 Американцы серьезно относятся к ядерным угрозам России, - Безсмертный

Как передает Цензор.НЕТ об этом он сказал в эфире "5 канала".

"Начиная еще со времен Никиты Сергеевича Хрущева, американцы очень серьезно относятся к таким вещам. Потому что это свидетельствует о том, что можно царапать ногтями трибуну Генеральной Ассамблеи ООН, демонстрируя свою воспитанность, но американцы очень хорошо понимают, как и в Европе, так же человек со званием майора, который сидит рядом с кнопкой, так же скребет эту кнопку, которую может в один момент нажать, и оторвать от земли очередную угрозу всему миру", - сказал он.

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Бессмертный добавил: "Особое внимание я обратил сегодня на реакцию командующего стратегическими силами Соединенных Штатов Америки. Он говорит, что это не просто слова, это угроза нашему существованию. Потому что это отношение и это ответственность. Раз можно выйти в парламент и сказать ложь, что ты можешь сделать завтра? Очень трудно надеяться на то, что такие люди (как Путин - ред.) договороспособны".

Как известно в своем послании 2 марта Президент РФ Владимир Путин заявил о нескольких новых разработках глобального оружия, с которым Россия собирается противостоять "внешним угрозам".