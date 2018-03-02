 Предполагаемый организатор "кокаинового дела" Ковальчук арестован в Германии, он против экстрадиции в Россию, - адвокат

Об этом сообщил в пятницу "Интерфаксу" его адвокат Владимир Жеребенков, передает Цензор.НЕТ.

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"Немецкий суд посчитал, что Ковальчук должен находиться под стражей на время рассмотрения вопроса о его экстрадиции в России. Суд не усмотрел нарушений закона в отношении него, признав, что состояние здоровья Ковальчука позволяет ему находиться под арестом", - сказал адвокат.

Он отметил, что из-за тяжести обвинения немецкий суд отказался рассматривать ходатайство об освобождении российского предпринимателя под залог.

"Защита предложила рассмотреть вопрос об освобождении Ковальчука под залог, но судья сказала "нет, в данном случае это бесполезно, так как предъявлено очень серьезное обвинение", - сказал Жеребенков.

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Он уточнил, что под стражей Ковальчук будет находиться в городской тюрьме Берлина.

В суде фигурант просил не заключать его под арест и обещал являться по первому требованию полиции.

По словам Жеребенкова, Ковальчук против экстрадиции его в Россию, российский запрос о его высылке немецкий суд рассмотрит в обычном режиме. "Он отказался от ускоренного порядка рассмотрения запроса, что означает, что он против экстрадиции. В связи с этим суд Германии принял решение рассмотреть этот вопрос в обычном режиме", - сказал он. Жеребенков уточнил, что в связи этим рассмотрение вопроса об экстрадиции может занять "минимум шесть месяцев".

Ковальчук был задержан накануне в пригороде Берлина у себя дома. Полиция задержала предпринимателя по запросу российских коллег. В РФ Ковальчук объявлен в международный розыск по линии Интерпола и заочно арестован в рамках расследования так называемого "кокаинового дела".

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Российские правоохранительные органы считают его главным фигурантом дела - организатором контрабанды крупной партии кокаина из Аргентины в РФ.

Подробнее о скандале с кокаином в посольстве РФ в Аргентине читайте в материале Цензор.НЕТ: "11 фактов об аресте кокаина в посольстве РФ - Москва в центре суперскандала".

Напомним, 22 февраля стало известно, что в России и Аргентине задержаны шестеро человек по делу о международном наркотрафике. Сообщалось, что расследование было начато после того, как в декабре 2016 года посол России сообщил аргентинским властям об обнаружении подозрительных чемоданов в здании школы при посольстве. По данным аргентинской полиции, в 12 чемоданах были обнаружены 360 пакетов с кокаином общим весом в 389 килограммов. По оценкам властей Аргентины, стоимость такой партии наркотиков составляет около 50 млн евро. По предварительным данным, обнаруженные в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе сумки с 389 кг кокаина, заменили наркотики на муку и установили GPS-приемники.

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В декабре 2017 года мука под видом кокаина была доставлена в Россию дипломатической почтой. В то же время в Аргентину приезжал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Официальная цель его визита - встреча с аргентинским президентом Маурисио Макри, однако, по данным The Telegraph, он также должен был сопроводить сумки с мукой в Россию. Также появилась информация о том, что в операции участвовал спецборт из летного отряда "Россия".

Аргентинское издание Clarin сообщило, что по делу о попытке отправить кокаин в Россию задержали бывшего сотрудника посольства в Аргентине Али Абьянова, а также Владимира Калмыкова и Иштимира Хуздамова. В Аргентине задержаны бывший полицейский Иван Близнюк и его знакомый Александр Чикало. Они руководили фондом MORAL (Mecenas Ortodoxos Rusos En America Latin, Русские православные меценаты в Латинской Америке). Россиянин Андрей Ковальчук, живущий в Берлине, объявлен в розыск.

26 февраля стало известно, что в декабре 2017 года Тверской суд Москвы арестовал Али Абянова, Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова. Под стражей они будут содержаться как минимум до середины апреля. Еще один фигурант, Андрей Ковальчук был арестован заочно. По данным СМИ, Ковальчук являлся техническим сотрудником посольства РФ в Аргентине. Как сообщили в ФСБ РФ, Ковальчук скрывается в Германии.



Всем обвиняемым в рамках "кокаинового дела" предъявлено обвинение в покушении на контрабанду наркотических средств и попытке незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере.