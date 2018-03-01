 Путин подтвердил, что РФ разрабатывает дестабилизирующие системы оружия, нарушая свои международные обязательства, - Госдеп США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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"Президент Путин подтвердил то, что правительство США давно знало, но Россия раньше отрицала, — Россия разрабатывает дестабилизирующие системы оружия более 10 лет, прямо нарушая свои международные обязательства", — сказала Науэрт.



По ее словам, разрабатываемые Россией системы вооружений нарушают договор о РСМД.

1 марта президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию представил новые типы вооружения.

В ноябре 2017 года стало известно, что США и Россия планируют в ближайшее время провести заседание специальной контрольной комиссии в рамках выполнения Договора РСМД.

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В декабре Госдепартамент США выпустил развернутое заявление, опровергнув обвинения Москвы в том, что Вашингтон нарушает условия соглашения. Как подчеркнуло дипломатическое ведомство, системы противоракетной обороны Aegis Ashore, баллистические ракеты, используемые в качестве мишеней во время испытаний и ударные беспилотники, стоящие на вооружении ВС США, не нарушают "ни один из пунктов" соглашения.

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С обвинениями в адрес российской стороны Вашингтон выступил в 2014 году. Договор РСМД, вступивший в силу 1 июня 1988 года, обязывает страны в течении трех лет ликвидировать все ракетные системы средней и меньшей дальности (от 500 до 5500 км) и отказаться от разработки таких ракет.

По данным американской стороны, в нарушение условий договора, Москва в 2008-2011 годах проводила испытания новой крылатой ракеты 9М729 дальностью более 500 км.