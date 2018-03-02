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Все про:Аргентина (51) Германия (2939) задержание (4850) наркотики (1263) посольство РФ (262) Россия (68228) Ковальчук Андрей (1)

 Полиция Германии задержала предполагаемого организатора контрабанды кокаина из Аргентины в РФ Ковальчука, - адвокат Жеребенков

Полиция Германии задержала предполагаемого организатора контрабанды кокаина из Аргентины в Россию Андрея Ковальчука.

Об этом сообщил в пятницу "Интерфаксу" его адвокат Владимир Жеребенков, передает Цензор.НЕТ.

"Мне позвонила его жена и сообщила, что Ковальчук задержан в рамках уголовного дела о наркотиках. Как ожидается, в ближайшие дни полиция намерена выйти в суд за его арестом", - сказал он.

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Ковальчук был задержан в пригороде Берлина около 22:00 по местному времени.

Адвокат, вместе с тем, отметил корректное поведение немецких полицейских при задержании его подзащитного.

"Полиция, по словам супруги Ковальчука, вела себя корректно. Они сказали, что планируют во всем разобраться и все прояснить по этому делу", - сказал В.Жеребенков.

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Он пояснил, что в настоящее время решается вопрос с осуществлением защиты Ковальчука на территории Германии.

Напомним, 22 февраля стало известно, что в России и Аргентине задержаны шестеро человек по делу о международном наркотрафикеСообщалось, что расследование было начато после того, как в декабре 2016 года посол России сообщил аргентинским властям об обнаружении подозрительных чемоданов в здании школы при посольстве. По данным аргентинской полиции, в 12 чемоданах были обнаружены 360 пакетов с кокаином общим весом в 389 килограммов. По оценкам властей Аргентины, стоимость такой партии наркотиков составляет около 50 млн евро. По предварительным данным, обнаруженные в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе сумки с 389 кг кокаина, заменили наркотики на муку и установили GPS-приемники.

В декабре 2017 года мука под видом кокаина была доставлена в Россию дипломатической почтой. В то же время в Аргентину приезжал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Официальная цель его визита - встреча с аргентинским президентом Маурисио Макри, однако, по данным The Telegraph, он также должен был сопроводить сумки с мукой в Россию.

Аргентинское издание Clarin сообщило, что по делу о попытке отправить кокаин в Россию задержали бывшего сотрудника посольства в Аргентине Али Абьянова, а также Владимира Калмыкова и Иштимира Хуздамова. В Аргентине задержаны бывший полицейский Иван Близнюк и его знакомый Александр Чикало. Они руководили фондом MORAL (Mecenas Ortodoxos Rusos En America Latin, Русские православные меценаты в Латинской Америке). Россиянин Андрей Ковальчук, живущий в Берлине, объявлен в розыск.

Источник: https://censor.net.ua/n3053422
 
 
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шо вони роблять?! кацапи і хуйло без кокса довго не протягнуть!!!
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Організатор каналу наркотиків в росію це путін!
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что случилось Игорёша с твоими акками - уже все засветил...?
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Звучит практически, как "Добрый вечер!" с анекдота...
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православные кокаинисты получают по щам во всех концах света. То ли еще будет.
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Хай німці добре "шмонають" його адвоката, а то вмре неочікувано, від "гострого серцевого нападу", Ковальчук, а німцям відповідать потім прийдеться...
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Близнюк, Ковальчук, Чикало.... Здесь явно просматривается рука Киева. Полиция Германии задержала предполагаемого организатора контрабанды кокаина из Аргентины в РФ Ковальчука, - адвокат Жеребенков - Цензор.НЕТ 5388
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Наркомат иностранных дел РФ уже озаботился?
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Молодцы, успели раньше кремлевских пре"следователей".
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Почему украинский? Лавровская конюшня спалилась, Украина тут ни причем, это даже Лашади понятно. Я имел в виду ликвидаторов фсб, которые наверняка хотели бы опередить власти Германии. Ведь задержанный может такого наговорить, что дедушки в мид рф станут бабушками.
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так я-то Вас понял, а шутку мю про ковальчука не догнали
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Сорри... Наверное мне надо меньше путинский бред читать. Бьет таки по мозгам, зараза.
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Выкрутятся. Какое события хуйло прикрывает этим скандалом? Иначе бы дело замяли.
Или получат условный срок, за незаконный провоз GPS трекеров.
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Это мелко. Судить будут за контрабанду муки Полиция Германии задержала предполагаемого организатора контрабанды кокаина из Аргентины в РФ Ковальчука, - адвокат Жеребенков - Цензор.НЕТ 4445
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Тепер задача адвоката, напоїти чаєм підзахисного.
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Блазнюк ...Чекало ... Ковальчук ...а де "іванови" ?
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ивановых, патрушевых, путиных они будут сдавать ФБР
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Пусть хоть так послужат борьбе со злом.
А сдаватели это такие как пионэр-герой Павлик Морозов, который папашу своего сдал.
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Сдаватели и в Африке сдаватели.
Мне нет никакого дела до вашего павлика.
И был ли он вообще? Поліція Німеччини затримала ймовірного організатора контрабанди кокаїну з Аргентини в РФ Ковальчука, - адвокат Жеребьонков - Цензор.НЕТ 6186
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Павликой не наш, он кацапский.
Википедия.РУ сообщает о месте его жительства вплоть до названия деревни.
Па́вел Трофи́мович Моро́зов (Павлик Морозов; 14 ноября 1918, Герасимовка, Туринский уезд, Тобольская губерния, РСФСР)
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Ивановы массово занимают государственные должности во всех министерствах и управлениях в г.Киев (нацбанк например) и являются очень ценными и передовыми работниками и никто не знает, что они делают, вот только Украйна скоро здохнет.
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Какая-то странная фамилия у этого россиянина, проживающего в Берлине. Полиция Германии задержала предполагаемого организатора контрабанды кокаина из Аргентины в РФ Ковальчука, - адвокат Жеребенков - Цензор.НЕТ 7770
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Думаєш полковника російської спецслужби будуть по прізвищу визначати, звідки наркота. Поліція Німеччини затримала ймовірного організатора контрабанди кокаїну з Аргентини в РФ Ковальчука, - адвокат Жеребьонков - Цензор.НЕТ 5543
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На цензоре по фамилии сразу определяют - кто кацап, кто еврей... И даже - кто порохобот, кто юлебот, а кто рыговонял.
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Звісно ти ж під ніком працюєш і паспортні дані твої тут не викладені, то і визначають країну твого походження, або за ніком, або за коментарями.
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Вот я и определил, что "Ковальчук" - странная фамилия для россиянина.
Правильно? Или в чем-то ошибся? Поліція Німеччини затримала ймовірного організатора контрабанди кокаїну з Аргентини в РФ Ковальчука, - адвокат Жеребьонков - Цензор.НЕТ 245
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До чого тут твоє визначення. Ні не вірно. Тобто за твоїми словами громадянином росії не може буди людина з таким прізвищем?
Ти вважаєш, що Германська поліція буде його походження визначити за корінням, чи за документами країни з якої він прибув і на яку він працював?
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Вот, почитай пост от SANDY, под твоим...
У него тоже с юмором плохо, к тому же у него повышенная агрессивность на почве национализма.
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Непотрібно свою не грамотність в цих питаннях зводити до твого безглуздого почуття гумору.
Ти вважаєш, що Германська поліція буде його походження визначити за корінням, чи за документами країни з якої він прибув і на яку він працював?
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точно так само, як і нік "Жеглов" багато про що говорить..... ностальгія по совку на 100%
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Ну в данном случае он попал прямо в лузу, кацл. Собстно, отсюда и твоя попоболь насчет фамилий.
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ні, я просто згадав твій лемент, коли вєчний агонь залили бетоном
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Вот, например ты - беженец из Буркина-Фассо, временно проживающий в Германии, но с украинскими корнями.
Правильно? Или в чем-то ошибся? Поліція Німеччини затримала ймовірного організатора контрабанди кокаїну з Аргентини в РФ Ковальчука, - адвокат Жеребьонков - Цензор.НЕТ 8721
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Країну походження визначають твої документи, або звідки ти преїхав, тим паче співробітник російських спецслужб. До чого тут коріння, по матері хто він?
Ти вважаєш, що Германська поліція буде його походження визначити за корінням, чи за документами країни з якої він прибув і на яку він працював.
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Ладно, я вижу, что с чувством юмора у тебя туго.
Не обижайся, это шутка была....
Возможно, неудачная. Поліція Німеччини затримала ймовірного організатора контрабанди кокаїну з Аргентини в РФ Ковальчука, - адвокат Жеребьонков - Цензор.НЕТ 6047
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Я бачу, що ти просто вирішив з'їхати на своє почуття гумору.
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Есть такая профессия - со следствием сотрудничать.
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В принципе, спецслужбы могут сказать - твой провал, ты и сиди в аргентинской тюрьме. Кстати, неизвестно сколько еще там просидит. Но случай показательный. Попкорн в студию.
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Смотрел документальный фильм про КНДР ,так там почти всё население Северной Кореи сидит на наркоте,население такое послушное как и на России( Боярка+ кокаин из Аргентины) Поліція Німеччини затримала ймовірного організатора контрабанди кокаїну з Аргентини в РФ Ковальчука, - адвокат Жеребьонков - Цензор.НЕТ 3797
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Я по началу заголовка подумал что патрушева за шкирки взяли. А нет. Местную шестеру.
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Внук подпольщицы‏ @ShlomoSaloma 4 ч.4 часа назад

Появилось предположение о возможном месте хранения заначки аргентинской муки пацанами из Совета Федераций.Поліція Німеччини затримала ймовірного організатора контрабанди кокаїну з Аргентини в РФ Ковальчука, - адвокат Жеребьонков - Цензор.НЕТ 6260
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И ни одного зрадобота в теме. Не хлебная тема.
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Не дай бог. Но это предпосылка для теракта в Германии. От хуйла владимировича !!!
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Це до чого тупість і самовпевненість довела... Знав же цей чорт, що він фігурант по наркотиках, ні сидить собі в "пригороде Берлина" і думає що знатно заникався.
А це ще один показник, що рашка втовкмачила в свою черепну коробку, що купили умовних Меркель-Шрьодера і "Берлін наш".
Але є ще гравці посерьозніші чим xyйло з підворотні, це ті що оті кляті фантики-долари ; ) рисує-малює.
Як казав Попандополо: "Бери, бери - я собі ще нарисую")
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Лаврушу не здадуть, це ж тяглова сили.
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Тут Вы правы - не сдадут. Только причина мне видится другой. В сложившейся ситуации инфаркт у Коняки может вызвать панику в рядах ближайшего окружения. Честных там отродясь не водилось, и от провала на дипломатическо - уголовном поприще никто не застрахован. Трусливые побегут, а самые отчаянные, загнанные в угол, крысы могут устроить замес.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПолиция Германии задержала предполагаемого организатора контрабанды кокаина из Аргентины в РФ Ковальчука, - адвокат Жеребенков
 
 
 
 
 
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