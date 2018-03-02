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 Политика Украины
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Все про:Киев (15456) Львов (3126) авиасообщение (365) лоукост (73) Ryanair (43)

 Ryanair сначала начнет полеты в Киев, а потом во Львов, в отдаленной перспективе в Харьков, Одессу и Херсон, - коммерческий директор О’Брайан

Ирландский лоукостер Ryanair начнет выполнять полеты на украинском рынке с маршрута в Киев, а через некоторое время добавит Львов.

Об этом заявил коммерческий директор Ryanair Дэвид О’Брайан в интервью польскому Forbes, передает Цензор.НЕТ со ссылкой ЛигаБизнесИнформ.

"Авиакомпания начнет полеты в Украину со столичного региона. При всем уважении к Львову - это не столица, а второстепенный город. Мы начнем со столичного региона. Тем более, что туда летают конкуренты", - заявил О’Брайан.

Топ-менеджер Ryanair также заявил, что полон оптимизма о начале полетов авиакомпании в Украину в 2018 году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": До конца года, кроме Ryanair, на украинский рынок могут зайти еще два лоукоста, - Омелян

Ирландская авиакомпания Ryanair заинтересована в выполнении рейсов в еще три украинских города, помимо Киева и Львова. Но реализация этих планов рассчитана на отдаленную перспективу, отметил О’Брайан.

"Что касается других городов Украины, кроме Львова и Киева, мы активно говорим и смотрим и другие направления. В частности, это Харьков, Одесса, Херсон. Но все это более поздняя перспектива", - подчеркнул топ-менеджер.

Напомним, в августе 2017 года Омелян заявлял, что жители Украины в 2018 году, помимо рейсов крупнейшего европейского авиаперевозчика Ryanair, вероятно, смогут воспользоваться и услугами других известных лоукост-компаний – EasyJet та Eurowings. В январе 2018 года министр информировал, что переговоры с лоукостером Ryanair находятся на завершающем этапе. Приход компании на украинский рынок может произойти уже в январе-феврале 2018 года.

Ранее авиакомпания Ryanair заявила об отказе работать в Украине из-за невыполнения соглашения со стороны аэропорта "Борисполь".

Источник: https://censor.net.ua/n3053450
 
 
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долбаная сепарская, полицайская, мерзость - до Войны, Донецк бы не оставили в стороне от всей этой движухи....
теперь Донецк навсегда, независимо от того, будет он в оккупации или нет, останется жопоймира....
мне хочется с ноги в рожу давать тем, кто сейчас в Донецке скулит, "хотимкакбыло"...
как было, твари, уже не будет НИКОГДА!...
ненавижу ублюдков, продажных и тупых совкодрочеров и просто ублюдков!..... Ryanair сначала начнет полеты в Киев, а потом во Львов, в отдаленной перспективе в Харьков, Одессу и Херсон, - коммерческий директор О’Брайан - Цензор.НЕТ 5600
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Когда будут уже лоукостеры из Одессы ? А то я в Испанию через Кишинёв летаю в три раза дешевле, чем из Украины - позорище
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Хорошая новость. Чем выше конкуренция тем лучше. По чуток ослабляем монополию МАУ в Борисполе. У супруги за 2017 год 17 взлетов-посадок (в основном по Европе), за 2016 - 9 (в основном Китай).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныRyanair сначала начнет полеты в Киев, а потом во Львов, в отдаленной перспективе в Харьков, Одессу и Херсон, - коммерческий директор О’Брайан
 
 
 
 
 
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