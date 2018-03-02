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 Политика Украины
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 Запасов газа у нас на 3 млрд больше, чем необходимо, узким местом в работе ГТС является ограниченный темп его подъема из ПХГ, - Витренко

Узким местом в работе ГТС Украины является ограниченный темп подъема газа из подземных хранилищ (ПХГ), а не накопленные в них объемы топлива.

Об этом заявил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Сейчас в наших хранилищах более 10 млрд куб.м. газа – у нас нет проблемы с объемом газа в хранилищах. Проблема, которая есть – сколько мы можем поднять с них в сутки. Это узкое место. В принципе мы спокойно бы прошли бы март даже если бы у нас сейчас было 6-7 млрд куб.м., а у нас по факту 10 млрд куб.м! То есть на 3 млрд больше, чем необходимо", - сказал он.

Ю.Витренко добавил, что у "Газпрома" в марте планировалось закупить только 0,5 млрд куб.м. газа.

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Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман возложил часть ответственности за проблемы в газообеспечении страны на НАК "Нафтогаз Украины". По мнению премьера, "Нафтогазу" необходимо было обеспечить большие запасы газа и активнее работать с европейскими поставщиками.

Ранее глава правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания начала процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом".

1 марта пресс-служба ПАО "Укртрансгаз" сообщила, что российский "Газпром" с начала 2018 года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, соответствующее хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.

Накануне завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/n3053628
 
 
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"узким местом в работе ГТС является" бездонные глотки нашей власти...
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Я смотрю Польша мгновенно подняла и еще и заработать умудрилась.
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а что ваш диктатор не подсуетился и не заработал?
вы же по 100 покупаете(если верить вашим троллям)
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После таких выкрутасов, кто захочет с ними строить Северный поток 2, если они не выполняют решение суда? Кто захочет иметь дело с неблагонадёжным партнёром?
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И какое решение суда они не выполнили? Огласите список. А вот то что наша газотранспортная система не в состоянии обеспечит подачу газа внутренним потребителям четко сказано.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗапасов газа у нас на 3 млрд больше, чем необходимо, узким местом в работе ГТС является ограниченный темп его подъема из ПХГ, - Витренко
 
 
 
 
 
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