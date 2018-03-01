 Харьковского соратника Медведчука Лесика, обвиняемого в сепаратизме, выпустили из СИЗО, - адвокат

Как передает Цензор.НЕТ об этом корреспонденту Укринформа рассказал адвокат Дмитрий Тихоненков.

"Заседали целый день. Наконец, судья Неведомский удовлетворил ходатайство защиты о возврате обвинительного акта прокурору. Судья также отказал прокурору Слюсарю в ходатайстве о продлении меры пресечения для Лесика в виде аресте, тот есть, содержания в СИЗО", - отметил Тихоненков.

По его словам, Лесик освобожден прямо в зале суда и уехал домой.

"Досудебное расследование будет продолжено. Лесик будет приходить по вызову прокурора как свободный человек, вместе со своим адвокатом", - добавил Тихоненков.

По его словам, Лесик с 15 декабря 2017 года находился в СИЗО как подозреваемый по ч.2 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, которое является представителем власти).

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15 декабря 2017 года А.Лесик был задержан сотрудниками СБУ в Луганской области и доставлен в Киевский райсуд Харькова для избрания меры пресечения. В тот же день Киевский райсуд Харькова определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 6 февраля.

А.Лесик избирался депутатом Харьковского горсовета 6 созыва от партии "Трудовая Украина" и 7 созыва – от партии "Видродження". Он является членом организации "Украинский выбор", возглавляемой Виктором Медведчуком. Неоднократно выступал с пророссийскими заявлениями на сессиях горсовета, в частности, предлагал восстанавливать экономические связи с Россией, и выступал против открытия в Харькове мемориала воинам, погибшим в АТО. Харьковский мэр Геннадий Кернес резко раскритиковал эту позицию.

9 мая 2016 года во время официальной церемонии возложения цветов на Мемориале славы в Харькове произошел ряд стычек из-за георгиевских ленточек. В частности, когда цветы к монументу Родины-матери возлагал А.Лесик, началась потасовка из-за георгиевской ленточки у него на одежде.

17 мая 2016 года Харьковский городской совет досрочно прекратил полномочия депутата Андрея Лесика, избранного по спискам партии "Видродження". За такое решение проголосовали 63 человека, 1 – "против".

Вечером в тот же день А.Лесик на своей странице в Facebook сообщил, что обжаловал решение горсовета в суде. 26 декабря 2016 года Дзержинский райсуд Харькова отказал ему в удовлетворении иска в полном объеме.

30 марта 2017 года Харьковский апелляционный административный суд частично удовлетворил жалобу А.Лесика на решение суда первой инстанции и отменил решение горсовета о досрочном прекращении его депутатских полномочий.

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