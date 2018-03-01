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 Политика Украины
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Все про:помилование (152) Порошенко (14385) пожизненное заключение (21) Чернышов (11)

 Порошенко помиловал женщину, отбывающую пожизненное заключение, - Минюст

Президент Украины Петр Порошенко помиловал Любовь Кушинскую, отбывающую пожизненный срок в Качановской исправительной колонии.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук заместитель министра юстиции Денис Чернышов, передает Цензор.НЕТ.

"Покинуть пределы Качановской колонии, где Любовь Кушинская пробыла более 20 лет, она сможет в апреле в соответствии с помилованием, ведь именно тогда истекает срок ее заключения", - написал чиновник.

По мнению Чернышева, это помилование будет служить реальным стимулом для других заключенных на пути к их исправлению и ресоциализации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1565 человек отбывают пожизненное заключение в Украине, - Минюст

Порошенко помиловал женщину, отбывающую пожизненное заключение, - Минюст 01

Источник: https://censor.net.ua/n3053398
 
 
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Пост расчитан на людей, не дружащих с арифметикой.
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бабе и дали пожизненное.. чего же она натворила чтобы все суды оставили такой Приговор в силе??!! жестокость переходящая в ужасы Ада, колличество жертв, способ смерти....
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Я что-то такое припоминаю давным давно по телеку насчет нее... Но там показывали ее саму, условия содержания, интервью. За что ее упекли не помню.
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Петя з учорашнього дня розпочав передвиборчу гонку. Буде намагатися за рік відіграти те, що розтринькав майже за чотири роки ..
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он не наберет голосов,подделает и будет новый майдан,все это уже проходили
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і хто його організує - знову ЮВТ ?

***
А хто організовував два попередніх?

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якщо розібратися - на обидва , з регіонів , саме БЮТ звозила найбільше народу ...
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Когда это ЮВТ организовывала Майдан?
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Тимошенко с радостью поддержит любой майдан ,а там и Саакашвили вернется через границу и люди в Киев подтянутся,может петя не успеть в Жуляны
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Дело в том, что оба настоящих Майдана прошли не по ее хотелке. А то, что она с удовольствием поддержит, Майданом не будет.
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оценку Тимошенко может дать только народ Украины,а не политический банкрот порошенко,если выборы подделают, Тимошенко имеет полное моральное право поддержать майдан
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Паливода Александр постмотри в ютюбе ,как хонку януковича заделили,тоже будет и с петиной виллой и даже тебя из будки выгонят,пойдешь гавкать за того,кто покормит,может и Ляшко тебя подберет,если симпатичный Порошенко помиловал женщину, отбывающую пожизненное заключение, - Минюст - Цензор.НЕТ 2965 Порошенко помиловал женщину, отбывающую пожизненное заключение, - Минюст - Цензор.НЕТ 2965 Порошенко помиловал женщину, отбывающую пожизненное заключение, - Минюст - Цензор.НЕТ 2965
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Ты такая продажная тварь ,что быстро сменишь риторику после выборов....когда Порох СНОВА станет Президентом. Запомни мои слова ,дурачок Порошенко помиловал женщину, отбывающую пожизненное заключение, - Минюст - Цензор.НЕТ 2275
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расскажешь мне это после выборов из койки Ляшка,как злочинный барыга тебя заставлял,а теперь ты по настоящей любви
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Ну тебе то про кожаную сигарету ляшка больше известно. Кормишься то ПОКА с его рук....и не только кормишься.
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дурачёк тебя сделал, падаль рошеновская
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я твоего пороха на балдосе вертел и буду вертеть. а вот ты после того как пороХЛО скопытится- просто исчезнешь с форума. потому как троллетутки в инете существуют ровно до конца президенства очередного рыла. потом или меняют акки или сваливают.
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набей утробы своих вылупков конфетами рошен
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Он всё равно победит. Народ Украины не такой тупой ,как ты Порошенко помиловал женщину, отбывающую пожизненное заключение, - Минюст - Цензор.НЕТ 3730
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Да пох на твои картинки. Правильно говорят - Старе ,шо мале. Чем бы пенс красный не тешился ,лишь бы не плакал. Давай исчо !
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Здається мені, що США і Європа не визнають перемогу Петра.

Адже добре відомо, що Петро корупціонер.

А США і Європі потрібна сильна і розвинута економічно Україна. Саме це прискорить смерть імперії паРаша.
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Та это всё пожелания. Было бы так просто, никто бы ему денег не давал.
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Олєкса Москаленко , воспользуйся этим, а то слишком губы раскатал....)))


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Ради квартиры в центре львова директриса фирмы по торговле недвижимостью пошла на убийство владельца жилья и его тестя, напоследок собственными руками перерезав им горло
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Посадил дед репку. Репка вышел и зарезал деда.
Просто вспомнилось).
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Еще и млять так пафосно и радосно об етом обявили как будто войну выиграл.
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Вот!!! И я об этом же!!!
С..ка, он даже за счёт этого себе пиар делает!
Пиараст чеколатно-соевый...
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Дурачок ,это его обязанности Президента. Олухи зрадодрочерные ,вы хотя бы почитайте обязанности Президента прежде ,чем позориться на форумах своей тупостью Порошенко помиловал женщину, отбывающую пожизненное заключение, - Минюст - Цензор.НЕТ 1854
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- так соєві і так це постійно роблять ..))
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какие же вы скоты, порошенковцы, мерзкие и ублюдочные твари !
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Это шо ж должна была сделать эта баба чтоб её на пожизненное посадили. 20 лет назад? И это при том что и мужиков не часто сажали на пожизненно . Серийная убийца ?
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редактора упустили главное,за что ей дали такой строк
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Даешь все заключенные голосовать за БПП. Пеця свое слово держит. В 2015 году Барыга в честь своего избрания на престол выпустил более 18000 уголовников из тюрем обявив широкую амнистию.

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Какой все-таки добрый у нас президент!
Вот, к женскому дню убийцу помиловал.
И Саакашвили на частном самолете в Польшу отправил. А мог бы, к примеру, не отправлять, а оставил бы тут, в Украине. И мучился бы Михо, волновался, революции бы делал. А так он теперь, благодаря доброте президента, живет со своей семьей и горя не знает.
И Юлю он пока еще в тюрьму не посадил, хотя есть за что: ходит в дорогих нарядах на лабутенах - откуда деньги на это берет?
В общем, зря народ недоволен, зря! Добрейшей души человек!
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Согласен, добрейший. Одна проблема - Бог смерти не дает.
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кстати да, за что была осуждена
и о каком "исправлении и ресоциализации" может быть речь ..
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У порошенко новый электорат.
"На предварительном следствии Андрей Манько рассказал, что поджидал жертв в лесопосадке. Первыми из машины вышли Люба и Ярослав. Манько тихо спросил: «Убивать будем обоих?» «Обоих!» - уверенно ответила Кушинская, выхватила пистолет и, держа его двумя руками, выстрелила Ярославу в голову. Увидев это, Орест рывком распахнул двери, выскочил из салона и попытался бежать. Директриса, у которой заклинило пистолет, закричала своему водителю: «Убей его! Он убежит!» Андрей легко догнал Ореста и уложил несколькими ударами топора по голове. Но Любочка-Красавица не хотела рисковать: она лично перерезала жертвам горло и нанесла 13 ножевых ударов. С захоронением тел возились долго: могилы, вырытые Манько, оказались маловаты - их пришлось расширять и углублять."
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"Следствие затянулось на годы. Один за другим менялись следователи, прокуроры, милицейское начальство. Но все же дело понемногу продвигалось. При проверке фирмы Кушинской было установлено, что некоторые продавцы квартир, воспользовавшиеся услугами «Квазара», затем выехали за рубеж и пропали бесследно."
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"Спустя восемь(!) лет процесс все же завершился. Апелляционный суд Львовский области приговорил Любовь Кушинскую к пожизненному заключению, а Андрея Манько к 15 годам лишения свободы. Осужденные категорически отказались признать себя виновными и подали кассационную жалобу. Однако Верховный суд Украины оставил приговор без изменений."
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"Кушинская была хорошо известна в предпринимательских кругах благодаря своей привлекательной внешности, за которую получила прозвище Любочка-Красавица, и… связям. Среди близких знакомых и друзей Кушинской были министры, высокопоставленные чиновники в МВД, прокуратуре, что, наверное, и позволяло директору «Квазара» решать многие вопросы."
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Перевоспиталась. Цветы, видимо, от благодарных поклонников.

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А при чём здесь юля?
И на хрен мне твоя баба йуля?
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згоден - тут вона взагалі ні до чого ...просто на флуд Vovcheg Zak повелися ...
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Потрясающие подробности, так свойственные фантазии кацапов.
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Нагадаємо, у 90-ті Кушинська займалася у Львові підприємницькою діяльністю та керувала фірмою «Квазар». Звинуватили її у замовному вбивстві 61-річного завідувача відділення клінічної лікарні Львівської залізниці Ореста Циньовського і його зятя - 38-річного підприємця Ярослава Дрожджаля, яке сталося 1997 року.
У правоохоронних органах вважали, що вона скоїла злочин, аби заволодіти квартирою одного з убитих.
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она ПЕРЕВОСПИТАЛАСЬ, а алексеичь истинный ГУМАНИСТ \
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ну как за такого МИЛАШКУ не проголосовать (он ещё не решил будет или небудет, но 100 видсотково буде участвовать як выборець)
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Орест Циньовський та Ярослав Дрожджаль зникли влітку 1997 року. Незадовго до цього Ярослав, щоб розрахуватися з боргами, вирішив продати за 108 тисяч гривень будинок на вулиці Котляревського у Львові. Його добрий знайомий, тодішній заступник начальника обласної ДАІ Роман Станік, звів його з директором фірми "Квазар" Любов'ю Кушинською, яка погодилася купити будинок. У день зникнення, доводила в міліції дружина Ореста Циньовського, вона разом з чоловіком та зятем пішли до Кушинської за грошима. На вулиці Суботівській чоловіки зайшли у подвір'я будинку Кушинської, а жінка залишилася чекати їх на зупинці. Та не дочекалася… Живими вона більше своїх рідних не побачила. Незабаром трупи зниклих випадково знайшли неподалік села Борщовичі у лісі.
1 березня 1999 року справу про вбивство Циньовського і Дрожджаля почали слухати у Львівському обласному суді. Здавалося, звинувачення мало всі підстави вважати, що вона закінчиться вироком. На лаві підсудних сиділи Любов Кушинська, нотаріус Роксолана Полянська та водій Кушинської Андрій Манько.
Останній написав в УБОЗі явку з повинною. Він зізнався, що Кушинська найняла його за 10 тисяч доларів США вбити Дрожджаля та його дружину. Проте за грошима Дрожджаль прийшов з тестем, отож довелося вбивати його. 23 червня 1997 року, давав свідчення Манько, він разом з Кушинською виїхав у ліс поблизу села Борщовичі, де вони заздалегідь викопали могилу для майбутніх жертв. А наступного дня Кушинська з трьома невідомими йому бандитами привезла Дрожджаля та Циньовського до лісу. Жінка вистрелила в голову Ярослава Дрожджаля із саморобного пістолета. Побачивши, що зять упав, Циньовський побіг до дороги. Манько наздогнав його і вдарив сокирою. А потім, доводив Манько, його хазяйка особисто перерізала горлянку Дрожджалю і тринадцять разів (!) вдарила ножем Циньовського.
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Дивне помилування.. Дуже дивне.. Невже й таким піаром петя не гребує?
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Під час довгорічного перебування Кушинської в СІЗО контролери кілька разів перехоплювали її записки на волю - подільникам. В одній з них вона погрожувала нотаріусу, яка дала свідчення проти неї, та її дітям, у другій - підготувала 40 відповідей на запитання слідства, які мав давати (і давав) Манько… До слів цієї жінки, яка має високих покровителів у Києві, прислуховуються, навіть коли вона за ґратами. Адже саме за Кушинську, піддаючи критиці роботу львівських правоохоронців, свого часу заступилася тоді голова Координаційної ради у боротьбі з оргзлочинністю та корупцією при Президенті України Ольга Колінько. Вона заявила на прес-конференції, що у львівському СІЗО незаконно багато років утримують нещасну жінку - Любов Кушинську
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В свое время Любовь Кушинская была одной из самых состоятельных женщин Львова.
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Своими руками???
И сколько она отсидела, может рано и поспешно ее выпустили?
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http://fakty.ua/58210-radi-kvartiry-v-centre-lvova-direktrisa-firmy-po-torgovle-nedvizhimostyu-poshla-na-ubijstvo-vladelca-zhilya-i-ego-testya-naposledok-sobstvennymi-rukami-pererezav-im-gorlo
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Сколько таких ,кто действительно сидит потому что его дело не приобрело огласки. Просто из за того у что у человека нет таких связей как у этой мадам.Интересно , а этих двое или сколько она там грохнула, были лучше чем те кого на тротуаре задавили,если лучше,то чем?
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Это да, но шо тут поделаешь? Жизнь везде так устроена: И подают не самым нуждающимся, и славят не самых лучших, и продолжают сидеть не самые худшие..
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просто Пэця Милосердный. Только субъект для помилования. мягко говоря, странноват...этой бабе не волю, а пулю в лоб, самое то. Но, видать, бабло побеждает зло и Пэця просто подмахнул подсунутое помилование, даже не читая, что совершила осужденная.
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Да, Порошенко перед выборами добрым становится, как говорится, без мыла в оппу лезет...
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Коррупционер и свинья Вальцман милует людей. Занавес.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко помиловал женщину, отбывающую пожизненное заключение, - Минюст
 
 
 
 
 
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