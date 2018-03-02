 Польская PGNiG готова поставлять в Украину 6 млн кубометров газа в сутки

Об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель председателя правления PGNiG Мацей Возняк, передает Цензор.НЕТ.
"Учитывая динамичную ситуацию на рынке газа и морозную зиму PGNiG внимательно следит за потребностями и остается в постоянном контакте с украинскими контрагентами относительно возможных дополнительных поставок газа. При условии бесперебойной работы газопроводов в Украине и благоприятных условий транзакции, возможны поставки газа в Украину в течение всего года", - заявил Возняк.
По его словам, технические возможности пункта "Германовице" на границе с Украиной позволяют поставлять в Украину максимально 6 млн кубометров газа в сутки в зимний период, при условии отсутствия ограничений со стороны операторов газотранспортных систем.
Напоминаем, "Нафтогаз Украины" и PGNiG подписали контракт о поставках газа до конца марта 2018 года. Общий объем по ним составляет 60 млн куб. м. Поставки газа начались сегодня в 6 часов утра через ГРС "Германовице", которая соединяет польскую ГТС с украинской.
В феврале Нафтогаз сделал предоплату объемов газа у Газпрома, ожидая возобновления поставок в марте. Газпром вернул всю сумму и отказался поставлять газ. Из-за похолодания в Украине возник незначительный дефицит газа.
Спробували б вони не поставити його Україні.
Тебе это приснилось? Чуть больше года глава Минэнерго Украины Насалик прямо сказал что мы переплачиваем.
«Да мы платим дороже, поскольку мы платим за транзит и по территории Украины, и по территории Европы и назад, и на сегодняшний день эта цена составляет $185. По прямому контракту с РФ эта цена бы составляла $140», - заявил Насалик.
Я писал несколько месяцев назад, что Запад и Украина готовят Москве "Сталинград" на Март. И я рад и горжусь, что прогноз сбылся. Запад не хотел и не хочет видеть Путина у власти еще 6 лет. Потому что - это криминальный режим и международному климату он не дает позитивных настроений. Запад предпочел бы операцию "Горбачев-Ельцин" вместо. Но..
И тогда пришлось делать "Сталинград". В значении - кульминация (но локальная, промежуточная кульминация в войне, не окончательная). Смотрите.
1. 13-ый Пакт санкций (Кремлевский список).
2. 14-ый Пакет санкций (обвинения Мюллера 13-ти россиянам за вмешательство в выборы в США).
3. Принятие Украиной "хорватского" Закона.
4. Разгром в Сирии американцами.
5. Олимпиада под флагом 404.
6. Кокаиновый скандал.
7. Решение Госдепа о передаче Украине Джавелинов.
8. Объявление решения стокгольмского Арбитража.
Внушительно?
Но понятно, что это хорошая небольшая партия Запада и Украины. Ведь кокаин, например, возился по этому маршруту годами, а брызги устроили сегодня. И так далее.
И последние дни у РФ стали сдавать нервы. Я смотрел как Захарова обещала сделать отдельную зону для журналистов из США в РФ. Она была на гране срыва.
Выступление Путина - это тоже маразм в стиле Ына. Такого даже при Брежневе не было. И так далее.
К чему я?
К тому, что сегодняшнее решение о разрыве контракта Газпрома с Украиной - это крайне эмоциональное и глупое решение (тем более, что не имеет юридической силы, так как односторонний разрыв контракта невозможен, только через Стокгольм). От него одни убытки для РФ. - денежные и репутационные. Завтра наступит похмелье.
Но мы, как Нация, не впадаем в эйфорию. Мы продолжаем дальше делать то, что делали 4 года.
То, что должны.
Вместе.
И до нашей Победы.
Олег П.
Если я не прав пусть юристы поправят.
1 флот
2 вступление в нато
3 транзит газа
1 проблема с Черноморским флотом решена Крым Российский,а сумма за аренду там не хилая была и она истекала в 17 году.
2 в нато не прокатит так как по уставу если идут боевые действия на терретории страны то следует автоматически отказ.
3 северный поток 2 он будет поверь.в Крымский мост тоже ни кто не верил.Мосфильм однако.
4 санкции только подстегнули экономику а на все эти списки как то пох.
5 там ты про передачу джавелинов так успокойся передачи ни какой не будет,а будет продажа цена озвучена 47 лямов зеленью.
по поводу кокса так его в штаты в разы больше в возят.для украинских тарчков не по карману эти клеем обойдутся.
Олимпиада под флагом 404.чисто политика как олимпиада 80 и 84 в лос анжелисе.
теперь прикинь есть канадцы,мексиканцы,чилийцы,габонцы,даже украинцы(шумеры),так называют людей проживающих в этих странах,а вот штатовцев нет их просто называют амеры или презрительно во всём мире янки.404.
гутаришь что Захарова на грани срыва, так порох постоянно в запое ездит стресс снимать на мальдивы да на венский бал.скачи дальше или застрелись.совет напоследок,стреляйся в жопу что бы мозги на вылет!
А так- вся Европа живет без центрального отопления- и, ниче, всем нормально.
или в век современных технологий ты кизяком топишь.аргументируй.
-2 покупателя и перспектива потери клиентов, которые стали свидетелями надежности поставок газа из Роиси.
Вот нихера кацапы не могут понять, что в бизнесе репутация стоит дороже всего.
Поляки с США вложились $ и поставили на сжиженный газ.
Германия и Франция , судя по всему, решила поставить на газ из России.
Поэтому поляки с США и против Сев Потока 2, а Германия и Франция за.
Никакого противостояния.
Россия вот уже выплатила 50 миллиардов вкладчикам Юкоса, догнала и еще выплатила, ага.
Зато бурановским бабушкам сможете газ поставлять, а не собирать им дрова всей Роисей. Потому, что в случае чего любая транзакция через валютные корсчета будет заморожена по причине нарушения обязательств.
Вот и вся отбиралка, кацап. Мир изменился. И только вы этого не заметили, возлагая надежды на старую дубину.
газпром по 300 должен был продать по ихнему контракту ... а щас по 600 когда жареный клюнул
Зрадисты, хотите ныть и идти на мировую с русньои - ваш выбор, но потом не ноите.