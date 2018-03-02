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 Политика Украины
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Все про:безопасность (614) ВР (21675) Грузия (3361) конференция (193) Молдова (899) Парубий (1546)

 Парубий с коллегами из Молдовы и Грузии участвует в Межпарламентской конференции в Кишиневе

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий начал визит в Республику Молдова для участия в Межпарламентской конференции в сфере безопасности "Грузия, Молдова и Украина: Восточное партнерство и современные вызовы безопасности".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВР.

Сообщается, что Межпарламентская конференция "Грузия, Молдова и Украина: Восточное партнерство и современные вызовы безопасности" проходит в г. Кишинев, Республика Молдова, 2 марта 2018 года.

Программой конференции предусмотрено совместное заявление председателей парламентов Грузии, Республики Молдова и Украины, совместная встреча руководителей делегаций стран - участниц Конференции по Спикером Парламента Республики Молдова Андрианом Канду, а также ряд двусторонних встреч.

Участники конференции будут работать в четырех направлениях: "Формирование реакции на дезинформацию", "Обеспечение устойчивого экономического роста и верховенства права в рамках Восточного партнерства", "Энергетическая безопасность" и "Вызовы общей безопасности".

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Также планируется встреча Парубия с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филиппом.

Спикер ВР также примет участие в церемонии памяти жертв вооруженного конфликта на Днестре (защита целостности и независимости Молдовы) и пообщается с прессой.

 Участники Межпарламентской конференции: спикер Республики Молдова Андриан Канду, исполнительный вице-президент Атлантического Совета Дэймон Уилсон, спикер парламента Грузии Иракли Кобахидзе, народные депутаты Украины А.Гопко, Н.Кацер-Бучковская, И.Фриз, И.Гнатишин, представители Атлантического совета, Сената Республики Польша, Эстонской Республики, Латвийской Республики, Национальной ассамблеи Республики Болгария, общественные деятели.

Источник: https://censor.net.ua/n3053436
 
 
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А кто переводит с Парубийского языка на людской?Или он языком жестов общается?
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Хотят реанимировать Кучмы ГУАМ? Правда Азербайджана нет, тогда просто ГУМ получается.
Хотя если пригласить Литву или Латвию получится прикольный ГЛУМ!
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У них там сегодня 26-я годовщина начала АТО. 2 марта 1992 года приднестровские сепары захватили в Дубоссарах гор.отдел Молдавской полиции точно так же как в 2014 дыркинцы захватили гор отдел в Славянске и понеслось.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий с коллегами из Молдовы и Грузии участвует в Межпарламентской конференции в Кишиневе
 
 
 
 
 
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