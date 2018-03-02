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 Оккупированному Донбассу угрожает эпидемия кори, - штаб АТО

Эпидемия кори угрожает временно захваченным районам Луганской и Донецкой областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Оккупационные администрации РФ, управляющие временно оккупированными районами Луганской и Донецкой областей, прилагают немало усилий, чтобы скрыть вспышки инфекционных заболеваний в так называемых подразделениях российско-оккупационных войск.

Через лояльные к идее "русского мира" СМИ кремлевские наемники время от времени распространяют заведомо ложные новости типа: "тысячи граждан из подконтрольных украинскому правительству территорий воспользовались медицинскими услугами "республиканских эскулапов". На самом деле ситуация с предоставлением медицинских услуг на оккупированных территориях является критической", - сказано в сообщении.

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Так, по информации разведки штаба АТО командование так называемых армейских корпусов российско-оккупационных войск скрывает факты заболевания личного состава корью: "На сегодняшний день в медицинской помощи нуждаются более трех десятков "ихтамнетов" так называемой отдельной артиллерийской бригады и 3 мотострелковой бригады 1 АК".

"Несмотря на то, что различные инфекционные болезни распространяются среди "боевого братства" с геометрической прогрессией можно с определенной долей вероятности предположить, что это только начало эпидемии", - подчеркнули в штабе АТО.

Оккупированному Донбассу угрожает эпидемия кори, - штаб АТО 01

Источник: https://censor.net.ua/n3053449
 
 
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Это далеко не самое страшное,что ему угрожает. Там сифилис бушует ))
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ватность мозгов- вот самая серьезная угроза,
остальное прилагается.
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Что такое ватность ? Если бы на тебя вылили за столько лет пропаганды...То и ты бы была ватной. Ты в Украине живешь,а не соображаешь ,что олигархия,это плохо.Так,что еще не известно кто тупее.
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Ксюня, Вы читали закон о т.н. "деоккупации Долбасса"? Теперь уже отвечает не внешний оккупант
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и что ? что они хотят что бы мы им Супрун одолжили? Оккупированному Донбассу угрожает эпидемия кори, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 2693
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- Но чувство долга, - вступил Бегемот, - побороло наш постыдный страх, и мы вернулись!
- Ах, вы вернулись? - сказал Воланд, - ну, конечно, тогда здание сгорело дотла.
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