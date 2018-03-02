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 Киевские новости, Здоровье
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Все про:гололедица (64) Киев (15460) травма (528) снегопад (606)

 За три дня 114 киевлян получили травмы из-за непогоды, - КГГА

За три дня из-за непогоды в Киеве травмировались 114 человек.

Об этом сообщила пресс-секретарь Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 44.ua

"За последние три дня (с 27 февраля по 1 марта) из-за гололедицы пострадали 114 человек. Из них - 14 детей. Все они обратились за медицинской помощью в травмпункты", - сообщила Вишневская.

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Кроме того, сегодня госпитализировали 4 человека с переохлаждением. Также зафиксировали 1 случай обморожения.

Источник: https://censor.net.ua/n3053618
 
 
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Происходят год от года.
Непогода нынче в моде,
Непогода, непогода... (с)
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Ты где пропал?Игра же хорошая.Тапок и таракан)
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Есть повод обвинить правительство! Правда же?
А теперь смешное о грустном! У нас ,в Германии в нашем регионе,ОДИН ДЕНЬ шел сильный снег... Вечером все вышли погулять по снегу,поктаться на санках и покатать детей.
Сотрудник сына сломал ногу в 2х местах!!! Сидит на больничном уже 2 месяца...Один перелом не сростается.... Наверное,по логике украинских блогеров, винить надо Меркель...
Не убрала снег, редиска За три дні 114 киян зазнали травм через негоду, - КМДА - Цензор.НЕТ 9181 !!
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиЗа три дня 114 киевлян получили травмы из-за непогоды, - КГГА
 
 
 
 
 
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