 Россия подтвердила, что нарушает договоры и стремится к агрессии, - пресс-секретарь Белого дома Сандерс

Об этом заявила в четверг в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
По ее словам, заявления Путина о разработке новых наступательных ракетно-ядерных вооружений в нарушение достигнутых ранее международных договоренностей лишь подтверждают, что РФ стремится к агрессии и угрожает целому миру.
"Президент Путин подтвердил то, что правительство Соединенных Штатов и так знало, а Россия отрицала: РФ на протяжении десятка лет разрабатывает дестабилизирующие системы оружия, прямо нарушая свои договорные обязательства", - отметила официальный представитель администрации.
По ее словам, президент Трамп "осознает, какие угрозы возникают в нынешнем веке перед Соединенными Штатами и союзниками и нацелен на то, чтобы гарантировать безопасность страны, а также сохранить мир с позиции силы".
Сандерс напомнила, что оборонный бюджет Соединенных Штатов составляет $700 млрд, поэтому "наши военные сильны, как никогда".
Она подчеркнула, что в новом обзоре ядерной политики президента четко сказано: "Америка продвигается в том направлении, чтобы усовершенствовать наш ядерный арсенал и обеспечить, чтобы наши возможности были непревзойденными".
Напомним, в четверг президент России Владимир Путин, выступая в Москве перед Народным собранием, объявил о разработке новейших баллистических и ядерных вооружений, способных поразить Соединенные Штаты Америки.
Путин со словами «Не блеф!» пригрозил миру компьютерной 3D-симуляцией «новейших» вооружений РФ
Такое впечатление, что Путина окружение держит за полного идиота. Это в который раз уже ему подобную туфту подсовывают.
Журналист FoxNews Лукас Томлинсон со ссылкой на источники сообщает, что хваленая Владимиром Путины ракета не работает.
«Должностные лица США заявляют, что крылатая ракета с ядерным двигателем не работает в настоящее время, все еще находится на стадии «исследования и разработки» и в последнее время потерпела крушение во время испытаний в Арктике, несмотря на заявления Путина сегодня», - пишет журналист.
Также он добавил, что американские чиновники связывают данное заявление Путина с опасениями относительно нового оружия Пентагона.
«Чиновники США говорят, что Россия «беспокоится» о планах Пентагона по разработке двух новых «маломощных» ядерных бомб. Речь Путина должна была соответствовать планам администрации Трампа и обеспечить поддержку Белого Дома в преддверии президентских выборов в этом месяце», - добавляет журналист.
Напомним, ранее Путин заявил, что Россия разработала крылатую ракету с ядерным двигателем, которая способна обходить любые системы ПВО. В Пентагоне заявили, что готовы ко всему.
Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт обвинила Россию в нарушении международных договоров после того, как президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию представил новейшие типы вооружений, передает Reuters.
«Мы не считаем, что демонстрация в дешевом видео такой атаки на США - ответственный поступок», - заявила Науэрт.
«Было печально видеть дешевую анимацию, демонстрирующую ядерную атаку на США. Мы не получили удовольствия от просмотра и не считаем это поведением ответственного международного игрока», - заявила Науэрт.
Очевидно, Науэрт имела в виду кадры из ролика про новую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», на которых боеголовки падают на территорию, похожую на Флориду.
Эти кадры, как выяснилось позже, еще в 2007 году появились в фильме Первого канала про ракету «Сатана». ,
Ну кацапам конечно , лапшу на уши можно вешать бесконечно но вот , Пентагон , думаю , запугать вряд ли получится . Там прекрасно понимают где проходит граница между реальностью и фантастикой .
у разбитого корыта- ешо не все сказал Китай Япония США Европа..................
George Orwell, 1984
Vladimir Putin, 2018