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 Политика Украины
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 Украина - надежный партнер, транзиту российского газа в Европу ничего не угрожает, - Порошенко

Транзиту российского газа через территорию Украины в страны Европейского Союза ничего не угрожает, заявляет президент Украины Петр Порошенко и выражает уверенность, что контракт на транзит расторгнут не будет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы уверены, что контракт не будет расторгнут. Мы уверены, что транзиту ничего не угрожает. Украина в очередной раз подтвердила свой статус как надежного поставщика. К сожалению, РФ и "Газпром" еще раз продемонстрировали: как только наступают холода, они предпринимают очередные попытки применить поставки газа как механизм политического давления. Это не пройдет. Украина – надежный партнер", - сказал П.Порошенко на совещании по энергетической безопасности в пятницу в Киеве.

Глава Украинского государства отметил, что об этой ситуации проинформированы западные партнеры.

При этом он приветствовал заявление Европейской комиссии и других партнеров Украины, в частности, правительство Германии по этому вопросу. "Они понимают, кто несет ответственность", - сказал П.Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация между "Газпромом" и "Нафтогазом" вызывает опасения не только относительно поставок газа в Украину, но и по транзиту газа в ЕС, - Еврокомиссия

Президент отметил, что правительство Украины принимает "исчерпывающие меры" для обеспечения надежной работы всех соответствующих систем и в ближайшее время будет проведено совещание по конкретной ситуации внутри Украины.

"Даны соответствующие поручения для выполнения решения Стокгольмского арбитража по компенсации убытков НАК "Нафтогаз Украины " в размере $4,6 млрд. Все это до последней копейки Украине будет заплачено, по этому поводу у меня нет никакого сомнения", - сказал П.Порошенко.

Ранее глава правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания начала процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом".

1 марта пресс-служба ПАО "Укртрансгаз" сообщила, что российский "Газпром" с начала 2018 года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, соответствующее хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.

Накануне завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/n3053588
 
 
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Сябро, ну если сейчас холодно и не хватает газа в Европе можно взять у Катара или через северный поток.
Причем здесь Украина и почему украинцы должны прикрутить расход своего собственного газа ?
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Чтобы чем-то управлять, надо знать - чем и кем управляешь, тогда не будешь грезить, а будешь реалистом.
Вначале прикинем чем приходится управлять Пороху.
Украина в состоянии гибридной войны с россией. Что означает сия гибридность? Главный элемент войны - информационный, в основе которой лежит пропаганда. Есть экономические и политические факторы. Есть военный фактор - собственно солдаты/офицеры и танки/пушки.
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Кроме гибридной войны в шоколадные руки Пороха досталась разваленная финансовая система, которую добивала рушащаяся финансовая опора на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, когда тысячи клиентов банков - прекратили живить банковскую систему взятием кредитов, и выпали из финансовой пирамиды вместе с не выплаченными долгами перед ней. Это был не смертельный удар, но удар по банковским финансовым яйцам. В целом система устояла, но от боли скрючилась. И иначе быть не могло.
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Что досталось барыге в экономике ?
Ну помимо его хвабрики в россии… всё забываю, где она располагалась? С первого раза никада не могу вспомнить… ага… в Липецке. Это неизбывное горе части украинцев - эта хвабрика,.. буравчик в жопе… или даже цельный бур, который борцы с липецкой хвабрикой постоянно прокручивают и вопят.)) Не крути придурок, будет же легче.)))
Так вот, помимо бура в жопе… есть у Украины слабая экономика, которую дополнительно ослабили такие факторы. Полуразрушена экономика донецкой и луганской областей… причём некоторая часть разрушена полностью - шахты затоплены, некоторые заводы вывезены в россию и все предприятия работают в гораздо более слабом ритме, чем до войны, значит и отдача их слабее… взять хотя бы самый большой в Европе авдеевский коксохим, который то работает, то дыры от снарядов латает. А от него металлургия Украины зависит, валютные поступления, которые стали, как у страдающего простатитом - по капле.
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теперь ясно,что газпром пытается дестабилизировать Украину как надежного транзитера в глазах Европы...для лишнего аргумента в пользу сев.потока2...вся эта шумиха расчитана как раз на это...
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Газпром всего 2 дня не подает газ. В стране чрезвычайное положение, Порошенко собирает особый энергетический комитет, закрываются школы и детсады, просит народ Украины немного померзнуть, дней 5-6, а там, глядишь, и потеплеет. Петр Алексеевич, может, вам стоит проконсультироваться как нужно работать с Юлией Владимировной? Ведь ей удалось в 2009-м 20 дней в крещенские морозы обогревать страну и спасти промышленность Юго-Востока с помощью реверса. При том, что ей всячески ставил палки в колеса ваш кум Ющенко, который хотел всунуть в схему поставок газа Фирташа, с которым вы за спиной народа Украины договаривались как грабить страну во время вашего президентства.
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Якщо Президент робить правильно, то це треба визнавати і підтримувати!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина - надежный партнер, транзиту российского газа в Европу ничего не угрожает, - Порошенко
 
 
 
 
 
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