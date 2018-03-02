 33 населенных пункта в 5 областях обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В результате осложнения погодных условий (сильный снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 33 населенных пункта в 5 областях, а именно: Запорожской - 16, Донецкой - 12, Луганской - 3, Днепропетровской - 1 и Черниговской - 1", сказано в сообщении.

Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

Также сообщается, что для обеспечения расчистки дорог и городов от снега ограничен въезд крупногабаритного транспорта в города Кропивницкий, Николаев и Херсон.

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Для расчистки дорог и оказания помощи в буксировке отдельных транспортных средств привлечено 3 тыс. 164 чел. и 1 тыс. 473 ед. техники, из них от "Укравтодора" 1 тыс. 403 чел. и 1 тыс. 42 ед. техники, от ГСЧС 1 тыс. 761 чел. и 431 ед. техники.

Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

Ситуация находится на контроле ГСЧС Украины.