EN|RU|UK
Темы дня: Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Общество
  2135  47
Все про:алименты (38) Минюст (1256) Петренко Павел (630)

 70 тыс. неплательщикам алиментов запрещен выезд за границу, - Петренко

Министерство юстиции запретило выезд за границу 70 тыс. неплательщикам алиментов.

Об этом заявил на совещании министр юстиции Павел Петренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Уже вынесено 70 тысяч постановлений о запрете должникам, которые имеют задолженность более 6 месяцев, выезжать за границу, управлять автомобилем, пользоваться оружием и охотиться. 

Я требую, чтобы к таким должникам применялась еще одна новация - общественно полезные работы. На сегодня только 3 тыс. соответствующих протоколов было составлено государственными исполнителями, хотя мы видим, что таких должников более 70 тыс.", - отметил Петренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 1,5 месяца органы государственной исполнительной службы взыскали 324,5 млн грн в пользу 434 295 детей, - замглавы Минюста Шкляр

Напоминаем, 6 февраля вступил в силу закон, усиливающий наказание за неуплату алиментов.

Источник: https://censor.net.ua/n3053616
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
уху! перемога ! тіщо не платять аліменти в Україні ошиваються. під ларьками. не знав?
 показать весь комментарий
 
 
Петренко, а чего у тебя красная рожа? А чего, Петренко у тебя по 5 лет не исполняются судебные решения? Это нормально для исполнительной службы так работать? Чего у тебя неплательщики алиментов спокойно себя чувствуют? А Петренко?
 показать весь комментарий
 
 
по теме, исполнительная служба реально не работает, сестра не может найти бывшего, чтобы хотя бы узнать, где и как он собирался давать алименты...как-то так
 показать весь комментарий
 
 
У Петренка исполнительная служба ни по чем не работает, не только по алиментам. Зачем в стране суды и их решения я не понимаю.Сидит это ЧМО 4 года и ничего в этом вопросе не сделало.
 показать весь комментарий
 
 
это кошмар , что творится с исполнением судебных решений. столько усилий и денег тратится на защиту своих прав , чтоб потом исполнительная служба все усилия свела на нет 70 тыс. неплательщикам алиментов запрещен выезд за границу, - Петренко - Цензор.НЕТ 2547
 показать весь комментарий
 
 
Що каже з цього приводу конституція? Чи можна з цього приводу політичного притулку?
 показать весь комментарий
 
все для того, чтобы люди любили свою страну... ))
 показать весь комментарий
 
 
свою країну треба любити за будь яких обставин..... і ходити на вибори, щоб ці "обставини" не псували майбутнє
 показать весь комментарий
 
а содержащих офшоры и неплательщиков налогов в СВОЕЙ стране?
 показать весь комментарий
 
 
МЕНСТРюстиции, как говорил Мухарский...
 показать весь комментарий
 
 
До первого суда о нарушении конституционных прав. Пока еще ни на кого серьезного не наехали видать. Попиарились, потом втихаря отменят.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, ти аліменти то плати, а подавати до судів - твоє право. Діти при чому? Ти плати, і роби потім що завгодно 70 тис. неплатників аліментів заборонено виїзд за кордон, - Петренко - Цензор.НЕТ 4546
 показать весь комментарий
 
Нормальные не трахаются по пьяни под заборами и от нормальных мужья не уходят...
Настрогала по пьяни байстрюков и бегает алименты клянчит...
Что - за счёт детей жить хочеться?
 показать весь комментарий
 
 
Ти по собі судиш? В такому випадку все зрозуміло. Бажаю, щоб тебе не випускали ні куди теж само так. І на роботи бажаю, щоб тебе примусили ходити. 70 тис. неплатників аліментів заборонено виїзд за кордон, - Петренко - Цензор.НЕТ 7376
 показать весь комментарий
 
или что - струганула - а дальше - сраку наела что теперь уже никто не зарится?.. 70 тис. неплатників аліментів заборонено виїзд за кордон, - Петренко - Цензор.НЕТ 711

почему знаю?
та по стилю "качания прав" - типа - я ноги расставила теперь мне должны...
нормальная женщина так не мыслит и, следовательно, ей нет необходимости требовать алименты - она живёт в нормально семье...
 показать весь комментарий
 
Та хоч десять "срак" наїла, то вже не твоя справа. Ти аліменти заплати на дитину і роби далі що завгодно. 70 тис. неплатників аліментів заборонено виїзд за кордон, - Петренко - Цензор.НЕТ 6405
 показать весь комментарий
 
У! Ти заслужив. Щоб тебе Чорти взяли! Тьфу на тебе!
 показать весь комментарий
 
как еще можно остановить трудовую эмиграцию 70 тыс. неплательщикам алиментов запрещен выезд за границу, - Петренко - Цензор.НЕТ 4393
 показать весь комментарий
 
 
стоп, а якщо вони захочуть поїхати наприклад в Польщу на заробітки?
 показать весь комментарий
 
 
Есть- злостные неплательщики алиментов , есть и такие- которые от безработицы просто не могут их платить. Хочет мужик поехать на заработки- заработать и заплатить... А херушки. Не справедливо как то
 показать весь комментарий
 
не разумно, если он едет с официальным трудоустройством а не помимо прочего и с целью скрыться, то наоборот это надо бы поощрять, если официальный работодатель то он также может удерживать алименты и перечислять их, наверное ж есть какая-то система
не вкурсе
 показать весь комментарий
 
 
управлять автомобилем, пользоваться оружием и охотиться.

какое авто если на детей не хватает, по идее
 показать весь комментарий
 
А где же они заработают на ети алименты? замкнутый круг получается.
 показать весь комментарий
 
Когда же вы соевые твари казнокрадов, взяточников и неплательщиков налогов хотя бы к алименщикам прировняете?
 показать весь комментарий
 
 
Машина, а у меня водит жена, при очень умеренном и безаварийном использовании обходится по деньгам как член семьи. Это по любому дороже прожиточного кабминовского минимума в 1865 грн. на ребенка. Так что некоторым придется чуть меньше ездить. Переживут.
 показать весь комментарий
 
Меня сегодня вычеркнули из этого списка.) После второго захода в исполнительную) После первого девочка просто забыла. А до первого внесла "на всякий случай", но у девочки как оказалось два умерших мужика оказывается алименты не платят, скрылись под землю и там водят авто и охотятся и тихо перемещаются к границе... Тоже на "всякий случай" не вычёркивают а вдруг воскреснут)))
 показать весь комментарий
 
 
Неплатник аліментів це не вирок суду, і, автоматично не правопорушник. Життєві ситуації можуть по різному складатися.
Цікаво, чи той клоун хоч краєм ока дивився в Конституцію України??? Чи він розуміє, що громадяни україни мають конституційні права, до яких навіть йому, такому великому міністру має бути зась. Воно мабуть не знає, що громадяни України мають ще й гідність.

І воно, з такими тараканами в голові - на посаді міністра юстиції України. Чи можуть у такому випадку громадяни України сподіватися на державний захист своїх конституційних прав ???
 показать весь комментарий
 
 
Зато выездной, кастрюлю и охочусь... охотичусь...
А тебе скоро и билеты на футбол запретят покупать...


PS Слышали бы меня сейчас мои сыновья и внуки...
 показать весь комментарий
 
 
будет классно, если 70 тыщ алиментщиков придут под минюст и пригласят на беседу министра петренко
 показать весь комментарий
 
70 тис. неплатників аліментів заборонено виїзд за кордон, - Петренко - Цензор.НЕТ 7706Bitch Божий‏ @Kela85802317 8 год.8 годин томуБільше
Давайте все вместе пожалеем дебила,который:
Не научился вовремя вынимать.
Не научился работать.
Не научился понимать намеки от государства в виде условного срока.
Не научился, пока в розыске, норм.прятаться.
Не научился ответственности перед 4-мя детьми.
Порох шо ты делаешь гад?
70 тис. неплатників аліментів заборонено виїзд за кордон, - Петренко - Цензор.НЕТ 495042 ретвіти64 вподобань
 показать весь комментарий
 
 
Нашел где красть...
И не догадался подвести это как рекламную акцию - до того вкусные что никак не удержаться.
 показать весь комментарий
 
Як би державі були потрібні діти, то діяла по іншому.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество70 тыс. неплательщикам алиментов запрещен выезд за границу, - Петренко
 
 
 
 
 
 вверх