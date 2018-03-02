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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (14392) Россия (68243) санкции (6560) США (13347)

 Порошенко поприветствовал продление санкций США против России: "Это четкий сигнал агрессору"

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал продление президентом США Дональдом Трампом санкций против России.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: США введут новые санкции против РФ в ближайшие 30 дней, - глава Минфина США Мнучин

"Приветствую решение президента Дональда Трампа продлить действие американских санкций против России. Это четкий сигнал агрессору, что действие ограничительных мер будет продолжаться пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины", - написал он.

"Ни пропаганда, ни бряцанье оружием, ни энергетический шантаж не разрушат проукраинскую коалицию", - добавил Порошенко.

Как сообщалось, Д.Трамп в пятницу объявил о решении продлить еще на год антироссийские санкции, связанные с ситуацией в Украине.

Этот исполнительный указ впервые был принят 6 марта 2014 года администрацией экс-президента США Барака Обамы в связи с ситуацией в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока РФ не прекратит агрессивное поведение, американские санкции будут продолжены, - Салливан

"Действия и политика, к которым апеллируют исполнительные указы продолжают нести чрезвычайную угрозу национальной безопасности и международной политике США. В связи с этим данный указ постановляет, что указы от 6 марта 2014 года, 16 марта 2014 года, 20 марта 2014 года и 19 декабря 2014 года должны остаться действительными и после 6 марта 2018 года", - отмечается в документе.

Санкции против России по ситуации в Украине были введены администрацией Барака Обамы в 2014 году. Первые санкции вступили в силу 6 марта 2014 года, позже - 16 марта, 20 марта и 19 декабря того же года - санкции расширялись.

С момента введения санкций они ежегодно продлеваются на 12 месяцев.

Порошенко поприветствовал продление санкций США против России: Это четкий сигнал агрессору 01

Источник: https://censor.net.ua/n3053631
 
 
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воно здатне тільки вітати рішення Трампа продовжити дію санкцій
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давай,ватна мака, покидай ще лайном в монітор від БЕЗСИЛЬНОЇ люті на Пороха ))))
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"Прививки против гриппа - с­амое большое медицинское жульничество, придуманное мировыми фармкомпаниями.
Порошенко привітав продовження санкцій США проти Росії: "Це чіткий сигнал агресору" - Цензор.НЕТ 7236
С таким заявлением выступил на радио Sirius XM... президент США Дональд Трамп, добавив: «Я никогда не делал их. И до сих пор я никогда не болел гриппом. Мне не нравится идея делать инъекции вредных вещей в ваше тело».Порошенко привітав продовження санкцій США проти Росії: "Це чіткий сигнал агресору" - Цензор.НЕТ 1379
История борьбы Трампа против прививок - не только антигриппозных, но и всех других видов - имеет давние корни. Ещё в 2014 г. Трамп опубликовал в своём «Твиттере» следующее заявление: «Если бы я был президентом, я бы настаивал на правильных вакцинах и не разрешил бы массовую вакцинацию, которая вызывает у детей аутизм».

И, едва дав присягу в качест­ве президента, Трамп начал действовать в этом направлении. Он назначил председателем Целевой группы по без­опасности вакцин Роберта Ф. Кеннеди-младшего, который является активистом движения против вакцинации. Этот представитель влиятельного клана Кеннеди вызвал фурор, открыто сравнив практику вакцинирования с холокостом: «Человеку делают прививку, он ложится спать, а утром не просыпается - его мозг погиб. Это настоящий холокост». Затем он попросил Салли Йетс, ещё одну активистку, ранее высказывающуюся против вакцинации, стать исполняющей обязанности генерального прокурора, главы министерства юсти­ции (DOJ). Она в первый же день своей деятельности подписала санкции на рейд агентов ФБР в штаб-квартиру Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в Атланте, штат Джорджия. В нём принял участие врач Уильям Томпсон, основной правительственный осведомитель и разоблачитель вакцин, приводящих к аутизму.
Предположительно CDC скрыл данные исследования, показавшие связь прививки против кори, краснухи и паротита с появлением у детей аутизма. В США ходят неподтверждённые слухи, что младшему сыну Трампа Бэррону поставили этот диагноз после прививки в конце 2013 г.
Есть надежда, что в результате этих действий мы получим больше информации о вакцинах и последствиях их применения."
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"Бывший личный врач Билла Гейтса в Сиэтле в 1990-х годах, заявил, что основатель Microsoft, разработчик и сторонник вакцинации «отказывался прививать своих детей».
«Я не знаю, как сейчас, но я могу ответственно сказать вам, что он наотрез отказался прививать своих детей», - сказал врач на закрытом медицинском симпозиуме в Сиэтле, добавив: «Они были замечательными детьми, очень умными и жизнерадостными, и он сказал, что всё будет в порядке, и им не нужны никакие прививки».
Согласно очевидцам, эти слова вызвали волну негодования среди врачей на симпозиуме, с обвинениями его в том, что он нарушает врачебную тайну. Однако, когда он говорил об этом только с другими врачами, он не нарушал врачебного кодекса поведения.
У Гейтса трое детей с женой Мелиндой - Дженнифер, Рори и Фиби - родились они между 1996 и 2002 годами, и, по словам его бывшего личного врача, все они не прививты и совершенно здоровы.
Новость о том, что Билл Гейтс не прививает своих детей, несмотря на то, что он является самым активным участником кампании по обязательной вакцинации, не должна никого удивлять. Исследования показывают, что элита не прививает своих детей. Но в то же время они настаивают, чтобы простой народ вакцинировал своих детей.Элита не делает прививок
По данным недавнего исследования, в Калифорнии дети, которые не вакцинированы, являются белыми и родом из самых богатых семей Лос-Анджелеса.
Доля непривитых детей удвоилась с 2007 по 2013 год, с 1,54% до 3,06%. Это более чем полмиллиона детей отказавшихся от прививок и из них 17 000 из богатых семей.
По данным CNN, число семей совсем отказавшихся от вакцинации своих детей, было самым высоким в большинстве белых районов с высоким уровнем дохода, таких как Orange County, Santa Barbara и Bay Area.
В исследовании, опубликованном в American Journal of Public Heath, было рассмотрено более 20000 калифорнийских школ, и обнаружено, что отказы от вакцинации были в два раза чаще среди детей, посещающих частные элитные школы.
«Очень богатые и привилегированные родители многое знают о вакцинах и они не хотят рисковать, когда речь заходит о здоровье их собственных детей. Их беспокоят побочные реакции, в том числе аутизм».
Автор: Baxter Dmitry
Источник https://medalternativa.info/entry/bill-geyts-ne-privival-detej/
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Гей-парады и однополые браки: чего избежал Крым по мнению местного телеканала


Крымчанам показали ролик, из которого следует, что если бы полуостров остался в составе Украины, на его улицах проводились гей-парады, а чиновники вступали в однополые браки, .........делали бы вместе по утрам гимнастику, а потом пили бы чай с вареньем на веранде..... Порошенко поприветствовал продление санкций США против России: "Это четкий сигнал агрессору" - Цензор.НЕТ 5139

 http://news.allcrimea.net/news/2018/3/2/geiparady-i-odnopolye-braki-chego-izbezhal-krym-po-mneniju-mestnogo-telekanala-98753/
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Если крымчанам претило долбится в задницу лишь законодательство, значит они всего лишь латентные 3,14 доры. Экскюз муа за мой французский, силь ву пле
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Значит кондитерская промышленность Козломордии под санкции не попала
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а че, страшный сон ватника:
в магазинах раши пусто, все под санкциями, жратвы нет, только конфеты рошен..
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Санкції, які запровадив Парашенко проти Козлостану:

Україна продає кожну шосту одиницю озброєння до Росії

http://www.umoloda.kiev.ua/number/0/2006/108940/

Украина сняла санкции с российского
поставщика угля "Южтранс

https://strana.ua/news/117546-ukraina-otmenila-sanktsii-protiv-rossijskoho-postavshchika-uhlja-juzhtrans.html

ЦРУ. Чому металургійний завод
Порошенка не платить земельний податок та досі торгує з РФhttp://24tv.ua/tsru_chomu_metalurgiyniy_zavod_poroshenka_ne_platit_zemelniy_podatok_ta_dosi_torguye_z_rf_n642056

У 2015 році Російська
Федерація залишалася в трійці найбільших покупців української

зброї, сказано в
матеріалах Стокгольмського міжнародного інституту дослідження

миру (SIPRI)... Згідно з даними інституту,
загальна сума доходів від контрактів, укладених Україною з РФ на постачання
різних озброєнь, склала $ 72 млн

http://smila.info/news/za-minuliy-rik-ukrayina-prodala-rosiyi-zbroyi-na-72-milyoni-dolariv/

08.02.17 "Лес-кругляк идет в
"ДНР" и"ЛНР" полными эшелонами", - нардеп Костенко
http://censor.net.ua/news/426992/;

Кубів про торгівлю з окупантом: Торгівля, яка є в Україні - законна

П'ятниця, 19 січня 2018,
11:24

https://www.pravda.com.ua/news/2018/01/19/7168875/

"Російські виробники не можуть обійтися без українських продуктів",
- заступниця голови МЕРТ Микольська про зростання торгівлі з РФ https://ua.censor.net.ua/news/452808/rosiyiski_vyrobnyky_ne_mojut_obiyitysya_bez_ukrayinskyh_produktiv_zastupnytsya_golovy_mert_mykolska

10.09.17Объем
торговли между Украиной и РФ вырос, - "Зеркало недели"

https://censor.net.ua/news/454701/obem_torgovli_mejdu_ukrainoyi_i_rf_vyros_zerkalo_nedeli#commentform

23.08.17"Російські виробники не можуть обійтися
без українських продуктів", - заступниця голови МЕРТ Микольська про
зростання торгівлі з РФ https://ua.censor.net.ua/news/452808/rosiyiski_vyrobnyky_ne_mojut_obiyitysya_bez_ukrayinskyh_produktiv_zastupnytsya_golovy_mert_mykolska

18.12.17 Кабмин намерен продлить ввозные пошлины на товары из России до 31
декабря 2018 года

https://censor.net.ua/news/3039964/kabmin_nameren_prodlit_vvoznye_poshliny_na_tovary_iz_rossii_do_31_dekabrya_2018_goda

Чому рашистські поп-зірки, артисти країни агресора їдуть виступати з концертами в Україну?
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15.01.18 За два місяці СБУ пустила в Україну майже 50 артистів із РФ.

https://ua.censor.net.ua/news/3044359/za_dva_misyatsi_sbu_pustyla_v_ukrayinu_mayije_50_artystiv_iz_rf_dokument

14.08.17 09:10

Российская поэтесса Астахова выступила в
Одессе, несмотря на посещение оккупированного Крыма. https://censor.net.ua/photo_news/451564/rossiyiskaya_poetessa_astahova_vystupila_v_odesse_nesmotrya_na_poseschenie_okkupirovannogo_kryma_foto

03.07.17
10:49

Российская группа Anacondaz, выступавшая
в оккупированном Крыму, спела на фестивале в Киеве,https://censor.net.ua/photo_news/446271/rossiyiskaya_gruppa_anacondaz_vystupavshaya_v_okkupirovannom_krymu_spela_na_festivale_v_kieve_krymrealii

02.07.17
23:16

Певец
из РФ Фомин на фестивале во Львове назвал Крым российскимhttps://censor.net.ua/news/446236/pevets_iz_rf_fomin_na_festivale_vo_lvove_nazval_krym_
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Читаючи словосполучення "антиросійські санкції" можна подумати, що санкції введені проти кацапів за те, що вони росіяни. І щоб вони перестали бути росіянами - проти них і вводять санкції. Як на мене, санкції краще б називати "антирашистські", "антиімперські", "антитерористичні", на крайній випадок "антипутінські". Зробити це слід для того, щоб вибити у кацапської пропаганди тезис , що кацапів щемлять саме за те, що "ані - расєянє". Я ж вважаю, що сама назва санкцій має кацапам вказувати, за що їх карають - за агресивний неоімперіалізм. Питання, безумовно, дискусійне тому це лише моя думка, яка не претендує на єдино правильну.
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Порошенко поприветствовал продление санкций США против России: "Это четкий сигнал агрессору"
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И НАЧАЛ ПОКУПАТЬ У ЭТОГО АГРЕССОРА ГАЗ, ТЕМ САМЫМ СПОНСИРУЯ РАСЕЙСКУЮ АРМИЮ КОТОРАЯ УБИВАЕТ УКРАИНЦЕВ.

ХОТЯ ИМЕЕТ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭТОГО - НЕ ДЕЛАТЬ,

И КАК ТУТ НЕ ВСПОМНИТЬ О ЛИПЕЦКОЙ ФАБРИКЕ и АГЕНТЕ "ЛОЛИТА"?



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умник, закрой кран газовый на кухне и не ездь на автомобиле.
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А що ти ще можиш сказати окрім як привітати президента Трампа за зробленну за тебе роботу?!
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Взорвать трубу,не копейки агрессору.Учитесь у трампа.
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В то же время:
внешнеторговый оборот между Российской Федерацией и Украиной в январе-декабре 2017 г. составил 12 млрд. 855,1 млн. дол. США, что на 25,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года (сайт посольства Украины в параше http://russia.mfa.gov.ua/ru/ukraine-ru/trade).
Трамп молодец, а мы?
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На жаль, усі ці продовження санкцій є не результатом роботи наших політиків, а результатом 3,14зданутості хуйла, який лякає Світ своїми їпанутими мультами.
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А чий це результат? Ти вважаєш що це ініційовано кимось іншим?
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Я ж написав "результатом 3,14зданутості хуйла", якщо б він не був таким їпанутим, то санкції з нього потихеньку знімали б, а так він перед черговим продовженням санкцій видає щось, що на голову не налазить і нагадує про себе.
Мене взагалі ці санкції вражають. Якщо введені за Крим, то хай би і діяли, доки Крим не віддадуть, але ж чомусь треба їх кожен рік або півроку продовжувати.
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порошенко готовится к вьіборам,
бьідло готово однотурить до 65-ти лет ?
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С агрессором все понятно. А с торговым партнером что будет?
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Вот против бы ПОРОХА ввели Персональные Санкции. Так с Ворами и мошенниками ПОСТУПАЮТ и правильно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поприветствовал продление санкций США против России: "Это четкий сигнал агрессору"
 
 
 
 
 
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