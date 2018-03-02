 Ограничение на въезд грузовиков в столицу продлили из-за снегопадов

Ограничение въезда крупногабаритного и большегрузного транспорта в Киев продолжается, передает Цензор.НЕТ. Об этом 2 марта сообщает пресс-центр КГГА.

Отмечается, что с ночи в столице для уборки последствий непогоды привлечено 271 единицу снегоуборочной техники "Киевавтодора", 148 единиц техники коммунальных жилищно-эксплуатационных участков, 75 единиц вспомогательной техники.

Дорожное покрытие обрабатывают посипальними материалами.

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Кроме того, работают 32 бригады по ручной уборке в составе 205 человек, которые расчищают от снега тротуары и остановки общественного транспорта, содержащихся предприятиями корпорации, подходы к подземных и наземных пешеходных переходов и лестничные марши.

Во дворах жилых домов работают 3,8 тысячи работников ЖЭУ.

Владельцев транспортных средств призывают не оставлять автомобили вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать спецтехнике оперативно убирать проезжие части от снега.