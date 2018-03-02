 Полиция Германии задержала предполагаемого организатора контрабанды кокаина из Аргентины в РФ Ковальчука, - адвокат Жеребенков

Об этом сообщил в пятницу "Интерфаксу" его адвокат Владимир Жеребенков, передает Цензор.НЕТ.
"Мне позвонила его жена и сообщила, что Ковальчук задержан в рамках уголовного дела о наркотиках. Как ожидается, в ближайшие дни полиция намерена выйти в суд за его арестом", - сказал он.
Ковальчук был задержан в пригороде Берлина около 22:00 по местному времени.
Адвокат, вместе с тем, отметил корректное поведение немецких полицейских при задержании его подзащитного.
"Полиция, по словам супруги Ковальчука, вела себя корректно. Они сказали, что планируют во всем разобраться и все прояснить по этому делу", - сказал В.Жеребенков.
Он пояснил, что в настоящее время решается вопрос с осуществлением защиты Ковальчука на территории Германии.
Напомним, 22 февраля стало известно, что в России и Аргентине задержаны шестеро человек по делу о международном наркотрафике. Сообщалось, что расследование было начато после того, как в декабре 2016 года посол России сообщил аргентинским властям об обнаружении подозрительных чемоданов в здании школы при посольстве. По данным аргентинской полиции, в 12 чемоданах были обнаружены 360 пакетов с кокаином общим весом в 389 килограммов. По оценкам властей Аргентины, стоимость такой партии наркотиков составляет около 50 млн евро. По предварительным данным, обнаруженные в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе сумки с 389 кг кокаина, заменили наркотики на муку и установили GPS-приемники.
В декабре 2017 года мука под видом кокаина была доставлена в Россию дипломатической почтой. В то же время в Аргентину приезжал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Официальная цель его визита - встреча с аргентинским президентом Маурисио Макри, однако, по данным The Telegraph, он также должен был сопроводить сумки с мукой в Россию.
Аргентинское издание Clarin сообщило, что по делу о попытке отправить кокаин в Россию задержали бывшего сотрудника посольства в Аргентине Али Абьянова, а также Владимира Калмыкова и Иштимира Хуздамова. В Аргентине задержаны бывший полицейский Иван Близнюк и его знакомый Александр Чикало. Они руководили фондом MORAL (Mecenas Ortodoxos Rusos En America Latin, Русские православные меценаты в Латинской Америке). Россиянин Андрей Ковальчук, живущий в Берлине, объявлен в розыск.
Или получат условный срок, за незаконный провоз GPS трекеров.
А сдаватели это такие как пионэр-герой Павлик Морозов, который папашу своего сдал.
Мне нет никакого дела до вашего павлика.
И был ли он вообще?
Википедия.РУ сообщает о месте его жительства вплоть до названия деревни.
Па́вел Трофи́мович Моро́зов (Павлик Морозов; 14 ноября 1918, Герасимовка, Туринский уезд, Тобольская губерния, РСФСР)
Правильно? Или в чем-то ошибся?
Ти вважаєш, що Германська поліція буде його походження визначити за корінням, чи за документами країни з якої він прибув і на яку він працював?
У него тоже с юмором плохо, к тому же у него повышенная агрессивность на почве национализма.
Ти вважаєш, що Германська поліція буде його походження визначити за корінням, чи за документами країни з якої він прибув і на яку він працював?
Правильно? Или в чем-то ошибся?
Ти вважаєш, що Германська поліція буде його походження визначити за корінням, чи за документами країни з якої він прибув і на яку він працював.
Не обижайся, это шутка была....
Возможно, неудачная.
Появилось предположение о возможном месте хранения заначки аргентинской муки пацанами из Совета Федераций.
А це ще один показник, що рашка втовкмачила в свою черепну коробку, що купили умовних Меркель-Шрьодера і "Берлін наш".
Але є ще гравці посерьозніші чим xyйло з підворотні, це ті що оті кляті фантики-долари ; ) рисує-малює.
Як казав Попандополо: "Бери, бери - я собі ще нарисую")