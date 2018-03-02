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 Смерть ребенка на Сумщине не связана с использованием болгарской вакцины БЦЖ, - Минздрав

Смерть в Сумской области не связана с вакцинацией, Гослекслужба должна отменить распоряжение о временном запрете вакцины БЦЖ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"Сегодня региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятное событие после иммунизации предоставила результаты расследования смерти ребенка в Сумской области. Выводы подтверждают, что смерть ребенка не связана с прививкой против туберкулеза", - говорится в сообщении.

В заключении группы оперативного реагирования Минздрава указано:

  1. Научно доказано, что развитие [диагноз, который не может быть разглашен из-за врачебной тайны] никоим образом не связан с иммунизацией.
  2. Привиты в один день, в одном учреждении здравоохранения, из одного флакона еще 10 детей. У всех детей в период после введения вакцины жалобы отсутствуют.

В связи с этим, по мнению министерства, Гослекслужба должна отозвать распоряжение о временном запрете вакцины БЦЖ серии №297.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гослекслужба временно запретила использование болгарской БЦЖ-вакцины из-за смерти после ее применения на Сумщине

"Вакцина БЦЖ серии №297 была поставлена ​​в Украину в сентябре 2017 года (срок годности - конец февраля 2020 года) и по состоянию на начало февраля 2018 г. использовано 59 131 доз вакцин, в том числе в Сумской области - 6 874 дозы.

Вакцина БЦЖ, которую применяют в Украине, произведенная в Болгарии, она проверена и безопасна. Как и все другие вакцины, которые закупаются для Украины Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), она преквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения", - отметили в Минздраве.

Также читайте: Гослекслужба запретила упакованную в РФ вакцину от кори и краснухи. ДОКУМЕНТ

Напоминаем, ранее Гослекслужба временно запретила использование болгарской БЦЖ-вакцины из-за смерти ребенка после ее применения.

Источник: https://censor.net.ua/n3053606
 
 
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Может, стоит таки "порушить" тайну и рассказать людям, отчего умер ребенок? Чтобы другие не боялись делать прививки своим детям.
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Шоколадна мудацина правди не скаже ніколи...
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Скучаешь за медициной богатырёвой-гавнюковича?
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Тоесть раньше то зашибись было? Мёрли пачками от столбняка, дифтерии, оспы.

Я не буду утверждать на 100%, но пока официально считается, что эти болезни если не победили, то существенно уменьшили количество их проявлений именно вакцинацией.
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А ніхто нікому не забороняє вакцинуватись. Тільки силою змушувати нікого не треба!!!
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А силой никто и не принуждает. Жена работает воспитателем ( она правда, только что переспросил, говорит, что у них почти нет отказников), но те, кто отказывается от прививания ребёнка нникаких неудобств не ощущают. Никто им не запрещает из-за этого водить детей в садик, например. Ваш ребёнок - вы и думайте.
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Тільки думати не треба так голосно, як робить це "йобнута" (С) (термінологія Г.Москаля). І злочинно заявляти на всю країну про "недопуск" невакцинованих дітей в дитячі заклади. Було таке? Було.
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Ну я согласен, что та заява Супрун была излишней.

Хотя касательно терминологии товарища, который горазд сотрясать воздух матюками, но нифига не может сделать на своей должности ни на востоке страны, ни на западе... Ну показал лишний раз свою быдлячесть и бескультурье. Молодец! Как кто-товерно заметил "Хорошего человека Москалём не назовут".
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Посмотри на ситуацию с другой стороны. Супрун и команда довела ситуацию с вакцинацией до критической. Венгры решили спасти "своих" и выделили им в качестве гуманиторной помощи вакцины. Супрун хотела наложить на них руки, но Москаль "порешал". Она начала возмущаться, а он ее послал.
Вопрос: что не так сделал Москаль?
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Да я вообще незнаю, чтоза истерики были с этими вакцинами и эпидемиями чего-то там в концепрошлого года?

Я это расцениваю , как ещё один эпизод, наездов присосавшихся к своим местам медиков, против изменений, которыепытаетсяпроизвести Супрун. Ты ж не считаешь, что все эти Богомолец, Тодуров, Амосова и т.д., несмотря на все свои заслуги ( у кого они есть), не имели какого-то гешефта в той системе, которая у нас существует в медицина, и которую пытается изменить Супрун?
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Истерика была есть и будет. Ситуация с вакцинами не изменилась. Что можно завозить, а что нельзя сейчас решает один единственный центр в Киеве. По моему лекарств это тоже касается. Вроде как борьба с левыми препаратами и высокими ценами, а по факту получилось, что поставили какого-то дядю или тетю решать, что завозить, а что нет. На данном этапе этот дядя решил, что самые важные вакцины для нашей страны - это вакцины от гриппа.

Так с коррупцией не борются, а создают новые схемы.
Всех "заслуженных", перечисленных тобой вообще изначально нужно было освободить от всех постов. Ну так а кто должен был это делать?
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Не...не...не. Истерики уже нет.

Включи телевизор или просмотри газеты или интернет СМИ. Совершенно нет той истерики, которая была ещё пару месяцев тому. Потому это было искуственное нагнетание ситуации с целью дискредитации как Супрун лично, так и её действий на посту ио министра здравоохранения. ИМХО.
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Да плевать на истерику. Мой знакомый собирается ехать в Польшу делать вторую вакцину от гепатита B. Его гражданская супруга (кстати медик и связи есть) где-то подхватила эту заразу. Так что у него вроде как и вариантов нет. Первую вакцину сделал у нас. Но она не даст иммунитета - нужно две (а вообще 3). А их обещают завезти к маю. А это уже не вариант. Хотел купить, хотя там и нет разовых доз на одного, но вакцин нет, совсем нет. Это нормальная ситуация?
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Нет, не нормальная.

Но с другой стороны, когда половина страны шугается от слова вакцинация, закупать дорогущие вакцины, чтоб они потом пропадали, тоже как-то. Не такая богатая страна, к сожалению. Или тогда вакцинация насильная, так сказать, но представьте, что за вой подымется. И не дай бог хоть один человек умрёт после прививки - это ж будет армагедец.
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Я вроде как никогда зрадофилом не был. Но все же задам вопрос: А ты реально считаешь, что медицина изменилась? Я вот хотел себя заставить увидеть, но никаких изменений к лучшему не увидел. И это при том, что я считаю, что мы идем в правильном направлении и жизнь постепенно налаживается! Но вот в медицине положительных сдвигов явно нет. И тех же вакцин тоже нет. А если вникните почему, то окажется что не деньги являются причиной, а именно организационные вопросы.
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Смотри. Рассказываю. Уже не раз тут рассказывал, хоть секта зрадофилов мне не верит, но то их проблемы.

За последние четыре года в моём районном городке в поликлинике появилось:
томограф для компьютерной томографии, современные аппараты УЗИ (японцы какие-то, запамятовал... Нitachi, кажется), современные рентгенаппараты (тоже там всё блатное через компы и т.д.), современные аппараты для ЭКГ, центр переливания крови с современным оборудованием, аппараты для гемодиализа (раньше жителям города и района, которым необходима данная процедура, приходилось есздить в областной центр за 100км), ремонты в корпусах больницы ( правда ещё в процессе, не везде ещё доделаны), какое-то оборудование меняли в операционных ( писали в газетах, но не помню уже, что конкретно; единственное помню, что старые советские лампы , что над операционными столами меняли точно), современное оборудование для гастроскопии, два холодильника в морге ( раньше был один и включали по спецпрозьбам с занесением в карман некоторым лицам причастным к моргу и рубильнику ), скорые пыжики ( УАЗов вообще не вижу, мож и остались, но реально по городу не вижу; пыжик,кстати , по снегу и грязи нормально топчет, если нелезть уж совсем в какую-то жопу).

Мож ещё что-то, но это то, о чём знаю как обыватель, а не сотрудник больницы.

А! Ещё вспомнил. В реанимационном отделении года дваназад заменили полностью всё. И кровати и оборудование.

Много это или мало, но изменения считаю вправильном направлении идут.
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Это реально замечательно. Но у меня такой статистики нет. Кроме того, это было у меня в маленьком шахтерском городишке 5 лет назад. Кроме аппаратов для гемодиализа. И к самим реформам это отношения скорей всего не имеет.
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В шахтёрских городишках может всё и было 5 лет назад. Только вот это тоже одна из причин почему шахтёрского любителя страусов и погнали из Украины, чтоб это было НЕ ТОЛЬКО в шахтёрских городках, а и не в шахтёрских, как мой.

Не знаю на сколько это к реформе относиться, но эти изменения я вижу. И ещё вижу, что идёт жесточайшее сопротивление от структур и людей, которые десятками лет рулят в медицине, любым изменениям, которые пытается проводить Супрун.
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А это:
Привиты в один день, в одном учреждении здравоохранения, из одного флакона еще 10 детей. У всех детей в период после введения вакцины жалобы отсутствуют.


не достаточное доказательство того,что вакцина ни при чём?
Источник:https://censor.net.ua/n3053606
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Навіть при одинаковому пораненні помирають не всі. Значення мають особливості організму.
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Дети, как и любые другие люди, смертны. Причём случайно. Если прививают миллион детей, один из них чисто случайно заболеет и умрёт в неделю после прививки, увы. Ещё один умер в неделю до, ещё один - через месяц. Но "после" не значит "вследствие".
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Ну звичайно, звичайно. Чужі діти - це тільки статистика. Шоколадна...
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Здесь вопрос в другом. Я за вакцинацию. Дети которые не привиты вообще не должны появляться ни в школе, ни в дошкольных учреждениях. Но все же очень интересен диагноз ребенка. Ведь если у ребенка были признаки заболевания, то колоть вакцину скорей всего было нельзя? Правильно?
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Правильно-то правильно... Но... Вы давно бывали в детской поликлинике на вакцинации? Там толпы деток. Понятно, что медики должны интересоваться, но они ж не могут обследовать каждого ребёнка. Спросили у мамы-папы-бабушки или с кем там он "Здоровы?" получили утвердительный ответ и...

Ну... да, чтоб исключить домыслы следовало бы озвучить заключение паталогоанатома.
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Толпы скорей всего потому, что вакцины завозят редко. Не так давно в календарь прививок была добавлена прививка от гепатита B. Удивитесь, но в цивилизованном мире им уже давно не болеют и все привиты. Прививка делается три раза, иммунитет появляется после второй. Первую прививку должны делать после рождения ребенка. Вторую - в месячном возрасте. Вакцина возможно появится в мае. Где появится - неизвестно. Сейчас в Украине ее нет нигде и купить нельзя.
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А вы посчитайте аптеки в своем районе. Продуктовые магазины один на другом открываются?Вся медреформа направлена на то, чтобы аптеки не остались без клиентов. Так что, вполне вероятно, что у одного ребенка сразу проявилось, а 10 остальных будут всю жизнь аптекам выручку делать. Вакцинация супрун-гнойсмана ничего не имеет общего с заботой о здоровье. Кто знает, что там колят? Под видом миссионерства медпрепараты опробовали на африканских племенах, слышали легенду про СПИД родом из Африки? Нет доверия к закупкам супрун. Может, вакцинация в принципе и нужна, но, оценивая то, как порошенко борется за очистку страны от украинцев, это просто страшно
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Минздрав предупреждает: лечение опасно для вашей жизни..
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеСмерть ребенка на Сумщине не связана с использованием болгарской вакцины БЦЖ, - Минздрав
 
 
 
 
 
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