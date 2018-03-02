 Сегодня были самые критические сутки в работе ГТС, - Витренко

Об этом заявил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Для нас эти сутки (2 марта. – Ред.) являются критическими – но мы уже видим, что мы их проходим. Благодаря, в частности, сознательным украинским гражданам, которые добровольно ограничили потребление. За счет того, что уже пошел газ с Европы, за счет разных технических действий (приводы в "Укртрансгазе" были переведены на электроэнергию, предприятия ТКЭ – перешли на мазут). За счет всех этим мер мы уже видим, что ситуация стабилизируется. И с завтрашнего дня мы увидим уже абсолютно стабильную работу ГТС", - сказал он.
Ю.Витренко добавил, что проблемы возникли за счет стечения ряда обстоятельств: несоблюдения "Газпромом" давления на входе в ГТС Украины (несоответствие транзитному контракту); очень холодной погоды и сопряженного с этим роста потребления и цен на газ в Европе; отказа "Газпрома" поставлять газ в Украину вопреки контракту и решениям Стокгольмского арбитража.
"Сегодня были самые критические сутки – мы видим, что пока все позитивно. Завтра нужно посмотреть, как все работает уже в нормальном режиме, и потом мы будем с уверенностью говорить, что можем возвращаться к обычной работе без каких-либо ограничений", - резюмировал он.
а по факту-в апреле 17 года состояние ПАПы оценивали в 589 млн.долл,а уже в октябре в 1 млрд долл.
не хило так-за полгода почти удвоил состояние.
но самый крутой перец-это рыжий,которому принадлежит около 80% енергосистемы Украины--с 4 млрд долл в 16 году этот поц вырос до 6.9 млрд долл в 17 г.
а народ удивляется--отчего тарифы такие большие
p.s. Кроме нескольких вопросов Президенту, я бы ему еще сказал «Большое вам спасибо».
она должна жить и купаться в теплой ванне!
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