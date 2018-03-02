 Мы приняли регламент и можем рассматривать вопрос об отмене депутатского иммунитета, - глава КС Шевчук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель суда Станислав Шевчук в эфире "Радіо Свобода".

"Относительно депутатской неприкосновенности уже много выводов КСУ. Мы еще не рассматривали этот вопрос, надо было принять регламент. Регламент приняли 22 февраля, потому мы уже можем приступить к формированию коллегии и рассматривать этот вопрос", – подчеркнул Шевчук.

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В 2015 году КСУ признал отмену депутатской неприкосновенности соответствующей Конституции,однако в 2017 году депутаты сняли этот документ с рассмотрения.

17 октября 2017 года у здания Верховной Рады несколько политических партий и общественных движений начали всеукраинскую акцию в поддержку масштабной политической реформы. Требования протестующих – отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. Акция продолжается до сих пор, активисты установили палаточный городок.

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За несколько часов до начала акции президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 2020 года. Он предлагает отменить норму, согласно которой депутаты не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия парламента.

На сайте Рады зарегистрирован еще один законопроект об отмене неприкосновенности – №6773. Его инициировали около 150 нардепов. Законопроект предусматривает исключение первой и третьей частей из ст. 80 Конституции Украины, которые гарантируют неприкосновенность нардепов.

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