 ОБСЕ приветствует договоренность ТКГ о перемирии на Донбассе с 5 марта, - Апакан

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Весна - это время для обновления, и с этой поддержкой можно восстановить процесс, очерченный в Минских соглашениях, и позволить гражданскому населению на востоке Украины снова жить в мире", - заявил Апакан.
Он также заявил, что прекращение огня должно происходить "выразительным и настойчивым" образом путем отвода тяжелого вооружения, сил и разминирования.
"Люди на востоке Украины хотят вернуться к их нормальной жизни. Это лучшее время, чтобы позволить им это", - отметил Апакан.
Напоминаем, ранее со ссылкой на спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика сообщалось, что контактная группа подтвердила приверженность полному и бессрочном прекращению огня на Донбассе, начиная с первых минут 5 марта.
Прес-центр Командування Повітряних Сил Збройних Сил України повідомляє.
Інформація, яка викладена на деяких ресурсах в мережі Інтернет стосовно втраченого документу з грифом таємності підтверджується.
По факту відсутності зазначеного документу у Командувані Повітряних Сил проводиться службове розслідування.
Окремі питання, які викладені у матеріалі є викривленими та не відповідають дійсності, а також потребують уточнення та перевірки.