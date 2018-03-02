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 Политика Украины
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 Сегодня были самые критические сутки в работе ГТС, - Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" ожидает стабилизации работы газотранспортной системы (ГТС) с 3 марта.

Об этом заявил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Для нас эти сутки (2 марта. – Ред.) являются критическими – но мы уже видим, что мы их проходим. Благодаря, в частности, сознательным украинским гражданам, которые добровольно ограничили потребление. За счет того, что уже пошел газ с Европы, за счет разных технических действий (приводы в "Укртрансгазе" были переведены на электроэнергию, предприятия ТКЭ – перешли на мазут). За счет всех этим мер мы уже видим, что ситуация стабилизируется. И с завтрашнего дня мы увидим уже абсолютно стабильную работу ГТС", - сказал он.

Ю.Витренко добавил, что проблемы возникли за счет стечения ряда обстоятельств: несоблюдения "Газпромом" давления на входе в ГТС Украины (несоответствие транзитному контракту); очень холодной погоды и сопряженного с этим роста потребления и цен на газ в Европе; отказа "Газпрома" поставлять газ в Украину вопреки контракту и решениям Стокгольмского арбитража.

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"Сегодня были самые критические сутки – мы видим, что пока все позитивно. Завтра нужно посмотреть, как все работает уже в нормальном режиме, и потом мы будем с уверенностью говорить, что можем возвращаться к обычной работе без каких-либо ограничений", - резюмировал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3053609
 
 
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Леня, не пытайся всех нормальных, думающих людей, имеющих в голове мозги, причислить к "русне". Вам. соевым, это уже не поможет. Как и сказки о "бедном" олигархе-миллиардере. Сьогодні була найкритичніша доба в роботі ГТС, - Вітренко - Цензор.НЕТ 4347
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Русня и есть. Первый нормальный президент в Украине. Вброс про Лолиту спецом был сделан кацапами. Ничего, что фейк, зато прозвище можно форсить. Такая же туфта, как в свое время с записями Онищенко. Специально тогда потратил время послушал его разговор с коррупционером Лесиком Довгим. Ноль компромата, но типа "далі буде..." И это дальше будет все никак не настает, хотя уже пару лет прошло. То, как от Пороха кумарит Кремль и здешних зрадоботов, агитирует за него лучше всякой рекламы.
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Лёня не бейте в бубен бейцами. Нельзя быть таким подвижным в цифрах. Мама была бы не рада, посылая Вас в магазин с такой арифметикой... Будка конечно высоко ценит тот лишний миллиард что Вы ему приписали в 14-м, но не все же идиоты Лёня. Многие имеют, память не только на шоколад, тогда по 100 грамм. плитка была, но и шестое место будки в списке Форбс-Украина с 858 млн. без миллиарда. Миллиард он только сейчас появился Лёня. Так что вымойте бубен и бейцы и пожалейте наш мозг)))
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Ох, Олександре, аж стрьомно Вам відповідати... Сьогодні була найкритичніша доба в роботі ГТС, - Вітренко - Цензор.НЕТ 4644
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на начало 14 года был курс другой Сьогодні була найкритичніша доба в роботі ГТС, - Вітренко - Цензор.НЕТ 8680
а по факту-в апреле 17 года состояние ПАПы оценивали в 589 млн.долл,а уже в октябре в 1 млрд долл.
не хило так-за полгода почти удвоил состояние.
но самый крутой перец-это рыжий,которому принадлежит около 80% енергосистемы Украины--с 4 млрд долл в 16 году этот поц вырос до 6.9 млрд долл в 17 г.
а народ удивляется--отчего тарифы такие большие Сьогодні була найкритичніша доба в роботі ГТС, - Вітренко - Цензор.НЕТ 8680
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Эх, удаляет бурбутусов комменты по соевые месячные!
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кому треба - прочитають ..))
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Вам может не нравится Президент, но проблема в том, что замена ему - марионетка Кремля.
p.s. Кроме нескольких вопросов Президенту, я бы ему еще сказал «Большое вам спасибо».
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Газпром всего 2 дня не подает газ. В стране чрезвычайное положение, Порошенко собирает особый энергетический комитет, закрываются школы и детсады, просит народ Украины немного померзнуть, дней 5-6, а там, глядишь, и потеплеет. Петр Алексеевич, может, вам стоит проконсультироваться как нужно работать с Юлией Владимировной? Ведь ей удалось в 2009-м 20 дней в крещенские морозы обогревать страну и спасти промышленность Юго-Востока с помощью реверса. При том, что ей всячески ставил палки в колеса ваш кум Ющенко, который хотел всунуть в схему поставок газа Фирташа, с которым вы за спиной народа Украины договаривались как грабить страну во время вашего президентства.
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Меньше самим надо красть, платить налоги "в белую" и не обсирать, за 30 ФСБшных сребреников, свою страну и её государственные институты.
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Оказывается тёплая зима нас спасла. Жаль морозы в январе не ударили, вот бы я смеялся.
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Шо вы,суки всё перевираете?Газ не брали у кацапов,а такая ситуация возникла из-за невозможности поднять газв таких обьёмах з хранилишь.
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газ брали у кацапів.. ЗАВЖДИ.. тільки він Угорським називався..
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Премьер -министр Украины спасала не Украину в 2009 , а Европу!! за счет Украины!
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Тут на зразки іншим Жюля таки молодець, але це тільки крапля. Усі зновляють Жюліну вакцину і намордники по 70грн
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Стойкость убєждєній: "16.14 «Газпром» заявил о расторжении контрактов с «Нафтогазом», 16.33 «Нафтогаз» подписал срочный контракт с польской PGNiG, 17.45 «Укртрансгаз» предупредил ЕС о возможных проблемах с поставками газа, 18.11 «Газпром» заявил о продолжении транзита газа"
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А ничего, что "удержание курса доллара" стоило стране потерей золото-валютного резерва (с почти 36 млрд долл. в 2010г. до чуть больше 5 млрд. долл в 2014г.) и через год-полтора все закончилось бы дефолтом? Что бы тогда "запели" все это "всепропальщики"? А ничего, что для поддержания низких (не рыночных) цен на энергоносители, из гос. бюджета изымалось 140-150 млрд. грн. для покрытия разности и для бедных и для богатых и для предприятий? Чтобы о чем-то рассуждать, нужно хоть чуть-чуть понимать о чем идет речь
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Тезко - ти ж писав тут на форумі, що тебе нагнали з мінстеця.. Дивлюсь - знову прийняли.. Дійсно - в країні не кадровий голод, а кадрова катастрофа - якщо вже таких як ти беруть туди..
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воно це сама низша каста шоколадників - тупа і дика...але затяте хоче до наступної касти піднятися де можна вже самому вибрати як дупу пороху лизати - це там де гига і дрищатик
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а скільки тепер через субсидії потрібно ?
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Орали же сами что не нужен нам кацапский газ. Так что, уже нужен?
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Еще один Прикруты вылез. Угу, народ проходит критические сутки а ваши воровские морды уже в двери не проходят...
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То вони паски затягнули і все на морду перелізло Сьогодні була найкритичніша доба в роботі ГТС, - Вітренко - Цензор.НЕТ 8498
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НафтоГаз по чиїйсь команді продав український газ в Європу, сподіваючись на теплу весну і поставки з Московії.Рашковани на 20% зменшили поставки вуглеводнів до ЄС і розірвали договір з Україною.В Європіі похолодання і порожні українські газові сховища.Бариги перехитрили самі себе.
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Который год Россия - в лучшем случае - агрессор (по факту - враг). Следующая неделя ещё холодная, но не настолько, как прошедшая. Рано или поздно, но неизбежно Росия прибегла бы к газового шантажу. Самое оно было бы на прошедшей неделе, тут Володя Гунявый дал маху. Если эстеблишмент занимался только своими проблемами (умопомрачительные зарплаты себе, челяди - тарифы и всё такое) без реальных антикризисных сценариев, значит челядь подморозит. Может подмороженной челяди дойдет, шо Порохла с кодлой пора списать с кровопусканием.
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сегодня в троллейбусе кондуктор стал гнать на Порошенко. Никогда подобного не было в транспорте. Так что враг не отступает.
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геноцид жидами хохлов продолжается
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этой фотке 10 лет. Сразу видно, ты не в курсе, не с Украины.
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Ні, я з Африці, народився у племені тумба-юмба Сьогодні була найкритичніша доба в роботі ГТС, - Вітренко - Цензор.НЕТ 6867
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а Пете надо прикрутить, а Жульке - нельзя!
она должна жить и купаться в теплой ванне!
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Харош дрочити на Юльку, у тебе і жінка ніби є.)))
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це ти дрочиш, быльше нема про що сказати. примитив.
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Зараз по каналу ЗІК ..файна передача *Народ проти * !!!
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Главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Ю.Витренко? Сын главной социалистки из ФСБ-шной конторы Н.Витренко? Невероятно! Не знаю, что более удивительно - высокий пост сынка или само наличие сынка у такой отвратительной бабы... .
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да, сын, но он абсолютно другой, не в маму
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Что вы говорите? Может, он спит в вышиванке?
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Вітренко, у тебе "критичні дні"? Свічки (в аптеці) купив? Готуйся, Грося конкретно сказав за що буде кошмарити ваш нафтогас. До речі, в яку шпарину сховався твій колишній співробітник Костя Бородін, філолог за освітою, один з ключових "свідків" обвинувачення Юлі у 2011? Може змінив зовнішність за програмою "захисту свідків"? Чи може змінив стать?
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Мабуть, Грося кинув Батька кресного, бо зрозуміло, шо на одній гілці повісять...Аж трохи поваження до нього
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пороху импичмент! вор и брехло! говорил что газ у кацапов не покупаем, а по факту врал!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня были самые критические сутки в работе ГТС, - Витренко
 
 
 
 
 
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