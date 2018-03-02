 70 тыс. неплательщикам алиментов запрещен выезд за границу, - Петренко

Об этом заявил на совещании министр юстиции Павел Петренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.
"Уже вынесено 70 тысяч постановлений о запрете должникам, которые имеют задолженность более 6 месяцев, выезжать за границу, управлять автомобилем, пользоваться оружием и охотиться.
Я требую, чтобы к таким должникам применялась еще одна новация - общественно полезные работы. На сегодня только 3 тыс. соответствующих протоколов было составлено государственными исполнителями, хотя мы видим, что таких должников более 70 тыс.", - отметил Петренко.
Напоминаем, 6 февраля вступил в силу закон, усиливающий наказание за неуплату алиментов.
Настрогала по пьяни байстрюков и бегает алименты клянчит...
Что - за счёт детей жить хочеться?
почему знаю?
та по стилю "качания прав" - типа - я ноги расставила теперь мне должны...
нормальная женщина так не мыслит и, следовательно, ей нет необходимости требовать алименты - она живёт в нормально семье...
не вкурсе
какое авто если на детей не хватает, по идее
Цікаво, чи той клоун хоч краєм ока дивився в Конституцію України??? Чи він розуміє, що громадяни україни мають конституційні права, до яких навіть йому, такому великому міністру має бути зась. Воно мабуть не знає, що громадяни України мають ще й гідність.
І воно, з такими тараканами в голові - на посаді міністра юстиції України. Чи можуть у такому випадку громадяни України сподіватися на державний захист своїх конституційних прав ???
А тебе скоро и билеты на футбол запретят покупать...
PS Слышали бы меня сейчас мои сыновья и внуки...
Давайте все вместе пожалеем дебила,который:
Не научился вовремя вынимать.
Не научился работать.
Не научился понимать намеки от государства в виде условного срока.
Не научился, пока в розыске, норм.прятаться.
Не научился ответственности перед 4-мя детьми.
Порох шо ты делаешь гад?
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И не догадался подвести это как рекламную акцию - до того вкусные что никак не удержаться.