 Полиция Германии задержала предполагаемого организатора контрабанды кокаина из Аргентины в РФ Ковальчука, - адвокат Жеребенков

Об этом сообщил в пятницу "Интерфаксу" его адвокат Владимир Жеребенков, передает Цензор.НЕТ.

"Мне позвонила его жена и сообщила, что Ковальчук задержан в рамках уголовного дела о наркотиках. Как ожидается, в ближайшие дни полиция намерена выйти в суд за его арестом", - сказал он.

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Ковальчук был задержан в пригороде Берлина около 22:00 по местному времени.

Адвокат, вместе с тем, отметил корректное поведение немецких полицейских при задержании его подзащитного.

"Полиция, по словам супруги Ковальчука, вела себя корректно. Они сказали, что планируют во всем разобраться и все прояснить по этому делу", - сказал В.Жеребенков.

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Он пояснил, что в настоящее время решается вопрос с осуществлением защиты Ковальчука на территории Германии.

Напомним, 22 февраля стало известно, что в России и Аргентине задержаны шестеро человек по делу о международном наркотрафике. Сообщалось, что расследование было начато после того, как в декабре 2016 года посол России сообщил аргентинским властям об обнаружении подозрительных чемоданов в здании школы при посольстве. По данным аргентинской полиции, в 12 чемоданах были обнаружены 360 пакетов с кокаином общим весом в 389 килограммов. По оценкам властей Аргентины, стоимость такой партии наркотиков составляет около 50 млн евро. По предварительным данным, обнаруженные в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе сумки с 389 кг кокаина, заменили наркотики на муку и установили GPS-приемники.

В декабре 2017 года мука под видом кокаина была доставлена в Россию дипломатической почтой. В то же время в Аргентину приезжал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Официальная цель его визита - встреча с аргентинским президентом Маурисио Макри, однако, по данным The Telegraph, он также должен был сопроводить сумки с мукой в Россию.

Аргентинское издание Clarin сообщило, что по делу о попытке отправить кокаин в Россию задержали бывшего сотрудника посольства в Аргентине Али Абьянова, а также Владимира Калмыкова и Иштимира Хуздамова. В Аргентине задержаны бывший полицейский Иван Близнюк и его знакомый Александр Чикало. Они руководили фондом MORAL (Mecenas Ortodoxos Rusos En America Latin, Русские православные меценаты в Латинской Америке). Россиянин Андрей Ковальчук, живущий в Берлине, объявлен в розыск.