 "Если вы работаете, то будет "окно возможностей", - министр обороны Эстонии Луйк о вступлении Украины в НАТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Кабмина.

В сообщении отмечается: "Во время встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также сотрудничества с НАТО. "Мы можем помочь вам с внедрением стандартов НАТО, но Украина уже имеет реальный практический опыт ведения современных боевых действий", - отметил Министр обороны Эстонии. Он оценил активное сотрудничество Украины с трастовоым фондом НАТО и качественную подготовку годовой национальной программы Украина - НАТО. "Если вы работаете, то будет окно возможностей. И главное - быть готовыми и воспользоваться этими возможностями, когда будет сделана вся необходимая домашняя работа ", - отметил Юри Луйк.

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Иванна Климпуш-Цинцадзе подчеркнула важность последнего заявления Юри Луйка, который на полях Мюнхенской безопасности конференции выразил 100-процентную уверенность в том, что Украина станет членом НАТО. Отдельную благодарность она выразила за помощь в реабилитации 85-ти украинских военных, которые были ранены во время АТО на Востоке Украины.

Стороны обсудили состояние выполнения минских договоренностей, вопрос миротворческой миссии на Донбассе. Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что Украина высоко ценит поддержку Эстонии в противостоянии российской агрессии и принципиальную позицию о продолжении санкций против РФ. Также она поблагодарила за эстонскую помощь по смягчению последствий гуманитарного кризиса на Востоке Украины. "Мы высоко ценим твердую позицию Эстонии, ее практическую и гуманитарную помощь", - отметила вице-премьер-министр.

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Иванна Климпуш-Цинцадзе и Юри Луйк выразили уверенность в том, что в будущем взаимовыгодное сотрудничество Украины и Эстонии в военной сфере имеет значительный потенциал к росту. "Уже сегодня армия Украины является силой, способной давать эффективный отпор самой сильной армии на континенте. Все более тесное сотрудничество с Североатлантическим альянсом будет только усиливать наши оборонительные способности. И я уверена, что Украина с восточного фланга НАТО превратится в поставщика безопасности в регионе и мире", - сказала вице-премьер-министр.

Речь шла также о вопросах гендерного равенства в армии. Увеличение количества женщин на военной службе в Эстонии считается социально-политическим императивом. После принятия соответствующего закона в 2012 году количество женщин в эстонской армии достигла 10% от общего количества военнослужащих. Сейчас вопрос гендерного равенства в Вооруженных Силах Украины также является одним из тех, требующее дополнительного внимания".