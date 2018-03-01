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 Политика Украины
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Все про:лотерея (70) Ляпина (288) Минфин (1196)

 Минфин не привел проект лицензионных условий по лотерейной деятельности в соответствие с законом Украины, - Ляпина

Глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина заявила, что Минфин не привел проект лицензионных условий в соответствие с Законом Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности".

Об этом говорится в материале "Свидетели лотерейного бизнеса: зачем Минфин пытается изменить правила игры для операторов" на бизнес-портале MIND UA.

"К сожалению, на сегодняшний день действует норма, которая требует от компаний, желающих получить лицензию на лотерейную деятельность, наличия не менее 10-летнего опыта работы на рынке Украины. Это условие в украинских реалиях привело к тому, что фактически такую лицензию может получить только один игрок", – говорится в заявлении ГРС со ссылкой на Ляпину.

Поддерживает ГРС и идею внедрения электронной системы, которая заменит стандартный механизм контроля операций с помощью кассовых аппаратов и обеспечит максимальную прозрачность лотерейного рынка. Ляпина уверена, что именно онлайн-контроль даст реальный эффект, в то время как традиционная фискализация – довольно слабый аргумент. Это видно по рынку подакцизных товаров, который умудряется избегать уплаты налогов, несмотря на требование в обязательном порядке использовать для учета кассовые аппараты.

Источник: https://censor.net.ua/n3053402
 
 
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Лотерейным бизнесом в Украине владеют частные лица . Вроде россияне.
А отчет украинцам - сколько они заработали, сколько государству заплатили, сколько в карман положили ?
Вот хуло ракетами грозит- а руцькие из Украины гроши увозят в мордор . Так нельзя.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинфин не привел проект лицензионных условий по лотерейной деятельности в соответствие с законом Украины, - Ляпина
 
 
 
 
 
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