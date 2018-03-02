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 На взятке 70 тысяч разоблачен директор государственного предприятия на Житомирщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке директора ГП "Экспертно-технический центр Гоструда" Житомирской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что чиновник ввел преступную схему вымогательства денег с местных предпринимателей за ускоренную выдачу разрешительной документации по выполнению работ на объектах повышенной опасности.

К противоправной деятельности руководитель госпредприятия привлек посредника - бывшего сотрудника правоохранительных органов. "Стоимость" изготовления пакета документов была почти в семь раз больше относительно размера установленных платежей.

При этом злоумышленники требовали 50-процентную предоплату. Оперативники спецслужбы задокументировали получение должностным лицом семидесяти тысяч гривен - первой части очередной неправомерной выгоды из местного предпринимателя за выдачу положительного технического заключения о введении в эксплуатацию заправочной станции.

Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленников в помещении госпредприятия после получения второй части взятки в размере семьдесят тысяч гривен. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются обыски по месту работы и жительства фигурантов дела. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась сотрудниками Управления СБ Украины в Житомирской области совместно со следователями Следственного отдела областной прокуратуры".

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На взятке 70 тысяч разоблачен директор государственного предприятия на Житомирщине, - СБУ 01
На взятке 70 тысяч разоблачен директор государственного предприятия на Житомирщине, - СБУ 02
На взятке 70 тысяч разоблачен директор государственного предприятия на Житомирщине, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/n3053613
 
 
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Интересно а за что ему дали взятку?Почему не легче и дешевле соблюсти все правила безопастности чем швырятся направо и налево такими взятками?Интересная всетаки у нас жизнь.Мы скорее заплатим мзду за нарушение чем прикладем хоть минимальные усилия чтоб не нарушать закон.
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