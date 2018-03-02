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 Политика Украины
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Все про:Газ (8712) Газпром (2689) Нафтогаз (2419) Гройсман (3876)

 "Нужно было сделать лаг 10-14 дней запаса", - Гройсман возлагает часть ответственности за газовый кризис на "Нафтогаз"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман возлагает часть ответственности за проблемы в газообеспечении страны на НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Контракты "Нафтогаза" с "Газпромом" не предусматривают расторжения в одностороннем порядке, - Порошенко

"Нужно было, понимая, что Россия должна выполнять решение Стокгольмского арбитража, нужно было сделать лаг 10-14 дней запаса. Работать с европейскими поставщиками, чтобы соответствующим образом обеспечить мягкий режим. Этого НАК не сделал и в этом есть проблема", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Премьер добавил, что ошибка "Нафтогаза" в том, что он должен был помнить: речь идет о стране-агрессоре и не рассчитывать на выполнение "Газпромом" договорных обязательств.

Ранее глава правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания начала процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом".

1 марта пресс-служба ПАО "Укртрансгаз" сообщила, что российский "Газпром" с начала 2018 года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, соответствующее хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.

Накануне завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/n3053601
 
 
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Ни фега себе, он такие слова знает - ЛАГ!!!! Этому его наверное научил папенька на базаре.
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Он так ему и говорил: "Хватит лажать, балбес!"
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там + 18 чере несколько дней. Зима закончилась - россия довы...пывалась сама подав на Украину в Стоггольмский и проиграв, Нужно было попытаться повлиять на коболева миллиардным долгом за поставки на донбабвэ газа - не получилось, пошел в ход винторпердыч (он же яживой) как то неудобно получилось, попітались придавить газом не заглядівая даже в договор - о поставках до 2019 года - опять на бабло попадают + 500 000 долларов неустойку за каждый день затягивания выплат денег Украине. Даже министерство иностранных дел росии во главе с троянским какуном лаврухой (он же грустный педальный, он же старый маразматик) лишились достаточно четкой православной схемы поставок кокаина. И все накануне выборов плешивого хуйла ( он же недомерок, он же носильщик чемоданов, он же дедушка с половым органом бабушки, он же ). Вот такая она, многогранная современная гоп-россия - ни один договор с этим болотом не стоит бумаги на которой написан. Это уже прочувствовала и Украина , и Сименс, и недалекие люди донбабвэ. Самое главное для Украины выстоять - А титаник россия начал тонуть прямо перед перевыборами хуйла .
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Самое главное для Украины выстоять - А титаник россия начал тонуть прямо перед перевыборами хуйла .

--------

Україна то вистоїть... але що робити з недалекоглядністю можновладців, які схоже що не до кінця розуміють з ким мають справу.
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де ...уки український газ ...чим заповнені українські газові сховища ...удак тиждень назад співав що у нас цього газу більше ніж потрібно ...
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После всего - у нас запасов на зиму совсем нет.
Такое правительство у нас впервые.
Должен заметить, ИМХО, не Нафтогаз делает запасы, а правительство.
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У них вся надія схоже була на погоду та на кацапське "авось" зима не буде холодною і закінчиться рівно по календарю - 1 березня. А те що справжня зима бува тільки починається наприкінці лютого-початку березня, не прийняли до уваги.
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Боже, ну гляньте стату. Зачем этот бред нести в массы? Чуть больше 10 лярдов кубов, как и в 2016, и в 2017. Просто баланс системы был нарушен. Газа не хватало на Востоке и в Центре.
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Срочно расскажи всё это Гройсману
Frank Piter и Гройсман спасут вторую Францию Украину.
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Извини, забыл что ты тоже дважды законтаченный "Потрібно було зробити лаг 10-14 днів запасу", - Гройсман покладає частину відповідальності за газову кризу на "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 6090
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И уймись. Уже все нормально, баланс восстановлен. Твои крики, рыг, оказались бесполезны.
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***
Ой, а кто это такой просыпается,
Ой, а чьи это глазки открываются,
Ночью прыгал и скакал, маме спать не давал,
А сегодня, как ни в чём, улыбается.

Губки бантиком, бровки домиком,
Похож на маленького сонного гномика,
А в голове с утра сто тысяч "почему",
Объясните, мама с папой, что к чему.

А вокруг такое всё интересное,
А вокруг такое всё неизвестное,
Если хочешь много знать,
Значит надо рано встать,
Маму с папой очень весело позвать.
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Не паниковать. Этого от нас ждут в Кремле. На улице не декабрь а март. Продержимся по любому.
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Ошибки учат,больше этого не повторится.
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не факт. тех имбецилов ничто не научит......
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Кремлю надо чтобы народ начал паниковать и восстал против украинсаой власти но дырка им от баранки. Народ у нас умный и понимает что к чему.
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ага. и про воровскую власть давно разобрался. даже без крембля.
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да-да, єто кремль выкрал порошенко и на мальдивы его вывез ...
это кремль ротендам+ с украинцев дерет и в офшоры переганяет...
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Если восстать против наглой воровской власти, то сразу записывают в агенты Кремля? Хитро, не уже не проканает.
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Сегодня днём, кацапня и их прихвостни зрадоботы ликовали, мол президент и премьер говорили о том, что Украина не покупает газ у кремлядей, а оказывается, что покупает.
Так вот, сколеновставалы и их братья по разуму: Стокгольмский арбитражный суд постановил: Украина обязана покупать газ у кацапов по контракту Ваны "бери или плати". Т.е. стокгольмский суд обязал покупать газ у сколеновставал в 2018 году. Теперь вам ясно?
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Не, лолаботовое. Благодаря тому, как "ВАНА" составила контракт, Украина выиграла у кацапёрдов почти 5 лярдов баксов. Так шо не свисти нам из больницы, медицинский крестик. "Потрібно було зробити лаг 10-14 днів запасу", - Гройсман покладає частину відповідальності за газову кризу на "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 9717

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Ну да, ну да... Газовая принцесса знает, как подписывать газовые контракты с Хуйлом. Кстати, на неё было заведено уголовное дело на расии. Каким-то "странным" образом всё затихло и Вану больше не преследуют за взятки и махинации. Совпадение?
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Ну, уголовное дело на расии- это значит, чел для Украины- герой. А "затихло дело" не "странным образом", лолабот, а патамушта однопартеец твоего соевого хазяина- Хряк-1 Януковощ, "сфарганил" на неё дельце в Украине и посадил в тюрьму здесь, в связи с чем необходимость в других "делах" с целью устранения политического оппонента и обеспечения пути к власти своему агенту Януковощу, у крембля отпала. "Потрібно було зробити лаг 10-14 днів запасу", - Гройсман покладає частину відповідальності за газову кризу на "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 5022 Так что тут "ларчик просто открывался". "Потрібно було зробити лаг 10-14 днів запасу", - Гройсман покладає частину відповідальності за газову кризу на "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 6805 Просто, для нормального человека, но не для лолабота. "Потрібно було зробити лаг 10-14 днів запасу", - Гройсман покладає частину відповідальності за газову кризу на "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 6805
Чао. "Потрібно було зробити лаг 10-14 днів запасу", - Гройсман покладає частину відповідальності за газову кризу на "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 9982
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идиот...
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Так написано в твоей лечебной карте? "Потрібно було зробити лаг 10-14 днів запасу", - Гройсман покладає частину відповідальності за газову кризу на "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 532 Странно. Я ставил на имбецила. "Потрібно було зробити лаг 10-14 днів запасу", - Гройсман покладає частину відповідальності за газову кризу на "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 4091
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Что ты мне рожи корчишь, дегенерат?
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Какие "рожи", лолаботовое? "Потрібно було зробити лаг 10-14 днів запасу", - Гройсман покладає частину відповідальності за газову кризу на "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 2614 Отойди от зеркала! "Потрібно було зробити лаг 10-14 днів запасу", - Гройсман покладає частину відповідальності за газову кризу на "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 4007 Я же тебе уже пожелал "счастливого пути" "Потрібно було зробити лаг 10-14 днів запасу", - Гройсман покладає частину відповідальності за газову кризу на "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 9323 !
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не ври нам "бери или плати" уже не работает с 18 марта 2014 года, с того момента, как РФ аннексировала Крым и денонсировала "харкiвську угоду", согласно которой Украине была скидка в $100 за 1000 м3 газа в обмен на разрешение размещение ЧМ флота на территории АР Крым.
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сколько раз эта мойша втирала Украине - газ есть ! отопительный сезон пройдёт норм ...и тут вдруг оказалось что надо всем немного помёрзнуть и ограничить детей в получении знаний , чтобы Европейские партнёры не засомневались в надёжности транзитного поставщика Украина ...грош цена такому премьеру , президенту и прочей шушере считающих комфорт Европейских народов выше потребностей своего народа
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Как я понимаю ситуацию, были предварительные договоренности с грязьпремом о поставках газа с марта в счет тюлькино-стокгольмского контракта. Эти объемы включили в прогнозный баланс. Но рфия решила сделать бяку в период пика холодов. Если бы закрыли вентиль в Ужгороде для Европы, то работали бы спокойно на своем газе. Но с учетом транзита и пикового внутреннего потребления система не справляется с поддержкой необходимого давления.
Вывод - ошибочно посчитали что лаптеногие выполнят решение арбитража и будут исполнять контракт. "Головокружение от успехов" (С). А тявкать о зраде не стоит. "Ну, я так думаю"(с)
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"Потрібно було зробити лаг 10-14 днів запасу", - Гройсман покладає частину відповідальності за газову кризу на "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 6620Sergey Naumovich з Sergii Naumovych.
4 год ·

Недолго мы радовались. Государство через НАК "Нафтогаз" обратилось к украинскому народу с просьбой уменьшить потребление газа, т.к. Газпром прикрутил вентиль на входе нашей транзитной газовой трубы ровно на тот объем, который был необходим Украине. Каждый украинец должен срочно приняти меры. Обратилось государство по-дружески: "Доброго ранку, друзі. <<>> Нам треба протриматися лише 3-4 дні, поки не минуть холоди..." - написала государственная компания "Нафтогаз". Мол, "друзья мы же в одной лодке - у нас предприятия потребляют газ, а вы греетесь дома. Подвиньтесь там, пожалуйста, а то тут без пяти минут позор и холод, а значит, что за нас повторно не проголосуют на выборах!"
Очень хорошо, что по-дружески. Мы прекрасно понимаем, что это звериная ответка "Кокаиновой эрефии" на Стокгольм и мы обязательно прислушаемся к этому дружескому обращению. Но у меня вопрос к государству - угадате, чья эта фраза от 29.12.2017: "Що сталося протягом останніх двох років? Ми енергетично незалежні. Вони стукають: може візьмете наш газ? Ні, у нас все добре. Якщо він буде дешевий і чесний, чи не корупційний, - будь ласка". Т.е. мы же уже были независимыми и вдруг что-то произошло? Как так, пустозвоны? Это всё был обман и пиар на пустом месте? Получается, что кто-то занимался тратой бюджетных денег во время войны на внедрение энергетической независимости, кто-то тратил миллиарды на проект "Стена"... и за 4 года ни стены, ни энергетической независимости? Чем вы занимались эти 4 года, любители пиара, панамских оффшоров, Сейшел и Мальдив?
И да - как только на государственных управленцев надвигается лютый позор, а на страну пздц из-за того, что кто-то пиарился вместо реальной работы, то вдруг мы оказывается "друзья" и должны жертвовать теплом в квартирах. В остальных случаях мы не очень друзья - кланово-олигархические группы, находящиеся в Украине при власти, пиарятся, занимаются добычей "золотых батонов" через схему "Роттердам плюс", через "крышевание" нелегальной добычи янтаря, через договорняки с "папередниками" и другими своими делами, а остальные граждане - своими...
P.S. Юля, Арсений, Ира Геращенко, расскажите теперь, кто "отец" у этой беды? Помнится, что у победы в Стокгольме было так много "родственников". Расскажите, что делали вы, чтобы этого не произошло, и что теперь делать нам с такими политиками. Почему молчите?
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"P.S. Юля, Арсений... " - и снова папередники виноваты у соевых проституток обосраных...
гниды...
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Так, пожурил слегка подчиненных, как и тех, кто не обеспечил охрану военного склада в Калиновке..........

Гройсман- напрямую ответственен за такие "кадры", которые кроме как грести зарплату миллионами и воровать- не умеют НИЧЕГО!
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А куди йде український газ з Харківської і Полтавської областей. Що за невдала схема на підприємства Фірташу український газ а населенню імпортований в Україні 20 млрд кубів добича свого газу.
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"Потрібно було зробити лаг 10-14 днів запасу", - Гройсман покладає частину відповідальності за газову кризу на "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 6147Микола Білошицький‏ @MykolaDoktor 1 ч.1 час назад
НафтоГаз по чиїйсь команді продав український газ в Європу, сподіваючись на теплу весну і поставки з Московії.Рашковани на 20% зменшили поставки вуглеводнів до ЄС і розірвали договір з Україною.В Європіі похолодання і порожні українські газові сховища.Бариги перехитрили самі себе

"Потрібно було зробити лаг 10-14 днів запасу", - Гройсман покладає частину відповідальності за газову кризу на "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 1074
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Коли ти вже перестанеш срати порохоботина
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Кто договор разорвал, грязьпрем? Что б его разорвать нужно судиться как раз до окончания срока его действия. Просто перекрыли в очередной раз вентиль. И что это им даст?
Только не продолжительные ватные восторги к выборам. Ну и зрадофилам косточка на погрызть. А то оне уже забыли, что сегодня доллар обязан был быть по 40 грн. Как то затихла волнища.
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Некода Коболеву Нафтогазом заниматься. Пока пересчитает свой ежемесячный миллион за выдающиеся достижения, а тут уже новый получать пора.
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..."Я вам покажу як керувати країною"...В.Гройсман
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страны ЕС должны рассчитаться с Москвой за поставленный газ не в полном объёме - часть денег они должны заплатить Украине за транзит
тогда они будут втянуты в конфликт, а не блаженствовать на обочине, как они это делают сейчас, и как они вели себя во время прошлого газового кризиса при Ющенко
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Олег Пономарь
1 ч ·

Ремарка.
Я писал несколько месяцев назад, что Запад и Украина готовят Москве "Сталинград" на Март. И я рад и горжусь, что прогноз сбылся. Запад не хотел и не хочет видеть Путина у власти еще 6 лет. Потому что - это криминальный режим и международному климату он не дает позитивных настроений. Запад предпочел бы операцию "Горбачев-Ельцин" вместо. Но..

И тогда пришлось делать "Сталинград". В значении - кульминация (но локальная, промежуточная кульминация в войне, не окончательная). Смотрите.

1. 13-ый Пакт санкций (Кремлевский список).
2. 14-ый Пакет санкций (обвинения Мюллера 13-ти россиянам за вмешательство в выборы в США).
3. Принятие Украиной "хорватского" Закона.
4. Разгром в Сирии американцами.
5. Олимпиада под флагом 404.
6. Кокаиновый скандал.
7. Решение Госдепа о передаче Украине Джавелинов.
8. Объявление решения стокгольмского Арбитража.

Внушительно?
Но понятно, что это хорошая небольшая партия Запада и Украины. Ведь кокаин, например, возился по этому маршруту годами, а брызги устроили сегодня. И так далее.

И последние дни у РФ стали сдавать нервы. Я смотрел как Захарова обещала сделать отдельную зону для журналистов из США в РФ. Она была на гране срыва.

Выступление Путина - это тоже маразм в стиле Ына. Такого даже при Брежневе не было. И так далее.

К чему я?
К тому, что сегодняшнее решение о разрыве контракта Газпрома с Украиной - это крайне эмоциональное и глупое решение (тем более, что не имеет юридической силы, так как односторонний разрыв контракта невозможен, только через Стокгольм). От него одни убытки для РФ. - денежные и репутационные. Завтра наступит похмелье.

Но мы, как Нация, не впадаем в эйфорию. Мы продолжаем дальше делать то, что делали 4 года.

То, что должны.
Вместе.
И до нашей Победы.
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А Барыга тут каким боком?..
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в Харькове в квартирах батареи и так еле теплые, температура с 24 опускается до 19
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что ты брешешь - за трубу отопления больше 2-х секунд нельзя держаться...
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С коболева премию за это нада снять... миллионов 20
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Гройсман - это тебе не женскими труселями
в Виннице на базаре барыжничать -
здесь УМ нужен, во!
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маланец гнойсман хвалывся я покажу как нужно управлять страной с барыгой вот и докерувалыся а вона люля виновата
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Лаг (морской прибор) - прибор, предназначенный для измерения скорости судна и пройденного им расстояния.

Боцман Гройсман, ты теперь не страной командуешь, а шхуной?
Классная трава, завидую!

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Лаг (англ. Lag - отставание, запаздывание) (экономика) - экономический показатель, характеризующий временной интервал между двумя взаимосвязанными экономическими явлениями, одно из которых является причиной, а второе - следствием[1].

Но использовал Гройсман это понятие абсолютно ни в красную армию.
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Запасу не на 10-14 діб, а на набагато більший термін, але ж цього тупорилому петеушнику не зрозуміти "Потрібно було зробити лаг 10-14 днів запасу", - Гройсман покладає частину відповідальності за газову кризу на "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 4444
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Газпром всего 2 дня не подает газ. В стране чрезвычайное положение, Порошенко собирает особый энергетический комитет, закрываются школы и детсады, просит народ Украины немного померзнуть, дней 5-6, а там, глядишь, и потеплеет. Петр Алексеевич, может, вам стоит проконсультироваться как нужно работать с Юлией Владимировной? Ведь ей удалось в 2009-м 20 дней в крещенские морозы обогревать страну и спасти промышленность Юго-Востока с помощью реверса. При том, что ей всячески ставил палки в колеса ваш кум Ющенко, который хотел всунуть в схему поставок газа Фирташа, с которым вы за спиной народа Украины договаривались как грабить страну во время вашего президентства.
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мой внук завтра идёт в детский сад, как обычно
не гоните волну, тролли
а ваша Блядимировна как раз и подписала кабальный контракт, от которого нас, наконец, освободил Стокгольмский суд
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Старый гречкожующий хр*н, "благодаря" таким как ты, сегодня мы "маемо тих, що маемо".... Отведи своего внучка в детсад с ледяными батареями, "заботливый дедок"! "Потрібно було зробити лаг 10-14 днів запасу", - Гройсман покладає частину відповідальності за газову кризу на "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 8547
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пнх, кацап
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Ну, штраф вообще-то, как раз, исходя из этого контракта. И Газпром почему-то сам хочет разорвать этот контракт.
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ця прости господи насоветует что завтра рашка установит границу возле польского Перемышля "Потрібно було зробити лаг 10-14 днів запасу", - Гройсман покладає частину відповідальності за газову кризу на "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 6189
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фсе...сдулись...
«Газпром» не прекратит транзит газа через Украину в ближайшее время. Как сообщил официальный представитель компании, если бы речь шла о немедленном прекращении транзита, об этом было бы объявлено. В Минэнерго на вопрос о возможном риске с транзитом через Украину заявили, что условия контракта должны исполняться.
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Гройсман, как ты жил без русского газа 500+ дней?
А теперь в чем проблема, цуко?
Почему дети не идут в школу? Они уже дома достали!!!
Откуда рост ВВП возьмется если дети не будут в школу ходить?!
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Сокращение подачи газа,прекращение,шантаж,запугивание - это всё уже было,но выводов к сожелению,так и не сделано.Одним словом - теже грабли. "Потрібно було зробити лаг 10-14 днів запасу", - Гройсман покладає частину відповідальності за газову кризу на "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 4662
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Про

Что бы ЕС платил Украине за транзит они должны покупать газ на восточной границе.
Почему с этим не согласен газпром ?
Тем более сколько лет якобы у газпрома воровали газ.
Ну сдавайте его на восточной границе и ничего у вас не украдут
Интересно,да
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нужно было сделать лаг 10-14 дней запаса", - Гройсман возлагает часть ответственности за газовый кризис на "Нафтогаз"
 
 
 
 
 
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