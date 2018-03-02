 За прошедшие сутки ни один украинский воин не пострадал. Враг осуществил 2 прицельных обстрела позиций ВСУ, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

По данным штаба, на протяжении прошедших суток российско-оккупационные войска продолжили осуществлять обстрелы позиций ВСУ.

Так, на луганском направлении противник применил 82-мм минометы у Светлодарска и выпустил в сторону позиций сил АТО 10 мин.

На донецком направлении противник вел огонь из минометов калибром 82-мм, вооружения БМП и гранатометов в районе Песков.

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"На других участках нашей обороны нарушений режима тишины не зафиксировано. В общем, за минувшие сутки, агрессор провел 2 прицельных обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня ни один украинский защитник не пострадал", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, в штабе отметили, что военнослужащие, выполняющие задачи в Донецкой области, эффективно использовали относительное затишье: "Военной инженерной техникой они расчистили от снежных заносов автомобильную дорогу между прифронтовыми Марьинка и Красногоровка. Таким образом, представители Вооруженных Сил Украины пытаются облегчить жизнь местным жителям в тех местах, где работы по очистке снега или невозможны, или опасные для коммунальных служб".

Напомним, 28 февраля российские наемники 5 раз открывали огонь по позициям ВСУ.