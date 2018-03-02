 Американцы серьезно относятся к ядерным угрозам России, - Безсмертный

Как передает Цензор.НЕТ об этом он сказал в эфире "5 канала".
"Начиная еще со времен Никиты Сергеевича Хрущева, американцы очень серьезно относятся к таким вещам. Потому что это свидетельствует о том, что можно царапать ногтями трибуну Генеральной Ассамблеи ООН, демонстрируя свою воспитанность, но американцы очень хорошо понимают, как и в Европе, так же человек со званием майора, который сидит рядом с кнопкой, так же скребет эту кнопку, которую может в один момент нажать, и оторвать от земли очередную угрозу всему миру", - сказал он.
Бессмертный добавил: "Особое внимание я обратил сегодня на реакцию командующего стратегическими силами Соединенных Штатов Америки. Он говорит, что это не просто слова, это угроза нашему существованию. Потому что это отношение и это ответственность. Раз можно выйти в парламент и сказать ложь, что ты можешь сделать завтра? Очень трудно надеяться на то, что такие люди (как Путин - ред.) договороспособны".
Как известно в своем послании 2 марта Президент РФ Владимир Путин заявил о нескольких новых разработках глобального оружия, с которым Россия собирается противостоять "внешним угрозам".
Основана в 1973; соучредителями выступили 248 банков из 19 стран.
SWIFT - кооперативное общество, созданное по бельгийскому законодательству, принадлежащее его членам - более чем 9000 банков из 209 стран (2010 год).
Главный офис расположен в Брюсселе.
то что SWIFT- подчиняется бельгийским законам, не делает его "бельгийской конторой", которая отключит США
Почему? Решение правительства Бельгии и всё, трындец. США переходят на почтовых голубей.
Сегодня.
USAF RQ4 Global Hawk UAV 53,000ft around Crimea and along the Russian coastline; US Navy EP-3 Aries, racetracks south of Crimea at 25,000ft https://liveuamap.com/…/2-march-usaf-rq4-global-hawk-uav-53…Переглянути переклад