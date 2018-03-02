 Украина - надежный партнер, транзиту российского газа в Европу ничего не угрожает, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы уверены, что контракт не будет расторгнут. Мы уверены, что транзиту ничего не угрожает. Украина в очередной раз подтвердила свой статус как надежного поставщика. К сожалению, РФ и "Газпром" еще раз продемонстрировали: как только наступают холода, они предпринимают очередные попытки применить поставки газа как механизм политического давления. Это не пройдет. Украина – надежный партнер", - сказал П.Порошенко на совещании по энергетической безопасности в пятницу в Киеве.
Глава Украинского государства отметил, что об этой ситуации проинформированы западные партнеры.
При этом он приветствовал заявление Европейской комиссии и других партнеров Украины, в частности, правительство Германии по этому вопросу. "Они понимают, кто несет ответственность", - сказал П.Порошенко.
Президент отметил, что правительство Украины принимает "исчерпывающие меры" для обеспечения надежной работы всех соответствующих систем и в ближайшее время будет проведено совещание по конкретной ситуации внутри Украины.
"Даны соответствующие поручения для выполнения решения Стокгольмского арбитража по компенсации убытков НАК "Нафтогаз Украины " в размере $4,6 млрд. Все это до последней копейки Украине будет заплачено, по этому поводу у меня нет никакого сомнения", - сказал П.Порошенко.
Ранее глава правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания начала процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом".
1 марта пресс-служба ПАО "Укртрансгаз" сообщила, что российский "Газпром" с начала 2018 года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, соответствующее хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.
Накануне завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.
Причем здесь Украина и почему украинцы должны прикрутить расход своего собственного газа ?
Вначале прикинем чем приходится управлять Пороху.
Украина в состоянии гибридной войны с россией. Что означает сия гибридность? Главный элемент войны - информационный, в основе которой лежит пропаганда. Есть экономические и политические факторы. Есть военный фактор - собственно солдаты/офицеры и танки/пушки.
Ну помимо его хвабрики в россии… всё забываю, где она располагалась? С первого раза никада не могу вспомнить… ага… в Липецке. Это неизбывное горе части украинцев - эта хвабрика,.. буравчик в жопе… или даже цельный бур, который борцы с липецкой хвабрикой постоянно прокручивают и вопят.)) Не крути придурок, будет же легче.)))
Так вот, помимо бура в жопе… есть у Украины слабая экономика, которую дополнительно ослабили такие факторы. Полуразрушена экономика донецкой и луганской областей… причём некоторая часть разрушена полностью - шахты затоплены, некоторые заводы вывезены в россию и все предприятия работают в гораздо более слабом ритме, чем до войны, значит и отдача их слабее… взять хотя бы самый большой в Европе авдеевский коксохим, который то работает, то дыры от снарядов латает. А от него металлургия Украины зависит, валютные поступления, которые стали, как у страдающего простатитом - по капле.