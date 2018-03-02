 Польская PGNiG готова поставлять в Украину 6 млн кубометров газа в сутки

Об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель председателя правления PGNiG Мацей Возняк, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая динамичную ситуацию на рынке газа и морозную зиму PGNiG внимательно следит за потребностями и остается в постоянном контакте с украинскими контрагентами относительно возможных дополнительных поставок газа. При условии бесперебойной работы газопроводов в Украине и благоприятных условий транзакции, возможны поставки газа в Украину в течение всего года", - заявил Возняк.

По его словам, технические возможности пункта "Германовице" на границе с Украиной позволяют поставлять в Украину максимально 6 млн кубометров газа в сутки в зимний период, при условии отсутствия ограничений со стороны операторов газотранспортных систем.

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Напоминаем, "Нафтогаз Украины" и PGNiG подписали контракт о поставках газа до конца марта 2018 года. Общий объем по ним составляет 60 млн куб. м. Поставки газа начались сегодня в 6 часов утра через ГРС "Германовице", которая соединяет польскую ГТС с украинской.

В феврале Нафтогаз сделал предоплату объемов газа у Газпрома, ожидая возобновления поставок в марте. Газпром вернул всю сумму и отказался поставлять газ. Из-за похолодания в Украине возник незначительный дефицит газа.

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