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 Политика Украины
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 Через несколько часов ожидается освобождение двоих украинских политзаключенных Кремля, - Ирина Геращенко

В течение нескольких часов должно состояться освобождение Россией двоих украинских политических заключенных.

Об этом заявила в пятницу утром, открывая пленарное заседание украинского парламента, первый вице-спикер Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Через несколько часов ждем хороших новостей относительно освобождения двоих украинских политзаключенных Кремля. Как только они будут на украинской территории, мы об этом с вами узнаем и сможем их поздравить аплодисментами", - сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В тюрьмах Украины сейчас находятся 20 российских граждан. Обращаюсь к РФ - забирайте их, только отдайте нам наших, - Ирина Геращенко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3053445
 
 
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А для чого робити анонси звільнень заручників терористів? Піар-машина вже намагається вижати з цього максимум піар-ефекту? Так роблять тільки гниди!
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Ідіоти. Просто ідіоти. Піарити подію, яка ще не відбулась, а потім нести всяку херню, якщо, боронь Боже, не вдалось, можуть тільки ідіоти.
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Порошенко вже десяток разів анонсував Джевеліни. Та придуркувата Геращенко вже скільки разів ляпала про обмін чи звільнення, а потім ідіоти виправдовуються або відбріхуються.
Господи, і чому країною керують або повні ідіоти або мерзотники?
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То тоді вам, зрадогівнюкам, додаткова радість буде. Чим більше невдач у України тим вам краще, чи не так?
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Каждая ТВАРЬ спешит пропиарится на заложниках
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Ну навіщо триндіти наперед? А якщо цього не станеться? Хто їх тягне за язик?
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Освободят - порадуемся. Зарнее к чему трепаться?
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Джа не будет твой пэця президентом..успакойся уже
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не хочу ванговать...
но вроде бы... это те погранцы, которые пошли пьянствовать за поребрик
повторю - не хочу ванговать.. брехать и выдумывать...
(но где-то проскочила эта информация...)
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Не,ну на освобожэдение Карпюка,Клыха,Сенцова мы и не надеемся,они тут Пете не нужны.
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А может этот баклан Сущенко, который сам поперся к своим ватным родственникам в Москву? Наихудьший вариант...
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Говорить то особенно и не о чем. Как об обмене пленных. Позитив на этом и кончается. А пиариться надо. Иначе не только проклянут но и забудут.
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А кто добазарился с Ху"лом?Мертвенчук или поп Онуфрий?
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Хутина будут выбирать,ему нужны очки За кілька годин очікується звільнення двох українських політв'язнів Кремля, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 6799
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Ну шо за звичка біти попереду паравоза? Дебілибля.
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Обмін відбувся- двоє наших прикордонників вже в Україні.
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Натомість, Україна передасть Росії затриманих на Херсонщині двох співробітників ФСБ - Володимира Кузнецова та Аскара Кулуба. За кілька годин очікується звільнення двох українських політв'язнів Кремля, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3353
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Что за мода у наших политиков? Вы обменяйте сначала, а потом пиартесь , а то получается как с газпромом, НАК обьявил о покупке дешевого газа, загнал кацапам предоплату, снизил цены на март для промышленности, а теперь когда бахнули морозы, весь в соплях просит людей экономить газ...
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Мабуть на Гоптівці у Харківській обл на обмін пішли 2 кримських зрадника яких захопили на кордоні з Кримом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧерез несколько часов ожидается освобождение двоих украинских политзаключенных Кремля, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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