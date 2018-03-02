 70 тыс. неплательщикам алиментов запрещен выезд за границу, - Петренко

Об этом заявил на совещании министр юстиции Павел Петренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Уже вынесено 70 тысяч постановлений о запрете должникам, которые имеют задолженность более 6 месяцев, выезжать за границу, управлять автомобилем, пользоваться оружием и охотиться.

Я требую, чтобы к таким должникам применялась еще одна новация - общественно полезные работы. На сегодня только 3 тыс. соответствующих протоколов было составлено государственными исполнителями, хотя мы видим, что таких должников более 70 тыс.", - отметил Петренко.

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Напоминаем, 6 февраля вступил в силу закон, усиливающий наказание за неуплату алиментов.