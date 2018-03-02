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 За рубежом
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 Трамп продлил на год антироссийские санкции, связанные с Украиной

В Белом доме отмечают, что Россия продолжает представлять угрозу стабильности и территориальной целостности Украины, а также внешней политике США.

Своим решением от 2 марта президент Трамп продлил еще на год действие чрезвычайного положения в сфере национальной безопасности США в связи с ситуацией в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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Об этом говорится в сообщении, размещенном пресс-секретарем президента на сайте Белого дома. В своем письме к лидерам обеих палат Конгресса, он подчеркнул, что угрозы, которые стали основанием для введения чрезвычайного состояния продолжают существовать.

В частности, среди оснований такого решения являются "действия и стратегии лиц, которые вредят демократическому процессу и учреждениям в Украине, угрожают миру, безопасности, стабильности и суверенитету, территориальной целостности, а также поддерживают злоупотребление активами. Основанием являются попытки России аннексировать Крым и использование силы в Украине.

"Это продолжает составлять нетипичную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в письме за подписью президента Трампа.

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Решение о чрезвычайном положении в сфере национальной безопасности США в отношении Украины было введено 6 марта 2014 года и является основанием для дальнейших действий исполнительной власти США по введению санкций, связанных с ситуацией в Украине.

Как отмечается в документе, сообщение президента будет опубликовано в Федеральном реестре США и передано спикеру Палаты представителей и президенту Сената.

В связи с этим санкционный "режим чрезвычайного положения", введенный 6 марта 2014 года, согласно с указом 13660, продолжается до 6 марта 2019 года, говорится в документе.

Через события в Украине в отношении России Барак Обама издал три президентские указы от 16 и 20 марта 2014 года и от 19 декабря 2014 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3053619
 
 
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Трамп наш, на фото он сидит на фоне портрета Степана Бандеры. Это не сон? Даже у Пэдра такого портрета нет.Только один к нему вопрос, почему на год продлил санкции? Через год Пукин вылечится от шизофрении или сдохнет и война закончится ?
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Земля рабочим, фабрики крестьянам! Владимир Ильич., да наоборот,- Наоборот мы уже пробовали, такая фигня получилась..
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Походу он спутал Остапа со Степаном).
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Этот шлемазл еврей ? Да ну нахер - гой он позорный Да и вообще притягивать национальность чисто кацапская черта - сами откуда будете ?
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вам це цікаво? козацький край. колиска козацтва.
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и то ссср уже несколько лет назад как уже отстыло а указанно что гражданин ссср и тд.
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да но год рождения 1968 - ну в етом году бы 50 стукнуло - да продал ты подделку, ок, допустим, сам незнал что самоклёп для дуриков.
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а, ну да что то нафантазировал по ходу - теперь увеличил папирус и да это просит паспорт 1968 году и на тои же бумаге что получил паспорт 2000г - всё как по нотам
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СССР ... 2000рік ...курка мутант на штемпелі СССР ? ... ти б ще написав Путин(ХУЙЛО) В.В. в "заяві" ...
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тю ты...а все -мокшанин,мокшанин...а он оказывается галахический
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Вот так буднично, без всяких рассказов о чем-то, не имеющем аналогов в мире, в который раз не позволил подняться с колен вяликой и духовитой державе.
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Визуализация Вашего комментария, тёзка.
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09.11.2016 Кацапы
в ГосДуре официально приветствовали избрание Трампа президентом США (такого
даже при Ельцине не было)… Дебилы б…. они еще Обамушку будут вспоминать…
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ну это так, с мартовским питьём а вот на пасху, ну не осуждайте росиани.
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***
нужен лидер сильный,
рука потвёрже, чтоб
наверняка россию
заколотил он в гроб.
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Млин, я сопьюсь... Столько хороших новостей за последнее время
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Кацики - а як пилось вами шампанське, а як пристрастно ви сопіли юродиві.. Тепер - тільки дьоготь, скрєпний бярьозовий дьоготь допоможе вам вгамувати біль.. Трамп продлил на год антироссийские санкции, связанные с Украиной - Цензор.НЕТ 7251
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Санкции против России - вечны.
Не будет России - не будет и санкций...
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ты же по ходу спал - летаргическим сном бояришника.
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На счёт названного ядерное топливо для АЕС, Австралия будет опладировать стоя, да и другие подтянется.
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та какой с тебя агент?обычный многохромосомный Трамп продовжив на рік антиросійські санкції, пов'язані з Україною - Цензор.НЕТ 2072
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Видно рыжый оценил вчерашний мультфильм, который хуйло на своём послании умалишённым демонстрирвал.
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давить 404 изгойку до полного развала Трамп продовжив на рік антиросійські санкції, пов'язані з Україною - Цензор.НЕТ 2714
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вот хорошо...главное уточнил,шо именно на голову Трамп продовжив на рік антиросійські санкції, пов'язані з Україною - Цензор.НЕТ 9032
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Моршанск ликует, Сызрань рукоплещет
Это сколько ж у расеи коленных суставов (вставать-неперевставать)?
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Сміх іскандерів поступово переходить в жалібне скавчання..
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ха ха ха...фотошоп или правда?...в любом случае прикол
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фотку поменяли...все же фотошоп,но было забавно..
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Этого хватило бы в 2008, но совершенно мало для 2017. Пожар уже разгорелся и набирает мощь и масштаб.
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Неожиданный удар в спину х@йлу. Даже ниже.
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Ув. редакторы Ц.нета! Делайте заголовки адекватные текстам статьи.Санкции не "связанные с Украиной" - они связанны с агрессией РФ.
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Россия является единственной экзистенциальной угрозой для США - 2018 год.

Советский Союз является «центром Зла в современном мире» ("Империей зла" ), настаиваю на принципиальной аморальности советского режима - 1983 год, США

_________________________________________________________________________
Мокша, готовь причиндалы ... Драть будут...
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Пуйло знову всіх переграв, санкції корисні для расеї, вони штовхають прогрес, ось там вже зоряний імперський гіперкрейсер кацапський вовану втюхають на китайський 3 д графіці а він усе сприймає як правду)
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ботоксний крисюк вчора цілий день пугав піндосів свєрхсоврємєннимі нєуловімимі рокєтамі, а рижому піндозу Трампу хоч би що, взяв і ще поплотніше натягнув рассіюшку на кукан Трамп продовжив на рік антиросійські санкції, пов'язані з Україною - Цензор.НЕТ 2862
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"Трамп продлил на год антироссийские санкции." ©
Трампушка дбає про разеянців. Трамп продовжив на рік антиросійські санкції, пов'язані з Україною - Цензор.НЕТ 3385

Трамп продовжив на рік антиросійські санкції, пов'язані з Україною - Цензор.НЕТ 7812
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Вот кацапы вы пищите"Хрым наш" а мы говорим "Трамп наш",посмотрим кто будет в наваре а кто в убытке.Тем более что упоротых ватанов-руццких марякоф всё равно нужно было как то вытравить,шо паразитов-тараканов.Будете драпать,как со стран Варшавского договора-зацепите с собой...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп продлил на год антироссийские санкции, связанные с Украиной
 
 
 
 
 
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