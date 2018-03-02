 Перемещение активного циклона: спасатели предупреждают о сложных погодных условиях 3 марта

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По данным "Укргидрометцентра", 3 марта в результате перемещения активного циклона ожидаются сложные погодные условия:
- сильный снег, метели в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях; сильный снег с дождем в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской и Днепропетровской областях;
- налипание мокрого снега и гололед ночью в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, днем в Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.
- порывы ветра 15-20 м / с в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Сумской областях.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет 2 (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, осложнения работы электрических сетей, коммунального хозяйства.