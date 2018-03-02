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 Политика Украины
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 ОБСЕ приветствует договоренность ТКГ о перемирии на Донбассе с 5 марта, - Апакан

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан заявил, что приветствует договоренность о возобновлении режима прекращения огня, достигнутое Трехстороннего контактной группой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Весна - это время для обновления, и с этой поддержкой можно восстановить процесс, очерченный в Минских соглашениях, и позволить гражданскому населению на востоке Украины снова жить в мире", - заявил Апакан.

Он также заявил, что прекращение огня должно происходить "выразительным и настойчивым" образом путем отвода тяжелого вооружения, сил и разминирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В жилых районах Донбасса по-прежнему размещены военная техника и силы, их отвод - первоочередная задача, - Апакан

"Люди на востоке Украины хотят вернуться к их нормальной жизни. Это лучшее время, чтобы позволить им это", - отметил Апакан.

Напоминаем, ранее со ссылкой на спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика сообщалось, что контактная группа подтвердила приверженность полному и бессрочном прекращению огня на Донбассе, начиная с первых минут 5 марта.

Также читайте: Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может произойти 5 марта, но при соблюдении режима тишины, - Олифер по итогам заседания ТКГ

Источник: https://censor.net.ua/n3053629
 
 
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нормальный такой себе вечер пятницы ... и вдруг ... бац!!!
ОБСЕ приветствует договоренность ТКГ о перемирии на Донбассе с 5 марта, - Апакан - Цензор.НЕТ 4048

Прес-центр Командування Повітряних Сил Збройних Сил України повідомляє.
Інформація, яка викладена на деяких ресурсах в мережі Інтернет стосовно втраченого документу з грифом таємності підтверджується.
По факту відсутності зазначеного документу у Командувані Повітряних Сил проводиться службове розслідування.
Окремі питання, які викладені у матеріалі є викривленими та не відповідають дійсності, а також потребують уточнення та перевірки.
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Бред.Идиотские лозунги.Ответственности-никакой.Ничего из заявленности-не будет.Люди-"работают".Простите за банальность.
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Сколько можно толдонить одно и то же, если в ухи недоделков это не помещается? Мегаипотентная обсрэ в очередной раз возникло в припадке оптимизма....
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ну слава богу. это "перемирие" теперь можно записать как 146 ю потужную, и главное мыролюбную реформу.
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Це, на жаль, стосується лише нас, а кляті москалі - фашисти на це плювали
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