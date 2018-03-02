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 Политика Украины
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 Россия вернула похищенных украинских пограничников Марцоня и Дзюбака в обмен на пограничников РФ Кузнецова и Кулуба

На нейтральной полосе украинско-российской государственной границы в районе пункта пропуска "Гоптовка" (Харьковская обл.) в пятницу состоялось возвращение Россией в Украину похищенных спецслужбами РФ возле госграницы в Сумской области в октябре 2017 года украинских пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом Украина передала российской стороне задержанных летом 2017 года в Херсонской области военнослужащих Пограничной службы ФСБ России Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.

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Процесс передачи сторонами пограничников можно было наблюдать в прямом эфире посредством камер видеонаблюдения, которые установлены в пункте пропуска "Гоптовка".

Напомним, 3 октября 2017 года двое сотрудников Госпогранслужбы Украины Богдан Марцонь и Игорь Дзюбак исчезли в Сумской области недалеко от границы с РФ. Позже Россия официально подтвердила задержание двух украинских пограничников. 25 октября спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что россияне намеренно затягивают возвращение двух украинских пограничников с целью их обмена на сотрудников Погранслужбы ФСБ России, задержанных ранее на админгранице с Крымом.  26 февраля спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщила, что Б.Марцонь и И.Дзюбак были переведены из Москвы в Брянск. 

В.Кузнецова и А.Кулуба задержали в ночь на 30 июня 2017 года пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Изначально было известно, что пограничники и военные задержали двух неизвестных без документов. Впоследствии украинская сторона установила, что задержанными являются военнослужащие Пограничной службы ФСБ Российской Федерации В.Кузнецов и А.Кулуб. Позже Пограничная служба ФСБ РФ направила обращение украинской стороне, в котором просила предоставить информацию о двух российских военнослужащих, потерявшихся в Украине.

30 июня Каланчацкий районный суд Херсонской области постановил привлечь двух задержанных российских пограничников к административной ответственности по ст. 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) и наложить взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток (с момента задержания), а также уплатить в пользу государства судебный сбор в сумме 320 грн.

3 июля Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в уголовном производстве в отношении задержанных в Херсонской области российских пограничников по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).

Источник: https://censor.net.ua/n3053451
 
 
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Ну не террорист №? Не наркоторговец? Не оккупант? Не военный преступник? Сук@ последняя
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Натомість, Україна передасть Росії затриманих на Херсонщині двох співробітників ФСБ - Володимира Кузнецова та Аскара Кулуба. Россия вернула похищенных украинских пограничников Марцоня и Дзюбака в обмен на пограничников РФ Кузнецова и Кулуба - Цензор.НЕТ 3530

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.З російського полону сьогодні повернуться двоє українських прикордонників - новини на УНН | 2 березня 2018, 10:33
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Обменяли с такой помпой задержанных агентов ФСБ на загулявших украинских погранцев.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия вернула похищенных украинских пограничников Марцоня и Дзюбака в обмен на пограничников РФ Кузнецова и Кулуба
 
 
 
 
 
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