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 Политика Украины
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Все про:ВР (21675) Кабмин (10328) стипендии (132) высшее образование (56)

 Рада сегодня заслушает Кабмин и рассмотрит законопроект о высшем образовании

Верховная Рада в пятницу, 2 марта, планирует рассмотреть правительственный законопроект "О внесении изменений в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании" № 5023.

Об этом говорится в повестке дня Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Утреннее пленарное заседание в пятницу традиционно начнется с часа вопросов к правительству.

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После этого народные депутаты должны рассмотреть проект постановления №7418 "О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "Об установлении именных стипендий Верховной Рады Украины студентам высших учебных заведений" относительно увеличения размера именных стипендий Верховной Рады Украины". Предлагается установить для студентов высших учебных заведений I - II уровня аккредитации, которые учатся по образовательно-квалификационному уровню "младший специалист" или "бакалавр", стипендию в размере 2130 грн в месяц, а для студентов высших учебных заведений III - IV уровня аккредитации, научных учреждений, которые учатся по образовательно-квалификационному уровню "бакалавр", "специалист" или "магистр", - 2720 грн в месяц.

Далее Рада перейдет к рассмотрению в первом чтении правительственного законопроекта №5023 "О внесении изменения в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании". Предусматривается, что принятие законопроекта даст возможность детям, лишенным родительского попечения, участвовать в конкурсе по результатам вступительных экзаменов по конкурсным предметам в высшем учебном заведении в пределах установленных квот приема в украинские ВУЗы наравне с детьми-сиротами без прохождения ВНО.

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Источник: https://censor.net.ua/n3053427
 
 
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головне щоби розрізняли кому ці гроші потрібні!
тобто -- мажорам(кам)) не платити!
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А Рада наша еще что-то может заслушивать? Или только переливать из пустого в порожнее?
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Меня скоро начнет типать от бесконечных шепелявых воплей - прошу поддержать коллеги....
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В большинстве случаев в Украине к выпускникам ВУЗов термин "высшее образование" применить сложно. Особенно, для тез ВУЗов, которые превратились из ПТУ в "национальные академии" и в которых есть четкая такса за сдачу зачетов и экзаменов, а уровень знания преподавателей мало чем отличается от студенческого.
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пєсєц вищій освіті.
так же як трохи раніше - медицині.
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Рада сегодня заслушает Кабмин и рассмотрит законопроект о высшем образовании

Мабуть, присутніми в сесійній залі знову будуть не більше 50-ти калік. Це якась пародія на парламентаризм. В будь-якій цивілізованій державі за системні прогули таких "депутатів" залишили б без мандату за порушення трудового законодавства, а в Україні, на жаль, закони не працюють.
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Пенсионерам, проработавшим по 40 лет - 1500 грн., а студентам - 2700 грн..
О ГОСПОДИ!, ну за что ты нас так наказал!!!
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Цікаво, скільки в Раді людей, які самі мають вищу освіту?
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