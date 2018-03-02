 Посольство Украины в Болгарии возмущено антиукраинскими высказываниями главы РПЦ Кирилла на болгарском телевидении

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в комментарии в Фейсбуке посольства Украины в Болгарии.

В тексте заявления отмечается: "Посольство Украины в Республике Болгария возмущено антиукраинскими высказываниями Патриарха РПЦ Кирилла в эфире программы "Още от деня" Болгарского национального телевидения 1 марта с.г.

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Утверждение Патриарха о "гражданской войне" на Донбассе рассматриваем как антиукраинскую провокацию.

Посольство напоминает, что Российская Федерация, совершив временную оккупацию АР Крым и части Донецкой и Луганской областей, грубо нарушила нормы и принципы международного права, в т.ч. Устав ООН. Это, в частности, подтверждается в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" A / RES / 68/262 от 27 марта 2014 г.

Кроме того, принятые в 2016 и 2017 Генеральной Ассамблеей ООН резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополь (Украина) "справедливо признают Российскую Федерацию государством-оккупантом.

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Международная демократическая общественность не имеет никаких сомнений, что оккупация части Донбасса была инициирована и осуществлено исключительно РФ, которая активно поощряет и всячески поддерживает незаконные террористические формирования боевиков - оружием, кадровыми военными без опознавательных знаков, военной техникой, "гуманитарными конвоями", которые имеют негуманитарное назначение и наполнение. Поэтому, продолжающееся кровопролитие на Востоке Украины возможно остановить только одним путем - прекращением агрессии РФ и вооруженной поддержки со стороны Кремля террористических группировок и оккупационных администраций.

Посольство отмечает, что гарантией возврата мира на оккупированные Россией территории является выполнение Москвой Минских договоренностей и возвращения РФ к соблюдению международного права. РФ с 2015 года последовательно блокирует инициативу Украины о введении на оккупированных территориях Украины международной миротворческой операции. Именно она может ввести международный контроль над украинской-российской границей, как это предусмотрено минского договоренностям, и создать предпосылки для мирной реинтеграции и реабилитации украинского Донбасса. Понятно, что такая операция не может произойти при участии агрессора - России, изначально является стороной вооруженного конфликта с целью разрушения Украинского государства и блокирования ее пути в Европу.

Посольство Украины в РБ выражает сожаление в связи с тем, что Болгарское национальное телевидение было использовано руководством РПЦ как трибуна для обнародования откровенно антиукраинских заявлений, синхронизированных с официальной позицией Кремля".

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