 Россия подтвердила, что нарушает договоры и стремится к агрессии, - пресс-секретарь Белого дома Сандерс

Об этом заявила в четверг в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По ее словам, заявления Путина о разработке новых наступательных ракетно-ядерных вооружений в нарушение достигнутых ранее международных договоренностей лишь подтверждают, что РФ стремится к агрессии и угрожает целому миру.

"Президент Путин подтвердил то, что правительство Соединенных Штатов и так знало, а Россия отрицала: РФ на протяжении десятка лет разрабатывает дестабилизирующие системы оружия, прямо нарушая свои договорные обязательства", - отметила официальный представитель администрации.

По ее словам, президент Трамп "осознает, какие угрозы возникают в нынешнем веке перед Соединенными Штатами и союзниками и нацелен на то, чтобы гарантировать безопасность страны, а также сохранить мир с позиции силы".

Смотрите на "Цензор.НЕТ": В презентации новой ракеты Путина "Сармат" показали кадры из фильма о старой "Воеводе" за 2007 год. ВИДЕО

Сандерс напомнила, что оборонный бюджет Соединенных Штатов составляет $700 млрд, поэтому "наши военные сильны, как никогда".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп был чрезвычайно жестким в отношении РФ, и мы продолжим это делать, - пресс-секретарь Белого дома Сандерс

Она подчеркнула, что в новом обзоре ядерной политики президента четко сказано: "Америка продвигается в том направлении, чтобы усовершенствовать наш ядерный арсенал и обеспечить, чтобы наши возможности были непревзойденными".

Напомним, в четверг президент России Владимир Путин, выступая в Москве перед Народным собранием, объявил о разработке новейших баллистических и ядерных вооружений, способных поразить Соединенные Штаты Америки.