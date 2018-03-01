 Порошенко помиловал женщину, отбывающую пожизненное заключение, - Минюст

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук заместитель министра юстиции Денис Чернышов, передает Цензор.НЕТ.

"Покинуть пределы Качановской колонии, где Любовь Кушинская пробыла более 20 лет, она сможет в апреле в соответствии с помилованием, ведь именно тогда истекает срок ее заключения", - написал чиновник.

По мнению Чернышева, это помилование будет служить реальным стимулом для других заключенных на пути к их исправлению и ресоциализации.

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