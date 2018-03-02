 Через несколько часов ожидается освобождение двоих украинских политзаключенных Кремля, - Ирина Геращенко

Об этом заявила в пятницу утром, открывая пленарное заседание украинского парламента, первый вице-спикер Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Через несколько часов ждем хороших новостей относительно освобождения двоих украинских политзаключенных Кремля. Как только они будут на украинской территории, мы об этом с вами узнаем и сможем их поздравить аплодисментами", - сказала она.

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