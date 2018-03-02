===Разговоры о новой холодной войне - пропаганда, - Путин===

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом он сказал в интервью телеканалу NBC.
"По моему мнению, те, кто говорят, что началась новая холодная война, не аналитики, они занимаются пропагандой", — сказал Путин.
Он добавил, что "гонка вооружений началась, когда США приняли решение выйти из соглашения о противоракетной обороне".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия подтвердила, что нарушает договоры и стремится к агрессии, - пресс-секретарь Белого дома Сандерс
Напомним, в четверг президент России Владимир Путин, выступая в Москве перед Народным собранием, объявил о разработке новейших баллистических и ядерных вооружений, способных поразить Соединенные Штаты Америки.Источник: https://censor.net.ua/n3053429
Какая, нах.., "холодная"........ с десятками тысяч прямых потерь??????
Тут х..ло прав. Это не аналитеги, а дол..бы
А по моему - те кто говорят, что началась новая холодная война, они идиоты, так как считают, что у плешивого гомункула есть на это деньги...
Источник: https://censor.net.ua/n3053429
може це різні хуйли?
Ядерный двигатель не поможет.
Вообще, удивительной смелости человек - ничего не боится.
Как там у Довлатова:
"Мышь боится льва, лев боится слона, слон боится мыши и только лобковая вошь никого не боится".
Это же неизлечимо!)
"Раз уж тут такая пьянка, реж последний огурец!" (с)
- Товарищи курсанты, не ходите без шапки в мороз. А то подхватите менингит, от которого или помирают или становятся дураком на всю жизнь. Мы с братом заболели, я выжил...
Но они об этом даже не думают. Никто даже не спрашивает у Путина, а где деньги? Почему канадец получает от правительства ренту за нефть, а русский получает только патриотическую лапшу на уши? Может по мнению Путина русским не нужны деньги. Может Путин думает, что они все равно эти деньги пропьют?
Удав и бандерлоги. Мой респект тому, кто это подметил. В десятку. Путин - жалкая личность, мстительное и мелкое ничтожество. Но какой великолепный манипулятор. Как здорово он их всех имеет. Ребята, это искусство. Большое искусство. В течении 15 лет грабить 150 миллионов людей, а они тебя считают великим и готовы на руках носить.
Я пониманию почему американцы не хотели свергать Путина. Он им до чертиков надоел. Они могут свергнуть его за год, а может и меньше. Но… У них не было нового пастуха для России? Уйдет Путин, а кто придет ему на смену?
И Путин понимает, что он нужен. Нужен всему миру для того, чтобы как факир усмирять этот буйный и злой народ. Народ, который готов убивать и резать не жалея ни себя ни врага. Убивать ни за что, просто так. Потому что ничего больше делать не может и оттого злой на весь белый свет.
Нет, это не Гитлер, который бился в истеричном припадке. Этот актер классом повыше. Красивейший развод. Я начинаю верить в то, что Путин продал свою душу дьяволу. Бог не награждает такими «талантами». Такие таланты дарит только Дьявол.
Алексей Заводюк
Во всем виноваты русофобы, которые завидуют вЯликой Расее.
Оно вообще е***лось на старости лет.
А обезьяна тоже будет, капец, какой харизматичной
3 курицы в месяц
- Знаете, как прожить на зарплату 10 тыс. руб. в городе, где нет своего огорода? И мужа тоже нет, зато есть двое детей - 5 и 9 лет. Сейчас расскажу, - говорит почтальон из Челябинска Светлана Зайцева. - Совокупный доход (вместе с алиментами и бабушкиной пенсией) - 30 тыс. руб. За ЖКУ летом нужно выложить 8000 руб. Зимой - 10 000 руб. Но оплатить «коммуналку» полностью получается редко - то в садике на окна деньги собирают, то в школе просят сдать на подготовку класса к приезду комиссии, то на новую доску. А ещё маленькие дети часто болеют...
Приучаю детей есть всё, что дают в садике и школе, чтобы дома не совершали голодных набегов на холодильник. Вечером дома лёгкий ужин. Я обычно ем 2 раза в день и пью много воды - и для фигуры полезно, и экономнее. Мои дети тоже знают правило здорового питания: если выпить стакан воды перед едой, то съешь меньше. Из мяса - курица. Расчёт: 3 курицы на месяц. Один день в неделю без мяса: омлет, гречка, бутерброды, салаты, блинчики на воде. Сыр, сметана, творог, рыба не по карману. Хлеб - 1 батон на неделю.
У девочек косы, а я стригусь по купонам за 150 руб. Одежда - секонд. Длинное платье позволяет экономить на колготках. Оплата садика оформлена из средств материнского капитала.
Если ситуация усугубится и денег перестанет хватать даже при такой строжайшей экономии, то рассматриваю вариант сдать детей в детский дом на полгода. Потому что найти другую работу очень непросто. Рассматриваю все варианты - от дворника до расклейщика объявлений. Но собеседования заканчиваются, как только работодатель узнаёт о детях: «Вы не сможете задержаться на работе, у вас будут больничные, вас нельзя будет уволить». А моё желание заработать на достойную жизнь себе и детям никого не интересует.
А так-Да) Оне патриеты-шо капец)) Но попробуй зарплату вовремя не заплатить..........
Китайская корпорация CEFC отказалась покупать 14% акций крупнейшей нефтегазовой компании РФ "Роснефти". Об этом сообщает Caixin.
Крупнейшая в истории сделка оказалась окончательно сорвана из-за скандала.
Дело в том, что основателя и главу потенциального покупателя "Роснефти" Йе Янминя арестовали по подозрению в экономических преступлениях.
Однако арест владельца CEFC - не единственная неудача, с которой столкнулась эта "сделка века".
Более серьезным препятствием для покупки стало отсутствие на то средств.
Изначально предполагалось, что покупка будет совершена за счет кредита (9,1 миллиардов долларов). 5 миллиардов согласился дать кремлевский ВТБ, а вот с остальной суммой все пошло не так гладко.
21 февраля Китайский государственный банк развития (China Development Bank) отказал CEFC в кредите.
Другие финучреждения КНР также поостереглись лезть в сомнительную сделку.
28 февраля срок, предоставленный для поиска средств на приобретение акций "Роснефти", вообще истек.
Напомним, ранее сообщалось, что нефтегазовый гигант Кремля "Роснефть" перестал давать высокие доходы: члены правления резко обеднели.
Но в ролике я разбомблю Флориду.
Не о бедности - все не вопрос!
Час назад аргентинской продукции
В самоваре посол мне поднес!
Выпил чаю… пиндосы, вы - шкеты!
Аргентинский напиток не врет!
Запускают батуты ракеты
В вашу сторону в пробный полет.
Флот Америки в ржавчине стынет.
Лапти в бухтах матросы плетут.
Коль велю, то Руси субмарины
Глубже «Курска» победно нырнут!
Дейр-эс-Зор вообще не в зачете -
Смеха ради игра в поддавки…
Скрепой танки собьют самолеты,
БТРы раздавят полки.
Аргентина, спасибо за силу!
Чаю выпил - и царь ты, и бог!
Эй, земляне! Иль скопом в могилу,
Иль покорно целуйте сапог!
Отмените все санкции разом.
Доллар в ноги пусть рухнет рублю.
Крым признайте! Не то я, заразы,
Чай заморский Госдуме налью!
Разница в весе партии кокаина, изъятой в здании школы при посольстве России в Аргентине, объясняется с тем, что МИД привел данные об общем весе груза, а ФСБ - о весе только наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
По данным МИД, партия кокаина, которую собирались отправить из Аргентины в Россию, весила 389 кг. ФСБ приводил другую цифру - 362 кг.