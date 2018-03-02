 "Вдохновляющая новость из США - Украина получит "Джавелины", - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Фейсбук.
"Вдохновляющая новость из США - Украина получит то, о чем давно говорили, но не подтверждали - "Джавелины"! Согласно моим договоренностям с американским руководством и благодаря двухпартийной поддержке Конгресса это становится реальностью. Фронт международной оборонной поддержки Украины открыт!Это оружие в руках украинских военных станет дополнительным сдерживающим аргументом против российской агрессии в Донбассе", - пишет он.
Порошенко поблагодарил президента США Дональда Трампа и всю команду поддержки Украины по важное историческое решение.
"Только единством и солидарностью можно остановить российского агрессора и уберечь Свободный Мир от его маниакальных амбиций!" - уверен Порошенко.
Судьба, видно такая - г@внистая.
Рученки у карлика коротковаты, зато своим воинствующим выступлением уронил курс рубля, клоун))))
А пока что нас вдохновлять должны только новости из-за океана...
6 выстрелов на одну установку
За 47 лямов??????????????
КРАДЕМО ПО НОВОМУ !!!!
на складыв войска.
Или кто- то думает, что Порошенко реально хочет в нато, например? В эту абсолютно прозрачную военную организацию? Он что смож5т туда свои Богданы впаривать за сумасшедшие деньги? Порошенко хочет в НАТО ровно до тех пор, пока он абсолютно уверен, что нас туда не берут
на хер ей те джавелины, когда один танчик на передовой
Эпическа битва.
Лишь бы клянчить.