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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:история (1389) память (714) Польша (4191) Климкин (1590)

 Любой украинец за положительную оценку наших освободительных движений может быть заключен в Польше на 3 года, - Климкин о законе об Институте нацпамяти

Принятые Польшей поправки к закону об Институте национальной памяти являются примером одностороннего подхода к истории.

Такое мнение министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил в статье для львовского издания "Збруч", передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, недавно принятый в Варшаве Закон "О внесении изменений в Закон об Институте национальной памяти - Комиссию по преследованию преступлений против польского народа и некоторые другие законы" стал ярким примером одностороннего, черно-белого подхода к истории. Как известно, законы имеют "букву и дух". Следует признать, что польские юристы постарались, чтобы как можно тщательнее выписать "букву", но суть Закона настолько шаткая и неуверенная, что им это сделать не удалось. Согласно дополнениям в закон, заключением наказывается отрицание фактов преступлений "украинских националистов и членов украинских формаций - коллаборационистов Третьего рейха Германии". Закроем на минуту глаза на то, что националисты и коллаборационисты подаются как синонимы, хотя на самом деле они были антонимами. Зададимся вопрос, кто же такие здесь украинские националисты и что считается их преступлениями? Закон разъясняет, что такими преступлениями являются "действия, совершенные украинскими националистами в 1925-1950 годах, которые заключаются в применении силы, террора или иных форм нарушения прав человека в отношении индивидуальных лиц или общественных групп", - заявил Климкин.

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 "Извините, но именно в этот период украинские патриоты вели освободительную борьбу против иностранных оккупаций Западной Украины. Итак, речь идет не только о тех украинцах, совершивших военные преступления против человечности, а вообще обо всех патриотах, боровшихся за независимость Украины. А из этого следует, что сегодня любой украинец за любую положительную оценку наших освободительных движений может быть заключен в Польше на 3 года, поскольку Польша имеет об этих движениях иную точку зрения. Под реальной угрозой оказывается и коренное украинское меньшинство, и почти миллион наших заробитчан, которые работают в Польше. Более того, наказание настигнет украинцев, даже если свою оценку он высказал у себя в Украине. Когда последовательно придерживаться буквы нового закона, то польская полиция в Варшаве должна ссаживать таких украинцев с поезда, скажем, "Киев - Берлин" и отправлять их в каталажку. Или я что-то не так понимаю?" - написал Климкин.

"Следующий вопрос: а почему в Законе не упоминаются польские коллаборационисты Третьего рейха, ведь они совершили преступления против своей родины. И почему нет ни слова о польских националистах, среди которых были и такие, которые участвовали в массовых убийствах украинцев", - отмечает министр.

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"Отдельное возмущение вызывает употребление в современном польском Законе названия "Восточная Малопольша". Так, оказывается, во времена Пилсудского называли украинские земли Львовщины, Станиславщины и Тернопольщины. Светлейшие господа, это что, случайная оговорка или неудачная попытка пошутить?" - интересуется Климкин.

"Это относительно "буквы". А с "духом" еще хуже. (Кстати, именно дух Закона вызвал резкую негативную реакцию Израиля и Соединенных Штатов). Авторы Закона явно присвоили себе право на абсолютную историческую истину и право диктовать свое видение другим странам. При этом они подают польскую сторону как априори непогрешную, а грешными огульно представляют всех, прежде всего украинцев. Это откровенная подмена реальной истории пропагандой. Это наивная попытка отретушировать прошлое политическим декретом. Это и превосходство относительно других стран и народов. Это затыкание рта, ограничение свободы слова и дискуссии. Это, в конце концов, запугивания. Это дорога в никуда", - резюмировал Климкин.

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Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената ПольшиКритически о законе высказывались в МИД Украины.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна "не будет мириться с искажением правды, переписыванием истории или отрицанием Холокоста". Большинство депутатов Кнессета поддержали израильский законопроект, предложенный 31 января, согласно которому одобренный сенаторами Польши документ признается незаконным отрицанием Холокоста. Представитель Госдепа США Хизер Нойерт выразила опасения, что закон может навредить свободе слова в Польше, отметив, что формулировка "польские лагеря смерти" действительно является неточной и вводящей в заблуждение.

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6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон и отправил его в Конституционный суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3053431
 
 
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Ты уже с утра со всеми переругалася.Даже Саша Крест такого себе не позволяет.
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Ну не надо.... Спроси его еще "Крым чей".
Ну шо ж вы всех в стойло загоняете.
Хотите, что как в КНДР все ходили с одним значком?
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Все со значком. Это твой идеал мировоззрения?

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Из Торецка который на линии фронта регулярно ходят автобусы на Вроцлав Польша.Скоро в Украине остануться одни мусара и пенсионеры,а Барыга с Чугункиным чужой тюрьмой пугают.
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Елена Дрозд
люди туда работать едут. или вообще жить уезжают.. Кто там из них будет рассуждать о "движениях"? Первым - будет за работой некогда. А вторым - оно и тут надоело.

Так надоело рассуждать о движениях что приходится ехать в Польшу их славить.
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или Украина надоела и хочется пожить в цивилизованном государстве. Без насраловых и петюшек. Без брехливых и лицемерных "пересичных " в инете...
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якщо надоїла Україна - чемодан, вокзал і рідна педерація....Єлєна Дятел, вали на істєрічєскую родіну
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ти писати навчись грамотно, - тоді може хтось і буде відповідати
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В чьих интересах Лолита разосрался с Польшей? Скорее всего в интересах Путина, по другому это никак не объяснить.
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Оно хочет что бы все ехали в Липецк на его фабрике работать,а не в Польшу за нормальной жизнью.
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Отменный вопрос, кстати. Вот просто отменный. Ответа- нет. В смысле- он есть. Тока озвучивать не надо. Бо- заБАНят.
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"Лолита" разосрался с Польшей чисто в своих интересах, перед выборами нужно привлекать патриотичный электорат.
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там резидентура гру работает более успешно, любой повод годится - это азбука гибридной войны
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так це барига полякам написав такий закон ? чи качинський? я не прихильник порошенка, але в таких питаннях треба бути на боці своєї Держави.....
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Своей державы или липецкой кондитерской фабрики? Это важно!
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до чого тут фабрика бариги в конфлікті між Україною і Польщею з історичних питань?
клімкін висловив абсолютно правильну позицію....
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Ой, одни простые украинцы едут в РФ славить сталина, а другие в польшу славить пилсудского.
Остальным пофиг .
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Дядя Климкин... ты бы это, как иво... ну, ты понял, в общем и целом, да? Ну вот и тавой. Иди туда. Сам знаешь- куда именно.
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Клімкін як би ти менше лизав шоколадну задницю а нормально працював дивись поляки і не прийняли б такого закону.
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Вот слушай сюда: я работаю на польскую судоходную компанию. Экипаж- 50% поляки. Остальные- украинцы, филиппинцы, ганцы и даже один словак. Я- не гнусь. Моя зарплата, точно такая же, как и у моего сменщика- поляка. Могу назвать: 7245 долларов. Она мне очень нравится. У немцев, например,- была меньше. И у швейцарцев- тоже. Соответственно: 6.800 и 6.700. И я не хочу её лишаться. Это- очень просто, верно? Не хочу!!!
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а плавать на раздолбанном корыте из "Ленинской пузни" - тоже ж не хочется. Верно?
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Понятное дело. Тока я не знал, что на этой "кузне" что-то производят, для гражданского флота. Вот не знал я! А вы- откуда знаете?
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та как по мне - у нас вообще нет никакого флота. Все,что было - давно сгнило. И Вас я чудесно понимаю и поддерживаю. Жить ,кушать и кормить семью надо сейчас. А рассказки им в стиле "вятрович и кококо" - в тарелку не насыпешь. И на ноги не обуешь.
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Пусть в Вашей семье будет мир и достаток. А все эти "теревени" особо патриотичных - это всего лишь ширма. Они так само любят денежку,и точно так же хотят кушать,как минимум 3 раза в день. Но тут просто моральный принцип играет - "всерюсь,но не покорюсь".
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два кацапи знайшли один одного Будь-який українець за позитивну оцінку наших визвольних змагань може бути ув’язнений у Польщі на 3 роки, - Клімкін з приводу закону про Інститут нацпам'яті - Цензор.НЕТ 658 обміняйтеся електронними адресами і переписуйтесь в приваті....
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и шо? согласишься с неправдой за 7245? то это цена твоей чести, и "твой грех найдет тебя"
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Я буду совершенно откровенен: мне надо кормить семью. Котов. Маму. Тёщу. Котов я написал впереди мамы потом, что они таки живут у меня в доме. Итак... мне надо кормить мою семью. Вот это- Истина. А Правда- у каждого своя. Это вам- любой Климкин скажет.
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Вот из-за таких 26 лет мы так и живем. А в итоге то Россия, то Янукович с Кучмой виноваты.
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за такую зарплату даже тягнибок бандеру продаст,а рядовой украинец и за пол этой суммы
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Странный сигналы на пути в ЕС.
Три года назад, все выступали: "Как хорошо в ЕС".
Сейчас: "Что-то не ладно в Датском королевстве".

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Я лично никогда не был за ЕС. НАТО нужно обязательно. А ЕС - нафиг. Потому что они пидорасы.
Что - Англичане дураки что свалили?
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Комменты - "ну и что что нам на голову насрали - зато тепло" - быдло хохляцкое.
Может и правильно что дерут его все кому ни лень...

Украинцев планомерно в течение скольких столетий или уничтожили или они выехали по Канадам, Штатам и Австралиям... Остались хахлы. А ростки украинцев продолжают уничтожать...
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Ну не ездийте в Польшу если вам на голову насрали.
Мне вот например та Польша как собаке пятая нога нужна.
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Ну, исходя из написаного, выходит, шо данный польский закон касается деятельности ОУН-Б и в якойсь мере ОУН-М, при этом не распространяется на деятельность УПА-ПС и не входивших в состав ОУН СКО . С другой стороны чого можна хотеть от поляков, якщо у нас даже те хто называє себе ярыми националистами, не кажучи про обывателя, нихрена не в состоянии провести паралели между выше указаными организациями изза отсутствия познаний ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛюбой украинец за положительную оценку наших освободительных движений может быть заключен в Польше на 3 года, - Климкин о законе об Институте нацпамяти
 
 
 
 
 
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