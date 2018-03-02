 Россия вернула похищенных украинских пограничников Марцоня и Дзюбака в обмен на пограничников РФ Кузнецова и Кулуба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом Украина передала российской стороне задержанных летом 2017 года в Херсонской области военнослужащих Пограничной службы ФСБ России Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.

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Процесс передачи сторонами пограничников можно было наблюдать в прямом эфире посредством камер видеонаблюдения, которые установлены в пункте пропуска "Гоптовка".

Напомним, 3 октября 2017 года двое сотрудников Госпогранслужбы Украины Богдан Марцонь и Игорь Дзюбак исчезли в Сумской области недалеко от границы с РФ. Позже Россия официально подтвердила задержание двух украинских пограничников. 25 октября спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что россияне намеренно затягивают возвращение двух украинских пограничников с целью их обмена на сотрудников Погранслужбы ФСБ России, задержанных ранее на админгранице с Крымом. 26 февраля спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщила, что Б.Марцонь и И.Дзюбак были переведены из Москвы в Брянск.

В.Кузнецова и А.Кулуба задержали в ночь на 30 июня 2017 года пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Изначально было известно, что пограничники и военные задержали двух неизвестных без документов. Впоследствии украинская сторона установила, что задержанными являются военнослужащие Пограничной службы ФСБ Российской Федерации В.Кузнецов и А.Кулуб. Позже Пограничная служба ФСБ РФ направила обращение украинской стороне, в котором просила предоставить информацию о двух российских военнослужащих, потерявшихся в Украине.

30 июня Каланчацкий районный суд Херсонской области постановил привлечь двух задержанных российских пограничников к административной ответственности по ст. 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) и наложить взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток (с момента задержания), а также уплатить в пользу государства судебный сбор в сумме 320 грн.

3 июля Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в уголовном производстве в отношении задержанных в Херсонской области российских пограничников по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).