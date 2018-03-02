 С начала суток погиб один украинский воин, двое получили ранения. Враг применил минометы под Троицким и Авдеевкой, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "На Луганском направлении враг применил 120-мм минометы по нашим позициям вблизи Троицкого.
На Донецком направлении противник неоднократно, из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия обстреливал украинские опорные пункты в пригороде Авдеевки.
В общем, с начала сегодняшних суток, зафиксировано 6 вражеских обстрелов. В результате этих действий, к сожалению, погиб украинский воин, еще двое наших защитников получили ранения.
Выражаем соболезнования родным и близким военнослужащего, отдавшего жизнь за Украину".