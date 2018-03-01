 Из-за поведения Газпрома украинская ГТС работает на максимальных уровнях нагрузки, - Коболев

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ об этом в эфире 5 канала сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболе.

"Газа достаточно, у нас полная подземка. Проблема в том, что из-за падения давления на входе системы нам очень трудно поддерживать и транзит, и потребление. Система работает на максимальных уровнях нагрузки", - сказал Коболев.

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Как сообщалось, из-за отказа Газпрома поставлять газ Нафтогазу согласно заказанных объемов, в Украине на период похолодания может возникнуть дефицит газа на уровне 10 млн кубометров в сутки. Кроме того, по сообщению Укртрансгаза, давление в транзитных магистральных газопроводах 1 марта упало до самых низких за текущий год значений – 50,3 кгс/см квадратный. При этом, транзитный контракт предусматривает, что Россия должна обеспечивать давление на входе не менее 60 кгс/см квадратный.

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