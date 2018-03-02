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Все про:Аргентина (51) арест (9555) Германия (2940) наркотики (1264) Россия (68243) Ковальчук Андрей (1)

 Предполагаемый организатор "кокаинового дела" Ковальчук арестован в Германии, он против экстрадиции в Россию, - адвокат

Суд Германии отправил под арест предполагаемого организатора контрабанды кокаина из Аргентины в РФ Андрея Ковальчука до принятия решения по запросу России о его выдаче.

Об этом сообщил в пятницу "Интерфаксу" его адвокат Владимир Жеребенков, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: "Бизнесмен" Ковальчук, переправлявший кокаин из Аргентины, оказался полковником спецслужб РФ. ВИДЕО

"Немецкий суд посчитал, что Ковальчук должен находиться под стражей на время рассмотрения вопроса о его экстрадиции в России. Суд не усмотрел нарушений закона в отношении него, признав, что состояние здоровья Ковальчука позволяет ему находиться под арестом", - сказал адвокат.

Он отметил, что из-за тяжести обвинения немецкий суд отказался рассматривать ходатайство об освобождении российского предпринимателя под залог.

"Защита предложила рассмотреть вопрос об освобождении Ковальчука под залог, но судья сказала "нет, в данном случае это бесполезно, так как предъявлено очень серьезное обвинение", - сказал Жеребенков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кокаин в посольство России подбросили спецслужбы США - адвокаты обвиняемых россиян

Он уточнил, что под стражей Ковальчук будет находиться в городской тюрьме Берлина.

В суде фигурант просил не заключать его под арест и обещал являться по первому требованию полиции.

По словам Жеребенкова, Ковальчук против экстрадиции его в Россию, российский запрос о его высылке немецкий суд рассмотрит в обычном режиме. "Он отказался от ускоренного порядка рассмотрения запроса, что означает, что он против экстрадиции. В связи с этим суд Германии принял решение рассмотреть этот вопрос в обычном режиме", - сказал он. Жеребенков уточнил, что в связи этим рассмотрение вопроса об экстрадиции может занять "минимум шесть месяцев".

Ковальчук был задержан накануне в пригороде Берлина у себя дома. Полиция задержала предпринимателя по запросу российских коллег. В РФ Ковальчук объявлен в международный розыск по линии Интерпола и заочно арестован в рамках расследования так называемого "кокаинового дела".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Злонамеренные наветы и домыслы": в МИД РФ прокомментировали версии СМИ по "кокаиновому делу"

Российские правоохранительные органы считают его главным фигурантом дела - организатором контрабанды крупной партии кокаина из Аргентины в РФ.

Подробнее о скандале с кокаином в посольстве РФ в Аргентине читайте в материале Цензор.НЕТ: "11 фактов об аресте кокаина в посольстве РФ - Москва в центре суперскандала".

Напомним, 22 февраля стало известно, что в России и Аргентине задержаны шестеро человек по делу о международном наркотрафикеСообщалось, что расследование было начато после того, как в декабре 2016 года посол России сообщил аргентинским властям об обнаружении подозрительных чемоданов в здании школы при посольстве. По данным аргентинской полиции, в 12 чемоданах были обнаружены 360 пакетов с кокаином общим весом в 389 килограммов. По оценкам властей Аргентины, стоимость такой партии наркотиков составляет около 50 млн евро. По предварительным данным, обнаруженные в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе сумки с 389 кг кокаина, заменили наркотики на муку и установили GPS-приемники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главный советник Латиноамериканского департамента МИД РФ Польшиков погиб через несколько дней после того, как полиции Аргентины стало известно о наркотиках в посольстве РФ

В декабре 2017 года мука под видом кокаина была доставлена в Россию дипломатической почтой. В то же время в Аргентину приезжал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Официальная цель его визита - встреча с аргентинским президентом Маурисио Макри, однако, по данным The Telegraph, он также должен был сопроводить сумки с мукой в Россию. Также появилась информация о том, что в операции участвовал спецборт из летного отряда "Россия". 

Аргентинское издание Clarin сообщило, что по делу о попытке отправить кокаин в Россию задержали бывшего сотрудника посольства в Аргентине Али Абьянова, а также Владимира Калмыкова и Иштимира Хуздамова. В Аргентине задержаны бывший полицейский Иван Близнюк и его знакомый Александр Чикало. Они руководили фондом MORAL (Mecenas Ortodoxos Rusos En America Latin, Русские православные меценаты в Латинской Америке). Россиянин Андрей Ковальчук, живущий в Берлине, объявлен в розыск.

26 февраля стало известно, что в декабре 2017 года Тверской суд Москвы арестовал Али Абянова, Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова. Под стражей они будут содержаться как минимум до середины апреля. Еще один фигурант, Андрей Ковальчук был арестован заочно. По данным СМИ, Ковальчук являлся техническим сотрудником посольства РФ в Аргентине. Как сообщили в ФСБ РФ, Ковальчук скрывается в Германии.

Всем обвиняемым в рамках "кокаинового дела" предъявлено обвинение в покушении на контрабанду наркотических средств и попытке незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере.

Источник: https://censor.net.ua/n3053607
 
 
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Он против экстрадиции в россию.
Да ты нигде теперь не жилец. Предполагаемый организатор "кокаинового дела" Ковальчук арестован в Германии, он против экстрадиции в Россию, - адвокат - Цензор.НЕТ 3900
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Кроме попробовать спрятаться в Гуантанамо?
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И то правда. Чувак явно из категории труп, но пока дишит.
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Немного чернухи:
-Сестра может в реанимации?
-Больной не занимайтесь самолечением, врач сказал в морг значит в морг
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В Гуантанамо места заняты....Фирташ,Порошенко,Ахметов,Насиров,Кивалов,Труханов все места заранее раскупили и перепродавать отказываются.
Даже с десятикратной наценкой.
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А я в тебя верил !!!

Ну, думаю, почти половина часа прошла, а в статье про кацапический кокаин ничего никто про петю не написал )))

Не подвёл, маладец !
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А они никогда не подводят. Как это, новость на Цензор есть, а про барИгу, офшоры, мальдивы, генАцид и зубАжиння никто не вспомнил? Такого не бывает.
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Забыл еще добавить нанопыльного гундяя и кремлевского коксовика параноика и людоеда х...уйла.
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Та ладно, говноросы...Будет сотрудничать со следствием и вернется домой, через пару месяцев, када вашей говноимперии уже не будет.
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Жить будет, если дает показание против карлика. Імовірного організатора "кокаїнової справи" Ковальчука заарештовано в Німеччині, він проти екстрадиції в Росію, - адвокат - Цензор.НЕТ 6990
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Организатор как раз сидит в Кремле, а этот чувачек про него сейчас пропоет)))
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Вместе с Рыбкой будут петь как по нотам )))
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Для Рыбки есть один формат выплыть, и этот формат называется КАРАКАТИЦА.
"Каракатица" - это глагол. Переводя с олбанского, получаем два варианта:
либо "каракатиться" (инфинитив), либо "каракатится" (действие в настоящем времени).
Всё дело в мягком знаке. Чем скорее она отбросит мягкий знак и придаст сотрудничеству с нужными ребятами твёрдость определённости - тем больше у неё шансов.
Главное - каракаться, рыбка, каракаться.
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Чуваков закапывали за меньшее, а тут 400 кило про...фукал разово и такой блатной канал поставки раскрыл.

Однозначно можно реалити-шоу запилить со ставками на время, когда его грохнут.
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Немцы уберегут - слишком ценный кадр )
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Ну пока допоёт свою арию - да. А дальше кому он нафиг нужен будет?
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Есть такой формат как защита особо ценных свидетелей. Не слышал разве.? Сейчас тысячи подельников, причастных к бандформированию кремлевского сартирного пидорка документируют его преступления, с мотивацией ускользнуть от скамьи подсудимых в качестве свидетеля. Есть такая лазейка в международном праве.
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Если честно...вот положа руку на сердце, когда допоёт свою песню, разве Вам лично будет этого подельника хуйла и Ко жалко, если вдруг его грохнут? Мне нет. Нафига ещё кто-то должен тратить массу усилий для защиты этого ( пусть и опосредствованного) убийцы?
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Скорее вашего Вовочку грохнут, чем этого чувака. Он для Гааги бесценен.
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Нашего воффочку? Это хуйла что ли?

Да твои бы слова да Богу в уши. Я тогда неделю праздновать буду и добавлю в календарь ещё один ежегодный праздник.
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росийского МИДелинского картеля опасается
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Ахахахахах.
Чуваку треба було на Марс летіти туда Кацапи ще 100500 не долетять
Від кокамафіі не зховатися ніде на Землі.
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на крысме :1. Из Херсона с 1 марта курсируют два пригородных поезда до станции Вадим, расположенной в 10 км от административной границы с Крымом. График согласован с киевским и харьковским поездами, курсирующими из Херсона https://ru.krymr.com/a/news/29071490.html
2. Помните севастопольского инвалида-предателя, который помогал оккупантам в 2014 году, за что даже получил медальку, а потом оккупанты лишили его всего? Предатель продолжает свои откровения: "Там (в зеркале) злой человек, инвалид 1 группы с двумя малолетними детьми и дурацкой медалькой за возвращение Крыма, которого в итоге ограбило это поганое государство. Плевал я на строящиеся дороги и школы с очистными! Моя семья всю жизнь работала, ни копейки не украли, и в один день лишились всего". Это ватники спорили о покращеннях https://twitter.com/Kosstik8/status/969493384305004544

3. Помните, сколько было плача по поводу ларьков на Историческом бульваре в Севастополе? Мол, "герои обороны поклялись никогда и ничем не торговать здесь"? Под этот плач снесли всю сувенирку. Теперь, видимо, "герои разрешили". Началось строительство новых будок для торговли https://twitter.com/KrimRt/status/969223595116417025

4. Банда убила бизнесмена в Севастополе и похитила у него 3 млн рублей. 90-ые пришли, как и обещал Константинов http://news.allcrimea.net/news/2018/3/1/banda-ubila-biznesmena-v-sevastopole-i-pohitila-u-nego-tri-mln-rublei-98679/ . Тем временем в Ялте застрелили таксиста. То ли новые "соотечественники", то ли впопулченцы на оздоровлении. Хорошо у нас теперь http://news.sevas.com/region-crimea/incident/v_yalte_zastrelili_taksista_podrobnosti_foto_mart_2018 (фото).
5. В Симферополе сегодня произошло падение лифта (второе за неделю), в результате чего погибли 38-летняя женщина и её шестимесячный ребенок, которых раздавило между этажами. Ребёнок погиб сразу, а женщина была жива. "Спасатели" не отключили лифт, но разблокировали его. Разблокированный лифт пошёл вверх, раздавив и женщину. МЧС россии всегда поможет вам сдохнуть. Лифт оккупанты планировали заменить лишь в 2032 году (привет поборам на капремонт), хотя его срок эксплуатации истекал в этом году. Добавлю, что жильцы дома постоянно жаловались на работу лифта. Предприятие "Крымлифт" оккупанты ликвидировали в прошлом году, не создав ничего взамен http://primechaniya.ru/home/news/mart-2018/ruhnuvshij-lift-v-simferopole-ubil-mat-i-ditya/

6. Исправительные колонии Крыма приняли участие в туристической выставке "Открытый Крым", которая прошла в Симферополе. Ну, после выставок гробов я уже не удивляюсь, что на туристических выставках свои работы представляют колонии. Чем богаты, так сказать http://www.blackseanews.net/read/139454
7. Крымские ватники создали новую группу "ПОНАЕХАВШИЙ, СТОП. КРЫМ НЕРЕЗИНОВЫЙ!". Любовь к понаехавшим так и прет. Кстати, понаехавшие тоже создают свои группы. Вот так и кучкуются. Хотя кучка понаехавших становится все больше. В группе предлагают выкладывать факты о наглости, хамстве и агрессии понаехавших, а также развеивать мифы о процветании Крыма, чтобы остановить тех, кто, насмотревшись телевизора, тоже собрался понаехать, чтобы навязывать нам свой ЧУЖДЫЙ менталитет https://twitter.com/CrimeaUA1/status/969536837738954752 (фото и прочтите скрин).
8. Хочу, чтобы путин победил на "выборах". Я иногда просто с восторгом наблюдаю, как на тонущем корабле все радостней танцуют пассажиры.
9. Краткое содержание вчерашней речи хйла: Убивать и разрушать мы теперь можем лучше, чем раньше. Ничего другого, как и прежде, делать не умеем.
10. Севастополь. Над домами опять активно летают военные самолёты (а других у нас нет). Перевозбудились, наверное, после вчерашних мультфильмов. Держат холопов в тонусе.
11. Не покидает ощущение, что у наци-анального ДИЛера на день резко попустила диарея, и он решил этот день использовать для диареи словесной, но к этому никто не был готов. Поэтому нарыли видео в YouTube, содрали каркас речи Гитлера и быстро пустили в эфир. 100 с лишним лямов идиотов хавали и не такое! В подтверждение этому прочтите ядерную отрыжку пропагандонши Маргариты Симоньян https://twitter.com/CrimeaUA1/status/969284888175276032 (скрин).
12. А как рады сейчас дети олигархов, которые проживают на "загнивающем Западе", что их папики могут на их головы сбросить Сатану. Но больше всех сейчас недоволен Ким Чен Ын. У пухлого олигофрена появился конкурент.
13. Самое интересное, что ракеты с непредсказуемой траекторией предсказуемо разбомбят Воронеж https://twitter.com/CrimeaUA1/status/969304926965858304 (фото).
14. Путин пошутил досрочно, ровно на месяц раньше, и попытался напугать мир старыми и ворованными мультиками. На презентации путиным "новых" ракет использовали графику из фильма 2007 года. На ней ракеты бомбят Флориду https://15minut.org/news/176145-vo-vremya-zayavleniya-putina-o-novom-oruzhii-v-rf-pokazali-video-na-kotorom-rossiya-napadaet-na-ssha (видео). Тем временем Песков снова соврал, что "не видел карты Флориды, никаких карт там использовано не было" https://twitter.com/i_army_org/status/969552502927618048 (фото-скрин).
15. Все шутят про "новую" российскую ракету, а вата уже ей гордится, ведь сам сцарь про это сказал. У них почти экстаз!
16. Некоторые крымские ватники от путинской лжи о ракетах упали в восторженный обморок. Но я констатирую, что настроения уже далеки от тех, что были 4 года назад: "США, привет!!!! Слышали нашего президента?????! Задумайтесь!!!!! Привет из самой любимой, доброй и вежливой страны!!!! КРЫМ - это РОССИЯ!!!". Ответы: "Бесполезный пост, товарищ!", "Новости день ото дня всё веселей", "Выйдите в лес и покричите. Больше пользы будет - свежий воздух, размяться и т.п.", "Ору", "Крым - это Украина!", "Боюсь, что, если США задумаются, вы будете первым, кто этому не обрадуется, милейший", "Я вот тоже послушал нашего президента и задумался: сплошные «рывки вперед», а пенсии как были 12 тыс, так и остались", "Нужно довольствоваться малым, чтобы получить большее, и самое главное - терпение!", "Почему-то наши власти не хотят довольствоваться малым. Им нужно все и сразу, причем за счёт народа. 4 года терпим уже. Причем без каких-либо существенных изменений. Надоедать начинает", "Наткнулась в нете на ролик, в котором директор сафари-парка не доволен тем, что после перехода в его бизнесе ничего не изменилось. Мол, страна уже другая, а порядки и попытки загубить Тайган все те же. Так что, видимо, не все крымчане довольны жизнью в россии" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/969532521720549376 (скрин).
17. Вот вы тут смеётесь над посланием и пославшим, а где-то есть люди, которые в это реально верят. И вот это по-настоящему страшно.
18. Госдепартамент США одобрил продажу Украине противотанковых ракет и ракетных установок Javelin на сумму $47 млн. Надо путину почаще мультики показывать - Пентагону такое нравится https://ru.krymr.com/a/news/29072206.html
19. В Севастополе появилось очередное послание путину: "ПТН - ПНХ!" https://twitter.com/OccupyYalta/status/969571792137478144 (фото).
P.S. "Нацисты всегда недооценивали человечество и переоценивали свои силы, считая, что идут особым путем, грозя всему миру ракетами… Но оказалось, что обычная веревка на шее в Нюрнберге неплохо помогает избавиться от самых мерзких нацистских гадов". КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Он уже НЕ ЖИЛЕЦ. (но если начать Говорить, то есть шансы)
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этапы большого пути: полоний- мельдоний- кокаин
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Будет сотрудничать со следствием, попадет под программу защиту свидетелей. Ему тока кончину Вовочки пересидеть, а это всего-то пару месяцев.
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так мене так в фсб учили. я ж таки кацап і ахєнт їхній.
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та какой из тебя, туповатого полезного идиота, агент ?
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от і я це саме кажу. ну який з мене агент? в ЗСУ тільки взяли. а тебе тільки в нах .гвардію візьмуть. і то поблату.
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так ти там в ЗСУ проти головнокомандувача-бориги багато наагітував ?
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навіть агітувати не потрібно. це ж тобі не Київ. тут все просто-ондо ворог. ондо за спиною верховна рада і порохоботи-вороги. що не ясно?
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не ясно дрібницю.
чому з таким всенародним протестом і всенародною ненавистю нічого у вас не виходить ?
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все виходить. з чого ти взяв що нічого не виходить? мені тобі важко пояснити те що ми відчуваємо. хочеш зрозуміти- в АТО . доречі а ти на новий рік скільки феєрверків запустив?
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те, шо в тебе виходить, ти в унітаз змивай.

я питав про результати вашої боротьби з ненависним боригою.

А від імені АТО гавкати не треба.
Ти - не ЗСУ.
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докази встудію! я ж не відстану. то чекаю.
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давай докази що я не з ЗСУ і прізвища їх з ким ти говорило.
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ти бояри обпилося ?
Я твій нік вперше бачу.
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а той кого ти назвав що я не з ЗСУ. зрозумів? чи ні ? чи тобі тіпа кієвляніну копняка дати?
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дятел пірамідальний,
де я це писав ?
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те, шо в тебе виходить, ти в унітаз змивай.

я питав про результати вашої боротьби з ненависним боригою.

А від імені АТО гавкати не треба.
Ти - не ЗСУ.

то виходить що ти дятєл пірамідальний. чи як нумерний ?
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так ти на два пісталєта тут зраду розганяєш ? )))

ну тоді бери очко, надівай очки і читай, шо я писав:

ТИ - НЕ ЗСУ.

для тупих повторюю:
не "ти не з ЗСУ", а "ТИ - НЕ ЗСУ".

Як дійде, пиши пісьма.

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тобі напишу- я як і кожний солдат це ЗСУ !!!!!!! питання довбень? і ще раз почитай що ти нашкрябало поет своїми ручками покрученими онанізмом.
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а листа я тобі напишу. будь здрав. і спідом ти не заболієш. пока нумерний.
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а цей ти нік часто бачиш слоняра? ну то побачив мій і дійсний.
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а ще десяток інших де ?

камандір нє разрєшає свєтіть ?

ти йому сказав, шо не будеш виконувати накази головнокомандувача-бориги ?
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Давай компромат на МИД РФ и проси полит убежище. Или гайки.
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сцука, он из за немцов скрепы потерял, там наверно нет православной церкви мацковского патриархата.
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На коронацию Президента России Путина 26 марта пригласили в Кремль со всей России почти 1300 простых людей с пионерских организаций
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нарешті опубліковані фото кокаїнового літака. хто вгадає-чий він? Предполагаемый организатор "кокаинового дела" Ковальчук арестован в Германии, он против экстрадиции в Россию, - адвокат - Цензор.НЕТ 6447

Предполагаемый организатор "кокаинового дела" Ковальчук арестован в Германии, он против экстрадиции в Россию, - адвокат - Цензор.НЕТ 3449
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Если Ковальчука экстрадируют в Рашку, то тогда можно считать что суд Германии убил важного свидетеля в этом деле!
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Потуги х@йла заявить о Казляндии как о великой державе (ржунимагу), для чего казляндцы даже изобрели ракету с ядерным двигателем (патсталом), напомнили мне старый детский анекдот.
В песочнице несколько пацанов хвастаются друг перед другом: у меня новое ружье... у меня новая машинка... а мне папка конструктор купил...
А хрюндель, у которого папаша - боярышниковый забулдыга, а мамаша - дешевая прости... не на ночь будет сказано... тутка, доковыряв в носу и, вытирая козюли о штаны, объявил им:
- А я вас щас обос#у.
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- Да поймите вы, мне нельзя в расию! У меня же аллергия на полоний!!!
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ну, на расие ему полоний не грозит. На расие у него скромная перспектива повесония, или несколько выстрелониев себе в башку, или разбицца об бетоний Імовірного організатора "кокаїнової справи" Ковальчука заарештовано в Німеччині, він проти екстрадиції в Росію, - адвокат - Цензор.НЕТ 5326
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Ну, в принципе да...
Или подарят ему аббонимент на трёх разовое питание в ресторан "Ветерок" и фсьоооо...)))
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у него слабое сердце, как потом окажется
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да ещё с рождения, даже к бабке не ходи.
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По ходу сам сдался бюргерам понимая, что казламордые сородичи его ушатают токо так.
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Никто не хочет возвращаться в мордор, ни наркобарон, ни работница эскорта рыбка.
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это часом не царева дорчунья Поклонская???))))))
мироточица кокаинова)))))
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даже зачуханые КГБ-ФСБшники понимают шо на России их ЖОПА))))
Домой ани ни хатять)))))Та ТуПин))))
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Ковальчуку надо говорить и колоться так, что бы остаться в тюрьме в Германии, иначе Хуйло его в России грохнет, а перед своей смертью, Ковальчук на пресс конференции зачитает очередное письмо от Хуйла, как это сделал сегодня Янык
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Новый Родченков вырисовывается, - хорошо. А если еще папаша Мюллер выловит Рыбку из тайландского цугундера, мир узнает много интересного про хуйловские делишки.
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все шо он может рассказать
уже давно знают
убьют замочат отравят?)))
нах им это надо?))
это еслибы он обозвал хуйла ебнутым, то да
полония пожевал бы
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПредполагаемый организатор "кокаинового дела" Ковальчук арестован в Германии, он против экстрадиции в Россию, - адвокат
 
 
 
 
 
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