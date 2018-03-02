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 Общество
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 "Если вы работаете, то будет "окно возможностей", - министр обороны Эстонии Луйк о вступлении Украины в НАТО

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время рабочего визита в Эстонскую Республику встретилась с Министром обороны Эстонии Юри Луйком.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Кабмина.

В сообщении отмечается: "Во время встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также сотрудничества с НАТО. "Мы можем помочь вам с внедрением стандартов НАТО, но Украина уже имеет реальный практический опыт ведения современных боевых действий", - отметил Министр обороны Эстонии. Он оценил активное сотрудничество Украины с трастовоым фондом НАТО и качественную подготовку годовой национальной программы Украина - НАТО. "Если вы работаете, то будет окно возможностей. И главное - быть готовыми и воспользоваться этими возможностями, когда будет сделана вся необходимая домашняя работа ", - отметил Юри Луйк.

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Иванна Климпуш-Цинцадзе подчеркнула важность последнего заявления Юри Луйка, который на полях Мюнхенской безопасности конференции выразил 100-процентную уверенность в том, что Украина станет членом НАТО. Отдельную благодарность она выразила за помощь в реабилитации 85-ти украинских военных, которые были ранены во время АТО на Востоке Украины.

Стороны обсудили состояние выполнения минских договоренностей, вопрос миротворческой миссии на Донбассе. Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что Украина высоко ценит поддержку Эстонии в противостоянии российской агрессии и принципиальную позицию о продолжении санкций против РФ. Также она поблагодарила за эстонскую помощь по смягчению последствий гуманитарного кризиса на Востоке Украины. "Мы высоко ценим твердую позицию Эстонии, ее практическую и гуманитарную помощь", - отметила вице-премьер-министр.

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Иванна Климпуш-Цинцадзе и Юри Луйк выразили уверенность в том, что в будущем взаимовыгодное сотрудничество Украины и Эстонии в военной сфере имеет значительный потенциал к росту. "Уже сегодня армия Украины является силой, способной давать эффективный отпор самой сильной армии на континенте. Все более тесное сотрудничество с Североатлантическим альянсом будет только усиливать наши оборонительные способности. И я уверена, что Украина с восточного фланга НАТО превратится в поставщика безопасности в регионе и мире", - сказала вице-премьер-министр.

Речь шла также о вопросах гендерного равенства в армии. Увеличение количества женщин на военной службе в Эстонии считается социально-политическим императивом. После принятия соответствующего закона в 2012 году количество женщин в эстонской армии достигла 10% от общего количества военнослужащих. Сейчас вопрос гендерного равенства в Вооруженных Силах Украины также является одним из тех, требующее дополнительного внимания".

Источник: https://censor.net.ua/n3053603
 
 
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да и не сомневаюсь, вот как разяснить людям - стандарты по оружию, это меньшая часть, главное стандарты общества и в первую очередь демократия.
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Не хотелось бы, чтобы Украина оставалась серой зоной, которую хочет поглотить россия.
Украине нужно быстрее внедрять стандарты НАТО и не упустить последнее окно возможностей, если оно будет.
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не то что будет, то окно открыто всегда и там есть те условия, если это выполнить, то открываетса дверь и милости просим в клуб друзей.
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Это в теории, а на практике все совсем по другому.
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посмотри на страны Балтии - ну вот реальность а Кол, который был Хэлмут говорил теоретически, сказав представителям из Балтииских стран - вы ни когда не будите членами НАТО - вот это было теоретически.
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страны балтии в нато,не потому что они выполнили какие то там условия...и переформатирование по стандарты....просто они: 1)маленькие...2)не конфликтность рф в то время...3)единость общества по этому вопросу...
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ну в конфликте с рашкои с 1940 года, ещё сегодня идёт спор о територия, никакого единства не было, местные совки даже хором пели как ната страшна.
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я имею ввиду в процентном соотношении конечно же.. в Украине мне кажется наберётся минемум процентов 30 кто против вступления
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во один пример о ЕС где требование такие как и в НАТО, даже чуть силнее.

Он привел пример, напомнив, что ЕС долгое время исключал вступление Эстонии в Евросоюз.
"Лично мне в феврале 1997 году в Бонне прямо сказали: вы не будете членом ЕС, не позволим вам им стать. Но, как видите, со временем это может быстро измениться… И мы не требовали никаких признаний, не было ни одного заявления о перспективе, мы просто работали, делали реформы", - рассказал Ильвес.
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Жалко ,что эти шакалы в Украину не поехали. Гнили бы уже в земле.
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так тоці тдебіли ще і до нас приїдуть.... ну вони ж розходний матеріал то.
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Один даун говорит ,что повезло в Сирии. Да , не попал под раздачу Апачей.
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(c) Funker Vogt - Words Of Power

"Якщо ви працюєте, то буде "вікно можливостей"", - міністр оборони Естонії Луйк про вступ України в НАТО - Цензор.НЕТ 5455
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_В прошлый раз меркелиха и саркози уже зарезали нам ПДЧ НАТО, спасибо им за войну, уродам. Посмотрим как в следующий раз себя покажут.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Если вы работаете, то будет "окно возможностей", - министр обороны Эстонии Луйк о вступлении Украины в НАТО
 
 
 
 
 
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