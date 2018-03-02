 Смерть ребенка на Сумщине не связана с использованием болгарской вакцины БЦЖ, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
"Сегодня региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятное событие после иммунизации предоставила результаты расследования смерти ребенка в Сумской области. Выводы подтверждают, что смерть ребенка не связана с прививкой против туберкулеза", - говорится в сообщении.
В заключении группы оперативного реагирования Минздрава указано:
- Научно доказано, что развитие [диагноз, который не может быть разглашен из-за врачебной тайны] никоим образом не связан с иммунизацией.
- Привиты в один день, в одном учреждении здравоохранения, из одного флакона еще 10 детей. У всех детей в период после введения вакцины жалобы отсутствуют.
В связи с этим, по мнению министерства, Гослекслужба должна отозвать распоряжение о временном запрете вакцины БЦЖ серии №297.
"Вакцина БЦЖ серии №297 была поставлена в Украину в сентябре 2017 года (срок годности - конец февраля 2020 года) и по состоянию на начало февраля 2018 г. использовано 59 131 доз вакцин, в том числе в Сумской области - 6 874 дозы.
Вакцина БЦЖ, которую применяют в Украине, произведенная в Болгарии, она проверена и безопасна. Как и все другие вакцины, которые закупаются для Украины Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), она преквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения", - отметили в Минздраве.
Я не буду утверждать на 100%, но пока официально считается, что эти болезни если не победили, то существенно уменьшили количество их проявлений именно вакцинацией.
Хотя касательно терминологии товарища, который горазд сотрясать воздух матюками, но нифига не может сделать на своей должности ни на востоке страны, ни на западе... Ну показал лишний раз свою быдлячесть и бескультурье. Молодец! Как кто-товерно заметил "Хорошего человека Москалём не назовут".
Вопрос: что не так сделал Москаль?
Я это расцениваю , как ещё один эпизод, наездов присосавшихся к своим местам медиков, против изменений, которыепытаетсяпроизвести Супрун. Ты ж не считаешь, что все эти Богомолец, Тодуров, Амосова и т.д., несмотря на все свои заслуги ( у кого они есть), не имели какого-то гешефта в той системе, которая у нас существует в медицина, и которую пытается изменить Супрун?
Так с коррупцией не борются, а создают новые схемы.
Всех "заслуженных", перечисленных тобой вообще изначально нужно было освободить от всех постов. Ну так а кто должен был это делать?
Включи телевизор или просмотри газеты или интернет СМИ. Совершенно нет той истерики, которая была ещё пару месяцев тому. Потому это было искуственное нагнетание ситуации с целью дискредитации как Супрун лично, так и её действий на посту ио министра здравоохранения. ИМХО.
Но с другой стороны, когда половина страны шугается от слова вакцинация, закупать дорогущие вакцины, чтоб они потом пропадали, тоже как-то. Не такая богатая страна, к сожалению. Или тогда вакцинация насильная, так сказать, но представьте, что за вой подымется. И не дай бог хоть один человек умрёт после прививки - это ж будет армагедец.
За последние четыре года в моём районном городке в поликлинике появилось:
томограф для компьютерной томографии, современные аппараты УЗИ (японцы какие-то, запамятовал... Нitachi, кажется), современные рентгенаппараты (тоже там всё блатное через компы и т.д.), современные аппараты для ЭКГ, центр переливания крови с современным оборудованием, аппараты для гемодиализа (раньше жителям города и района, которым необходима данная процедура, приходилось есздить в областной центр за 100км), ремонты в корпусах больницы ( правда ещё в процессе, не везде ещё доделаны), какое-то оборудование меняли в операционных ( писали в газетах, но не помню уже, что конкретно; единственное помню, что старые советские лампы , что над операционными столами меняли точно), современное оборудование для гастроскопии, два холодильника в морге ( раньше был один и включали по спецпрозьбам с занесением в карман некоторым лицам причастным к моргу и рубильнику ), скорые пыжики ( УАЗов вообще не вижу, мож и остались, но реально по городу не вижу; пыжик,кстати , по снегу и грязи нормально топчет, если нелезть уж совсем в какую-то жопу).
Мож ещё что-то, но это то, о чём знаю как обыватель, а не сотрудник больницы.
А! Ещё вспомнил. В реанимационном отделении года дваназад заменили полностью всё. И кровати и оборудование.
Много это или мало, но изменения считаю вправильном направлении идут.
Не знаю на сколько это к реформе относиться, но эти изменения я вижу. И ещё вижу, что идёт жесточайшее сопротивление от структур и людей, которые десятками лет рулят в медицине, любым изменениям, которые пытается проводить Супрун.
Привиты в один день, в одном учреждении здравоохранения, из одного флакона еще 10 детей. У всех детей в период после введения вакцины жалобы отсутствуют.
не достаточное доказательство того,что вакцина ни при чём?
Источник:https://censor.net.ua/n3053606
Ну... да, чтоб исключить домыслы следовало бы озвучить заключение паталогоанатома.