 Украина - надежный партнер, транзиту российского газа в Европу ничего не угрожает, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы уверены, что контракт не будет расторгнут. Мы уверены, что транзиту ничего не угрожает. Украина в очередной раз подтвердила свой статус как надежного поставщика. К сожалению, РФ и "Газпром" еще раз продемонстрировали: как только наступают холода, они предпринимают очередные попытки применить поставки газа как механизм политического давления. Это не пройдет. Украина – надежный партнер", - сказал П.Порошенко на совещании по энергетической безопасности в пятницу в Киеве.

Глава Украинского государства отметил, что об этой ситуации проинформированы западные партнеры.

При этом он приветствовал заявление Европейской комиссии и других партнеров Украины, в частности, правительство Германии по этому вопросу. "Они понимают, кто несет ответственность", - сказал П.Порошенко.

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Президент отметил, что правительство Украины принимает "исчерпывающие меры" для обеспечения надежной работы всех соответствующих систем и в ближайшее время будет проведено совещание по конкретной ситуации внутри Украины.

"Даны соответствующие поручения для выполнения решения Стокгольмского арбитража по компенсации убытков НАК "Нафтогаз Украины " в размере $4,6 млрд. Все это до последней копейки Украине будет заплачено, по этому поводу у меня нет никакого сомнения", - сказал П.Порошенко.

Ранее глава правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания начала процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом".

1 марта пресс-служба ПАО "Укртрансгаз" сообщила, что российский "Газпром" с начала 2018 года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, соответствующее хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.

Накануне завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.