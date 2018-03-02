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 Политика Украины
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 Польская PGNiG готова поставлять в Украину 6 млн кубометров газа в сутки

Польская нефтегазовая компания PGNiG готова в течение года бесперебойно поставлять газ в Украину.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель председателя правления PGNiG Мацей Возняк, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая динамичную ситуацию на рынке газа и морозную зиму PGNiG внимательно следит за потребностями и остается в постоянном контакте с украинскими контрагентами относительно возможных дополнительных поставок газа. При условии бесперебойной работы газопроводов в Украине и благоприятных условий транзакции, возможны поставки газа в Украину в течение всего года", - заявил Возняк.

По его словам, технические возможности пункта "Германовице" на границе с Украиной позволяют поставлять в Украину максимально 6 млн кубометров газа в сутки в зимний период, при условии отсутствия ограничений со стороны операторов газотранспортных систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нужно было сделать лаг 10-14 дней запаса", - Гройсман возлагает часть ответственности за газовый кризис на "Нафтогаз"

Напоминаем, "Нафтогаз Украины" и PGNiG подписали контракт о поставках газа до конца марта 2018 года. Общий объем по ним составляет 60 млн куб. м. Поставки газа начались сегодня в 6 часов утра через ГРС "Германовице", которая соединяет польскую ГТС с украинской. 

В феврале Нафтогаз сделал предоплату объемов газа у Газпрома, ожидая возобновления поставок в марте. Газпром вернул всю сумму и отказался поставлять газ. Из-за похолодания в Украине возник незначительный дефицит газа.

Также читайте: Запасов газа у нас на 3 млрд больше, чем необходимо, узким местом в работе ГТС является ограниченный темп его подъема из ПХГ, - Витренко

Источник: https://censor.net.ua/n3053630
 
 
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Польская нефтегазовая компания PGNiG подписала пятилетний контракт на поставку сжиженного природного газа из США. Сделка является частью стратегии Варшавы по отказу от закупок российского топлива к 2022 году.
Спробували б вони не поставити його Україні. Польская PGNiG готова поставлять в Украину 6 млн кубометров газа в сутки - Цензор.НЕТ 7275
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Они поставят Украине газ только по тому что американцы в отличии от кацапов предусмотрели что рашка в любой удобный для нее момент может снова отключить Украине газ и поставила отдельный пункт в контракте о возможности поставок в другие страны - тут второй вопрос - попробывала бы Польша поставлять этот газ не Украине...
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Не баланс газа 15-20 млн. м3 в сутки, поставят 6 и то по ценам европейского спотового рынка.
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смешно то, что сша сами российский газ покупают)) Прикинь накрутку с такого количества посредников.
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Да кто-то умеет деньги зарабатывать)а скажи,почему цена меньше через посредников чем на прямую)Это типа продавец в магазине бухой?)хотя на прямую кацапы не хотят,все в бюджет для баранов уйдёт)а так по кругу,смотришь и гроши только остались))
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а скажи,почему цена меньше через посредников чем на прямую
Тебе это приснилось? Чуть больше года глава Минэнерго Украины Насалик прямо сказал что мы переплачиваем.

«Да мы платим дороже, поскольку мы платим за транзит и по территории Украины, и по территории Европы и назад, и на сегодняшний день эта цена составляет $185. По прямому контракту с РФ эта цена бы составляла $140», - заявил Насалик.
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Вы цены годичной давности озвучили. Нафтогаз оплатил Газпрому газ с 1 марта по 275$ за 1000. Цены на европейском хабе 600$. Так как не было доп. соглашения (см. доп. соглашения 2014-15 г.г.) Газпром деньги вернул.
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ну так це той же російський газ в реверсному напрямку.
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Ремарка.
Я писал несколько месяцев назад, что Запад и Украина готовят Москве "Сталинград" на Март. И я рад и горжусь, что прогноз сбылся. Запад не хотел и не хочет видеть Путина у власти еще 6 лет. Потому что - это криминальный режим и международному климату он не дает позитивных настроений. Запад предпочел бы операцию "Горбачев-Ельцин" вместо. Но..
И тогда пришлось делать "Сталинград". В значении - кульминация (но локальная, промежуточная кульминация в войне, не окончательная). Смотрите.
1. 13-ый Пакт санкций (Кремлевский список).
2. 14-ый Пакет санкций (обвинения Мюллера 13-ти россиянам за вмешательство в выборы в США).
3. Принятие Украиной "хорватского" Закона.
4. Разгром в Сирии американцами.
5. Олимпиада под флагом 404.
6. Кокаиновый скандал.
7. Решение Госдепа о передаче Украине Джавелинов.
8. Объявление решения стокгольмского Арбитража.
Внушительно?
Но понятно, что это хорошая небольшая партия Запада и Украины. Ведь кокаин, например, возился по этому маршруту годами, а брызги устроили сегодня. И так далее.
И последние дни у РФ стали сдавать нервы. Я смотрел как Захарова обещала сделать отдельную зону для журналистов из США в РФ. Она была на гране срыва.
Выступление Путина - это тоже маразм в стиле Ына. Такого даже при Брежневе не было. И так далее.
К чему я?
К тому, что сегодняшнее решение о разрыве контракта Газпрома с Украиной - это крайне эмоциональное и глупое решение (тем более, что не имеет юридической силы, так как односторонний разрыв контракта невозможен, только через Стокгольм). От него одни убытки для РФ. - денежные и репутационные. Завтра наступит похмелье.
Но мы, как Нация, не впадаем в эйфорию. Мы продолжаем дальше делать то, что делали 4 года.
То, что должны.
Вместе.
И до нашей Победы.

Олег П.
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Человек-анаконда уже стесняется писать свою фамилию.
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Пономарь? Фу-у-у! Не надо постить тут его бредни.
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тож недолюбливаю "лучшего онолитега страны", но тут он прав, практически, по всем пунктам. Особенно по разрыву контракта. Хотя - это просто правильно озвученные, и так большинству понятные, факты...
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кацапы не разрывают контракты, они просто отказываются от его выполнения, что стокгольмский арбитраж и допустил. А вообще, забавляет когда Пономарь считает себя умнее юристов газпрома. Уж они то, как к ним не относись, погружены в тему гораздо лучше сидящих на пособии безработных канадцев.
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Еще смешно читать высказывания диванных экспертов на цензоре, которые считают себя умнее юристов газпрома))
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Нет речь идёт о разрыве контракта. По условиям контракта рассматривать его будет опять Стокгольмский арбитраж, и до окончания рассмотрения предыдущие решения о выплате процентов и основного долга замораживаются. Так как дела в арбитраже рассматриваются не один год, Газпром продолжает качать газ через Украину. В конце 2019 года срок контракта истечёт и газ пойдёт по новым трубам и газовозам.
Если я не прав пусть юристы поправят.
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Олежка Паномарь уже даже боится засветить свою фамилию, что подписываецца "П."? Понятно, ведь "Анаконду" мы до сих пор видим только в его постах. Польська PGNiG готова поставляти в Україну 6 млн кубометрів газу на добу - Цензор.НЕТ 8606 Теперь "Сталинград в марте"? Можно по-подробнее, в чем он состоит? Пока впечатлило только решение Стокгольмского суда. И то до момента получения живых 4,6 лярдов или хотя бы ареста активов- это простая бумажка. Также "обещанные три года" Джавелины, которые, вроде как, даже не будут использоваться на передовой..... Пока не впечатляет...... Польська PGNiG готова поставляти в Україну 6 млн кубометрів газу на добу - Цензор.НЕТ 3557
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судя по нику ты реально фэнтези обчитался.украина шантажировала Россию по 3 основным пунктам
1 флот
2 вступление в нато
3 транзит газа
1 проблема с Черноморским флотом решена Крым Российский,а сумма за аренду там не хилая была и она истекала в 17 году.
2 в нато не прокатит так как по уставу если идут боевые действия на терретории страны то следует автоматически отказ.
3 северный поток 2 он будет поверь.в Крымский мост тоже ни кто не верил.Мосфильм однако.
4 санкции только подстегнули экономику а на все эти списки как то пох.
5 там ты про передачу джавелинов так успокойся передачи ни какой не будет,а будет продажа цена озвучена 47 лямов зеленью.
по поводу кокса так его в штаты в разы больше в возят.для украинских тарчков не по карману эти клеем обойдутся.
Олимпиада под флагом 404.чисто политика как олимпиада 80 и 84 в лос анжелисе.
теперь прикинь есть канадцы,мексиканцы,чилийцы,габонцы,даже украинцы(шумеры),так называют людей проживающих в этих странах,а вот штатовцев нет их просто называют амеры или презрительно во всём мире янки.404.
гутаришь что Захарова на грани срыва, так порох постоянно в запое ездит стресс снимать на мальдивы да на венский бал.скачи дальше или застрелись.совет напоследок,стреляйся в жопу что бы мозги на вылет!
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Все об отключении газа Украине, или решится ли газпром отрубить себе одно яйцо, на котором пытаются спекулировать зрадоботы, ольгинцы и прочая ватная нечисть. газпром - никогда не пойдет на отключение газа Украине, запомните это слово - НИКОГДА!!! Ту новость которую распространяет российская пропаганда об отключении Украины от газа, запустили только для того, чтобы как нибудь сгладить очередное поражение пуйла от Украины. Следующая новость которая всколыхнет массы ольгинцев и зрадофилов и ватников разных мастей будет состоять примерно из такого содержания - Украинская сторона слезно на коленях попросила Газпром не отключать Украину от газа распространяйте этот пост везде где есть возможность. Научитесь отличать страх от проблемы - В случае с газом, настоящая проблема придет только тогда, когда газ перестанет поступать из колонки и камфорок, а сейчас это не более чем искусственный страх который вам вселили зрадоботы и их коллеги ватники.
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Правильно! Пусть Нафтогаз не сеет панику, подыгрывая "ольгинцам, зрадофилам и ватникам всех мастей", и не призывает весь народ в 15-градусный мороз "подкрутить"! Польська PGNiG готова поставляти в Україну 6 млн кубометрів газу на добу - Цензор.НЕТ 9798
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Сегодня, в век современных технологий, 15 градусный мороз- детский лепет ленивых людей, которым впадлу изучить вопрос. У меня ежемесячный счет на газ $100- и мне он нафик давно не нужен- это плата "за инфраструктуру". Но отключиться не могу, более $2600 просят за отключенине.
А так- вся Европа живет без центрального отопления- и, ниче, всем нормально.
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не пользуйся газом и не будешь 100 баксов платить.счётчики у всех практически.
или в век современных технологий ты кизяком топишь.аргументируй.
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Глубоко лизнул)) Если бы еще педро не просил слезно "прикрутить" было бы похоже на правду)
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Не понятна проблема поднятая вами. Нафтогаз не покупает газ Газпрома два года, поэтому отключить её невозможно.
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Спасибо дружественным полякам! Еще бы нациков своих намаханных приструнили, и были бы для нас лучшими друзьями в ЕС, на уровне Литвы! Польська PGNiG готова поставляти в Україну 6 млн кубометрів газу на добу - Цензор.НЕТ 5141
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Поляки защищают исключительно свои интересы, даже помощь Украине - это также в своих интересах. Польща боится захвата Украины московией - не хочет граничить с мордором, это опасное для них соседство - поляки просто боятся наступления московитов на Польшу. Украина выгодна полякам во многих отношениях - дешевой рабочей силой с ненормированным рабочим днем, как щит от московии и многим другим. Потому поляки и "помогают", как могут Украине, но ради себя и только ради себя.
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Ну и....? Я, к примеру, тоже заговорил о них, как о друзьях, только после того, как они нам газ дали. Польська PGNiG готова поставляти в Україну 6 млн кубометрів газу на добу - Цензор.НЕТ 9190 До этого слышать о них не мог- после выбрыков их националистов. Помогают, потому что мы им нужны в качестве независимого государства? Пусть даже так. В этом наши интересы совпадают. Польська PGNiG готова поставляти в Україну 6 млн кубометрів газу на добу - Цензор.НЕТ 481 Будем дружить против кацапёрдов. Польська PGNiG готова поставляти в Україну 6 млн кубометрів газу на добу - Цензор.НЕТ 9190
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Конец многоходовочки...
-2 покупателя и перспектива потери клиентов, которые стали свидетелями надежности поставок газа из Роиси.
Вот нихера кацапы не могут понять, что в бизнесе репутация стоит дороже всего.
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Наоборот, это только начало бизнес противостояния.
Поляки с США вложились $ и поставили на сжиженный газ.
Германия и Франция , судя по всему, решила поставить на газ из России.
Поэтому поляки с США и против Сев Потока 2, а Германия и Франция за.
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Германия и Франция поставили на активы, которые можно отобрать. И Роися, похоже, усиленно приближает этот момент. Польська PGNiG готова поставляти в Україну 6 млн кубометрів газу на добу - Цензор.НЕТ 7348
Никакого противостояния.
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Чтобы отбирать что то у России. Должна быть большая отбиралка, такая с которой можно отобрать что то и у Китая, США, Германии например.
Россия вот уже выплатила 50 миллиардов вкладчикам Юкоса, догнала и еще выплатила, ага.
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Эта отбиралка есть в Лондоне, Нью-Йорке, Сингапуре, Конгонге. Биржа называется. Польська PGNiG готова поставляти в Україну 6 млн кубометрів газу на добу - Цензор.НЕТ 1397 И сегодня Газпром помножил себя на ноль.
Зато бурановским бабушкам сможете газ поставлять, а не собирать им дрова всей Роисей. Потому, что в случае чего любая транзакция через валютные корсчета будет заморожена по причине нарушения обязательств.

Вот и вся отбиралка, кацап. Мир изменился. И только вы этого не заметили, возлагая надежды на старую дубину.
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Да, да, я кацап, конечно. И ради Украины Лондон, Нью-Йорк, Сингапуре будут замораживать транзакции. Потому что мир изменился
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а вы уверены, что разбираетесь в теме лучше юридического отдела Газпрома?... Польська PGNiG готова поставляти в Україну 6 млн кубометрів газу на добу - Цензор.НЕТ 7228 нет, просто забавляет, когда персонажи, черпающие инфу исключительно односторонней подачи, так уверенно рассуждают о "последствиях". Кацапы, в принципе, могут вообще послать лесом решения стокгольмского арбитража и ничем им это не грозит. Бо арбитраж это не суд, а просто отстраненный решала, которому обе стороны когда-то доверяли.
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Опять время о**ительных историй что газпром фсё))) Диванные Ыксперды спасибо вам за то что с утра смешите)) Этот сериал "Рашка фсёёё" уже не один десяток лет длятся. Однако такие Ыксперды все еще придумывают новые серии)))
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какая цена вопроса? почему не пишите
газпром по 300 должен был продать по ихнему контракту ... а щас по 600 когда жареный клюнул
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в Украине возник незначительный дефицит газа - верите или нет, это ваше дело, но временно (если не ошибаюс более года) в Балтииских странах было на много жёшчье - помню в Латвие даже появилос поговорка - печька годманиса, где то 1994 и в небольших селениях многоквартирные дома переходили на местное отопление и в многих городах котельны перешли на на опилки - и пережили и наскуй русню послали и теперь средная зарплата выше 900 евро, и экономика растёт и главное - свободный народ.
Зрадисты, хотите ныть и идти на мировую с русньои - ваш выбор, но потом не ноите.
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Незначительный дефицит газа, цена вопроса 15-20 млн. м3 газа в сутки, столько не хватает. Если Польша даст, то 10+.
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Ну ще б були не готові - 600 доларів замість 300...................... Польська PGNiG готова поставляти в Україну 6 млн кубометрів газу на добу - Цензор.НЕТ 5660
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Помощь-, это когда недорого. А когда со всеми накрутками, это просто банальная торговля. Как говорят польские эксперты, Украина будет зависить от цен на европейских хабах, и оплачивать польскую СПГ
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а что так? Или теперь Польша снова нужна? А нефиг было рассираться
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В том смысле, что тема Вятровича национальная политика. Насчёт Польши, моё мнение не время портить отношения.
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Так в чем проблема? Газпром вернул деньги и четко сказал почему (не дополнительного соглашения к контракту, в соответствии с решением суда). Не дал газ, нарушил контракт, так мы каждый день нарушали не покупали газ и празднично считали количество дней. Вырыли яму и сами оказались в ней.
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Насчёт подарка Польши, так и хочется напомнить о бесплатном сыре. Польше надо куда-то деть недешёвый сжиженный газ, а тут бедная Украина.
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