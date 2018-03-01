Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ об этом в эфире 5 канала сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболе.
"Газа достаточно, у нас полная подземка. Проблема в том, что из-за падения давления на входе системы нам очень трудно поддерживать и транзит, и потребление. Система работает на максимальных уровнях нагрузки", - сказал Коболев.
Как сообщалось, из-за отказа Газпрома поставлять газ Нафтогазу согласно заказанных объемов, в Украине на период похолодания может возникнуть дефицит газа на уровне 10 млн кубометров в сутки. Кроме того, по сообщению Укртрансгаза, давление в транзитных магистральных газопроводах 1 марта упало до самых низких за текущий год значений – 50,3 кгс/см квадратный. При этом, транзитный контракт предусматривает, что Россия должна обеспечивать давление на входе не менее 60 кгс/см квадратный.
Хто не скаче, той … - популярний мем, кричалка і дія. Поширений в багатьох країнах
В Україні найбільше поширена форма: «Хто не скаче, той москаль!»
Білорусь: «Хто не скаче - той москаль» - «Хто не скаче, той москаль!
Данія: «Dem der ikke hopper de elsker Putin!» - «Хто не скаче, той любить Путіна!»
Болгарія: «Кой не скача е червен!» - «Хто не скаче, той червоний!
Потому Киев, несмотря не формальное объявление РФ страной агрессором, сам ведет настоящую войну за то, чтобы газ страны-агрессора шел исключительно украинским маршрутом.
Главным препятствием для осуществления такой своеобразной "диверсии" против врага стало строительство двух обходных трубопроводов: "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Если взять суммарную пропускную мощность обоих проектов, то она составит 86,5 млрд кубов в год. Что практически равно прокачке российского газа по украинскому маршруту. Объем последнего колеблется ныне в пределах 85-90 млрд кубов. Планируемый запуск в эксплуатацию "потоков" - конец 2019-го, аккурат к сроку окончания российско-украинского транзитного контракта.
К 2019 году "труба" будет в консорциуме а больше нет путей для полноценного (!) снабжения Европы газом. Иди грызть засохшую мамалыгу.
Потому Киев, несмотря не формальное объявление РФ страной агрессором, сам ведет настоящую войну за то, чтобы газ страны-агрессора шел исключительно украинским маршрутом.
Главным препятствием для осуществления такой своеобразной "диверсии" против врага стало строительство двух обходных трубопроводов: "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Если взять суммарную пропускную мощность обоих проектов, то она составит 86,5 млрд кубов в год. Что практически равно прокачке российского газа по украинскому маршруту. Объем последнего колеблется ныне в пределах 85-90 млрд кубов. Планируемый запуск в эксплуатацию "потоков" - конец 2019-го, аккурат к сроку окончания российско-украинского транзитного контракта.
Такие же "упоротые", но каждый в свою сторону, "обое рябое".
ответ известен, но реакция "упоротых патриотов" просто шедевральная!
Вот потому то и пишу, что нет между вами никакой разницы, вы все порождения совка и такими остаетесь, папуасы.
Если взять суммарную пропускную мощность обоих проектов, то она составит 86,5 млрд кубов в год. Что практически равно прокачке российского газа по украинскому маршруту. Объем последнего колеблется ныне в пределах 85-90 млрд кубов. Планируемый запуск в эксплуатацию "потоков" - конец 2019-го, аккурат к сроку окончания российско-украинского транзитного контракта.