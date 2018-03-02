 "Вдохновляющая новость из США - Украина получит "Джавелины", - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Фейсбук.

"Вдохновляющая новость из США - Украина получит то, о чем давно говорили, но не подтверждали - "Джавелины"! Согласно моим договоренностям с американским руководством и благодаря двухпартийной поддержке Конгресса это становится реальностью. Фронт международной оборонной поддержки Украины открыт!Это оружие в руках украинских военных станет дополнительным сдерживающим аргументом против российской агрессии в Донбассе", - пишет он.

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Порошенко поблагодарил президента США Дональда Трампа и всю команду поддержки Украины по важное историческое решение.

"Только единством и солидарностью можно остановить российского агрессора и уберечь Свободный Мир от его маниакальных амбиций!" - уверен Порошенко.