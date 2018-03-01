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 Лоббисты киевских чиновников сорвали принятие законопроекта, наводившего порядок на рынке наружной рекламы, - Сюмар

Из-за действий лоббистов Верховная Рада не приняла законопроект о внешней рекламе, который должен был урегулировать вопрос рекламных конструкций в населенных пунктах.

Об этом на своей стренице в Фейсбук написала народный депутат от фракции "Народного фронта" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ.

"Мы и дальше будем жить в бардаке билбордов и конструкций наружной рекламы в условиях непрозрачного рынка. Потому что лоббисты в Раде победили. Лоббисты тех чиновников из числа киевской власти, которые непрозрачно контролируют рынок наружной рекламы в столице. И это лоббизм против прозрачных процедур, против открытого реестра, против конкурсов, против вычищения украинских городов", - написала депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не смогла принять закон об украинском языке в наружной рекламе

Сюмар также приводит предложения по урегулирования рынка рекламы, которые были нивелированы в результате провального голосования.

Лоббисты киевских чиновников сорвали принятие законопроекта, наводившего порядок на рынке наружной рекламы, - Сюмар 01

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Лоббисты киевских чиновников сорвали принятие законопроекта, наводившего порядок на рынке наружной рекламы, - Сюмар 02

Источник: https://censor.net.ua/n3053405
 
 
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