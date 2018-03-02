EN|RU|UK
Темы дня: Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  5969  4
Все про:Гидрометцентр (549) погода (2404) ГСЧС (1337)

 Перемещение активного циклона: спасатели предупреждают о сложных погодных условиях 3 марта

3 марта в результате перемещения активного циклона ожидаются сложные погодные условия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным "Укргидрометцентра", 3 марта в результате перемещения активного циклона ожидаются сложные погодные условия:

- сильный снег, метели в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях; сильный снег с дождем в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской и Днепропетровской областях;

- налипание мокрого снега и гололед ночью в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, днем ​​в Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.

- порывы ветра 15-20 м / с в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Сумской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 33 населенных пункта в 5 областях обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет 2 (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, осложнения работы электрических сетей, коммунального хозяйства.

Источник: https://censor.net.ua/n3053421
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПеремещение активного циклона: спасатели предупреждают о сложных погодных условиях 3 марта
 
 
 
 
 
 вверх