 Минфин не привел проект лицензионных условий по лотерейной деятельности в соответствие с законом Украины, - Ляпина

Об этом говорится в материале "Свидетели лотерейного бизнеса: зачем Минфин пытается изменить правила игры для операторов" на бизнес-портале MIND UA.

"К сожалению, на сегодняшний день действует норма, которая требует от компаний, желающих получить лицензию на лотерейную деятельность, наличия не менее 10-летнего опыта работы на рынке Украины. Это условие в украинских реалиях привело к тому, что фактически такую лицензию может получить только один игрок", – говорится в заявлении ГРС со ссылкой на Ляпину.

Поддерживает ГРС и идею внедрения электронной системы, которая заменит стандартный механизм контроля операций с помощью кассовых аппаратов и обеспечит максимальную прозрачность лотерейного рынка. Ляпина уверена, что именно онлайн-контроль даст реальный эффект, в то время как традиционная фискализация – довольно слабый аргумент. Это видно по рынку подакцизных товаров, который умудряется избегать уплаты налогов, несмотря на требование в обязательном порядке использовать для учета кассовые аппараты.