 Экологи оспорили в суде разрешение на строительство и эксплуатацию "Северного потока-2" в Германии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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Экологи подали иск в Высший административный суд земли Мекленбург - Передняя Померания против решения горного управления немецкого города Штральзунд разрешить строительство трубопровода в территориальных водах ФРГ. Тем самым Nabu пытается предотвратить запланированное на май начало строительных работ.



"Мы видим вопиющие нарушения в методах исследования и сомневаемся, что газопровод не вызовет серьезных последствий для морской среды", - объяснил эксперт Nabu Ким Детлофф (Kim Detloff), которого цитирует агентство dpa. В Nabu также сомневаются, что проект удовлетворяет требованиям независимой процедуры выдачи разрешения, поскольку значительная часть данных мониторинга по возможному воздействию на окружающую среду отсутствовала. Объединение указывает на то, что в территориальных водах Германии трубопровод полностью будет проходить через морские природоохранные зоны. Это представляет опасность для жизни многих морских животных. Иск Nabu поддерживает и немецкое отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF).

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Детлофф убежден, что разрешение на строительство "Северного потока-2" было выдано "на основе устаревших представлений". Детлофф указал на тот факт, что возможности Германии импортировать и хранить газ сегодня в три раза превышают реальное потребление.



В компании Nord Stream 2, которая занимается строительством газопровода, заявили, что иск не угрожает реализации проекта. В процессе его утверждения компания доказала, что трубопровод необходим, чтобы частично снизить перебои в поставках в Европу, которые могут возникнуть в будущем, отметил представитель Nord Stream 2. Таким образом, "Северный поток-2" поможет повысить энергетическую безопасность стран ЕС и повысит уровень конкуренции на европейском рынке, уверяет "дочка" российского концерна "Газпром".



В конце января компания Nord Stream 2 получила разрешение горного управления немецкого города Штральзунд на строительство и эксплуатацию "Северного потока-2". Ведомство согласовало планы по строительству 55-километрового участка газопровода в соответствии с законом об энергетической промышленности. В территориальных водах ФРГ строительство будет вестись в районе Любмина вблизи Грайфсвальда. В марте истекает срок, когда это решение можно оспорить в судебном порядке. В суде подтвердили получение иска от Nabu, сообщает dpa.

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В Nabu указывают на то, что ни Россия, ни другие страны, через территориальные воды которых должен пройти газопровод (Швеция, Дания и Финляндия), пока не выдали разрешения на его строительство. Детлофф убежден, что Германии не следует форсировать события, пока другие страны не согласились на реализацию проекта.