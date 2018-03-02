 За три дня 114 киевлян получили травмы из-за непогоды, - КГГА

Об этом сообщила пресс-секретарь Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 44.ua

"За последние три дня (с 27 февраля по 1 марта) из-за гололедицы пострадали 114 человек. Из них - 14 детей. Все они обратились за медицинской помощью в травмпункты", - сообщила Вишневская.

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Кроме того, сегодня госпитализировали 4 человека с переохлаждением. Также зафиксировали 1 случай обморожения.