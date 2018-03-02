 Оккупированному Донбассу угрожает эпидемия кори, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Оккупационные администрации РФ, управляющие временно оккупированными районами Луганской и Донецкой областей, прилагают немало усилий, чтобы скрыть вспышки инфекционных заболеваний в так называемых подразделениях российско-оккупационных войск.

Через лояльные к идее "русского мира" СМИ кремлевские наемники время от времени распространяют заведомо ложные новости типа: "тысячи граждан из подконтрольных украинскому правительству территорий воспользовались медицинскими услугами "республиканских эскулапов". На самом деле ситуация с предоставлением медицинских услуг на оккупированных территориях является критической", - сказано в сообщении.

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Так, по информации разведки штаба АТО командование так называемых армейских корпусов российско-оккупационных войск скрывает факты заболевания личного состава корью: "На сегодняшний день в медицинской помощи нуждаются более трех десятков "ихтамнетов" так называемой отдельной артиллерийской бригады и 3 мотострелковой бригады 1 АК".

"Несмотря на то, что различные инфекционные болезни распространяются среди "боевого братства" с геометрической прогрессией можно с определенной долей вероятности предположить, что это только начало эпидемии", - подчеркнули в штабе АТО.