 Ryanair сначала начнет полеты в Киев, а потом во Львов, в отдаленной перспективе в Харьков, Одессу и Херсон, - коммерческий директор О’Брайан

Об этом заявил коммерческий директор Ryanair Дэвид О’Брайан в интервью польскому Forbes, передает Цензор.НЕТ со ссылкой ЛигаБизнесИнформ.

"Авиакомпания начнет полеты в Украину со столичного региона. При всем уважении к Львову - это не столица, а второстепенный город. Мы начнем со столичного региона. Тем более, что туда летают конкуренты", - заявил О’Брайан.

Топ-менеджер Ryanair также заявил, что полон оптимизма о начале полетов авиакомпании в Украину в 2018 году.

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Ирландская авиакомпания Ryanair заинтересована в выполнении рейсов в еще три украинских города, помимо Киева и Львова. Но реализация этих планов рассчитана на отдаленную перспективу, отметил О’Брайан.

"Что касается других городов Украины, кроме Львова и Киева, мы активно говорим и смотрим и другие направления. В частности, это Харьков, Одесса, Херсон. Но все это более поздняя перспектива", - подчеркнул топ-менеджер.

Напомним, в августе 2017 года Омелян заявлял, что жители Украины в 2018 году, помимо рейсов крупнейшего европейского авиаперевозчика Ryanair, вероятно, смогут воспользоваться и услугами других известных лоукост-компаний – EasyJet та Eurowings. В январе 2018 года министр информировал, что переговоры с лоукостером Ryanair находятся на завершающем этапе. Приход компании на украинский рынок может произойти уже в январе-феврале 2018 года.

Ранее авиакомпания Ryanair заявила об отказе работать в Украине из-за невыполнения соглашения со стороны аэропорта "Борисполь".