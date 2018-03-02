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Все про:посол (1172) посольство РФ (262) ракеты (589) Россия (68228) США (13340) ядерное оружие (527) Антонов (40)

 Обвинения России в нарушении ДРСМД беспочвенны, - посол РФ в США

Россия считает обвинения американского правительства в адрес Москвы в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) беспочвенными и не подкрепленными никакими техническими характеристиками.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении посла РФ в США Анатолия Антонова.

"В послании [президента РФ] Владимира Путина речь шла о стратегических вооружениях, которые не подпадают под ограничения ДРСМД. Еще раз подчеркну, что Россия, развивая свой ядерный потенциал, не нарушила ни одной договоренности в сфере разоружения и контроля над вооружениями. Все, что делается Минобороны России, российским военно-промышленным комплексом находится в строгом соответствии с нашими международными обязательствами", - указал он.

По словам дипломата, Россия считает обвинения в свой адрес "в нарушении этого договора беспочвенными".

"Эти обвинения не подкреплены ни техническими характеристиками пусковой установки, якобы не отвечающей договору, ни данными полетной телеметрии", - добавил он. При этом Антонов обратил внимание на то, что у Москвы в свою очередь "есть серьезные озабоченности по выполнению условий договора со стороны США".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия подтвердила, что нарушает договоры и стремится к агрессии, - пресс-секретарь Белого дома Сандерс

"Это использование ракет-мишеней, по своим характеристикам аналогичных баллистическим ракетам средней и меньшей дальности, в рамках испытаний системы ПРО, производство и применение ударных беспилотных летательных аппаратов, а также развертывание на базах ПРО в Румынии и Польше универсальных пусковых установок, позволяющих, в том числе, запускать крылатые ракеты на дальность, запрещенную договором. Более того, в последнее время США открыто заявляют о намерении приступить к разработке крылатых ракет наземного базирования с запрещенной дальностью полета. Так что антироссийская пропагандистская кампания в контексте ДРСМД дает все больше оснований говорить о том, что в Вашингтоне взяли курс на выход из данного соглашения, как там в свое время вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - пояснил посол РФ.

"Неоднократно призывали американских коллег к профессиональному разговору на эту тему. Не раз предупреждали и вновь предупреждаем, что разрушение ДРСМД стало бы тяжелым ударом по режиму контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия", - заключил руководитель российской дипмиссии.

Напомним, в четверг президент России Владимир Путин, выступая в Москве перед Народным собранием, объявил о разработке новейших баллистических и ядерных вооружений, способных поразить Соединенные Штаты Америки.

Источник: https://censor.net.ua/n3053417
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Походу посольство фашистов в Аргентине не уникальное. В США такое же.
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От що рашка може сказати окрім "Сам дурак"? Дебіли...
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Для початку їм унітаз знайти потрібно
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Договоры РСМД для безопасности Европы, а не Америки.
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И чё? Можно нарушать? Хотя кого я спрашиваю! Можешь не отвечать.
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Все показанные ракеты под этот договор не подпадают. У них дальность большая.
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Ракеты не показывали, показывали Хутина и мультфильмы
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Вот дурная страна рашка- везде у них " ИХТАМНЕТ", а теперь у дипломатов" ВЫНАСНЕТАКПОНЯЛИ"
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В данном случае посол прав. ДРСМД не нарушен.
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Это Вы мне возразили или что?
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Это экспериментальное подтверждение народного наблюдения.
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Мнение роSSии по поводу выдвинутых обвинений значения не имеет. Значение будут иметь последствия, связанные с этими обвинениями. А они будут, гласные или негласные, немедленные или отсроченные.
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Будут! Немеция и Австрия совместно с людоедами СП-2 построят...
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підступні піндоси) втягують срашку в гонку озброєнь...
але, навіть як що кацапи будуть імітувати гонку озброєнь заради розпила грошей -
все одно гроші кацапи будуть зберігати на загниваючому) Заході !!!
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Покажыте етому мудиле вчерашнее обращение его царя
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Після порушенням рашистом Хельсінського акту і Будапештського меморандуму,і окупації українського Криму і Донбассу, все що говорить рашка хліборізкою куйла.називається-БРЕХНЯ(ЛА ЛА ЛА)
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расеяне, говорить вы можете уже что угодно но - по факту мясорубки ихтамнетов американцы да и весь развитой мир поняли цену вашим словам..... вас ждёт прозебание в туПинской нафталиновой стабильности до полного загнивания....
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Как это беспочвенны, когда Фюрер сам с экрана телевизора признался, что у Расее теперь есть новое супер-пупер оружие, с неограниченным радиусом (что явно нарушает договор СМД), и признался что разрабатывали его уже несколько лет, т.е. нарушала давно
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РСМД не запрещает ракеты межконтинентальной дальности.
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У кацапов - крылатая ракета и заява Путлера про неограниченный радиус, скорее всего ложь для того что бы не попасть в диапазон ракет средней дальности 1-5,5 тыс.км.
Неограниченный радиус - это теоретический предел для таких ракет, а запущенная ими ракета прототип и с вероятностью 99% относится к средней дальности.
Так что нарушили 100%, можете не сомневаться!!!
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Дмитрий Ч: "...признался, что у Расее теперь есть новое супер-пупер оружие, с неограниченным радиусом (что явно нарушает договор СМД)"
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не лепи горбатого,зачем лепишь вместе с лживым рашистским куйло РСДМ к договору о СНВ?
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Да какая ж там средняя и малая дальности, если в тех показанных мультфильмах они летают по всей земле и петляют как мухи на окне?
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ну теперь давай,кацапня,отмазывайся за мульты))пуйло думало,что оно может кого то потролить
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Да уж. Дилер РП в США назвал своего презика 3.14здливым хуйлом, нихрена не понимающим того, о чем звездит на весь мир. Так с дипломатического языка переводится на человеческий его заявление. Но, к его счастью, Хуйло настолько тупое, что даже этого не поймет.
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Если козломордые и создадут нечто подобное,то за это заплатят еще 50миллионов кацапов к тем 20миллионам имеющихся своей нищетой и бедностью.
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С точки зрения медицины, совершенно не важно, что идиотом себя идиотом не считает. Главное - диагноз поставлен и надо лечить!
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за такие слова его как чюркина могут умереть от сердечного приступа )) этот мальчиш предал великую военную тайну хуйла, подтвердив, что всё показанное на презентации - только хорошо забытые старые мультики )) смерти повинен!
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Ну, все это ожидаемо. Оружие всегда совершенствовалось и будет совершенствоваться. Раньше и в огнестрельное оружие не все верили. Надо избрать мировое правительство и жить всем в мире, забыв про расы и национальности.Это же сколько ресурсов будет сэкономлкнно для наших потомков.
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"в строгом соответствии с нашими международными обязательствами"
оказывается! они соблюдают свои обязательства... геббельс отдыхаетИсточник: https://censor.net.ua/n3053"
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Это особенно серьезно звучит на фоне вчерашней клоунады Хуйла про "новые" ядерные ракеты.
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За время подлета из Сумской области мардва и усрацца не успеет как засветицца. Звинувачення Росії в порушенні ДРСМД безпідставні, - посол РФ у США - Цензор.НЕТ 2752
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОбвинения России в нарушении ДРСМД беспочвенны, - посол РФ в США
 
 
 
 
 
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