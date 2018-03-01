 Путин подтвердил, что РФ разрабатывает дестабилизирующие системы оружия, нарушая свои международные обязательства, - Госдеп США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Президент Путин подтвердил то, что правительство США давно знало, но Россия раньше отрицала, — Россия разрабатывает дестабилизирующие системы оружия более 10 лет, прямо нарушая свои международные обязательства", — сказала Науэрт.
По ее словам, разрабатываемые Россией системы вооружений нарушают договор о РСМД.
1 марта президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию представил новые типы вооружения.
В ноябре 2017 года стало известно, что США и Россия планируют в ближайшее время провести заседание специальной контрольной комиссии в рамках выполнения Договора РСМД.
В декабре Госдепартамент США выпустил развернутое заявление, опровергнув обвинения Москвы в том, что Вашингтон нарушает условия соглашения. Как подчеркнуло дипломатическое ведомство, системы противоракетной обороны Aegis Ashore, баллистические ракеты, используемые в качестве мишеней во время испытаний и ударные беспилотники, стоящие на вооружении ВС США, не нарушают "ни один из пунктов" соглашения.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Договор о РСМД находится под угрозой из-за действий России, - Госдеп США
С обвинениями в адрес российской стороны Вашингтон выступил в 2014 году. Договор РСМД, вступивший в силу 1 июня 1988 года, обязывает страны в течении трех лет ликвидировать все ракетные системы средней и меньшей дальности (от 500 до 5500 км) и отказаться от разработки таких ракет.
По данным американской стороны, в нарушение условий договора, Москва в 2008-2011 годах проводила испытания новой крылатой ракеты 9М729 дальностью более 500 км.
Нарушая международные обязательства.
Такого не может быть.
Президент РФ сообщил о создании в России ядерно-энергетической крылатой ракеты и гиперзвуковой установки. Немецкий эксперт в области ракетной техники считает заявления Путина неправдоподобными.Немецкий эксперт в области ракетной техники Роберт Шмукер (Robert Schmucker) считает ракетные планы президента РФ Путина совершенно неправдоподобными. В обозримом будущем Россия не в состоянии разработать ядерно-энергетическую крылатую ракету, заявил в четверг, 1 марта, агентству dpa Шмукер, профессор авиационной и космической техники в Техническом университете Мюнхена. "Эта вещица была бы слишком тяжелой. Не могу себе представить, что они (россияне. - Ред.) могут создать маленький летающий термоядерный реактор", - сказал он.
По словам Шмукера, ученые изучали этот вопрос несколько десятилетий назад. Преимущество ядерно-энергетических ракет заключается в длительности полета. Идея заключается в том, что реактор производит огромный объем энергии, который позволяет ракете на очень высокой скорости длительное время летать ниже сектора обзора РЛС противника и достичь цели в любой точке земного шара. Организовать защиту от такой ракеты очень тяжело, поскольку она "в состоянии летать сутками", говорит эксперт.По мнению Шмукера, заявления Путина не более чем "бахвальство". Другое заявление российского президента - о создании гиперзвукового оружия - ученый также считает "химерой". По его словам, регулярно появляются сообщения, согласно которым Россия или Китай добились большого успеха в этой области, однако эти сообщения недостоверны."Гиперзвук - одно из тех "пятнышек", в которых у нас (человечества. - Ред.) пока нет оружия", - сказал Шмукер. По его словам, огромная скорость приводит к экстремально высокой нагрузке на материалы. Кроме того, испытания такого оружия были бы очень дорогими. Гиперзвуковой считается скорость, как минимум в пять раз превышающая скорость звука. Путин 1 марта объявил о создании гиперзвукового авиационного ракетного комплекса "Кинжал". По его словам, испытания этой ракеты проводятся с декабря 2017 года на юге России.
"Вот это поворот!" (с)
"Вот это попадалово!" (с)