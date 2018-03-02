 Смерть ребенка на Сумщине не связана с использованием болгарской вакцины БЦЖ, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"Сегодня региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятное событие после иммунизации предоставила результаты расследования смерти ребенка в Сумской области. Выводы подтверждают, что смерть ребенка не связана с прививкой против туберкулеза", - говорится в сообщении.

В заключении группы оперативного реагирования Минздрава указано:

Научно доказано, что развитие [диагноз, который не может быть разглашен из-за врачебной тайны] никоим образом не связан с иммунизацией. Привиты в один день, в одном учреждении здравоохранения, из одного флакона еще 10 детей. У всех детей в период после введения вакцины жалобы отсутствуют.

В связи с этим, по мнению министерства, Гослекслужба должна отозвать распоряжение о временном запрете вакцины БЦЖ серии №297.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гослекслужба временно запретила использование болгарской БЦЖ-вакцины из-за смерти после ее применения на Сумщине

"Вакцина БЦЖ серии №297 была поставлена ​​в Украину в сентябре 2017 года (срок годности - конец февраля 2020 года) и по состоянию на начало февраля 2018 г. использовано 59 131 доз вакцин, в том числе в Сумской области - 6 874 дозы.

Вакцина БЦЖ, которую применяют в Украине, произведенная в Болгарии, она проверена и безопасна. Как и все другие вакцины, которые закупаются для Украины Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), она преквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения", - отметили в Минздраве.

Также читайте: Гослекслужба запретила упакованную в РФ вакцину от кори и краснухи. ДОКУМЕНТ

Напоминаем, ранее Гослекслужба временно запретила использование болгарской БЦЖ-вакцины из-за смерти ребенка после ее применения.