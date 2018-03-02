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 Политика Украины
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Все про:Латвия (629) Гройсман (3874) Вейонис (1)

 Вейонис - Гройсману: "Для нас важно все, что происходит в Украине"

Всестороннюю политику санкций против страны-агрессора нужно продолжать и усиливать до момента полного восстановления территориальной целостности Украины.

Как передает, Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом шла речь во время встречи Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с Президентом Латвии Раймондсом Вейонисом. Переговоры состоялись в рамках второго дня визита главы правительства в Латвийскую Республику.

Владимир Гройсман подчеркнул, что Латвия - безоговорочный друг и партнер Украины. Именно поэтому Киев высоко ценит последовательную поддержку Риги в вопросах политического диалога, непризнание незаконной аннексии Россией Крыма.

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"Для нас важно все, что происходит в Украине. А ситуация на Востоке и в Крыму - мы это осуждаем. Важно, чтобы все международные договоренности выполнялись. Украина может всесторонне рассчитывать на нашу поддержку ", - отметил Президент Латвии.

"Для нас Латвия - дружественное государство. Мы благодарны Латвии за то, что на международной арене мы имеем полную поддержку ", - сказал глава правительства Украины.

В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию на Востоке Украины и констатировали систематическое нарушение Москвой договоренностей о прекращении огня и отводе войск. Как подчеркнул Глава Правительства, Россия активно демонстрирует свою позицию относительно гонки вооружений, в то время как экономических достижений практически нет.

"И здесь нужно говорить не только о наращивании силы в ответ, но и о снижении силы России. Санкционные политика - это тот путь, который ослабляет агрессора, - сказал Владимир Гройсман. - Санкции можно будет снять, но только в случае возвращения российских войск в свои границы. Единственное государство, которое может решить вопрос снятия санкций - сама Россия, если прекратит свои глобальные угрозы. А от нас сегодня нужна жесткая позиция ".

"Мы имеем хороший торговый рост. Мы настроены на продвижении вперед, - сказал Владимир Гройсман. - Европейская и евроатлантическая интеграция является стратегическим курсом нашего государства. Мы искренне благодарны Латвии за поддержку Украины на этом пути ".

Источник: https://censor.net.ua/n3053447
 
 
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але він бачить що все в Україні йде якось не важно?
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гройсман похож на какого то араба ,может показаться что Украина это Иордания
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Свою фотку покажешь ? Не удивлюсь ,если увижу мокшанскую заточку вроде этой Вейонис - Гройсману: "Для нас важно все, что происходит в Украине" - Цензор.НЕТ 3777
Вейонис - Гройсману: "Для нас важно все, что происходит в Украине" - Цензор.НЕТ 2833
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Так жиды с арабами двоюродные братья. Семиты, что одни, что другие. А что не любят друг друга, так это внутрисемейные тёрки.
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Антисемит? Ты читал правила форумов? Шо делают за разжигание межнациональной вражды?
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А Гройсману важно вовремя смыться и совсем не в Украину ...
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Так торговать или санкции усиливать? Покупая газ у России мы усиливаем санкции? Вейонис - Гройсману: "Для нас важно все, что происходит в Украине" - Цензор.НЕТ 1667
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВейонис - Гройсману: "Для нас важно все, что происходит в Украине"
 
 
 
 
 
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