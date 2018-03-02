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 Политика Украины
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Все про:Болгария (297) Кирилл (909) посольство Украины (131) пропаганда (1861) РПЦ (381)

 Посольство Украины в Болгарии возмущено антиукраинскими высказываниями главы РПЦ Кирилла на болгарском телевидении

Посольство Украины в Болгарии обвинило патриарха Русской православной церкви (РПЦ) Кирилла в провокации за антиукраинские заявления на болгарском национальном телевидении.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в комментарии в Фейсбуке посольства Украины в Болгарии.

В тексте заявления отмечается: "Посольство Украины в Республике Болгария возмущено антиукраинскими высказываниями Патриарха РПЦ Кирилла в эфире программы "Още от деня" Болгарского национального телевидения 1 марта с.г.

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Утверждение Патриарха о "гражданской войне" на Донбассе рассматриваем как антиукраинскую провокацию.

Посольство напоминает, что Российская Федерация, совершив временную оккупацию АР Крым и части Донецкой и Луганской областей, грубо нарушила нормы и принципы международного права, в т.ч. Устав ООН. Это, в частности, подтверждается в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" A / RES / 68/262 от 27 марта 2014 г. 

Кроме того, принятые в 2016 и 2017 Генеральной Ассамблеей ООН резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополь (Украина) "справедливо признают Российскую Федерацию государством-оккупантом.

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Международная демократическая общественность не имеет никаких сомнений, что оккупация части Донбасса была инициирована и осуществлено исключительно РФ, которая активно поощряет и всячески поддерживает незаконные террористические формирования боевиков - оружием, кадровыми военными без опознавательных знаков, военной техникой, "гуманитарными конвоями", которые имеют негуманитарное назначение и наполнение. Поэтому, продолжающееся кровопролитие на Востоке Украины возможно остановить только одним путем - прекращением агрессии РФ и вооруженной поддержки со стороны Кремля террористических группировок и оккупационных администраций.

Посольство отмечает, что гарантией возврата мира на оккупированные Россией территории является выполнение Москвой Минских договоренностей и возвращения РФ к соблюдению международного права. РФ с 2015 года последовательно блокирует инициативу Украины о введении на оккупированных территориях Украины международной миротворческой операции. Именно она может ввести международный контроль над украинской-российской границей, как это предусмотрено минского договоренностям, и создать предпосылки для мирной реинтеграции и реабилитации украинского Донбасса. Понятно, что такая операция не может произойти при участии агрессора - России, изначально является стороной вооруженного конфликта с целью разрушения Украинского государства и блокирования ее пути в Европу.

Посольство Украины в РБ выражает сожаление в связи с тем, что Болгарское национальное телевидение было использовано руководством РПЦ как трибуна для обнародования откровенно антиукраинских заявлений, синхронизированных с официальной позицией Кремля".

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Источник: https://censor.net.ua/n3053615
 
 
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Почему бы не поехать в Болгарию нашему патриарху УПЦ, политикам, журналистам и не рассказать про зверства кацапов в Украине, не показать фильмы о войне, которая идет сегодня, не показать им разрушенный Донбасс, раненных,не ознакомить болгар с нашими героями -фронтовиками? А Пэдро? Или тебе все равно?Ты даже на украинском телевидении не создал такую атмосферу, чтобы там не кацапские фильмы и песни показывали и голых теток, а показывали героев войны и их родственников, учили народ патриотизму.Не власть у нас, а Содом и Гоморра.
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а що Болгарія центр всесвіту? як був совок, так і залишився
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Болгария близка к Кацапстану и там нужна особая украинская политика с разъяснением всех тонкостей рос. агрессии и оккупации Украины.
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знову невістка всралась? педро не путін
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Влада має визначитись, чи вона підтримує УПЦ ФСБ в Україні, чи забороняє її. А підтримувати в Україні і "обурюватись" її діяльністю за кордоном, то якось незрозуміло. Чому з агентурою окупантів борються активісти, а влада фактично сприяє цій діяльності? Дивись "УПЦ ФСБ - агентура окупантів" https://www.youtube.com/watch?v=d_bvZPZASTs
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Посольство України в Болгарії обурене антиукраїнськими висловлюваннями глави РПЦ Кирила на болгарському телебаченні - Цензор.НЕТ 7621

чотко))
забрал- соблюдения авторских прав и всяких там копилефтов и копирайтов не жди)
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опиум для народа от политики неотделим)
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первинна система управління?

так, страх перед всемогутніми богами (богом), незрозумілим сильніше системи законів

навіть зараз, тому їх поєднання, політики та релігії нузрозуміло
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Скорше не управління, а впливу можновладців на населення. Первинний вид політичного впливу.
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ну так а вплив задля чого, для управління дурними и темними щоб самим добре жити
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религии не развивали человечество даже наоборот тормозили, чтобs не потерять контроль, но сами заповеди как прообраз законов что хорошо а что плохо вроде как правильные
вопрос может кто этим пользуется, не знаю, но раз так легко всё перекрутить значит оно не совершенно
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***
Если Бога нет, то как люди заводят Ладу "Калину"? А?
Шах и мат, вам... атеисты!
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нам дано Его Слово Библия чтобы мы научились у Него и имели ум Христов...
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Сподіваюсь всі знають , що в той час , коли Насралік залишив українськи школи і садки без опалення , церкви МП , в Україні , фактично не платять , а ні за газ , а ні за тепло , а ні за еоектрику ...
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А вы еще больше привечайте вражеских адептов, рошеновские шкуры. Напомнить вам, что вражеская церковь, продолжающая свою подрывную деятельность в Украине и призывающая к распаду Украины, находится под полной защитой липецкого барыги.
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им важно чтобы в имени было "SS", кацапы мля
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А кто и что ожидал от него?Ведь во все времена именно церковные мужи делали политику во всем мире,а кто не согласен гбявляли еретиком и сжигали вплгть до монархов.За всю историю церковной власти погибло людей больше чем за всю историю человечества,и убивали из-за Христа и во имя Христа но никогда во имя Бога.
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..ложь, лицемерие, преступления под прикрытием религии, где Бог?
жрецы обладая какими-то знания управляют другим, посредством создания идолов, религий ..
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угу , виженеш ти його ...аж бігом
Посольство Украины в Болгарии возмущено антиукраинскими высказываниями главы РПЦ Кирилла на болгарском телевидении - Цензор.НЕТ 305
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жители деревни Минино ходят молиться к Петьке-уголовнику,
потому что единственная церковь в деревне у него на спине...

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Депутаты Мосгордумы одобрили идею проведения онлайн‑трансляций богослужений

Богослужения будут проходить через православизатор трафика.


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***
- Добрый день, батюшка.
- Здравия желаю!
- А Вы точно священник?
- Так точно!
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Генерал-архиепископ погладил окладистую бороду и произнёс... ( Г.Климов "Протоколы советских мудрецов " )
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кацапская церковь не имеет никаких проблем у вас.Почему она должна иметь проблемы у нас?Cамый логичный ответ болгар.
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Кирюха золотая ручка не надо обижаться на юродивого
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- Отец Кирилл, я исповедуюсь в другой раз.
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Интересно на кого нацелены высказывания Кирилла, в Болгарии 80% мусульман - он совсем дебил!?
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немного не угадал, 60% но пост поддерживаю
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в Болгарії 75% населення - православні християни, 10% - мусульмани..... а звідки в Вас такі дані?
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Хуйло одело генерала ФСБ Гундяева в церковную рясу и думает что он стал истинным патриархом православной церкви. Как был Гундяев фсбшником так он им и остался
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В Аргентине задержаны бывший полицейский Иван Близнюк и его знакомый Александр Чикало. Они руководили фондом MORAL (Mecenas Ortodoxos Rusos En America Latin, Русские православные меценаты в Латинской Америке).

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А что он там делал в Болгарии...наверное организовывал канал наркотрафика через Софию в связи с перебоями на московском...
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Спроси в любой церкви УПЦ МП, что происходит на Донбассе, и священник уверенно ответит - ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. Какие претензии к Болгарии?
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служитель путлєра та рашистського нквд..який поп.- такий і приход...в свій час, не питаючись, відокремилися від української церкви, а манаття своє й досі геть не забрали з української землі...пудрять мізки й досі...оця наша братерність та миролюбство каплавухе й призводить до того, що в країні панує не народ, а всяка шваль, та й ще й іноземного боришнікового розливу......
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А кто и что ожидал от него?Ведь во все времена именно церковные мужи делали политику во всем мире,а кто не согласен гбявляли еретиком и сжигали вплгть до монархов.За всю историю церковной власти погибло людей больше чем за всю историю человечества,и убивали из-за Христа и во имя Христа но никогда во имя Бога.
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Господи, если реагировать на высказывания каждого мудака, можно сойти с ума. Гундяй гэбэшный в своем амплуа, а вот болгары, съевшие это дерьмо - мокшанский субъект парашской передарации
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А Гунжяй че там делал? На заработки подался?
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в Расеюшке временный трудности с наркотой так Гундяй решил по Гейропам прошвырнуться в надежде где то дури перехватить ?
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Ну что кто то ещё сомневается что РПЦ это управление при ФСБ, а её церкви это центры идеологической пропоганды паРАШИ по всему миру???!!!
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Тю,а шо такое...
Кирюха гундяй в семейных трусах на яХте вам не нравицца?! А как же вы карлиту ботоксную любить сможете?
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Генеральний директор закритого акціонерного товариства ЗАТ РПЦ Володимир Гундяєв порівнює церкву, яку він очолює, з комерційним банком... На жаль, діяльність філій цього ЗАТ, відомих в Україні як МП ФСБ досі не заборонена. "РПЦ пиарит биткоин" - https://www.youtube.com/watch?v=8PCemefpc6I&index=48&t=0s&list=WL
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосольство Украины в Болгарии возмущено антиукраинскими высказываниями главы РПЦ Кирилла на болгарском телевидении
 
 
 
 
 
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