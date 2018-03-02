 "Нужно было сделать лаг 10-14 дней запаса", - Гройсман возлагает часть ответственности за газовый кризис на "Нафтогаз"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Нужно было, понимая, что Россия должна выполнять решение Стокгольмского арбитража, нужно было сделать лаг 10-14 дней запаса. Работать с европейскими поставщиками, чтобы соответствующим образом обеспечить мягкий режим. Этого НАК не сделал и в этом есть проблема", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу.
Премьер добавил, что ошибка "Нафтогаза" в том, что он должен был помнить: речь идет о стране-агрессоре и не рассчитывать на выполнение "Газпромом" договорных обязательств.
Ранее глава правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания начала процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом".
1 марта пресс-служба ПАО "Укртрансгаз" сообщила, что российский "Газпром" с начала 2018 года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, соответствующее хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.
Накануне завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.
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Україна то вистоїть... але що робити з недалекоглядністю можновладців, які схоже що не до кінця розуміють з ким мають справу.
Такое правительство у нас впервые.
Должен заметить, ИМХО, не Нафтогаз делает запасы, а правительство.
Frank Piter и Гройсман спасут
вторую ФранциюУкраину.
Ой, а кто это такой просыпается,
Ой, а чьи это глазки открываются,
Ночью прыгал и скакал, маме спать не давал,
А сегодня, как ни в чём, улыбается.
Губки бантиком, бровки домиком,
Похож на маленького сонного гномика,
А в голове с утра сто тысяч "почему",
Объясните, мама с папой, что к чему.
А вокруг такое всё интересное,
А вокруг такое всё неизвестное,
Если хочешь много знать,
Значит надо рано встать,
Маму с папой очень весело позвать.
это кремль ротендам+ с украинцев дерет и в офшоры переганяет...
Так вот, сколеновставалы и их братья по разуму: Стокгольмский арбитражный суд постановил: Украина обязана покупать газ у кацапов по контракту Ваны "бери или плати". Т.е. стокгольмский суд обязал покупать газ у сколеновставал в 2018 году. Теперь вам ясно?
Чао.
Вывод - ошибочно посчитали что лаптеногие выполнят решение арбитража и будут исполнять контракт. "Головокружение от успехов" (С). А тявкать о зраде не стоит. "Ну, я так думаю"(с)
4 год ·
Недолго мы радовались. Государство через НАК "Нафтогаз" обратилось к украинскому народу с просьбой уменьшить потребление газа, т.к. Газпром прикрутил вентиль на входе нашей транзитной газовой трубы ровно на тот объем, который был необходим Украине. Каждый украинец должен срочно приняти меры. Обратилось государство по-дружески: "Доброго ранку, друзі. <<>> Нам треба протриматися лише 3-4 дні, поки не минуть холоди..." - написала государственная компания "Нафтогаз". Мол, "друзья мы же в одной лодке - у нас предприятия потребляют газ, а вы греетесь дома. Подвиньтесь там, пожалуйста, а то тут без пяти минут позор и холод, а значит, что за нас повторно не проголосуют на выборах!"
Очень хорошо, что по-дружески. Мы прекрасно понимаем, что это звериная ответка "Кокаиновой эрефии" на Стокгольм и мы обязательно прислушаемся к этому дружескому обращению. Но у меня вопрос к государству - угадате, чья эта фраза от 29.12.2017: "Що сталося протягом останніх двох років? Ми енергетично незалежні. Вони стукають: може візьмете наш газ? Ні, у нас все добре. Якщо він буде дешевий і чесний, чи не корупційний, - будь ласка". Т.е. мы же уже были независимыми и вдруг что-то произошло? Как так, пустозвоны? Это всё был обман и пиар на пустом месте? Получается, что кто-то занимался тратой бюджетных денег во время войны на внедрение энергетической независимости, кто-то тратил миллиарды на проект "Стена"... и за 4 года ни стены, ни энергетической независимости? Чем вы занимались эти 4 года, любители пиара, панамских оффшоров, Сейшел и Мальдив?
И да - как только на государственных управленцев надвигается лютый позор, а на страну пздц из-за того, что кто-то пиарился вместо реальной работы, то вдруг мы оказывается "друзья" и должны жертвовать теплом в квартирах. В остальных случаях мы не очень друзья - кланово-олигархические группы, находящиеся в Украине при власти, пиарятся, занимаются добычей "золотых батонов" через схему "Роттердам плюс", через "крышевание" нелегальной добычи янтаря, через договорняки с "папередниками" и другими своими делами, а остальные граждане - своими...
P.S. Юля, Арсений, Ира Геращенко, расскажите теперь, кто "отец" у этой беды? Помнится, что у победы в Стокгольме было так много "родственников". Расскажите, что делали вы, чтобы этого не произошло, и что теперь делать нам с такими политиками. Почему молчите?
гниды...
Гройсман- напрямую ответственен за такие "кадры", которые кроме как грести зарплату миллионами и воровать- не умеют НИЧЕГО!
НафтоГаз по чиїйсь команді продав український газ в Європу, сподіваючись на теплу весну і поставки з Московії.Рашковани на 20% зменшили поставки вуглеводнів до ЄС і розірвали договір з Україною.В Європіі похолодання і порожні українські газові сховища.Бариги перехитрили самі себе
Только не продолжительные ватные восторги к выборам. Ну и зрадофилам косточка на погрызть. А то оне уже забыли, что сегодня доллар обязан был быть по 40 грн. Как то затихла волнища.
тогда они будут втянуты в конфликт, а не блаженствовать на обочине, как они это делают сейчас, и как они вели себя во время прошлого газового кризиса при Ющенко
1 ч ·
Ремарка.
Я писал несколько месяцев назад, что Запад и Украина готовят Москве "Сталинград" на Март. И я рад и горжусь, что прогноз сбылся. Запад не хотел и не хочет видеть Путина у власти еще 6 лет. Потому что - это криминальный режим и международному климату он не дает позитивных настроений. Запад предпочел бы операцию "Горбачев-Ельцин" вместо. Но..
И тогда пришлось делать "Сталинград". В значении - кульминация (но локальная, промежуточная кульминация в войне, не окончательная). Смотрите.
1. 13-ый Пакт санкций (Кремлевский список).
2. 14-ый Пакет санкций (обвинения Мюллера 13-ти россиянам за вмешательство в выборы в США).
3. Принятие Украиной "хорватского" Закона.
4. Разгром в Сирии американцами.
5. Олимпиада под флагом 404.
6. Кокаиновый скандал.
7. Решение Госдепа о передаче Украине Джавелинов.
8. Объявление решения стокгольмского Арбитража.
Внушительно?
Но понятно, что это хорошая небольшая партия Запада и Украины. Ведь кокаин, например, возился по этому маршруту годами, а брызги устроили сегодня. И так далее.
И последние дни у РФ стали сдавать нервы. Я смотрел как Захарова обещала сделать отдельную зону для журналистов из США в РФ. Она была на гране срыва.
Выступление Путина - это тоже маразм в стиле Ына. Такого даже при Брежневе не было. И так далее.
К чему я?
К тому, что сегодняшнее решение о разрыве контракта Газпрома с Украиной - это крайне эмоциональное и глупое решение (тем более, что не имеет юридической силы, так как односторонний разрыв контракта невозможен, только через Стокгольм). От него одни убытки для РФ. - денежные и репутационные. Завтра наступит похмелье.
Но мы, как Нация, не впадаем в эйфорию. Мы продолжаем дальше делать то, что делали 4 года.
То, что должны.
Вместе.
И до нашей Победы.
Никаких полумер! Больницы и квартиры тоже втруху!
в Виннице на базаре барыжничать -
здесь УМ нужен, во!
Боцман Гройсман, ты теперь не страной командуешь, а шхуной?
Классная трава, завидую!
Но использовал Гройсман это понятие абсолютно ни в красную армию.
не гоните волну, тролли
а ваша Блядимировна как раз и подписала кабальный контракт, от которого нас, наконец, освободил Стокгольмский суд
«Газпром» не прекратит транзит газа через Украину в ближайшее время. Как сообщил официальный представитель компании, если бы речь шла о немедленном прекращении транзита, об этом было бы объявлено. В Минэнерго на вопрос о возможном риске с транзитом через Украину заявили, что условия контракта должны исполняться.
А теперь в чем проблема, цуко?
Почему дети не идут в школу? Они уже дома достали!!!
Откуда рост ВВП возьмется если дети не будут в школу ходить?!
Что бы ЕС платил Украине за транзит они должны покупать газ на восточной границе.
Почему с этим не согласен газпром ?
Тем более сколько лет якобы у газпрома воровали газ.
Ну сдавайте его на восточной границе и ничего у вас не украдут
Интересно,да