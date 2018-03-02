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 Политика Украины
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Все про:Безсмертный (273) Путин (23580) Россия (68243) США (13347) ядерное оружие (528)

 Американцы серьезно относятся к ядерным угрозам России, - Безсмертный

Украинский политик и дипломат Роман Безсмертный заявил, что США очень серьезно относятся к российским заявлениям о ядерном оружии.

Как передает Цензор.НЕТ об  этом он сказал в эфире "5 канала".

"Начиная еще со времен Никиты Сергеевича Хрущева, американцы очень серьезно относятся к таким вещам. Потому что это свидетельствует о том, что можно царапать ногтями трибуну Генеральной Ассамблеи ООН, демонстрируя свою воспитанность, но американцы очень хорошо понимают, как и в Европе, так же человек со званием майора, который сидит рядом с кнопкой, так же скребет эту кнопку, которую может в один момент нажать, и оторвать от земли очередную угрозу всему миру", - сказал он.

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Бессмертный добавил: "Особое внимание я обратил сегодня на реакцию командующего стратегическими силами Соединенных Штатов Америки. Он говорит, что это не просто слова, это угроза нашему существованию. Потому что это отношение и это ответственность. Раз можно выйти в парламент и сказать ложь, что ты можешь сделать завтра? Очень трудно надеяться на то, что такие люди (как Путин - ред.) договороспособны".

Как известно в своем послании 2 марта Президент РФ Владимир Путин заявил о нескольких новых разработках глобального оружия, с которым Россия собирается противостоять "внешним угрозам".

 

 

Источник: https://censor.net.ua/n3053626
 
 
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Если бы серьёзно относились, сделали бы полное эмбарго на всю продукцию ихтамнетов, отключили SWIFT и перекрыли выезд ихтамнетов за границу.
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Запомните уже - SWIFT это бельгийская контора и в конце концов они отключат и паРашку и США, потому-что достали
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гЫГЫГЫГЫ, а все международные расчеты зачнут делать в обесцененных до нимагу бельжачих франках Американці серйозно ставляться до ядерних погроз Росії, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 941
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Бу-га-га, как смешно! Американці серйозно ставляться до ядерних погроз Росії, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 3486
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запомни уже- читай мат.часть каждый раз когда хочешь ляпнуть какую-то глупость

Основана в 1973; соучредителями выступили 248 банков из 19 стран.


SWIFT - кооперативное общество, созданное по бельгийскому законодательству, принадлежащее его членам - более чем 9000 банков из 209 стран (2010 год).
Главный офис расположен в Брюсселе.

то что SWIFT- подчиняется бельгийским законам, не делает его "бельгийской конторой", которая отключит США Американці серйозно ставляться до ядерних погроз Росії, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 7147
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"то что SWIFT- подчиняется бельгийским законам, не делает его "бельгийской конторой", которая отключит США"

Почему? Решение правительства Бельгии и всё, трындец. США переходят на почтовых голубей.
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А те дурко візьме і натисне на червону кнопку. Воно ж іпануте.
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Вот с сегодняшнего дня и начался отсчет. Пуйло дофизделось.
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Я ещё не читал твой пост , но вкратце выше написал то же самое.
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вот теперь пора кацапам показать путейну -кто власть в раше...иначе этот дурик и мир угробит и саму рашу...) кацапы!!!-на ядерном пепелище ваши газ и нефть вместе с искандерами уже никому не пригодятся...)
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Обезьяна с гранатой летающая по неуправляемой траекторией однозначно опасна....
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Американцы серьезно относятся к ядерным угрозам России, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 2850Daniel Rodriguez5 год ·
Сегодня.
USAF RQ4 Global Hawk UAV 53,000ft around Crimea and along the Russian coastline; US Navy EP-3 Aries, racetracks south of Crimea at 25,000ft https://liveuamap.com/…/2-march-usaf-rq4-global-hawk-uav-53…Переглянути перекладАмериканцы серьезно относятся к ядерным угрозам России, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 6994
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Ты не в Воронеже? Если нет, то ничего. Можешь спать спокойно. Хотя... зганяй заглянь в подвал. Главное, чтоб там мешков с "сахаром" не было, а то хуйло уже совершенно умом тронулось, а у вас там его переизбрание намечается.
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Путін зараз переживає зрозткову кризу, має собі, що він зробив у житті. Що у нього в тямці - хз
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Читать его реплики, противно... Ты американское про-быдло, а Хрущёв был украинцем... Это твой уровень презентабельности украинства...
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Никогда не думал, что скажу это, но жаль в Киеве ихних мало...
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доказано задорновым...но тому уже "по-барабану"...(
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Да,ещё пару-тройку низкосортных мультиков на фоне перевозбудившегося карлито и вся планета будет трястись...от хохота!
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Іщітє і обрящітє.. пріключєній на свой зад": "Минобороны России: США намерены развернуть 400 ракет системы ПРО у границ России"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАмериканцы серьезно относятся к ядерным угрозам России, - Безсмертный
 
 
 
 
 
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