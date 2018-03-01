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Все про:Медведчук (656) сепаратизм (11076) Харьков (3769) Лесик (2)

 Харьковского соратника Медведчука Лесика, обвиняемого в сепаратизме, выпустили из СИЗО, - адвокат

Киевский райсуд Харькова освободил из-под стражи пророссийского экс-депутата Харьковского горсовета Андрея Лесика.

Как передает Цензор.НЕТ об этом корреспонденту Укринформа рассказал адвокат Дмитрий Тихоненков.

"Заседали целый день. Наконец, судья Неведомский удовлетворил ходатайство защиты о возврате обвинительного акта прокурору. Судья также отказал прокурору Слюсарю в ходатайстве о продлении меры пресечения для Лесика в виде аресте, тот есть, содержания в СИЗО", - отметил Тихоненков.

По его словам, Лесик освобожден прямо в зале суда и уехал домой.

"Досудебное расследование будет продолжено. Лесик будет приходить по вызову прокурора как свободный человек, вместе со своим адвокатом", - добавил Тихоненков.

По его словам, Лесик с 15 декабря 2017 года находился в СИЗО как подозреваемый по ч.2 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, которое является представителем власти).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд продлил до 30 марта арест харьковского соратника Медведчука Лесика, подозреваемого в сепаратизме

15 декабря 2017 года А.Лесик был задержан сотрудниками СБУ в Луганской области и доставлен в Киевский райсуд Харькова для избрания меры пресечения. В тот же день Киевский райсуд Харькова определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 6 февраля.

А.Лесик избирался депутатом Харьковского горсовета 6 созыва от партии "Трудовая Украина" и 7 созыва – от партии "Видродження". Он является членом организации "Украинский выбор", возглавляемой Виктором Медведчуком. Неоднократно выступал с пророссийскими заявлениями на сессиях горсовета, в частности, предлагал восстанавливать экономические связи с Россией, и выступал против открытия в Харькове мемориала воинам, погибшим в АТО. Харьковский мэр Геннадий Кернес резко раскритиковал эту позицию.

9 мая 2016 года во время официальной церемонии возложения цветов на Мемориале славы в Харькове произошел ряд стычек из-за георгиевских ленточек. В частности, когда цветы к монументу Родины-матери возлагал А.Лесик, началась потасовка из-за георгиевской ленточки у него на одежде.

17 мая 2016 года Харьковский городской совет досрочно прекратил полномочия депутата Андрея Лесика, избранного по спискам партии "Видродження". За такое решение проголосовали 63 человека, 1 – "против".

Вечером в тот же день А.Лесик на своей странице в Facebook сообщил, что обжаловал решение горсовета в суде. 26 декабря 2016 года Дзержинский райсуд Харькова отказал ему в удовлетворении иска в полном объеме.

30 марта 2017 года Харьковский апелляционный административный суд частично удовлетворил жалобу А.Лесика на решение суда первой инстанции и отменил решение горсовета о досрочном прекращении его депутатских полномочий.

Также читайте: Защита требует освободить из-под стражи соратника Медведучка Лесика, подозреваемого в сепаратизме

Источник: https://censor.net.ua/n3053403
 
 
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вот так без боя путин взял киев,посадив свою марионетку на Банковую
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Надо же. И тут Он виноват. Де свитка висить?
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смотри ты даже в третьем лице хуйло написал с большой буквы,вот это ты холоп
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Ось зараз закидають тебе батончиками Харьковского соратника Медведчука Лесика, обвиняемого в сепаратизме, выпустили из СИЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 2466
Розлилось море шоколадне,
бариги вийшли з берегів...
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Лесика? А Дзідзьо з Юліком теж випустили? Харьковского соратника Медведчука Лесика, обвиняемого в сепаратизме, выпустили из СИЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 7617
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не закидають - в них соя , для батончиків , скінчилась .. ))
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Та ладно , и так все знают
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Предлагаю всех украинских судей загнать в вольер и раздавить тракторами в прямом эфире.

Потом объявить конкурс на освободившиеся должности. Посмотрим, что получится.
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логічно буде коли ту погань грохнуть. Харьковского соратника Медведчука Лесика, обвиняемого в сепаратизме, выпустили из СИЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 6875
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Петя собирает кулак для решающего удара по Украине !!!
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Гы-ы-ы-ы...а чего энтот Лесик в ленте с маленькой буквы светится? Не дорос? Харьковского соратника Медведчука Лесика, обвиняемого в сепаратизме, выпустили из СИЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 5292
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Извиниться не забыли? Харьковского соратника Медведчука Лесика, обвиняемого в сепаратизме, выпустили из СИЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 7456 Партия регионов бессмертна ! Доказано ее создателем порошенко. Не удивлюсь, если на деньги кремля.
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не хвилюйтесь в них СПІЛЬНЕ бабло , комуно-КДБшне ... хто ще не зрозумів ?
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Ну, как всегда. Врагов нет, для чего шумиху подымать. Одни патриоты, куда не плюнь.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияХарьковского соратника Медведчука Лесика, обвиняемого в сепаратизме, выпустили из СИЗО, - адвокат
 
 
 
 
 
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