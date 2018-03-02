 "Газпром" продолжит поставлять газ в ЕС через Украину

Об этом заявил РБК официальный представитель компании Сергей Куприянов, передает Цензор.НЕТ.
"Если бы это было так, мы бы так прямо сказали", - сказал РБК Куприянов, отвечая на вопрос, означает ли начало процедуры расторжения контракта с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже немедленное прекращение транзита через Украину.
Источник РБК в трейдерской "дочке" "Газпрома" "Газпром экспорте" также подтвердил, что транзит через Украину продолжится, поскольку для разрыва контрактов необходимо пройти через юридический процесс. "Судебная процедура требует времени. Мы не прекращаем прямо сейчас прокачку газа через Украину", — сказал собеседник РБК.
Сам транзитный контракт "Газпрома" также не подразумевает немедленного прекращения транзита при разрыве соглашения. В частности, статья 8.2 прямо указывает, что при наличии противоречий для расторжения контракта стороны должны обратиться в Стокгольмский арбитраж. "В случае если стороны в течение 30 дней с момента возникновения какого бы то ни было спора или разногласия не смогут прийти к взаимоприемлемому решению, то любой спор, разногласие или претензия в связи с настоящим контрактом либо его нарушением, расторжением или недействительностью будут окончательно разрешены путем арбитража в соответствии с регламентом Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма", — говорится в тексте соглашения.
Топ-менеджер Uniper, крупнейшего потребителя газа "Газпрома" из Германии сообщил, что не в курсе планов "Газпрома" прекратить транзит газа через Украину и разорвать контракт с "Нафтогазом". "Никаких переговоров с нами не велось, нас никто не уведомлял о планах отказа от транзита газа через Украину", — заявил. Он отметил, что удивлен и ошарашен таким заявлением.
Ранее глава правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания начала процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом".
1 марта пресс-служба ПАО "Укртрансгаз" сообщила, что российский "Газпром" с начала 2018 года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, соответствующее хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.
Накануне завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.
Сколько бы тут не импичментастили то мишины, то вомбато-егогкины, то юлины, то начтояччегопалковника толика сторонники.
Только это... Тут такой вопросик...
Чем это король Нидерландов перед амерами завинил, что они михуила туда перенаправили этого тюльпанового барИгу шугать?
Мы ж тут не фантастику обсуждаем или где?
Если сзади приближается более быстрая машина, маршалы показывают синий флаг. Неподвижный информирует о быстрой машине сзади; если же им размахивают - требуется немедленно пропустить. В случае игнорирования пилота могут оштрафовать.
бо на даний час качати більше немає через що, окрім як через українську ГТС.
просто ватний сцарь впав в маразм))) роки беруть своє)))
тай після Сирійського розгрому "ихтамнетов" потрібно ватному бидлу показати,
що сцарь ще ого-го. а окрім газу методів впливу вже не залишилось.
Ротердам +++ и повышение цена для населения в 5 раз - было для набивания своих карманов, а не для независимости от Кацапстана.
Вот сейчас все вылезло наружу!
Это как наджурить себе в штаны для обоснования перед женой необходимости купить себе новую рубашку!
Клоуны Московского цирка!
Сидит на ветке обезьяна с гранатой без чеки, пускай будет еще одна ветка на всякий случай....
Новая ветка поменяет обезьяну? Я не уверен, что европейцы этого не понимают...
Цікаво яка в нього освіта?
За що воно отримує 1000000 зарплати?
Зрозумів чому зараз в нас жопа з газом
Коли морозів було не більше місяця за цю зиму.
Звчайне мокшанське шантажування.
обсеры знатные у изгойки 404 в последнее время
Именно из этой Владимировной юг и восток Украины вынужден был голосовать за зека. Со всеми вытекающими последствиями. Именно так и будет в 2019 году, когда Украинцы вынуждены будут голосовать против Тимошенко и вновь поддержать нынешнего президента. Не за Порошенко, а против оппонента.
Истерикой говно-"корпорации" удовлетворен. Отныне "газпрому" в Украине одна дорога - на йух)