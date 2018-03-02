 ОБСЕ приветствует договоренность ТКГ о перемирии на Донбассе с 5 марта, - Апакан

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Весна - это время для обновления, и с этой поддержкой можно восстановить процесс, очерченный в Минских соглашениях, и позволить гражданскому населению на востоке Украины снова жить в мире", - заявил Апакан.

Он также заявил, что прекращение огня должно происходить "выразительным и настойчивым" образом путем отвода тяжелого вооружения, сил и разминирования.

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"Люди на востоке Украины хотят вернуться к их нормальной жизни. Это лучшее время, чтобы позволить им это", - отметил Апакан.

Напоминаем, ранее со ссылкой на спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика сообщалось, что контактная группа подтвердила приверженность полному и бессрочном прекращению огня на Донбассе, начиная с первых минут 5 марта.

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