 На взятке 70 тысяч разоблачен директор государственного предприятия на Житомирщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что чиновник ввел преступную схему вымогательства денег с местных предпринимателей за ускоренную выдачу разрешительной документации по выполнению работ на объектах повышенной опасности.

К противоправной деятельности руководитель госпредприятия привлек посредника - бывшего сотрудника правоохранительных органов. "Стоимость" изготовления пакета документов была почти в семь раз больше относительно размера установленных платежей.

При этом злоумышленники требовали 50-процентную предоплату. Оперативники спецслужбы задокументировали получение должностным лицом семидесяти тысяч гривен - первой части очередной неправомерной выгоды из местного предпринимателя за выдачу положительного технического заключения о введении в эксплуатацию заправочной станции.

Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленников в помещении госпредприятия после получения второй части взятки в размере семьдесят тысяч гривен. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются обыски по месту работы и жительства фигурантов дела. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась сотрудниками Управления СБ Украины в Житомирской области совместно со следователями Следственного отдела областной прокуратуры".

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