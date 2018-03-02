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 Политика Украины
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Все про:вооружение (2870) Порошенко (14385) США (13340)

 "Вдохновляющая новость из США - Украина получит "Джавелины", - Порошенко

Президент получил подтвеждение поставок оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Фейсбук.

"Вдохновляющая новость из США - Украина получит то, о чем давно говорили, но не подтверждали - "Джавелины"! Согласно моим договоренностям с американским руководством и благодаря двухпартийной поддержке Конгресса это становится реальностью. Фронт международной оборонной поддержки Украины открыт!Это оружие в руках украинских военных станет дополнительным сдерживающим аргументом против российской агрессии в Донбассе", - пишет он.

Читайте: Разговоры о новой холодной войне - пропаганда, - Путин

Порошенко поблагодарил президента США Дональда Трампа и всю команду поддержки Украины по важное историческое решение.

"Только единством и солидарностью можно остановить российского агрессора и уберечь Свободный Мир от его маниакальных амбиций!" - уверен Порошенко.

Вдохновляющая новость из США - Украина получит Джавелины, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3053441
 
 
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С военной точки зрения - бесполезны, поскольку применять их нам не дадут. Будут лежать на складах под присмотром пиндосов с целью раздражающего фактора для х.уйла.
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В годы второй мировой воны были даже хлебные карточки,а сейчас при власти олигархов,должны быть продуктовые наборы типа двуглавых ахетовских( наборы дают на два противоположенных фронта)
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Это тебе Трамп или Пенс сказали лично ,шо не дадут?
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Ты забыло КТО был тогда президентом США? Тогда погугли "Надихаюча новина зі США - Україна отримає "Джавеліни", - Порошенко - Цензор.НЕТ 3030
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Посмотри ролики на ЮТУБЕ про джевелины. Буряты наверное на тачанках в Донецке ? "Надихаюча новина зі США - Україна отримає "Джавеліни", - Порошенко - Цензор.НЕТ 8926
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Русских и вовсе стало на 25 млн меньше за время правления путлера....а тут ещё и эти "Бжилы"))))) наказал Господь народишко повальным мором
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Я не эксперт тоже. Но рискну изложить свою мысль. Тут дело в том, что джавелины - это некий фетиш для диванных экспертов, коих в Украине большинство. На них и рассчитана эта пэрэмога. Если бы у государства были военные планы по возврату оккупированных территорий или танковые армады путина стояли на границе Черниговской, Сумской и Харьковских областей, то я бы считал иначе.
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Ну танкова армада стоіть в Донецьку з Луганськом, там більше танків ніж у Німеччини та Франції разом.
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Я же черным по белому написал "Если бы у государства были военные планы по возврату оккупированных территорий..."
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Навіть якщо нема планів по військовому поверненню територій це не означає що в росіян нема планів наступу з боку Донецька, таке в голову не приходило?
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Давай честно. России не нужен Донбасс - им нужна вся Украина. После сдачи Дебальцево и ДАПа они уже никуда не наступают. Если бы хотели наступать, то разместили бы для устрашения войска на границах тех областей, о которых я сказал. Локальную задачу - дестабилизировать страну, разрушить экономику и сделать людей нищими они выполнили (не без помощи нашей власти). Теперь Россия ждет когда в Украине сменится власть, чтобы играть свою партию исходя из сложившейся ситуации. А то, что власть сменится в скором будущем (на досрочных или очередных выборах) - это ни для кого не секрет. Это моя оценка сегодняшней ситуации, при которой нам нужны джавелины (причем за которые нужно будет заплатить скорее всего), как козе баян. Но готов выслушать и твою аргументированную оценку.
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то есть возможность усиления конфликта для большей дестабилизации ситуации в Украине после выборов сопливого карлика ты не рассматриваешь?
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Я вам даже больше скажу - там танков в несколько раз больше, чем мы запросили в США Джавелинов.
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а почему ты, за, считаешь, что у государства нет военных планов по возврату?)
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По такій логіці треба назад запхати в Донецьк 2 млн людей, що втікли від російських окупантів.
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Потому что так неоднократно говорил наш Президент. В данном случае я ему верю.
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И заметь. я сказал у государства, а не у военных. Наверняка планы военных операций давно разработаны. Но политической воли на их осуществление никогда высшее руководство страны не даст.
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а что, военные - это не государство, и президент - не верховный главнокомандующий военными?..
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У нас есть аналоги, практически не уступающие джавелинам, например Стугна дальность до 5 км, а у Джавелина до 2,5 км, но последние более технологичные и комфортные можно сказать! Ну а конечно же, на самом деле это больше политика, сигнал от США что они нас поддерживают!)
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Если противник будет внезапно наступать,то возможно сделают по одному выстрелу,и вряд ли прицельному.
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У Барыги одни перемоги,а народу все тяжелей и тяжелей,он народ Украины перемогае?
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Таки да. Жити по новому! Барыге и его банде мародёров )))
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бльо, вам михойобам все не так - нету джавелинов - плохо, барыга, народу тяжело, ко-ко-ко... есть джавелины - плохо, барыга, народу тяжело, ко-ко-ко... "Надихаюча новина зі США - Україна отримає "Джавеліни", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2913
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Ну не везет плешивому, к чему не прикоснется - все в г@вно!))))
Судьба, видно такая - г@внистая.
Рученки у карлика коротковаты, зато своим воинствующим выступлением уронил курс рубля, клоун))))
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Экипажи ихтамнетов могут разыгрывать в конкурсе, кто первый словит джавелин.
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Бурятські самки будуть називати дочок Джавелінами в честь зашкварених в танках папіків.)))
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Вдохновляющей новостью было бы для нас, если бы ты, Пэтя, посадил за решетку Кононенко, Березенко, Голубова, Ложкина и прочих своих соратников - ты прекрасно знаешь, что есть за что.

А пока что нас вдохновлять должны только новости из-за океана...
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Было бы хорошо чтобы снаряды к "Джавелинам" были с ядерной начинкой, чтобы Хутин всрався. "Надихаюча новина зі США - Україна отримає "Джавеліни", - Порошенко - Цензор.НЕТ 7411
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Очередная П Э Р Э М О Г А у Мальдивского барыги!
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Хорошая новость, может ты хотя бы из-за благодарности начнешь сажать коррупционеров????
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У наступному гумконвої з параші завезуть білими камазами велику партію памперсів для бурятських танкістів.
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Гарна новина. Ще б домовилися про аренду американського ударного беспілотника й знищили б курощипа. Як американці знищили бін Ладена.
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джавелины для Украины это гуд! и это на фоне тех устрашающих заявлений что делал гэбнявый про мифичиские ядерные подводные дроны..... США плевали на угрозы раши с большой колокольни..... не удивлюсь если наши через пол года освоят производство и тюнингуют стугну до неузнаваемости под джавелин...... уже пошел запашок в танковых войсках лугандона.... скоро бурятиной запахнет жжоной....
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паРаша может только пугать, это агония как перед развалом СССР
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Теперь ни одного бурята в танк не заманишь...
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нагибают плешивого, ой как нагибают, и, что самое обидное, все под пиндосскую дудку пляшут, и ООН, и МОК и WADA, и НАТО, и ЕС, и все норовят больнее шлепнуть по лысине, и остается плешивому лишь ножкой маленькой топать, желвачками ботоксными играть, да кулачки сжимать...
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Агент Лолита радуется преждевременно. Джавелины получит Украина, но не Лолита.
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Украинцы знают кто такой агент Лолита. А кацапы это растительная форма жизни, им эти знания ни к чему. "Надихаюча новина зі США - Україна отримає "Джавеліни", - Порошенко - Цензор.НЕТ 9126
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это кацапы называют так своего педофила?
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это не та Лолита, А кто такая та Лолита, не подумайте что это эта Лолита , а большинство все таки не знает кто такая Лолита, та или другая Лолита. Тьфу запутался я в этих ваших Лолитах..
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Простите Константин, но позвольте с Вами не согласиться(( Кому достануться Джевелины-не знаю, но 47 лямов бакинских долга- 100% нам
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константин - ту уже двойку сегодня получил? получил - иди отседава и не позорься))
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как вы цапы все сексуально озабочены - бухать уменьши надо и тогда хоть женщин своих удовлетворят сможете - а то они с ума сходят на курортах видя не пьяных и нормальных мужчин)))))
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37 штук это очень мало и не факт что они вообще попадут на первую линию.
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35 штук и к ним 210 ракет!!!!!!!!!
6 выстрелов на одну установку "Надихаюча новина зі США - Україна отримає "Джавеліни", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4494
За 47 лямов?????????????? "Надихаюча новина зі США - Україна отримає "Джавеліни", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2313
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Контрбатарейним радарам буде веселіше на складах з новими сусідами.)))
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Зараз овоч насипе йому повні штані джавелінів "Надихаюча новина зі США - Україна отримає "Джавеліни", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2889
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Шо ригалик, чекаєш на виступ свого Баті.? Тому так на цензорі і стараєшся?
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Ти "неудобнымими вопросами" для Порошенка будешь с Ху*лом сражаться? Читал статью, клоун?
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Зараз по ICTY///..про *раб-тарифи* ..
КРАДЕМО ПО НОВОМУ !!!! "Надихаюча новина зі США - Україна отримає "Джавеліни", - Порошенко - Цензор.НЕТ 8616
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Я представляю как пышно Верховный нарцисс будет "передавать" эти типа спасительные от бурятов Джавелины на склады в войска.
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Кожну лейбочку буде урочисто ножницями перерізати.)))
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Ага, а з урахуванням особливої цінності (у всіх розуміннях) ПТРК будуть передаватись війсковим у званні не меньше генерала - майора...
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Спасибо, конечно, но ты бы так ещё с коррупцией воевал, как на международном фронте.
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Мне вот видется совсем другая трактовка победных речей на опережение событий от порошенко. Когда он договаривался о поставках и покупке тех же самых джавелинов, он думал, что все будет как при Обаме и ограничится одними обещаниями и занепокоеннями, а тут Трамп - бац!- и даёт неочикуванне добро! Вот Петя и разрывается в последней надежде сорвать сделку))
Или кто- то думает, что Порошенко реально хочет в нато, например? В эту абсолютно прозрачную военную организацию? Он что смож5т туда свои Богданы впаривать за сумасшедшие деньги? Порошенко хочет в НАТО ровно до тех пор, пока он абсолютно уверен, что нас туда не берут
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и еще одна таня, у которой пердак полыхнул от новости...
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затерти до дірок новина , коли будуть горіти ворожі танки , тоді це буде новина
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Эх петя,петя ,тебя уже никакие Джавелины не спасут ....
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ггг... ты, руссосвин имею, лучше пойди на ракету "с ядерной энергетической установкой" подрочи... "Надихаюча новина зі США - Україна отримає "Джавеліни", - Порошенко - Цензор.НЕТ 3868
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Вот сколько набежало ордынской шпаны. После 7 февраля в Сирии припекает в Украине? Ваш Путин может только свою рассейскую гопоту и 95 % процентов российских идиотов возбодрять величием своей Арматы. это уже старьё при рождении и хлам. Только пару дней тому США и Израиль провели успешно испытание ракет ПРО. Эти ракеты перехватывают баллистические ракеты в космосе до разделения их головных частей. Так что Путину после его махания кулачками вчера и грозным бровками подойдёт еврейская песенка: "Хаим, лавочку закрой".
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Эх нету ВОной, ВОна бы попрацювала над газовым рабским контрактиком с хутиным похихикала.
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ты это ей он на поддержку молодости и на шмотки деньги надо - понимаешь?)))))
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читаю и удивляет - а шо не кто не заметил главного - ну ладно - Фронт международной оборонной поддержки Украины открыт! Источник: https://censor.net.ua/n3053441 цапы теперь у нас будет полигон для испытания на вас новейших разработок оружия))))))
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Мені одному не зрозуміло, чому президент країни опікується такою дрібницею, як джавеліни? Говорив би краще про ПРО та авіацію. Це те, що справді критично для нас. Джавеліни то добре, але такого галасу вони не варті.
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Страна в 10-ке продавцов оружия
на хер ей те джавелины, когда один танчик на передовой
Эпическа битва.

Лишь бы клянчить.
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ггг... была бы сейчас ночь, такие всполохи виднелись бы...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Вдохновляющая новость из США - Украина получит "Джавелины", - Порошенко
 
 
 
 
 
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