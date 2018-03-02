 Через несколько часов ожидается освобождение двоих украинских политзаключенных Кремля, - Ирина Геращенко

Об этом заявила в пятницу утром, открывая пленарное заседание украинского парламента, первый вице-спикер Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Через несколько часов ждем хороших новостей относительно освобождения двоих украинских политзаключенных Кремля. Как только они будут на украинской территории, мы об этом с вами узнаем и сможем их поздравить аплодисментами", - сказала она.
Господи, і чому країною керують або повні ідіоти або мерзотники?
но вроде бы... это те погранцы, которые пошли пьянствовать за поребрик
повторю - не хочу ванговать.. брехать и выдумывать...
(но где-то проскочила эта информация...)