 Трамп продлил на год антироссийские санкции, связанные с Украиной

Своим решением от 2 марта президент Трамп продлил еще на год действие чрезвычайного положения в сфере национальной безопасности США в связи с ситуацией в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Об этом говорится в сообщении, размещенном пресс-секретарем президента на сайте Белого дома. В своем письме к лидерам обеих палат Конгресса, он подчеркнул, что угрозы, которые стали основанием для введения чрезвычайного состояния продолжают существовать.
В частности, среди оснований такого решения являются "действия и стратегии лиц, которые вредят демократическому процессу и учреждениям в Украине, угрожают миру, безопасности, стабильности и суверенитету, территориальной целостности, а также поддерживают злоупотребление активами. Основанием являются попытки России аннексировать Крым и использование силы в Украине.
"Это продолжает составлять нетипичную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в письме за подписью президента Трампа.
Решение о чрезвычайном положении в сфере национальной безопасности США в отношении Украины было введено 6 марта 2014 года и является основанием для дальнейших действий исполнительной власти США по введению санкций, связанных с ситуацией в Украине.
Как отмечается в документе, сообщение президента будет опубликовано в Федеральном реестре США и передано спикеру Палаты представителей и президенту Сената.
В связи с этим санкционный "режим чрезвычайного положения", введенный 6 марта 2014 года, согласно с указом 13660, продолжается до 6 марта 2019 года, говорится в документе.
Через события в Украине в отношении России Барак Обама издал три президентские указы от 16 и 20 марта 2014 года и от 19 декабря 2014 года.
в ГосДуре официально приветствовали избрание Трампа президентом США (такого
даже при Ельцине не было)… Дебилы б…. они еще Обамушку будут вспоминать…
нужен лидер сильный,
рука потвёрже, чтоб
наверняка россию
заколотил он в гроб.
Не будет России - не будет и санкций...
Это сколько ж у расеи коленных суставов (вставать-неперевставать)?
Страшные мультики от дяди Вовы. 01.03.2018 г.
Советский Союз является «центром Зла в современном мире» ("Империей зла" ), настаиваю на принципиальной аморальности советского режима - 1983 год, США
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Мокша, готовь причиндалы ... Драть будут...
Трампушка дбає про разеянців.
Ватники...)))