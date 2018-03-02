 Парубий с коллегами из Молдовы и Грузии участвует в Межпарламентской конференции в Кишиневе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВР.

Сообщается, что Межпарламентская конференция "Грузия, Молдова и Украина: Восточное партнерство и современные вызовы безопасности" проходит в г. Кишинев, Республика Молдова, 2 марта 2018 года.

Программой конференции предусмотрено совместное заявление председателей парламентов Грузии, Республики Молдова и Украины, совместная встреча руководителей делегаций стран - участниц Конференции по Спикером Парламента Республики Молдова Андрианом Канду, а также ряд двусторонних встреч.

Участники конференции будут работать в четырех направлениях: "Формирование реакции на дезинформацию", "Обеспечение устойчивого экономического роста и верховенства права в рамках Восточного партнерства", "Энергетическая безопасность" и "Вызовы общей безопасности".

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Также планируется встреча Парубия с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филиппом.

Спикер ВР также примет участие в церемонии памяти жертв вооруженного конфликта на Днестре (защита целостности и независимости Молдовы) и пообщается с прессой.

Участники Межпарламентской конференции: спикер Республики Молдова Андриан Канду, исполнительный вице-президент Атлантического Совета Дэймон Уилсон, спикер парламента Грузии Иракли Кобахидзе, народные депутаты Украины А.Гопко, Н.Кацер-Бучковская, И.Фриз, И.Гнатишин, представители Атлантического совета, Сената Республики Польша, Эстонской Республики, Латвийской Республики, Национальной ассамблеи Республики Болгария, общественные деятели.