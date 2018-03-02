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 Политика Украины
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Все про:КС (1159) неприкосновенность (788) Шевчук Станислав (2)

 Мы приняли регламент и можем рассматривать вопрос об отмене депутатского иммунитета, - глава КС Шевчук

22 февраля судьи Конституционного Суда Украины на пленарном заседании приняли регламент, теперь могут приступать к формированию коллегии и рассмотрению вопроса об отмене депутатского иммунитета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  заявил председатель суда Станислав Шевчук в эфире "Радіо Свобода".

"Относительно депутатской неприкосновенности уже много выводов КСУ. Мы еще не рассматривали этот вопрос, надо было принять регламент. Регламент приняли 22 февраля, потому мы уже можем приступить к формированию коллегии и рассматривать этот вопрос", – подчеркнул Шевчук. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности поступили в Конституционный Суд , - пресс-служба суда

В 2015 году КСУ признал отмену депутатской неприкосновенности соответствующей Конституции,однако в 2017 году депутаты сняли этот документ с рассмотрения.

17 октября 2017 года у здания Верховной Рады несколько политических партий и общественных движений начали всеукраинскую акцию в поддержку масштабной политической реформы. Требования протестующих – отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. Акция продолжается до сих пор, активисты установили палаточный городок.

Также читайте: Порошенко внес в Раду законопроект об отмене депутатской неприкосновенности

За несколько часов до начала акции президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 2020 года. Он предлагает отменить норму, согласно которой депутаты не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия парламента.

На сайте Рады зарегистрирован еще один законопроект об отмене неприкосновенности – №6773. Его инициировали около 150 нардепов. Законопроект предусматривает исключение первой и третьей частей из ст. 80 Конституции Украины, которые гарантируют неприкосновенность нардепов.

Также читайте: Главой Конституционного Суда Украины избран Станислав Шевчук

Источник: https://censor.net.ua/n3053627
 
 
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за такі зарплати могли б і трохи швидше працювати
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однако в 2017 году депутаты сняли этот документ с рассмотрения.



кто конкретно ?
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Не коалиция? А хто снял!Невже злочынне большинство?
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у тебя доступ в интернет только на цензор ?
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Отмена депутатской неприкосновенности - наверное, один из критерий выборности будущих депутатов. И, естественно, разграничение - бизнес=политика, не та схема, нужная Украине. Мухи отдельно...
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Чем ближе к выборам тем чаще имунитет вспоминать будут, история повторяется но людей ничему не учит - снова выберут тех кого больше по зомбоящику покажут
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Позно всрался, импичментаст мамкин. Палатки уже того-й... устали слегка.
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Заодно и неприкосновенность с судей и кто там ещё неприкосновенен, тоже хорошо бы снять. Харэ уже что одним, что другим, что третьим-десятым за неприкосновенности прятаться.
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Мінгареллі відхрестився від слів про «ідіотів», які не бачать українських реформ,
ідіоти ті які що сприймають дії влади рехвормами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы приняли регламент и можем рассматривать вопрос об отмене депутатского иммунитета, - глава КС Шевчук
 
 
 
 
 
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