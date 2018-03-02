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 Политика Украины
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Все про:Газ (8712) Газпром (2689) Нафтогаз (2419) Гройсман (3876)

 Гройсман надеется, что ситуация с газом будет введена в штатный режим 6 марта

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает, что ситуация с газоснабжением в Украине войдет в штатный режим ориентировочно во вторник, 6 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Украина - надежный партнер, транзиту российского газа в Европу ничего не угрожает, - Порошенко

"Сегодня все технические специалисты работают. План, сформированный на такие случаи, введен в действие на 5 дней. Мы делаем все, чтобы ситуацию на вторник (6 марта. - Ред.) включительно вывести в штатный режим. Главное, я подчеркиваю: ситуация абсолютно контролируема", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

Ранее глава правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания начала процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом".

1 марта пресс-служба ПАО "Укртрансгаз" сообщила, что российский "Газпром" с начала 2018 года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, соответствующее хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.

Накануне завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/n3053596
 
 
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Брехло шеколадное -- кричал газа сэкономили немерянно ГНИДА
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Потрібно розвертати ГТС в реверс, путін має ще нас вмовляти пустити його газ до Європи! путін порушив умови контракту і ми не маємо робити йому поблажек! Це наш ворог - порушив, відключили! Витрати та збитки за переведення в реверс ГТС та поверненню її в нормальний напрямок роботи - ляжуть на Газпром, а це сотні мільйонів доларів!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Поки що потрібно відрізати Румунію та Болгарію! Це потрібно було зробити наступної години, після зменшення тиску на вході в ГТС менше критичного, а попереджати про це потрібно було ще задовго як тиск тільки почав падати! Наша влада дивовижно безпорадна і пильнує тільки інтереси путіна та європи, а інтереси України на останньому плані! Нас будуть відключати від опалення, відміняти заняття в школі, тільки щоб рошен ще раз догодив Меркель та путіну! Це не влада це мерзота, палюча та гидюча мерзота!
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Опять ник сменил, Igor L?! Здесь сексотом работаешь? Часами нагромождай фантазии! Гройсман надеется, что ситуация с газом будет введена в штатный режим 6 марта - Цензор.НЕТ 7820
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Гах в ПГХ есть и достаточно много, хватит реально ещё надолго. Но он весь на западе Украины, а топить надо везде. Просто эти идиоты из нафтогаза, опьяненные победой в арбитраже, уже решили, что схватили Бога за бороду. И забыли, что договор с кацапами не стоит той бумаги, на которой он написан. И расторгли договор по поставкам со Словакии, поскольку качать газ с востока им гораздо проще и удобнее, чем с запада, если цена его одинаковая. Дебилы, что и сказать.
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ОПЯТЬ НАДЕЕТСЯ КОГДА Ж ТЫ ВОРЮГА РАБОТАТЬ БУДЕШЬ
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а так я ж за ваш рахунок живу. прикинь?
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Пеця Гройся грят прикрути газ...А золото с тела тоже снять...а то может золотовалютные резервы тоже пустые ?
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Получается нас обманывали? Газ покупаем у кацапов по цене Лолита +, в хранилищах газа йок. Однозначно буду на следующих выборах голосовать за Порошенка.
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не может быть, "порох" никогда не врет Гройсман надеется, что ситуация с газом будет введена в штатный режим 6 марта - Цензор.НЕТ 3270
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Да, это точно его самая сильная сторона. По жизни.
Но, с другой стороны вот порох точно в этом сейчас не виноват, это не его сфера компетенции и если бы он даже захотел что-то сделать, то не смог бы. Сбрехать что-то, как обычно, он конечно может и сейчас, но теплее от этого не станет.
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В хранилищах газа ещё больше 8 миллиардов кубов. Другое дело, что его чтобы "поднять", начать выкачивать определенные объемы в сутки, чисто технологически требуется около недели. А эти идиоты уже понадеялись на то, что кацапы внезапно начнут исполнять условия договоров и решений судов. Идиоты, что и сказать.
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С шестого Мая точно ВСЁ наладится ,хотя на Мальдивах и Сейшелах ВСЁ и так нормально ... Гройсман надеется, что ситуация с газом будет введена в штатный режим 6 марта - Цензор.НЕТ 5557
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Как дела с газом? С газом хорошо ... вот только без газа плохо!

еще дно экспертное мнение:
"Россия накануне президентских и парламентских выборов приняла решение разорвать контракты, чтобы лишить Украину поступлений от транзита, уничтожить газотранспортную систему Украины. И заставить Европу принять "Северный поток-2" в обход Украины и Польши. Для нас это решение означает и риск обострения боевых действий. Путин показывает, что готов применять самые жесткие меры против Украины. После разрыва контрактов риск повреждения газопровода для РФ будет не важен. Война на повестке дня сохраняется."
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Значит форточки можно будет закрыть 6-го марта?
Я уже понизил температуру в квартире до +14°С.
Чего не сделаешь для любимого КабМина.... Гройсман надеется, что ситуация с газом будет введена в штатный режим 6 марта - Цензор.НЕТ 7143
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Вот так и сорвётся нагибалово газпрома... ((((((((
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Почему? Сейчас кацапам вкатят новый иск за разрыв контракта, там штрафы приличные. Гройсман надеется, что ситуация с газом будет введена в штатный режим 6 марта - Цензор.НЕТ 3517
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Надеюсь. Этих fucking russians надо жёстко давить, не ослабляя натиск Гройсман надеется, что ситуация с газом будет введена в штатный режим 6 марта - Цензор.НЕТ 376
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Гнойсман надеется? зашибись у Украины премьер. Живет надеждой.Я буду смеяться когда Рашка еще и ядерное топливо прекратит поставлять на наши АЕС, потому что ета власть за 4 года не почесалась перейти на других поставщиков. Да и давно не слышно было чтобы уголь их ЮАР прибывал в Одесский порт...походу полной жопой Гнойсман посадил Украину на разейский уголь.
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Я не понимаю куда пощезла энергонезависимость в течении дня.
Второе, сколько выполненых реформ осталось тоже не ясно.
Третье, сколько слитков нам прилетит и какие готовить шкафы под них.
ПЫСЫ черную икру не предлогать, у курей от нее уже изжога
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енергонезалежність погрузла під зливками так що не видно
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так кремляди же против Порошенка, разве за? Читая комментарии на этом ресурсе я пришел к выводу что сюда брошены лучшие из лучших, и большинство сидят под украинскими айпишниками, ненавидят Порошенко и кричат в разных интерпритациях что враг в Киеве. Вся работа кремлядей видна невооруженным глазом.
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Твои выводы ошибочны, они соответствуют порохолюбам
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Теперь читаю вместо аналитики сплошные низкопробные оскорбления Украины от кацапни. Нельзя смешивать дикарей изза поребрика с европейцами из Украины
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http://defence-line.org/2018/03/gazprom-razryv-kontraktov/ На пресс-конференции, только что прошедшей в Москве, глава Газпрома Миллер заявил о начале разрыва контрактов с Украиной на поставку газа и транзит через ее территорию газа в Европу. В общем, сейчас мы наблюдаем примерно то же самое, что демонстрировала ЧВК Вагнера под Хишамом - вариант «бешеный Иван»... Тут следует заметить несколько фундаментальных аспектов. Первый из них четко демонстрирует демонстрирует неспособность Газпрома следовать условиям даже своих кабальных договоров. Расторжение контрактов повлечет за собой такие экономические последствия, что обанкротит этого монополиста. Как минимум, сегодня он перестал быть более или менее надежным источником энергоресурсов для вменяемой части Европы. На этом все сказки закончились... Но не только штрафы сыграли свою роль. Предыдущими судебными решениями, из контрактов были выброшены кабальные условия, касаемые цены и условий поставки газа для Украины. То есть, арбитраж уравнял условия поставки газа для Украины, с условиями для других европейских стран и выбил из лап Газпрома дубину «бери или плати». На таких условиях Газпром, а вернее - Путин, не желает продавать газ Украине. То есть, теперь четко понятно, что с помощью такой вот торговли газом, Газпром планомерно убивал Украину. Все, кто ему в этом помогал, включая видных политических деятелей - соучастники преступления против Украины. Но фокус в том, что просто перекрыть газ Украине, которая по решению того же арбитража, начала оплачивать справедливую цену - нельзя, ибо по одной трубе идет газ поставки и газ транзита. Поэтому, Путин дал команду разрывать контракт и на транзит. А это - привет Берлину! Это же там рассказывали о своих особых отношениях с Путиным. Вот они эти отношения! Еще один аспект, Путин уверовал в свою непогрешимость и принимает как личное оскорбление проигрыш в суде. Серия таких проигрышей была обусловлена действиями РФ и грабительскими условиями договоров. То есть, это он сам создал ту систему, которая сейчас рушится в судах. Приказ же о разрыве контрактов, явно влекущий крах Газпрома в ближайшие перспективе, говорит о паталогическом правовом нигилизме как самого Путина, так и всей российской верхушки... Маски сброшены, невменяемая банда грабителей и мракобесов, показала себя с истинной стороны и другой там не будет в принципе. В общем, сейчас мы наблюдаем процесс начала самоизоляции лепрозория. Поэтому, прямо сейчас надо окончательно понять, что все российское - инструмент агрессии. Газ, нефть, пресса и так далее - все работает на это и ни что иное. Поскольку это «фе» Путин высказал Украине прямо и Европе, в виде арбитража и его решений, опосредованно, прямо сейчас надо начинать процесс вырубания всего российского, начиная с телеканалов и кончая банками. Время полумер только что закончилось.
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хуйло вообще очень мерзкое существо - насколько известно отмашку на начало окупации Украины этот недомерок плешивый дало после того, как писька инсценировал покушение на это ничтожество.
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собаки брехливто , а как брехали, что независим от расеи, А ЕСЛИ БЫ ЗИМА БЫЛА ХОЛОДНОЙ НЕ ТРИ ДНЯ, А ТРИ МЕСЯЦА? они бы смылись в израиль, а народ замерз
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Читаючи коментарі, диву дивуєшся які всі продвинуті!!!! Кошмар!!! Ви для початку,перед тим як поливати брудом всіх і все,вдумайтесь в ситуацію,почитайте думку і висновки експертів,а потім вумнічайте!!!! Експерти! Газу в газосховищах більш ніж потрібно,а причина в тім,що Газпром не виконує ні договірних зобов*язань ,ні рішення суду Стот..,де чітко обумовленно постачання в розмірі 4-5 млрд.кубів до завершення(2019р) підписаного контракту Ю.В.Т.!!! А ще більш того,Росія хоче заставити Європу бодувати таки Півн. магістр.-2,щоб через Україну газу зовсім не було. І повірте мені,що це ще не всі підводні каміння₴₴₴
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Газу не хватає,щоб видавити його з хранилищ,а не для опалення.
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"Вера и надежда" - самые употребительные слова клерков при общении с "пересичными"...
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Была энергонезависимость. Одним мизинцем прикрутив задвижку,Миллер показал чего оно стоит. Между прочим поток в дальнее зарубежье 710.2 млн. кубов за 1 марта-новый исторический рекорд.Европейцы исправно получают газ. Напряженность вызвана мне кажется неожиданным решением арбитража. Когда с ноября по июнь 2014г. Газпром бесплатно поставлял газ в Украину . И в результате оказался должен ещё и доплатить 2.5 млрд? А условия контракта нарушали обе стороны:Украина не покупала заявленные объёмы,Газпром не поставлял заявленный объём транзита.
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Нічого ,як вжарять сябрам таку ціну за газ як нам,так закукурікаєте не так. За дешевий газ віддали карлику свою магістраль,а ще когось повчаєте.
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Надо проводить тотальную люстрацию все кто был у власти последнее 27 лет мимо кассы.
Дела не будет избирать одних и тех же. Есть супер идея которая спасет Украину.
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! А лично я согласен с газпромом что это не честно! Был контракт согласно которому Украина обязана брать или платить определенное количество газа взамен газпром обязуется осуществлять транзит тоже определенного количества газа. Если эти ухари отменили условие что украина обязана брать или платить определенное количество газа то почему тогда газпром должен обеспечивать определенное количество газа по транзиту????? Честное и не предвзятое решение арбитража было бы только в том случае если бы арбитраж обязал украину заплатить только за потребленный газ и на этом все! А так получается что украина имеет право не выполнять контракт(то есть не выбирать определенное количество газа) а газпром не имеет права меньше газа подавать на транзит! Как то нечестно получается!
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Ні,"гризодубо" не потрібно,вистачить одного КЛОЧКО!!!!!!Поглянь,він розумніший навіть за Стот. суд,куди тім неучам до цього "світила" права!!!
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Транзитний та договір продажу-купівлі газу - це 2 окремі угоди. Звідки Вам відомо які аргументи арбітраж розглядав?
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Порохориги переплюнули у газовій істериці навіть кацапські зомбоЗМІ
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Газпром всего 2 дня не подает газ. В стране чрезвычайное положение, Порошенко собирает особый энергетический комитет, закрываются школы и детсады, просит народ Украины немного померзнуть, дней 5-6, а там, глядишь, и потеплеет. Петр Алексеевич, может, вам стоит проконсультироваться как нужно работать с Юлией Владимировной? Ведь ей удалось в 2009-м 20 дней в крещенские морозы обогревать страну и спасти промышленность Юго-Востока с помощью реверса. При том, что ей всячески ставил палки в колеса ваш кум Ющенко, который хотел всунуть в схему поставок газа Фирташа, с которым вы за спиной народа Украины договаривались как грабить страну во время вашего президентства.
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Так за Юлін договір і розплачуємось! І хватить вже нить,вже Газпром газ не перекриває і ніхто ще не замерз.А коли приводять в приклад Юльку-воровку,так це вже повний маразм,більш неї(з Пашою) Україну ніхто мабуть не гвальтував, один в неї позитив,що пішла прям як Сталін,з одною косою і без трусілей,нічогісьоньки немає,повний бомж,по крайній мірі так в декларації.
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Чтобы мы и наши дети не замерзли, кабмин должен всем купить путевки на Мальдивы и Сейшелы. Согласен даже на самые дешевые.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман надеется, что ситуация с газом будет введена в штатный режим 6 марта
 
 
 
 
 
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