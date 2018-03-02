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 "Газпром" продолжит поставлять газ в ЕС через Украину

Несмотря на заявление о расторжении всех контрактов с Украиной, "Газпром" не будет в ближайший срок прекращать транзит газа через Украину.

Об этом заявил РБК официальный представитель компании Сергей Куприянов, передает Цензор.НЕТ.

Читайте: Украина - надежный партнер, транзиту российского газа в Европу ничего не угрожает, - Порошенко

"Если бы это было так, мы бы так прямо сказали", - сказал РБК Куприянов, отвечая на вопрос, означает ли начало процедуры расторжения контракта с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже немедленное прекращение транзита через Украину.

Источник РБК в трейдерской "дочке" "Газпрома" "Газпром экспорте" также подтвердил, что транзит через Украину продолжится, поскольку для разрыва контрактов необходимо пройти через юридический процесс.​ "Судебная процедура требует времени. Мы не прекращаем прямо сейчас прокачку газа через Украину", — сказал собеседник РБК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" пока не получал документов от "Газпрома" о расторжении контрактов, - пресс-служба

Сам транзитный контракт "Газпрома" также не подразумевает немедленного прекращения транзита при разрыве соглашения. В частности, статья 8.2 прямо указывает, что при наличии противоречий для расторжения контракта стороны должны обратиться в Стокгольмский арбитраж. "В случае если стороны в течение 30 дней с момента возникновения какого бы то ни было спора или разногласия не смогут прийти к взаимоприемлемому решению, то любой спор, разногласие или претензия в связи с настоящим контрактом либо его нарушением, расторжением или недействительностью будут окончательно разрешены путем арбитража в соответствии с регламентом Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма", — говорится в тексте соглашения.

Топ-менеджер Uniper, крупнейшего потребителя газа "Газпрома" из Германии сообщил, что не в курсе планов "Газпрома" прекратить транзит газа через Украину и разорвать контракт с "Нафтогазом". "Никаких переговоров с нами не велось, нас никто не уведомлял о планах отказа от транзита газа через Украину", — заявил. Он отметил, что удивлен и ошарашен таким заявлением.

Ранее глава правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания начала процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом".

1 марта пресс-служба ПАО "Укртрансгаз" сообщила, что российский "Газпром" с начала 2018 года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, соответствующее хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.

Накануне завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/n3053600
 
 
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Не Петя,а амеры.Польше неспроста терминал отгрохали.Можно даже сказать для сегодняшней ситуации. "Газпром" продолжит поставлять газ в ЕС через Украину - Цензор.НЕТ 6389
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А с амерами ты 4 года обо всём договариваешься, я так понимаю?
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У Пети хода нема назад.Он весь бизнес Ротшильдам отписал
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Ну и отличненько. Ротшильды не позволят всяким хуйлам со своими захерастами да намКрышскими гоблинами национализировать свои фабрики и заводы в Украине.

Сколько бы тут не импичментастили то мишины, то вомбато-егогкины, то юлины, то начтояччегопалковника толика сторонники.
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Михо,це лише инструмент амеров,щоб держати Петю в тонусе.Щоб Петя не соскочил,та не купился як Янукодло,на кредиты та скидку на газ от Рашки.Короче больше не буде як с Кучкой на двух стульях.Петя до сих пор,морду лица Пуйлу сохранить хочет.А амеры нет.В этом их разница "Газпром" продовжить постачати газ в ЄС через Україну - Цензор.НЕТ 279
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Серьёзно? Буду знать.

Только это... Тут такой вопросик...

Чем это король Нидерландов перед амерами завинил, что они михуила туда перенаправили этого тюльпанового барИгу шугать?
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Скрепоносцы,могли Миху грохнуть.Вывели агента из под удара короче.Отдохнёт приедет.У него,ще выборы попереду "Газпром" продовжить постачати газ в ЄС через Україну - Цензор.НЕТ 2353
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Выборы у него могут быть толко в Грузии или в Нидерландах.

Мы ж тут не фантастику обсуждаем или где?
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Можно создать определённые условия,коли единственным выходом,для влади,буде согласиться на участие Михи в выборах,або пойти на поклон к Пуйлу.Як гадаешь,що зробить влада,щоб их не знесли?Пойде к Пуйлу,або Миха буде на выборах? "Газпром" продовжить постачати газ в ЄС через Україну - Цензор.НЕТ 2711
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По Конституції Міхо у виборах може брати участь лише, як агітатор.
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Ну нехай.Головне,щоб Рух нових сил,потрапив в Раду.Самопомич потрапила,так её зжерли мусорным скандалом,та не подавились.Короче чаще воду,треба в аквариуме менять.Да по делам судить.А головне не боятися.
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Жителям US-(Унія Штатів) й на думку не спаде,аби як UKRи(Унія Київської Русі) своїх жителів: грузин,венгрів,поляків,чечен виганяли,геноцидили,вбивали!Напевно бариги привладні розуміють слово "Україна",як скорочене " украв і на " Мальдіви,Сеншили,Панаму.Скорочено-барижна мафія рулює,а пеньок і в вус не дує!
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Гоночные флаги, Синий - требование пропустить
Если сзади приближается более быстрая машина, маршалы показывают синий флаг. Неподвижный информирует о быстрой машине сзади; если же им размахивают - требуется немедленно пропустить. В случае игнорирования пилота могут оштрафовать.
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та нікуди той ватний "газпром" не дінеться- буде і далі качати через Україну!
бо на даний час качати більше немає через що, окрім як через українську ГТС.
просто ватний сцарь впав в маразм))) роки беруть своє)))
тай після Сирійського розгрому "ихтамнетов" потрібно ватному бидлу показати,
що сцарь ще ого-го. а окрім газу методів впливу вже не залишилось.
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Тож наче визнали московію окупантом. Якби була справжня еліта, а не бариги, якби був справжній президент, а не безпринципне порохуйло, то ще у 2014 перекрили б той газ на європу і не купували б газ у ворога
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пхахаха кацапня обосралась опятьИзгои
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Ох, доиграааетесь, вот с утетим вот всем! "Газпром" продолжит поставлять газ в ЕС через Украину - Цензор.НЕТ 8789
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там где прошел УКРАИНЕЦ , мал - цу делать нечего )))) , а россиянину тем более - ПАНИМАШЪ ??!!!
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Лишнее подтверждение что мы имеем дело с обезьяной с гранатой.
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Терять рынок в 500 млн.? Ну понятное дело что это выстрел в голову.
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в прошлом году 5 марта уже ВИНОГРАД подрезал , а в апреле 22 числа , СНЕГ ушатал весь урожай АГРУСА ( крыжовник по москальски )
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Усе логічно: потужності труби північного потоку не вистачить і на 40 % виконати контракт газпрому з ЕС. Без України ніяк. А без підземних сховищ неможливо підтримувати постійний тиск у трубі, ось чому там і зламався пінічний потік влітку. Нехай щастить їм с потіком 2 гемор ще тот.)
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Это та самая непредсказуемая траэктория полета.
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А ведь действительно в 2009-м Тимошенко 3 недели после полного закрытия вентиля согревала страну в 20-тиградусный мороз. Причем на свою голову спасла от размерзания регионаловскую промышленность Юго-Востока благодаря рискованному реверсу. И без всяких стенаний, у нынешних только 2 дня проблемы
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А если Семен Семенченко блокирует газопровод, тогда как?
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Голову ему отрежем и в жопу засунем
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Кацапчики это это трехзубое убожество и птушник Соболев
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наши дЭбилы, как всегда, дадут русским подготовиться, что б побольней лягнуть Украину! на повестке дня все то же - не раскачивайте лодку, а то путин нападет...
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Вот так, с помощью довольно простой процедуры, составленной американцами, поляками и нами мы вскрыли гнилье газпрома на весь мир. Пусть теперь доказывают что они порядочные. Никаких сев потоков и тем более южных.
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Про гнилизну Ґазпрому світ знає й без нас. А от про гнилизну наших, що вже кілька років кричать про "подолання газової залежності від Росії", щойно зараз викрив гнилий Ґазпром. Виявилося, що таку залежність не подолано. Що наші виродки все брешуть. І не бажають злазити з газової голки москви.
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1000%
Ротердам +++ и повышение цена для населения в 5 раз - было для набивания своих карманов, а не для независимости от Кацапстана.
Вот сейчас все вылезло наружу!
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наоборот..все это затеяно что бы были какие то проблемы с транзитом через Украину...вся эта шумиха нужна как лишний аргумент в пользу сев.потока 2...ради этого газпром все это и делает
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Только как-то тупо ведет.
Это как наджурить себе в штаны для обоснования перед женой необходимости купить себе новую рубашку!
Клоуны Московского цирка! "Газпром" продовжить постачати газ в ЄС через Україну - Цензор.НЕТ 3831
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тупо расчет на человеческую психологию европейца..типо ну да у них конфликт...рф не права..а нам что теперь без газа сидеть...пускай будет еще одна ветка на всякий случай
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Маэстро стебется? Шутка психологию -засчитана! "Газпром" продовжить постачати газ в ЄС через Україну - Цензор.НЕТ 3768
Сидит на ветке обезьяна с гранатой без чеки, пускай будет еще одна ветка на всякий случай....
Новая ветка поменяет обезьяну? Я не уверен, что европейцы этого не понимают...
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Послухав дєбіла сина Вітренчихи з Нафтогазу
Цікаво яка в нього освіта?
За що воно отримує 1000000 зарплати?
Зрозумів чому зараз в нас жопа з газом
Коли морозів було не більше місяця за цю зиму.
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А шо Вітренчихин не лучший в мире как Гонтарева с Гелетеем, Шокиным-ща-Луценком и пр.Медведчуками?
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"в ближайший срок"

Звчайне мокшанське шантажування.
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Ничто так не помогает в разрушении россии как сама россия)))) 😊- "В германском Минэнерго заявили, что текущая ситуация и намерения "Газпрома" идут только во вред проекту строительства "Северного потока-2". В ведомстве объяснили, что намерение "Газпрома" разорвать контракты с "Нафтогазом Украины" даст повод, для разговоров о ненадежности российского поставщика газа, а также о его амбициях использовать газ как политическое оружие."
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Сегодня в Германии арестован рашкованский дилер, который возил кокс из Аргентины в Россию, Нидерланды и ГЕРМАНИЮ. Сдается мне, сейчас в Германии будут разбираться, на что шли коксовые деньги - не на лоббирование ли "северного потока" Запасаемся попкорном. Возможно, эти "потоки" накроются медным тазом! "Газпром" продовжить постачати газ в ЄС через Україну - Цензор.НЕТ 1253
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Никуда они не денутся, пока не построят НордСтрим2, будут качать Нафтогазовой трубой, т.к. другого выхода нет.
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Ну то флаг им в зад - этот сервеный заток прямая конкуренция штатовскому "сланцу", потому строить то они могут вопрос в том когда он попадет под целебные санкции
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Пасаны не обс*раются... Пасаны тактически отступают...
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Тому що Україна дуже відповідально ставиться до мжд права і своїх конкратних зобов"язань.
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Что очканули к 2 лярдам влет еще от ЕС еще два прилетают в виде штрафных санкций Кацы ану бзданите об "ядреном пепле"
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кацапня хотела взять на ПОНТ!но взяли ее "Газпром" продовжить постачати газ в ЄС через Україну - Цензор.НЕТ 6056
обсеры знатные у изгойки 404 в последнее время "Газпром" продовжить постачати газ в ЄС через Україну - Цензор.НЕТ 7190
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Так что, "кабальный контракт Тимошенко" в действительности оказался кабальным для "Газпрома"? Теперь понятно, за что Хуйло посадило Люлю в тюрягу. А еще контракт был "кабальным" для нашего припиздентского ворья, которое он лишил возможности вести "бизнес президентов", загнав торговлю газом в прокрустово ложе юриспруденции. То то впадали в истерику и Ющенко, и Янукович, и впадает вальцман. К слову, ВСЕ положительные решения Стокгольмского Арбитража основаны на пунктах контракта Тимошенко. Пару других "хотелок" "Нафтогаза", типа изменения методики начисления за транзит, Арбитраж отмел напрочь.
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а оце вже повний писдець! це вже не ольгінці відправляють "невдобне" повідомлення в "спам", це вже роблять МОДЕРАТОРИ, що повна ганьба, і просто мерзотне пропагандонство. Маю надію, що це самодіяльність працівників, а не позиція редакції, бо тоді треба дуже погано думати про саму редакцію, і про те, хто вони в Україні....
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Да куда ж ты,блядь кацапчик, денешься...из подводной лодки...в степях Украины
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Во штырит московитов! То разрывают контракты, то газ будут все-равно поставлять... негодяи, немедленно отдайте взад 400кг. кокса! Ломка началась в кремле и офисах "газмяса",такую хрень неадекватную все там несут, пипец...))
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Блин, Путя Хуйло, а не пора ли непредсказуемо запустить ракетку с ядерным, этим, карбюратором?
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а куда рашисты денуться от Украины? ведь другого пути для газа в Европу нет! апломба у них конечно много но не южного не севрного потоков пока нет и в ближайшее время не предвидется!
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а давление газа они просто так уменьшили, за это должны ответить, и за попытку заморозить население, надо открыть уголовку как теракт
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Кляті московити завжди були сволотою !!!
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Кацапам дуже сподобався Стокгольмський арбітраж - можем павтаріть
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Газпром всего 2 дня не подает газ. В стране чрезвычайное положение, Порошенко собирает особый энергетический комитет, закрываются школы и детсады, просит народ Украины немного померзнуть, дней 5-6, а там, глядишь, и потеплеет. Петр Алексеевич, может, вам стоит проконсультироваться как нужно работать с Юлией Владимировной? Ведь ей удалось в 2009-м 20 дней в крещенские морозы обогревать страну и спасти промышленность Юго-Востока с помощью реверса. При том, что ей всячески ставил палки в колеса ваш кум Ющенко, который хотел всунуть в схему поставок газа Фирташа, с которым вы за спиной народа Украины договаривались как грабить страну во время вашего президентства.
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Если бы не эта Владимировна, у нас бы не было Не Януковича при власти, не войны на Донбассе, не аннексии Крыма, не Порошенко в 2014 году, не Порошенко в 2019 году.

Именно из этой Владимировной юг и восток Украины вынужден был голосовать за зека. Со всеми вытекающими последствиями. Именно так и будет в 2019 году, когда Украинцы вынуждены будут голосовать против Тимошенко и вновь поддержать нынешнего президента. Не за Порошенко, а против оппонента.
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Ты, поц Кравченко, забыл заклинание:" Юлька - воровка!"
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Нет то тебе с твоей Юлей нужно пойти нахуй! И то хутко!
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Нехило подрезали моли пут в ассаде-один ьін остался на лабутенах.Паранойя подолжается-вот только барьіги здесь- с боку припёка-слупят и с народа, и по арбитражу ,и с х"лом поделятся.Лох должен платить всегда!
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сперва перднули а потом всрались как всегда "Газпром" продовжить постачати газ в ЄС через Україну - Цензор.НЕТ 4511
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Гламурное газовое кисо обиделось, потом протрезвело и промямлило «ой всё»)))
Истерикой говно-"корпорации" удовлетворен. Отныне "газпрому" в Украине одна дорога - на йух)
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Блицкриг газпрома потешный "Газпром" продовжить постачати газ в ЄС через Україну - Цензор.НЕТ 4426 аж целых 3 часа кукарекали "Газпром" продовжить постачати газ в ЄС через Україну - Цензор.НЕТ 4426
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Газпром" продолжит поставлять газ в ЕС через Украину
 
 
 
 
 
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