EN|RU|UK
Темы дня: Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  3753  98
Все про:вооружение (2870) Путин (23570) Россия (68228) США (13340)

 Разговоры о новой холодной войне - пропаганда, - Путин

Президент России Владимир Путин назвал риторику о "новой холодной войне" пропагандисткой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом он сказал в интервью телеканалу NBC.

"По моему мнению, те, кто говорят, что началась новая холодная война, не аналитики, они занимаются пропагандой", — сказал Путин.

Он добавил, что "гонка вооружений началась, когда США приняли решение выйти из соглашения о противоракетной обороне".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия подтвердила, что нарушает договоры и стремится к агрессии, - пресс-секретарь Белого дома Сандерс

Напомним, в четверг президент России Владимир Путин, выступая в Москве перед Народным собранием, объявил о разработке новейших баллистических и ядерных вооружений, способных поразить Соединенные Штаты Америки.

Источник: https://censor.net.ua/n3053429
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Какая холодная?! На наших глазах ядерная Третья Мировая, сука, разворачивается.
 показать весь комментарий
 
 
100%. В кои-то веки карлик сказал правду))) Правда без расшифровки Розмови про нову холодну війну - пропаганда, - Путін - Цензор.НЕТ 7944
Какая, нах.., "холодная"........ с десятками тысяч прямых потерь??????
Тут х..ло прав. Это не аналитеги, а дол..бы Розмови про нову холодну війну - пропаганда, - Путін - Цензор.НЕТ 6315
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
да все поняли что слова этого параноика-шутничка НИХРЕНА ни стоят. (черное=белое, левое=правое). Порох творит почти тоже самое но пока разгоняется. у алексеича ещё всё в переди.
 показать весь комментарий
 
 
да это твой алексеичь с путиным "тайные друзья", чувак это ВЫ ботики, только этого ещё не поняли, Ботики-ЛОШКИ эдакие. (отрабатуй ставку) Пердоботик.
 показать весь комментарий
 
 
Молодец ! На блинчика ! Стоп стоп стоп - лопату не кусай !!!
 показать весь комментарий
 
 
То що , бот caxip , тяжка це ноша : "Іудиних 30 срібників " ?!!!
 показать весь комментарий
 
 
"По моему мнению, те, кто говорят, что началась новая холодная война, не аналитики, они занимаются пропагандой"...
А по моему - те кто говорят, что началась новая холодная война, они идиоты, так как считают, что у плешивого гомункула есть на это деньги...
Источник: https://censor.net.ua/n3053429
 показать весь комментарий
 
 
Шо, заиграло очко то у окурка КГБшного. Помнит, тварь, чем прошлая закончилась. Тем и эта закончится и будет хуйло прэзыдэнтом аж целой масквы, если у кадыркина выборы выиграет
 показать весь комментарий
 
 
А мені, кожного разу, коли ботоксний кремлівський щур лякає світ надувними ракетами, пригадується старий анекдот. 1 вересня. Школа. Клас. Гамір і дитячий сміх. Першачки хваляться один перед одним своїми вміннями. Наталка: а я рахувати до 10 можу. Іванко: а я абетку англійську знаю. Гануся: а я віршик про школу вивчила. А я те, а я се можу, весело щебечуть дітлахи. На задній парті сидить переросток Вовочка, який вже втретє пішов у 1-й клас. Підходить і він до гурту першачків. А я можу....Пауза. А я....А я.. Розчервонівся , розпихтівся дебіл- переросток, слини і шмарклі потекли. А я... А я... А я вам всім зараз пи* ди дам.))
 показать весь комментарий
 
 
це і є гібридна війна - вчора одне, а сьогодні ?!
може це різні хуйли? Разговоры о новой холодной войне - пропаганда, - Путин - Цензор.НЕТ 7470
 показать весь комментарий
 
Эх, Вофка, а вдруг эти врахи воспримут серьезно твой заячий блеф - что делать то будешь?!
Ядерный двигатель не поможет.
Вообще, удивительной смелости человек - ничего не боится.
Как там у Довлатова:
"Мышь боится льва, лев боится слона, слон боится мыши и только лобковая вошь никого не боится".
 показать весь комментарий
 
 
народ у меня вопрос - может спасем Воронеж с Краснодаром,а?)))
 показать весь комментарий
 
 
да я знаю,сам про ров с крокодилами писал,но где то во мне еще к ним шо то человеческое осталось,особенно про детей - жалко ))))
 показать весь комментарий
 
 
оно конечно так - но они отдышавшись ,прослезившись ......)))))
 показать весь комментарий
 
Та да) Но зверушки-то причем? Они динозавров пережили, но москалей могут не перенести Розмови про нову холодну війну - пропаганда, - Путін - Цензор.НЕТ 7665
 показать весь комментарий
 
 
тогда уж и Белгород с областью...
"Раз уж тут такая пьянка, реж последний огурец!" (с)
 показать весь комментарий
 
 
да как решите так и будет - я шо против)))
 показать весь комментарий
 
 
Гуго Карлович ™‏ @JoN_TM 16 ч.16 часов назад

- Товарищи курсанты, не ходите без шапки в мороз. А то подхватите менингит, от которого или помирают или становятся дураком на всю жизнь. Мы с братом заболели, я выжил...

Разговоры о новой холодной войне - пропаганда, - Путин - Цензор.НЕТ 9515
 показать весь комментарий
 
 
миссия путина - это развалить расею , как миссия Ельцина до этого развалить СССР (Закаев сказал)... - трудно не согласится... Украине очень нужно, что бы этот еб-тый (как сказал Немцов) правил до самого конца.... Так что топим за него....Разговоры о новой холодной войне - пропаганда, - Путин - Цензор.НЕТ 172
 показать весь комментарий
 
 
15 лет он у власти. За 15 лет немцы, корейцы, японцы сделали реформы, создали государства с судами и правоохранительными органами, запустили свое производство, дали миру хорошие товары и новые технологии. А что сделал Путин за 15 лет? Ничего. Сидел на газовой трубе и ни хрена ни делал. Только рассказывал про великую россию, которая встает с колен. 15 лет вставала и кроме оккупации Грузии и Крыма ни хрена больше не смогла.

Но они об этом даже не думают. Никто даже не спрашивает у Путина, а где деньги? Почему канадец получает от правительства ренту за нефть, а русский получает только патриотическую лапшу на уши? Может по мнению Путина русским не нужны деньги. Может Путин думает, что они все равно эти деньги пропьют?

Удав и бандерлоги. Мой респект тому, кто это подметил. В десятку. Путин - жалкая личность, мстительное и мелкое ничтожество. Но какой великолепный манипулятор. Как здорово он их всех имеет. Ребята, это искусство. Большое искусство. В течении 15 лет грабить 150 миллионов людей, а они тебя считают великим и готовы на руках носить.

Я пониманию почему американцы не хотели свергать Путина. Он им до чертиков надоел. Они могут свергнуть его за год, а может и меньше. Но… У них не было нового пастуха для России? Уйдет Путин, а кто придет ему на смену?

И Путин понимает, что он нужен. Нужен всему миру для того, чтобы как факир усмирять этот буйный и злой народ. Народ, который готов убивать и резать не жалея ни себя ни врага. Убивать ни за что, просто так. Потому что ничего больше делать не может и оттого злой на весь белый свет.

Нет, это не Гитлер, который бился в истеричном припадке. Этот актер классом повыше. Красивейший развод. Я начинаю верить в то, что Путин продал свою душу дьяволу. Бог не награждает такими «талантами». Такие таланты дарит только Дьявол.

Алексей Заводюк
 показать весь комментарий
 
 
Значит кисельные обещания про ядерный пепел - это горячая пропаганда
 показать весь комментарий
 
 
он живет в другой реальности. Так бывает, когда ложь становится нормой, и кто-то решает за всех, что ложь, а что "правда". А и сам точно не знает.
 показать весь комментарий
 
 
Beloded Viktor - свиноматка ватников (и украинских тоже).... Но даже они стали что то подозревать...., - читаю их коменты на ватных ресурсах...
 показать весь комментарий
 
главное, шо втянули хуйла в эти холодные бега. а там у него скоро денег и на собачьи упряжки не будет. выход - по старинке, только в бесплатной лагерной рабочей пыли )).
 показать весь комментарий
 
 
Неудачный двойник, срочно поменяйте на свежего!
 показать весь комментарий
 
Это он про себя ) Типа "мои разговоры о холодной войне, о нашем новом оружии - чистая пропаганда"
 показать весь комментарий
 
 
Когда же наконец в раше начнуть крутить "Лебединое озеро".
 показать весь комментарий
 
 
Хуйло кашу заварило, угрожает штатам ядерными ударами новыми супер-ракетами, а теперь глазенки округлило, типа я не я и хата не моя.
Во всем виноваты русофобы, которые завидуют вЯликой Расее.
Оно вообще е***лось на старости лет.
 показать весь комментарий
 
 
Если Штаты не проведут воспитательную акцию , потеряют лицо после таких угроз .
 показать весь комментарий
 
Та вони вже загубили, відразу після Хішамського котла.
 показать весь комментарий
 
Что-то это гавно начинает часто всплывать в новостях.
 показать весь комментарий
 
 
Путин конченная фигура, жалкая, ничтожная личность.
 показать весь комментарий
 
 
мацква так этого хотела (а то в рашке вроде как и смысла нет = болото, НО теперь МИЛИТАРИСТСКАЯ цитадель ), США этого тоже не хватало, сирия, ирак, КНДР - чи не враги, на таких и ДЕНЕГ особо не выклянчишь у конгресса.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Всё таки согласитесь. Путин очень харизматичная личность. Так легко, непринуждённо, влияет на окружающих, внушает свою идеологию, стимулирует к действиям, внушает уверенность, спокойствие, удовлетворение. Очень заметно его влияние в сплочении страны, создании общности Россиян.
 показать весь комментарий
 
Ясен пень внушает) А Вы останьтесь в одной комнате с обезьяной, у которой в руках граната??? Попробуйте. Сами офигеете, сколько Вы о себе узнаете) Такие таланты вскроются-мама не горюй)))
А обезьяна тоже будет, капец, какой харизматичной Розмови про нову холодну війну - пропаганда, - Путін - Цензор.НЕТ 9563
 показать весь комментарий
 
 
Скільки раз за кордоном спілкувався з росіянами, жоден не сказав доброго слова про фуйло, тільки скарги, це означає що він згуртував ідіотів і бовдурів.
 показать весь комментарий
 
 
Что тут поделаешь? 140 миллионов нас таких. Живут, работают, улыбаются, и ведь, что характерно, чувствуют себя счастливыми. Во всяком случае, никто Украинцам не завидует. Ни один.
 показать весь комментарий
 
Степа, ютуб забит умершими городами Сибири и ДВ, которые принесли славу и гордость СССР, при ботоксе уничтожено больше деревень и поселков чем при Гитлере, а вы дальше как крысы под дудочку идете, миллионы таких постов про невозможность прожить.
 показать весь комментарий
 
 
Та был я на Родине в Украине, уже при Порошенко. Это какой то советский заповедник. То ещё зрелище. И причём повсеместно.
 показать весь комментарий
 
Кожний день спілкуюсь з касапами, не виізджаючи за кордон, в іграшці. Їхні тезі: Крим анексували, щоб не зайняли піндоси; АТО почалося, бо Україна почала завойовувати Кубань; Україна воювала в Чечні і допомагала війсковою технікою, і тільки Кадиров-батько цю войну припинив; російских війскових на Сході України немає; усі Західні ЗМІ куплено пендосами; )(уйло - не самий поганий президент. Тож скільки біля себе ідіотів та бовдурів він згуртував?
 показать весь комментарий
 
 
есть и похаризматичней и поприятней и поумней. НО они не шпионы КГБ которых тренировали - ВРАТЬ, ЛГАТЬ, захватывать, шантажировать убивать. Это приятный человек для ЛОХОВ, с лохами он работать умеет, Когда надо улыбнётся, а когда надо Затопит пару населённых пунктов, чтобы сбросить воду с дамбы, а народу впарит удобослушаемую ХЕРНЮ. А кого надо помножит на ноль. Да харизматичный как Гитлер и Мусолини.
 показать весь комментарий
 
 
Но ведь кроме внешней харизматичности, есть и ощутимые, осязаемые, реальные, плоды его деятельности. Благосостояние хотя бы. Наверное раз 5-6, а то и больше, выросло при нём. Народ почувствовал себя гражданами своей страны. Промышленность, С/Х, оборона, дороги, благоустроенность городов и сёл, строительство. Это, же всё, при нём, появилось.
 показать весь комментарий
 
Розмови про нову холодну війну - пропаганда, - Путін - Цензор.НЕТ 5613 Унижение копейками
3 курицы в месяц
- Знаете, как прожить на зарплату 10 тыс. руб. в городе, где нет своего огорода? И мужа тоже нет, зато есть двое детей - 5 и 9 лет. Сейчас расскажу, - говорит почтальон из Челябинска Светлана Зайцева. - Совокупный доход (вместе с алиментами и бабушкиной пенсией) - 30 тыс. руб. За ЖКУ летом нужно выложить 8000 руб. Зимой - 10 000 руб. Но оплатить «коммуналку» полностью получается редко - то в садике на окна деньги собирают, то в школе просят сдать на подготовку класса к приезду комиссии, то на новую доску. А ещё маленькие дети часто болеют...
Приучаю детей есть всё, что дают в садике и школе, чтобы дома не совершали голодных набегов на холодильник. Вечером дома лёгкий ужин. Я обычно ем 2 раза в день и пью много воды - и для фигуры полезно, и экономнее. Мои дети тоже знают правило здорового питания: если выпить стакан воды перед едой, то съешь меньше. Из мяса - курица. Расчёт: 3 курицы на месяц. Один день в неделю без мяса: омлет, гречка, бутерброды, салаты, блинчики на воде. Сыр, сметана, творог, рыба не по карману. Хлеб - 1 батон на неделю.
У девочек косы, а я стригусь по купонам за 150 руб. Одежда - секонд. Длинное платье позволяет экономить на колготках. Оплата садика оформлена из средств материнского капитала.
Если ситуация усугубится и денег перестанет хватать даже при такой строжайшей экономии, то рассматриваю вариант сдать детей в детский дом на полгода. Потому что найти другую работу очень непросто. Рассматриваю все варианты - от дворника до расклейщика объявлений. Но собеседования заканчиваются, как только работодатель узнаёт о детях: «Вы не сможете задержаться на работе, у вас будут больничные, вас нельзя будет уволить». А моё желание заработать на достойную жизнь себе и детям никого не интересует.
 показать весь комментарий
 
 
Я в где то примерно в девяностом году, помню на зиму, купил суконные ботинки, чёрные такие, у народа назывались, прощай молодость. Не было денег на кожаные. А при Путине, как то всё наладилось, и жильё и бельё и машина.
 показать весь комментарий
 
А, чего ж ты сразу не сказал, за ботинки можно не только 10 000 украинцев убить а и мать родную, молодец Степа.
 показать весь комментарий
 
 
Но они же предков предали, и поэтому обесценились. И ты очень сильно загнул про 10 тысяч.
 показать весь комментарий
 
Ты реальная фашистская мразота.Просто брезгливость.Все равно что в блевотину вступить.
 показать весь комментарий
 
 
А еще при нем кацапский сапог топчет украинскую землю.А так же при нем вы стали убивать украинцев.В спам фашистская мразота.Ты повторяешь полностью слова немцев в 39 году.
 показать весь комментарий
 
 
Да хрен-там кацапский)) Они ПАТРИЕТЫ, но почему-то одежду и обувь стараются приобретать Гейропейскую. Изготовленную там, где фсе им люто завидуют Розмови про нову холодну війну - пропаганда, - Путін - Цензор.НЕТ 195
А так-Да) Оне патриеты-шо капец)) Но попробуй зарплату вовремя не заплатить..........
 показать весь комментарий
 
 
А почему бы и нет. Думаешь легко на северах, нефть добывать? Там как в космосе, почти, только, ещё и жопу можно заморозить. За всё нужно платить, и одеждой и обувью.
 показать весь комментарий
 
Говорят там хорошо. А мне внутри МКАДА, пока не довелось побывать.
 показать весь комментарий
 
Значит у Вас фсе впереди))) Есть к чему стремиться Розмови про нову холодну війну - пропаганда, - Путін - Цензор.НЕТ 1641
 показать весь комментарий
 
Тебе не надоело тыкать в ватную абизяну палкой?)
 показать весь комментарий
 
Согласен.И ты ватное тому пример.В спам.
 показать весь комментарий
 
 
Здається, він більше українців згуртував ніж росіян, хоча відміна 1-го вересня бо мусульманське свято, під коксом може здаватись і згуртуванням.
 показать весь комментарий
 
 
Как кто? Арабы, Африканцы, Азиаты, Украинцы. Много кого едет.
 показать весь комментарий
 
Вчора сказало про нові ракети (з ядерним двигуном! Розмови про нову холодну війну - пропаганда, - Путін - Цензор.НЕТ 4351), які в мультику летять на Флориду, а сьогодні всралося після слів Скажених псів (Ми готові). Ну хіба розум є?
 показать весь комментарий
 
 
Слід зазначити, що Путін і російська влада вже не вперше потрапляють в ситуацію, коли демонстроване ними відео не відповідає заявленому змісту. У минулому році сталося щонайменше два таких конфузи.У червні минулого року з'ясувалося, що відеозапис, який Путін в розмові з режисером Олівером Стоуном назвав зразком роботи російської авіації в Сирії, в дійсності показує бойові дії ВПС США в Афганістані. У серіалі "Інтерв'ю з Путіним" російський президент показує Стоуну з мобільного пристрою відео і повідомляє про те, що в ньому знято роботу російських пілотів в Сирії, хоча насправді на кадрах був відображений американський вертоліт "Апач" під час афганської місії. На відео з американським вертольотом було накладено звук запису переговорів українських льотчиків в Донбасі.Пізніше в листопаді Міноборони Росії як доказ співпраці Сполучених Штатів і ІГІЛ опублікувало підроблені фотокадри з комп'ютерної гри "AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron". На цьому рекламному ролику, опублікованому розробниками гри навесні 2015 року, зображена атака американських "ганшипів" AC-130 на техніку Вьетконга, що рухається по "стежці Хо Ши Міна". Однак версія МО РФ була інша: на думку російських військових, мова йде про відступаючих терористів, яким ВВС США дають спокійно покинути зону бойових дій.Путін сьогодні лякав світ комп'ютерною симуляцією шестирічної давнини
 показать весь комментарий
 
на мою думку "куйло" не дурно світ йому на лоб тавро прибив...
 показать весь комментарий
 
Многомиллиардная "сделка века" сорвалась - Китай отказался покупать "Роснефть" - подробности



Китайская корпорация CEFC отказалась покупать 14% акций крупнейшей нефтегазовой компании РФ "Роснефти". Об этом сообщает Caixin.

Крупнейшая в истории сделка оказалась окончательно сорвана из-за скандала.

Дело в том, что основателя и главу потенциального покупателя "Роснефти" Йе Янминя арестовали по подозрению в экономических преступлениях.

Однако арест владельца CEFC - не единственная неудача, с которой столкнулась эта "сделка века".

Более серьезным препятствием для покупки стало отсутствие на то средств.

Изначально предполагалось, что покупка будет совершена за счет кредита (9,1 миллиардов долларов). 5 миллиардов согласился дать кремлевский ВТБ, а вот с остальной суммой все пошло не так гладко.

21 февраля Китайский государственный банк развития (China Development Bank) отказал CEFC в кредите.

Другие финучреждения КНР также поостереглись лезть в сомнительную сделку.

28 февраля срок, предоставленный для поиска средств на приобретение акций "Роснефти", вообще истек.

Напомним, ранее сообщалось, что нефтегазовый гигант Кремля "Роснефть" перестал давать высокие доходы: члены правления резко обеднели.
 показать весь комментарий
 
 
Коли економіка країни руйнується, в здоровій країні починають шукати шляхи, щоб її запустити, відновити, починають налагоджувати зв'язки з іншими країнами з усім світом. А в їхньому випадку все навпаки, погрози, шукають ворогів, і звучать слова по типу ми почнемо пуляти куди попало. Країна яка все руйнує, грабує інших - це вся стратегія їх економіки.
 показать весь комментарий
 
Сидит себе такой Иван в своей нетоплЁнной избе где-нибудь в Задрыщенске Пензенской области, читает, сквозь тусклый свет немытого клеенчатого окошка, скижженую в местной управе газету "Известия" с полным текстом послания путина федеральному собранию, и такая его гордость обуяет, такая вселенская радость и умиротворенность за ракеты с ядерными моторами, подводные роботы с хитрыми и верткими торпедами с неограниченным запасом хода и умением обходить все сети и ловушки проклятых пиндосов, боевые лазерные лучи как у инженера Гарина, и так тепло ему на душе становится, что готов он терпеть ради такой гордой радости и издыхающую свою деревню, и амбулаторию за 100 км от дома с одним фельШером, и автолавку раз в неделю, и дорогу до города только летом и зимой (и то, если лед станет)...Поглядел в небо через дыру в крыше, поскреб желтым ногтем нечесанную бороду, махнул гранчак полезной бояры и со словами: "А ктож как не путин!" пустил скупую мужскую слезу гордости за свою родину.
 показать весь комментарий
 
 
===Разговоры о новой холодной войне - пропаганда, - Путин===

Но в ролике я разбомблю Флориду.
 показать весь комментарий
 
 
Путин решил , что войти в историю под брендом ,,ХУЙЛО,, теперь поисковики начнут его узнавать под именем ,,ДЕГЕНЕРАТ,,
 показать весь комментарий
 
 
а как правильно искать в поисковике- ДЕГЕНЕРАТИВНОЕ )(УЙЛО или )(УЙЛОВЫЙ ДЕГЕНЕРАТ Розмови про нову холодну війну - пропаганда, - Путін - Цензор.НЕТ 7547
 показать весь комментарий
 
В современном мире ядерное оружие является исключительно элементом сдерживания потенциального противника. До вчерашнего дня только Ын нарушал это правило, используя наличие ядерного оружия для шантажа и угроз. Теперь в мире две такие страны: КНДР и Россия
 показать весь комментарий
 
Только две страны в мире на высшем уровне демонстрировали "мультики" с ядерным ударом по США - это КНДР и Россия. Поздравляем вас, россияне, итогом вашего "вставания с колен" стала деградация от G8 к КНДР! И на этот рывок вам понадобилось всего 4 года!
 показать весь комментарий
 
 
Ну и чем Путин отличается от неадеквата Хрущева, который колотил по трибуне ООН башмаком?
 показать весь комментарий
 
 
Взагалі то всім, Хрущов спокійно виходив до людей без охорони, як би йому запропонували відправити дітей вчитись за кордон, він би мабуть розстріляв за це, ну і при Хрущові державні літаки не возили наркоту а віце прем`єри не катались біля країн НАТО на яхтах з повіями.
 показать весь комментарий
 
 
Фбр обмежила доступ зятю Трампа Кушнера до таємної інформації у контексті скандалу з підозрою на зв'язкі з рф. Може пуйло і негодує що його черговий хитрий план мідним тазом накрився
 показать весь комментарий
 
Ну конечно, когда официальное лицо, Президент, на публичном мероприятии демонстрирует анимацию с ядерным ударом по США, это не холодная война и не пропаганда. А говорить на черное черное, а на бело белое, это "заниматься пропагандой".
 показать весь комментарий
 
 
Речь сия не о пьянстве, коррупции,
Не о бедности - все не вопрос!
Час назад аргентинской продукции
В самоваре посол мне поднес!

Выпил чаю… пиндосы, вы - шкеты!
Аргентинский напиток не врет!
Запускают батуты ракеты
В вашу сторону в пробный полет.

Флот Америки в ржавчине стынет.
Лапти в бухтах матросы плетут.
Коль велю, то Руси субмарины
Глубже «Курска» победно нырнут!

Дейр-эс-Зор вообще не в зачете -
Смеха ради игра в поддавки…
Скрепой танки собьют самолеты,
БТРы раздавят полки.

Аргентина, спасибо за силу!
Чаю выпил - и царь ты, и бог!
Эй, земляне! Иль скопом в могилу,
Иль покорно целуйте сапог!

Отмените все санкции разом.
Доллар в ноги пусть рухнет рублю.
Крым признайте! Не то я, заразы,
Чай заморский Госдуме налью!
 показать весь комментарий
 
Ваван Путлер Питерский --цар всея страны Говняных петухов , покоритель Гималаев , медведей и велосипедов -- акванавт и морской волк , летчик истребитель -- супермужчина ростом в один метр 50 см на десятисантиметровых встроенных в туфли каблуках и с накаченной мордой ботоксом -- НИкогда не врет !!! Бойтесь --- он с пидором Вовкой Жириком спалит в ядерном пожаре вас и всю Америку --а с Донецкий Захаром продавцом в прошлом окорочков заедет на РУССКИХ танках в Лондон и на Килиманджаро ...
 показать весь комментарий
 
 
Окурок правий, 600 зашкварених орків в Сирії це не холодна війна, і навіть не гібридна, це показове нагібаніє рассії і демонстрація зневаги до підоросійсько "ваєнной мощі"
 показать весь комментарий
 
 
ТАСС: разница в 27 кг изъятого в российском посольстве кокаина объясняется весом чемоданов
Разница в весе партии кокаина, изъятой в здании школы при посольстве России в Аргентине, объясняется с тем, что МИД привел данные об общем весе груза, а ФСБ - о весе только наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
По данным МИД, партия кокаина, которую собирались отправить из Аргентины в Россию, весила 389 кг. ФСБ приводил другую цифру - 362 кг.
 показать весь комментарий
 
Охренеть, вчера только мультики про ядерный пепел показывал, а сегодня пропоганда.... наверное моцный кокс арентинский. Вова вчера очень похож был на братишку Ына.))

 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРазговоры о новой холодной войне - пропаганда, - Путин
 
 
 
 
 
 вверх