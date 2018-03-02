 За три дня 114 киевлян получили травмы из-за непогоды, - КГГА

Об этом сообщила пресс-секретарь Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 44.ua
"За последние три дня (с 27 февраля по 1 марта) из-за гололедицы пострадали 114 человек. Из них - 14 детей. Все они обратились за медицинской помощью в травмпункты", - сообщила Вишневская.
Кроме того, сегодня госпитализировали 4 человека с переохлаждением. Также зафиксировали 1 случай обморожения.
Происходят год от года.
Непогода нынче в моде,
Непогода, непогода... (с)
А теперь смешное о грустном! У нас ,в Германии в нашем регионе,ОДИН ДЕНЬ шел сильный снег... Вечером все вышли погулять по снегу,поктаться на санках и покатать детей.
Сотрудник сына сломал ногу в 2х местах!!! Сидит на больничном уже 2 месяца...Один перелом не сростается.... Наверное,по логике украинских блогеров, винить надо Меркель...
Не убрала снег, редиска !!