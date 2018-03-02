 Обвинения России в нарушении ДРСМД беспочвенны, - посол РФ в США

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении посла РФ в США Анатолия Антонова.

"В послании [президента РФ] Владимира Путина речь шла о стратегических вооружениях, которые не подпадают под ограничения ДРСМД. Еще раз подчеркну, что Россия, развивая свой ядерный потенциал, не нарушила ни одной договоренности в сфере разоружения и контроля над вооружениями. Все, что делается Минобороны России, российским военно-промышленным комплексом находится в строгом соответствии с нашими международными обязательствами", - указал он.

По словам дипломата, Россия считает обвинения в свой адрес "в нарушении этого договора беспочвенными".

"Эти обвинения не подкреплены ни техническими характеристиками пусковой установки, якобы не отвечающей договору, ни данными полетной телеметрии", - добавил он. При этом Антонов обратил внимание на то, что у Москвы в свою очередь "есть серьезные озабоченности по выполнению условий договора со стороны США".

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"Это использование ракет-мишеней, по своим характеристикам аналогичных баллистическим ракетам средней и меньшей дальности, в рамках испытаний системы ПРО, производство и применение ударных беспилотных летательных аппаратов, а также развертывание на базах ПРО в Румынии и Польше универсальных пусковых установок, позволяющих, в том числе, запускать крылатые ракеты на дальность, запрещенную договором. Более того, в последнее время США открыто заявляют о намерении приступить к разработке крылатых ракет наземного базирования с запрещенной дальностью полета. Так что антироссийская пропагандистская кампания в контексте ДРСМД дает все больше оснований говорить о том, что в Вашингтоне взяли курс на выход из данного соглашения, как там в свое время вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - пояснил посол РФ.

"Неоднократно призывали американских коллег к профессиональному разговору на эту тему. Не раз предупреждали и вновь предупреждаем, что разрушение ДРСМД стало бы тяжелым ударом по режиму контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия", - заключил руководитель российской дипмиссии.

Напомним, в четверг президент России Владимир Путин, выступая в Москве перед Народным собранием, объявил о разработке новейших баллистических и ядерных вооружений, способных поразить Соединенные Штаты Америки.