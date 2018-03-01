 Суд избрал Коханивскому меру пресечения в виде домашнего ареста в определенное время суток

Как сообщает пресс-служба Святошинского райсуда, такое решение было принято 28 февраля 2018 года, передает Цензор.НЕТ.

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Обвинительный акт в отношении Н.Коханивского, согласно которому он обвиняется по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), поступил в суд еще 18 декабря 2017 года, после чего судебные заседания пять раз откладывались из-за неявки потерпевшего и защитников обвиняемого в суд.

Во время подготовительного судебного заседания, которое состоялось 28 февраля, суд пришел к выводу о соответствии обвинительного акта требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины и возможности перехода к стадии судебного разбирательства.

Суд признал присутствие рисков ненадлежащего исполнения обвиняемым процессуальных обязанностей, препятствования установлению истины по делу, что может выразиться в давлении на потерпевшего, свидетелей, совершение другого уголовного преступления.

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"Суд применил к Н.Коханивскому меру пресечения в виде домашнего ареста в определенное время суток без применения электронных средств контроля для надлежащего выполнения обвиняемым своих процессуальных обязанностей, а также назначил судебное разбирательство на 5 марта 2018 года", - сказано в сообщении.

Напоминаем, что 21 октября в Киеве на Академгородке задержали командира "Добровольческого движения ОУН" Коханивского за стрельбу из травматического пистолета. Глава Департамента патрульной полиции Евгений Жуков рассказал подробности инцидента и опубликовал на своей странице в Facebook видео задержания.



23 октября должно было состояться заседание по избранию меры пресечения Коханивскому. Однако, суд перенесли на 24 октября, а сторонники Коханивского заблокировали судебное помещение. Позже спецназ попытался вывезти Коханивского, а его сторонники устроили погром в суде.



24 октября правоохранители деблокировали Святошинский райсуд. В результате 30 человек были задержаны. Тем временем, Святошинский райсуд Киева продолжил избирать меру пресечения Коханивскому.



Судебная администрация заявила, что убытки от погрома, учиненного сторонниками Коханивского, составляют около полумилииона гривен.



Народные депутаты Игорь Мосийчук, Дмитрий Линько, Андрей Лозовой и Игорь Луценко заявили о готовности взять Коханивского на поруки.