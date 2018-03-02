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 Политика Украины
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 Трехсторонняя контактная группа призывает к перемирию на Донбассе с 00:01 5 марта, – пресс-служба Сайдика

Трехсторонняя контактная группа призывает к полному и бессрочному прекращению огня на Донбассе, начиная с 00:01 5 марта 2018 года.

Об этом говорится в заявлении ТКГ от 2 марта, переданном агентству "Интерфакс-Украина" пресс-службой спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, сообщает Цензор.НЕТ.

"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей … подчеркивает важность обеспечения мира и спокойствия для населения в зоне конфликта на востоке Украины и, руководствуясь ранее достигнутыми соглашениями и обязательствами сторон, подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с 05 марта 2018 года 00 ч. 01 мин. (по киевскому времени)", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может произойти 5 марта, но при соблюдении режима тишины, - Олифер по итогам заседания ТКГ

Кроме того, ТКГ подчеркивает важность принятия и соблюдения соответствующих приказов о прекращении огня; эффективного применения дисциплинарных мер в случаях нарушений режима прекращения огня; неприменения огня, включая ответный огонь; избегания наступательных действий и разведывательных операций.

В заявлении речь также идет о важности строгого запрета, в частности, ведения огня в направлении и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи их, а также преднамеренного обстрела гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения.

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"Трехсторонняя контактная группа … повторно заявляет о своей общей и твердой приверженности полному выполнению Минских соглашений", - подытоживается в заявлении.

Источник: https://censor.net.ua/n3053594
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
опять будет одностороннее прекращение огня?
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З якого дива ми маємо щось припиняти? Терористи ганебно порушили припинення вогню і ще не відгрібли по повній програмі! Потрібно скасувати минуле припинення вогню та нанести удари по розвіданим цілям та скупченню техніки та живої сили терористів, а десь через пару місяців, коли в нас закінчаться снаряди, ми будемо знову припиняти вогонь, щоб поповнити прифронтові склади снарядами без авралу. А поки що жодних причин для припинення вогню Україна не бачить! Терористи порушили режим тиші і мають бути знищені!
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...эффективного применения дисциплинарных мер в случаях нарушений режима прекращения огня; неприменения огня, включая ответный огонь; Источник: https://censor.net.ua/n3053594
это писец! твари рошеносраные! Трехсторонняя контактная группа призывает к перемирию на Донбассе с 00:01 5 марта, – пресс-служба Сайдика - Цензор.НЕТ 7670
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С передка сразу в тюрягу ... К этому видать идет ...
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А до 00:01 5 березня можна спокійно хуяритися?.. О це так "рішали"...
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оркам посрать - они будут стрелять. а украинцам не разрешат стрелять совсем. решалы чпыханые,блин!
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та хоть с 5-го хоть с 8-го хоть с сегодняшней ночи или завтрашнего дня..
ваш призыв - крик в небо...
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ну и нахрен идти в такое сраное АТО когда запрещают уничтожать врага? сидеть молча считать сколько раз рядом грохнут мины ?
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Оно адекватные вообще пиплы ???Вроде не тупые , вроде информированные .. Какое нах перемирие ??Какое прекращение огня ??вы можете там в Минске хоть до усрачки мычать , провозглашать , печатать протоколы о перемириях , но даже дураку последнему понятно што пока Хуйло не даст команду кинуть Лугандон ничего там не изменится и судя по всему этот ботоксный клоун не думает в скором времени кидать эти лынырыдыныры-

Меня уже бесит это беспонтовое бла бла бла ((
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Так у нас уже три года перемирие. Как ето будет называтьcя? мартовское?
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Кто-то гибнет на фронте, пока кучка шоколадных предателей и мразей огонь прекращает.
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Эта война будет бесконечной, и знаете почему? - Потому что там миллиардами можно ворочить, и никому, ничего за это не будет.
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це перемога безальтернативной мыролюбности и потужная реформа. 146 я.
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так попереднее перемыря не закончилось! Тристороння контактна група закликає до перемир'я на Донбасі з 00:01 5 березня, - прес-служба Сайдіка - Цензор.НЕТ 3249
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрехсторонняя контактная группа призывает к перемирию на Донбассе с 00:01 5 марта, – пресс-служба Сайдика
 
 
 
 
 
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