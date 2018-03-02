 Гройсман надеется, что ситуация с газом будет введена в штатный режим 6 марта

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Сегодня все технические специалисты работают. План, сформированный на такие случаи, введен в действие на 5 дней. Мы делаем все, чтобы ситуацию на вторник (6 марта. - Ред.) включительно вывести в штатный режим. Главное, я подчеркиваю: ситуация абсолютно контролируема", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

Ранее глава правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания начала процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом".

1 марта пресс-служба ПАО "Укртрансгаз" сообщила, что российский "Газпром" с начала 2018 года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, соответствующее хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.

Накануне завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.