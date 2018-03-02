 Любой украинец за положительную оценку наших освободительных движений может быть заключен в Польше на 3 года, - Климкин о законе об Институте нацпамяти

Такое мнение министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил в статье для львовского издания "Збруч", передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, недавно принятый в Варшаве Закон "О внесении изменений в Закон об Институте национальной памяти - Комиссию по преследованию преступлений против польского народа и некоторые другие законы" стал ярким примером одностороннего, черно-белого подхода к истории. Как известно, законы имеют "букву и дух". Следует признать, что польские юристы постарались, чтобы как можно тщательнее выписать "букву", но суть Закона настолько шаткая и неуверенная, что им это сделать не удалось. Согласно дополнениям в закон, заключением наказывается отрицание фактов преступлений "украинских националистов и членов украинских формаций - коллаборационистов Третьего рейха Германии". Закроем на минуту глаза на то, что националисты и коллаборационисты подаются как синонимы, хотя на самом деле они были антонимами. Зададимся вопрос, кто же такие здесь украинские националисты и что считается их преступлениями? Закон разъясняет, что такими преступлениями являются "действия, совершенные украинскими националистами в 1925-1950 годах, которые заключаются в применении силы, террора или иных форм нарушения прав человека в отношении индивидуальных лиц или общественных групп", - заявил Климкин.

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"Извините, но именно в этот период украинские патриоты вели освободительную борьбу против иностранных оккупаций Западной Украины. Итак, речь идет не только о тех украинцах, совершивших военные преступления против человечности, а вообще обо всех патриотах, боровшихся за независимость Украины. А из этого следует, что сегодня любой украинец за любую положительную оценку наших освободительных движений может быть заключен в Польше на 3 года, поскольку Польша имеет об этих движениях иную точку зрения. Под реальной угрозой оказывается и коренное украинское меньшинство, и почти миллион наших заробитчан, которые работают в Польше. Более того, наказание настигнет украинцев, даже если свою оценку он высказал у себя в Украине. Когда последовательно придерживаться буквы нового закона, то польская полиция в Варшаве должна ссаживать таких украинцев с поезда, скажем, "Киев - Берлин" и отправлять их в каталажку. Или я что-то не так понимаю?" - написал Климкин.

"Следующий вопрос: а почему в Законе не упоминаются польские коллаборационисты Третьего рейха, ведь они совершили преступления против своей родины. И почему нет ни слова о польских националистах, среди которых были и такие, которые участвовали в массовых убийствах украинцев", - отмечает министр.

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"Отдельное возмущение вызывает употребление в современном польском Законе названия "Восточная Малопольша". Так, оказывается, во времена Пилсудского называли украинские земли Львовщины, Станиславщины и Тернопольщины. Светлейшие господа, это что, случайная оговорка или неудачная попытка пошутить?" - интересуется Климкин.

"Это относительно "буквы". А с "духом" еще хуже. (Кстати, именно дух Закона вызвал резкую негативную реакцию Израиля и Соединенных Штатов). Авторы Закона явно присвоили себе право на абсолютную историческую истину и право диктовать свое видение другим странам. При этом они подают польскую сторону как априори непогрешную, а грешными огульно представляют всех, прежде всего украинцев. Это откровенная подмена реальной истории пропагандой. Это наивная попытка отретушировать прошлое политическим декретом. Это и превосходство относительно других стран и народов. Это затыкание рта, ограничение свободы слова и дискуссии. Это, в конце концов, запугивания. Это дорога в никуда", - резюмировал Климкин.

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Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна "не будет мириться с искажением правды, переписыванием истории или отрицанием Холокоста". Большинство депутатов Кнессета поддержали израильский законопроект, предложенный 31 января, согласно которому одобренный сенаторами Польши документ признается незаконным отрицанием Холокоста. Представитель Госдепа США Хизер Нойерт выразила опасения, что закон может навредить свободе слова в Польше, отметив, что формулировка "польские лагеря смерти" действительно является неточной и вводящей в заблуждение.



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6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон и отправил его в Конституционный суд.