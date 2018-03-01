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 Политика Украины, Экономика
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 Из-за поведения Газпрома украинская ГТС работает на максимальных уровнях нагрузки, - Коболев

Снижение давления на входе в украинскую газотранспортную систему привело к тому, что сейчас ГТС работает с максимальными уровнями нагрузки.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ об этом в эфире 5 канала сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболе.

"Газа достаточно, у нас полная подземка. Проблема в том, что из-за падения давления на входе системы нам очень трудно поддерживать и транзит, и потребление. Система работает на максимальных уровнях нагрузки", - сказал Коболев.

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Как сообщалось, из-за отказа Газпрома поставлять газ Нафтогазу согласно заказанных объемов, в Украине на период похолодания может возникнуть дефицит газа на уровне 10 млн кубометров в сутки. Кроме того, по сообщению Укртрансгаза, давление в транзитных магистральных газопроводах 1 марта упало до самых низких за текущий год значений – 50,3 кгс/см квадратный. При этом, транзитный контракт предусматривает, что Россия должна обеспечивать давление на входе не менее 60 кгс/см квадратный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" платить за транзит 110 млрд куб. м газа ежегодно, - Коболев

Источник: https://censor.net.ua/n3053400
 
 
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подавайте в суд,вы уже знаете,что любит газпром
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Ты уже Крым отвоевал? Теперь в газтрубу решил подуть? ну, ну...
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Ты же написал ранее,что не было возможности Крым отстоять и никто не виноват в сдаче ,тебе бы по раша тудей выступать,получил бы косточку
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ПОЧЕМУ УКРАИНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТРАНЗИТ ЗА СЧЕТ СВОЕГО ГАЗА ИЗ ПГХ ? перекрыли - и пусть раша сама расскажет Европе почему не дает газ.
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На війні як на війні. Тримайтеся, не одним вам нелегко.
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Тоже боюсь, картошка в подвале может подмерзнуть.
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Матрас из под попы и в подвал скачками Из-за поведение Газпрома украинская ГТС работает на максимальных уровнях нагрузки, - Коболев - Цензор.НЕТ 2849
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вот видишь прорвало твою гадкую натуру кацапа,про скакание написал,не выдержал
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тю-ю-ю-ю..та ты совсем глупый? Я седни добрый, трошки тебя просветю Из-за поведения Газпрома украинская ГТС работает на максимальных уровнях нагрузки, - Коболев - Цензор.НЕТ 489

Хто не скаче, той … - популярний мем, кричалка і дія. Поширений в багатьох країнах
В Україні найбільше поширена форма: «Хто не скаче, той москаль!»
Білорусь: «Хто не скаче - той москаль» - «Хто не скаче, той москаль!
Данія: «Dem der ikke hopper de elsker Putin!» - «Хто не скаче, той любить Путіна!»
Болгарія: «Кой не скача е червен!» - «Хто не скаче, той червоний!
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ты уже спалился,юнармеец,расскажи ,как дядя вова тебя в животик цмокал
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Говорят, можно просто свечку долгогорящую зажечь. Возле пламени - температура 200 градусов. Точно знаю историю, как ребята в снегопад на трассе застряли. Но водила был бывалый и у него были свечки и приспособление для них между передними сиденьями. Никто не замёрз.
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Блин, половинка простой свечки - в литровой жестяной банке - уже сила ! Плюс успеваешь минимум две 400 грамовые банки кипятка нагреть....проверенно на себе Из-за поведения Газпрома украинская ГТС работает на максимальных уровнях нагрузки, - Коболев - Цензор.НЕТ 7880
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В отсеке в подвале, кислород выгорит, и потухнет свечка. А может наоборот, приеду, а вместо дачи, головешки(с печеной картошкой).
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В 2019-м году истекает десятилетний срок контракта "Газпрома" с "Укртрансгазом" на прокачку российского голубого топлива через нашу ГТС в Европу. Если договор не будет пролонгирован, то Киев, во-первых, потеряет более двух миллиардов долларов платы за транзит. А во-вторых, получит пустую трубу, поддержание которой в рабочем состоянии будет обходиться стране в сотни миллионов долларов.
Потому Киев, несмотря не формальное объявление РФ страной агрессором, сам ведет настоящую войну за то, чтобы газ страны-агрессора шел исключительно украинским маршрутом.
Главным препятствием для осуществления такой своеобразной "диверсии" против врага стало строительство двух обходных трубопроводов: "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Если взять суммарную пропускную мощность обоих проектов, то она составит 86,5 млрд кубов в год. Что практически равно прокачке российского газа по украинскому маршруту. Объем последнего колеблется ныне в пределах 85-90 млрд кубов. Планируемый запуск в эксплуатацию "потоков" - конец 2019-го, аккурат к сроку окончания российско-украинского транзитного контракта.
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Засунь свой молдавский нос в русскую жопу и тебе полегчает.
К 2019 году "труба" будет в консорциуме а больше нет путей для полноценного (!) снабжения Европы газом. Иди грызть засохшую мамалыгу.
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скоро в Молдову по "безвизу" на заработки за мамалыгу засохшую поедешь ... гастарбайтер ...
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только очень "упоротый" может не замечать, что украинская ГТС без российского газа это груда металлолома.
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не так. Без украинкой трубы Газпром это груда металлолома.
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было бы смешно, если бы не было бы так грустно ...
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ты немытый индеец сидя в своей берлоге может думаешь,что продашь газ в Европу без Украинской трубы,бери ведро и носи через Антарктиду,клоун,приползешь к нам на коленях,умолять будешь ,а мы подумает,кормить тебя или нет
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В 2019-м году истекает десятилетний срок контракта "Газпрома" с "Укртрансгазом" на прокачку российского голубого топлива через нашу ГТС в Европу. Если договор не будет пролонгирован, то Киев, во-первых, потеряет более двух миллиардов долларов платы за транзит. А во-вторых, получит пустую трубу, поддержание которой в рабочем состоянии будет обходиться стране в сотни миллионов долларов.
Потому Киев, несмотря не формальное объявление РФ страной агрессором, сам ведет настоящую войну за то, чтобы газ страны-агрессора шел исключительно украинским маршрутом.
Главным препятствием для осуществления такой своеобразной "диверсии" против врага стало строительство двух обходных трубопроводов: "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Если взять суммарную пропускную мощность обоих проектов, то она составит 86,5 млрд кубов в год. Что практически равно прокачке российского газа по украинскому маршруту. Объем последнего колеблется ныне в пределах 85-90 млрд кубов. Планируемый запуск в эксплуатацию "потоков" - конец 2019-го, аккурат к сроку окончания российско-украинского транзитного контракта.
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можно и 10 раз, главное что бы дошло!
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Дошло не дошло.Тебе какое дело?Что ты делаешь на украинском сайте?Охота просто понять.
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убеждаюсь что еще раз, что между вами и кацапами нет никакой разницы.
Такие же "упоротые", но каждый в свою сторону, "обое рябое".
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Разница есть.Кацапский сапог топчет украинскую землю и убивает украинцев.А вот ты похож на кацапа.Им везде надо засунуть свои рога.Я примеру не шарюсь ни молдавским ни по румынским сайтам.По раисянским тем более.Честно.
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тема была про украинскую ГТС, а если там сапог чего то топчет, то почему же несмотря на не формальное объявление РФ страной агрессором, Украина ведет настоящую войну за то, чтобы газ страны-агрессора шел исключительно украинским маршрутом? (вопрос риторический)
ответ известен, но реакция "упоротых патриотов" просто шедевральная!
Вот потому то и пишу, что нет между вами никакой разницы, вы все порождения совка и такими остаетесь, папуасы.
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А к тебе каким боком украинская гтс?
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а ты с какой целью интересуешься, может тебе еще и паспорт предъявить?
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Румыния в ЕС, а когда там будет "не ту страну назвали Гондурасом"?
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Ну, расияне тоже газ не научились ещё ни кушать ни пить...
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строительство двух обходных трубопроводов: "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Если взять суммарную пропускную мощность обоих проектов, то она составит 86,5 млрд кубов в год. Что практически равно прокачке российского газа по украинскому маршруту. Объем последнего колеблется ныне в пределах 85-90 млрд кубов. Планируемый запуск в эксплуатацию "потоков" - конец 2019-го, аккурат к сроку окончания российско-украинского транзитного контракта.
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Війна є війна, тільки одні і далі збагачуються, а бідний народ паски все більше затягує, бо грошей у нього на поїздки на Мальдіви не має.
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Поведение Газпрома как раз логично!А вот ,что делать с заигравшимся украинским ворьем?
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в чем оно логично, придурок? Не отвечать по своим котрактным обязательствам?
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Правильно Андрюша. Нужно больше вони по этом поводу, пусть бюргеры подумают, с каким хуйлом они связались.
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Когда вы бл..... ди не будете обращать внимание на поведение других? обратите внимание на свое поведение. Особенно с народом.
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Треба терміново підняти тарифи. Кобелєв не бреше.
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А ПОЧЕМУ ТЫ УМНИК ОТ.СЛОВАЦКОГО ГАЗА ОТКАЗАЛСЯ С 1 марта? Совпадение?
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За миллион в месяц коболев должен своей задницей поддерживать давление в ГТС.
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Ну нефіг у рашки газ купляти зовсім, бо вони це як зброю використовують та шантажували Україну з 1991 року, якись зміни у політиці і вони вентиль перекривали. Зараз теж саме трапилось тільки масштаб менший тому що Україна менше газу споживає і більше видобуває і ще є європейський ринок.
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надо сказать ымперии остаточнее прощевай и нехай гонютю свой газ куда хотят, украина и без него проживет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз-за поведения Газпрома украинская ГТС работает на максимальных уровнях нагрузки, - Коболев
 
 
 
 
 
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