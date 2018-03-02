 "Нужно было сделать лаг 10-14 дней запаса", - Гройсман возлагает часть ответственности за газовый кризис на "Нафтогаз"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Нужно было, понимая, что Россия должна выполнять решение Стокгольмского арбитража, нужно было сделать лаг 10-14 дней запаса. Работать с европейскими поставщиками, чтобы соответствующим образом обеспечить мягкий режим. Этого НАК не сделал и в этом есть проблема", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Премьер добавил, что ошибка "Нафтогаза" в том, что он должен был помнить: речь идет о стране-агрессоре и не рассчитывать на выполнение "Газпромом" договорных обязательств.

Ранее глава правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания начала процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом".

1 марта пресс-служба ПАО "Укртрансгаз" сообщила, что российский "Газпром" с начала 2018 года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, соответствующее хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.

Накануне завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.