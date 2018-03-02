 Гройсман надеется, что ситуация с газом будет введена в штатный режим 6 марта

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня все технические специалисты работают. План, сформированный на такие случаи, введен в действие на 5 дней. Мы делаем все, чтобы ситуацию на вторник (6 марта. - Ред.) включительно вывести в штатный режим. Главное, я подчеркиваю: ситуация абсолютно контролируема", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.
Ранее глава правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания начала процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом".
1 марта пресс-служба ПАО "Укртрансгаз" сообщила, что российский "Газпром" с начала 2018 года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, соответствующее хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.
Накануне завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.
Но, с другой стороны вот порох точно в этом сейчас не виноват, это не его сфера компетенции и если бы он даже захотел что-то сделать, то не смог бы. Сбрехать что-то, как обычно, он конечно может и сейчас, но теплее от этого не станет.
еще дно экспертное мнение:
"Россия накануне президентских и парламентских выборов приняла решение разорвать контракты, чтобы лишить Украину поступлений от транзита, уничтожить газотранспортную систему Украины. И заставить Европу принять "Северный поток-2" в обход Украины и Польши. Для нас это решение означает и риск обострения боевых действий. Путин показывает, что готов применять самые жесткие меры против Украины. После разрыва контрактов риск повреждения газопровода для РФ будет не важен. Война на повестке дня сохраняется."
Я уже понизил температуру в квартире до +14°С.
Чего не сделаешь для любимого КабМина....
Второе, сколько выполненых реформ осталось тоже не ясно.
Третье, сколько слитков нам прилетит и какие готовить шкафы под них.
ПЫСЫ черную икру не предлогать, у курей от нее уже изжога
Дела не будет избирать одних и тех же. Есть супер идея которая спасет Украину.