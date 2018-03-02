 Посольство Украины в Болгарии возмущено антиукраинскими высказываниями главы РПЦ Кирилла на болгарском телевидении

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в комментарии в Фейсбуке посольства Украины в Болгарии.
В тексте заявления отмечается: "Посольство Украины в Республике Болгария возмущено антиукраинскими высказываниями Патриарха РПЦ Кирилла в эфире программы "Още от деня" Болгарского национального телевидения 1 марта с.г.
Утверждение Патриарха о "гражданской войне" на Донбассе рассматриваем как антиукраинскую провокацию.
Посольство напоминает, что Российская Федерация, совершив временную оккупацию АР Крым и части Донецкой и Луганской областей, грубо нарушила нормы и принципы международного права, в т.ч. Устав ООН. Это, в частности, подтверждается в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" A / RES / 68/262 от 27 марта 2014 г.
Кроме того, принятые в 2016 и 2017 Генеральной Ассамблеей ООН резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополь (Украина) "справедливо признают Российскую Федерацию государством-оккупантом.
Международная демократическая общественность не имеет никаких сомнений, что оккупация части Донбасса была инициирована и осуществлено исключительно РФ, которая активно поощряет и всячески поддерживает незаконные террористические формирования боевиков - оружием, кадровыми военными без опознавательных знаков, военной техникой, "гуманитарными конвоями", которые имеют негуманитарное назначение и наполнение. Поэтому, продолжающееся кровопролитие на Востоке Украины возможно остановить только одним путем - прекращением агрессии РФ и вооруженной поддержки со стороны Кремля террористических группировок и оккупационных администраций.
Посольство отмечает, что гарантией возврата мира на оккупированные Россией территории является выполнение Москвой Минских договоренностей и возвращения РФ к соблюдению международного права. РФ с 2015 года последовательно блокирует инициативу Украины о введении на оккупированных территориях Украины международной миротворческой операции. Именно она может ввести международный контроль над украинской-российской границей, как это предусмотрено минского договоренностям, и создать предпосылки для мирной реинтеграции и реабилитации украинского Донбасса. Понятно, что такая операция не может произойти при участии агрессора - России, изначально является стороной вооруженного конфликта с целью разрушения Украинского государства и блокирования ее пути в Европу.
Посольство Украины в РБ выражает сожаление в связи с тем, что Болгарское национальное телевидение было использовано руководством РПЦ как трибуна для обнародования откровенно антиукраинских заявлений, синхронизированных с официальной позицией Кремля".
чотко))
забрал- соблюдения авторских прав и всяких там копилефтов и копирайтов не жди)
так, страх перед всемогутніми богами (богом), незрозумілим сильніше системи законів
навіть зараз, тому їх поєднання, політики та релігії нузрозуміло
вопрос может кто этим пользуется, не знаю, но раз так легко всё перекрутить значит оно не совершенно
Если Бога нет, то как люди заводят Ладу "Калину"? А?
Шах и мат, вам... атеисты!
жрецы обладая какими-то знания управляют другим, посредством создания идолов, религий ..
жители деревни Минино ходят молиться к Петьке-уголовнику,
потому что единственная церковь в деревне у него на спине...
Богослужения будут проходить через православизатор трафика.
- Добрый день, батюшка.
- Здравия желаю!
- А Вы точно священник?
- Так точно!
- Для улучшения качества обслуживания, ваш разговор будет записан.
- Отец Кирилл, я исповедуюсь в другой раз.
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А что он там делал в Болгарии...наверное организовывал канал наркотрафика через Софию в связи с перебоями на московском...
Кирюха гундяй в семейных трусах на яХте вам не нравицца?! А как же вы карлиту ботоксную любить сможете?