 Перемещение активного циклона: спасатели предупреждают о сложных погодных условиях 3 марта

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным "Укргидрометцентра", 3 марта в результате перемещения активного циклона ожидаются сложные погодные условия:

- сильный снег, метели в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях; сильный снег с дождем в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской и Днепропетровской областях;

- налипание мокрого снега и гололед ночью в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, днем ​​в Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.

- порывы ветра 15-20 м / с в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Сумской областях.

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Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет 2 (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, осложнения работы электрических сетей, коммунального хозяйства.