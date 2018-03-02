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Все про:вооружение (2870) Путин (23570) Россия (68228) США (13340) Трамп (1679) Сандерс (4)

 Россия подтвердила, что нарушает договоры и стремится к агрессии, - пресс-секретарь Белого дома Сандерс

Путин подтвердил, что РФ на протяжении десятка лет разрабатывает дестабилизирующие системы оружия, нарушая свои договорные обязательства.

Об этом заявила в четверг в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По ее словам, заявления Путина о разработке новых наступательных ракетно-ядерных вооружений в нарушение достигнутых ранее международных договоренностей лишь подтверждают, что РФ стремится к агрессии и угрожает целому миру.

"Президент Путин подтвердил то, что правительство Соединенных Штатов и так знало, а Россия отрицала: РФ на протяжении десятка лет разрабатывает дестабилизирующие системы оружия, прямо нарушая свои договорные обязательства", - отметила официальный представитель администрации.

По ее словам, президент Трамп "осознает, какие угрозы возникают в нынешнем веке перед Соединенными Штатами и союзниками и нацелен на то, чтобы гарантировать безопасность страны, а также сохранить мир с позиции силы".

Смотрите на "Цензор.НЕТ": В презентации новой ракеты Путина "Сармат" показали кадры из фильма о старой "Воеводе" за 2007 год. ВИДЕО

Сандерс напомнила, что оборонный бюджет Соединенных Штатов составляет $700 млрд, поэтому "наши военные сильны, как никогда".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп был чрезвычайно жестким в отношении РФ, и мы продолжим это делать, - пресс-секретарь Белого дома Сандерс

Она подчеркнула, что в новом обзоре ядерной политики президента четко сказано: "Америка продвигается в том направлении, чтобы усовершенствовать наш ядерный арсенал и обеспечить, чтобы наши возможности были непревзойденными".

Напомним, в четверг президент России Владимир Путин, выступая в Москве перед Народным собранием, объявил о разработке новейших баллистических и ядерных вооружений, способных поразить Соединенные Штаты Америки.

Источник: https://censor.net.ua/n3053416
 
 
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Перед выборами вату остается только пугать, хотя все эти понты голые.
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Весь мир снова хохочет: Ядерная ракета Путина не работает, она недавно рухнула в Арктике...

Путин со словами «Не блеф!» пригрозил миру компьютерной 3D-симуляцией «новейших» вооружений РФ

Такое впечатление, что Путина окружение держит за полного идиота. Это в который раз уже ему подобную туфту подсовывают.
Журналист FoxNews Лукас Томлинсон со ссылкой на источники сообщает, что хваленая Владимиром Путины ракета не работает.

«Должностные лица США заявляют, что крылатая ракета с ядерным двигателем не работает в настоящее время, все еще находится на стадии «исследования и разработки» и в последнее время потерпела крушение во время испытаний в Арктике, несмотря на заявления Путина сегодня», - пишет журналист.

Также он добавил, что американские чиновники связывают данное заявление Путина с опасениями относительно нового оружия Пентагона.

«Чиновники США говорят, что Россия «беспокоится» о планах Пентагона по разработке двух новых «маломощных» ядерных бомб. Речь Путина должна была соответствовать планам администрации Трампа и обеспечить поддержку Белого Дома в преддверии президентских выборов в этом месяце», - добавляет журналист.

Напомним, ранее Путин заявил, что Россия разработала крылатую ракету с ядерным двигателем, которая способна обходить любые системы ПВО. В Пентагоне заявили, что готовы ко всему.

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт обвинила Россию в нарушении международных договоров после того, как президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию представил новейшие типы вооружений, передает Reuters.

«Мы не считаем, что демонстрация в дешевом видео такой атаки на США - ответственный поступок», - заявила Науэрт.

«Было печально видеть дешевую анимацию, демонстрирующую ядерную атаку на США. Мы не получили удовольствия от просмотра и не считаем это поведением ответственного международного игрока», - заявила Науэрт.

Очевидно, Науэрт имела в виду кадры из ролика про новую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», на которых боеголовки падают на территорию, похожую на Флориду.

Эти кадры, как выяснилось позже, еще в 2007 году появились в фильме Первого канала про ракету «Сатана». ,
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Новый мардовский супервафля "срамота". Росія підтвердила, що порушує договори і прагне до агресії, - прес-секретар Білого дому Сандерс - Цензор.НЕТ 1440
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Хуйло лише ляпнуло бажане замість дійсного, а от довести сказане йому нічим Росія підтвердила, що порушує договори і прагне до агресії, - прес-секретар Білого дому Сандерс - Цензор.НЕТ 887
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. Американцы издеваются что ли .? Ну какое нахрен новое оружие может разрабатывать лапотная Рашка . ? Хоть бы то что есть до ума довели . Послушал вчера Володькино послание к федеральным лохам ,, особенно прикольно звучала его речь о сверхоружии , которое вроде бы уже есть у кацапов . О какой то суперракете с ядерным двигателем , поэтому якобы не имеющей границ дальности полёта , да ещё и летающей по непредсказуемой траектории . Похоже Вова слишком увлёкся фантастикой . ! Ибо сама фраза - ядерная енергетическая установка на ракете это уже звучит дико нереально . Я конечно не физик ядерщик но всё же понимаю что цепная реакция деления атомного ядра не может вызвать реактивную струю , благодаря которой сама ракета и движется . Слышал конечно , что учёными разрабатываются ионные ракетные двигатели но они смогут летать только в космосе , в вакууме , где нет сопротивления воздуха . И то это ещё очень далёкая перспектива . А тут какой то Володька из Рашки уже прыгнул лет на 200 вперёд и летает на крылатой ракете с ядерным движком . Росія підтвердила, що порушує договори і прагне до агресії, - прес-секретар Білого дому Сандерс - Цензор.НЕТ 2274 . Нонсенс . !

Ну кацапам конечно , лапшу на уши можно вешать бесконечно но вот , Пентагон , думаю , запугать вряд ли получится . Там прекрасно понимают где проходит граница между реальностью и фантастикой .
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Фильм когда-то видел. О покорении космоса. Там русский космонавт в шапке-ушанке и тельняшке разводным ключом сантехника ремонтирует космический корабль "Союз". В конце концов корабль взрывается, но американские космонавты благополучно эвакуируют "десантника" и спасаются сами. Этот пародийный фильм наглядно демонстрирует "мощь" России. У кацапов даже кастрюли китайские, а в "черных ящиках" самолетов даже сейчас транзисторы и лампы стоят, а монтаж плат крепится липкой лентой. Когда над Синаем взорвался самолет, то именно такие самописцы были в "черных ящиках". При ударе все развалилось и узнать что произошло не удалось. Вот такие русские "технологии". Одно пугает - дикари, совсем отупевшие и озлобленные на весь мир, могут действительно ударить ядерными ракетами во все стороны с криками -"Гори все огнем!"
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запахло сруцким духом- новая сруцкая ракета "хуйло "армата чвк вагнера падающие самолеты- таки настя рыбка стала золотой и оставит сруцкую старуху-срассия
у разбитого корыта- ешо не все сказал Китай Япония США Европа..................
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия подтвердила, что нарушает договоры и стремится к агрессии, - пресс-секретарь Белого дома Сандерс
 
 
 
 
 
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