454701/obem_torgovli_mejdu_ukrainoyi_i_rf_vyros_zerkalo_nedeli#commentform
23.08.17"Російські виробники не можуть обійтися
без українських продуктів", - заступниця голови МЕРТ Микольська про
зростання торгівлі з РФ https://ua.censor.net.ua/news/452808/rosiyiski_vyrobnyky_ne_mojut_obiyitysya_bez_ukrayinskyh_produktiv_zastupnytsya_golovy_mert_mykolska
18.12.17 Кабмин намерен продлить ввозные пошлины на товары из России до 31
декабря 2018 года
https://censor.net.ua/news/3039964/kabmin_nameren_prodlit_vvoznye_poshliny_na_tovary_iz_rossii_do_31_dekabrya_2018_goda
Чому рашистські поп-зірки, артисти країни агресора їдуть виступати з концертами в Україну?
https://ua.censor.net.ua/news/3044359/za_dva_misyatsi_sbu_pustyla_v_ukrayinu_mayije_50_artystiv_iz_rf_dokument
14.08.17 09:10
Российская поэтесса Астахова выступила в
Одессе, несмотря на посещение оккупированного Крыма. https://censor.net.ua/photo_news/451564/rossiyiskaya_poetessa_astahova_vystupila_v_odesse_nesmotrya_na_poseschenie_okkupirovannogo_kryma_foto
03.07.17
10:49
Российская группа Anacondaz, выступавшая
в оккупированном Крыму, спела на фестивале в Киеве,https://censor.net.ua/photo_news/446271/rossiyiskaya_gruppa_anacondaz_vystupavshaya_v_okkupirovannom_krymu_spela_na_festivale_v_kieve_krymrealii
02.07.17
23:16
Певец
из РФ Фомин на фестивале во Львове назвал Крым российскимhttps://censor.net.ua/news/446236/pevets_iz_rf_fomin_na_festivale_vo_lvove_nazval_krym_
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И НАЧАЛ ПОКУПАТЬ У ЭТОГО АГРЕССОРА ГАЗ, ТЕМ САМЫМ СПОНСИРУЯ РАСЕЙСКУЮ АРМИЮ КОТОРАЯ УБИВАЕТ УКРАИНЦЕВ.
ХОТЯ ИМЕЕТ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭТОГО - НЕ ДЕЛАТЬ,
И КАК ТУТ НЕ ВСПОМНИТЬ О ЛИПЕЦКОЙ ФАБРИКЕ и АГЕНТЕ "ЛОЛИТА"?
внешнеторговый оборот между Российской Федерацией и Украиной в январе-декабре 2017 г. составил 12 млрд. 855,1 млн. дол. США, что на 25,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года (сайт посольства Украины в параше http://russia.mfa.gov.ua/ru/ukraine-ru/trade).
Трамп молодец, а мы?
Мене взагалі ці санкції вражають. Якщо введені за Крим, то хай би і діяли, доки Крим не віддадуть, але ж чомусь треба їх кожен рік або півроку продовжувати.
бьідло готово однотурить до 65-ти лет ?