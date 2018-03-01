 Порошенко помиловал женщину, отбывающую пожизненное заключение, - Минюст

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук заместитель министра юстиции Денис Чернышов, передает Цензор.НЕТ.
"Покинуть пределы Качановской колонии, где Любовь Кушинская пробыла более 20 лет, она сможет в апреле в соответствии с помилованием, ведь именно тогда истекает срок ее заключения", - написал чиновник.
По мнению Чернышева, это помилование будет служить реальным стимулом для других заключенных на пути к их исправлению и ресоциализации.
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А хто організовував два попередніх?
Адже добре відомо, що Петро корупціонер.
А США і Європі потрібна сильна і розвинута економічно Україна. Саме це прискорить смерть імперії паРаша.
Просто вспомнилось).
С..ка, он даже за счёт этого себе пиар делает!
Пиараст чеколатно-соевый...
Вот, к женскому дню убийцу помиловал.
И Саакашвили на частном самолете в Польшу отправил. А мог бы, к примеру, не отправлять, а оставил бы тут, в Украине. И мучился бы Михо, волновался, революции бы делал. А так он теперь, благодаря доброте президента, живет со своей семьей и горя не знает.
И Юлю он пока еще в тюрьму не посадил, хотя есть за что: ходит в дорогих нарядах на лабутенах - откуда деньги на это берет?
В общем, зря народ недоволен, зря! Добрейшей души человек!
и о каком "исправлении и ресоциализации" может быть речь ..
"На предварительном следствии Андрей Манько рассказал, что поджидал жертв в лесопосадке. Первыми из машины вышли Люба и Ярослав. Манько тихо спросил: «Убивать будем обоих?» «Обоих!» - уверенно ответила Кушинская, выхватила пистолет и, держа его двумя руками, выстрелила Ярославу в голову. Увидев это, Орест рывком распахнул двери, выскочил из салона и попытался бежать. Директриса, у которой заклинило пистолет, закричала своему водителю: «Убей его! Он убежит!» Андрей легко догнал Ореста и уложил несколькими ударами топора по голове. Но Любочка-Красавица не хотела рисковать: она лично перерезала жертвам горло и нанесла 13 ножевых ударов. С захоронением тел возились долго: могилы, вырытые Манько, оказались маловаты - их пришлось расширять и углублять."
И на хрен мне твоя баба йуля?
У правоохоронних органах вважали, що вона скоїла злочин, аби заволодіти квартирою одного з убитих.
1 березня 1999 року справу про вбивство Циньовського і Дрожджаля почали слухати у Львівському обласному суді. Здавалося, звинувачення мало всі підстави вважати, що вона закінчиться вироком. На лаві підсудних сиділи Любов Кушинська, нотаріус Роксолана Полянська та водій Кушинської Андрій Манько.
Останній написав в УБОЗі явку з повинною. Він зізнався, що Кушинська найняла його за 10 тисяч доларів США вбити Дрожджаля та його дружину. Проте за грошима Дрожджаль прийшов з тестем, отож довелося вбивати його. 23 червня 1997 року, давав свідчення Манько, він разом з Кушинською виїхав у ліс поблизу села Борщовичі, де вони заздалегідь викопали могилу для майбутніх жертв. А наступного дня Кушинська з трьома невідомими йому бандитами привезла Дрожджаля та Циньовського до лісу. Жінка вистрелила в голову Ярослава Дрожджаля із саморобного пістолета. Побачивши, що зять упав, Циньовський побіг до дороги. Манько наздогнав його і вдарив сокирою. А потім, доводив Манько, його хазяйка особисто перерізала горлянку Дрожджалю і тринадцять разів (!) вдарила ножем Циньовського.
И сколько она отсидела, может рано и поспешно ее выпустили?