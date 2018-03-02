===Разговоры о новой холодной войне - пропаганда, - Путин===

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом он сказал в интервью телеканалу NBC.

"По моему мнению, те, кто говорят, что началась новая холодная война, не аналитики, они занимаются пропагандой", — сказал Путин.

Он добавил, что "гонка вооружений началась, когда США приняли решение выйти из соглашения о противоракетной обороне".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия подтвердила, что нарушает договоры и стремится к агрессии, - пресс-секретарь Белого дома Сандерс

Напомним, в четверг президент России Владимир Путин, выступая в Москве перед Народным собранием, объявил о разработке новейших баллистических и ядерных вооружений, способных поразить Соединенные Штаты Америки.